ECONOMÍA Y GUERRA: La insostenible deuda estadounidense impulsa su política exterior belicista

En una nota publicada en China Daily, Gal Luft -experto en economía y relaciones internacionales- citando al historiador económico Niall Ferguson, explica que un imperio se vuelve vulnerable cuando los intereses que paga por la deuda son mayores que su presupuesto de Defensa. En el caso de EEUU, los intereses de la deuda casi duplican su presupuesto militar. Luft también señala que la experiencia histórica muestra que cuando una potencia se encuentra con una deuda insostenible provoca una guerra para librarse de la bancarrota.

Gal Luft es co-director del Instituto para el Análisis de Seguridad Global, y co-autor de «Desdolarización: la revuelta contra el dólar y el surgimiento de un nuevo orden financiero mundial» (2019). En la obra Luft describe cómo una coalición emergente de países revisionistas, gobiernos rebeldes, tecnología y entidades sancionadas, junto a innovaciones como Blockchain y 5G, están trabajando para expulsar al dólar de su trono de moneda de reserva.

No sería la primera vez que ocurre algo así. Antes del dólar, cinco monedas consecutivas, cada una perteneciente a una superpotencia de la época, gobernaron los mercados. Cada una dominó durante aproximadamente 80-100 años, y a medida que cayó en la irrelevancia se aceleró el declive del imperio detrás de su moneda.

Desde finales de la Edad Media, la economía mundial ha sido dominada 80 años por la moneda de Portugal, (1450-1530); 111 años por la española, (1530-1641); 78 años por la holandesa (1642-1720); 95 años por la moneda de Francia, (1720-1815) y 105 años por la libra esterlina británica, (1815-1920). El dólar estadounidense comenzó a ser la moneda hegemónica a partir de 1920, después de la primera guerra mundial. Como podemos ver, cada moneda ha liderado la economía global durante un promedio de 95 años, con una variación promedio de 10 años. Según estos cálculos, al dólar estadounidense le quedarían unos 2 años (hasta 2025) como moneda hegemónica.

La creciente deuda de EEUU es la madre de todas las trampas de deuda

GAL LUFT / CHINA DAILY

En los últimos 60 años, el Congreso de los Estados Unidos ha aumentado el techo de la deuda 78 veces. Durante la mayor parte de este período, aumentar el techo de la deuda fue un evento insignificante. Pero durante la última década, más o menos cada vez que el gobierno de los Estados Unidos alcanza su techo de deuda, se desarrolla un drama de proporciones globales. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el inminente cierre del gobierno; los expertos emiten advertencias severas de un colapso financiero resultante del incumplimiento; los mercados de capital fluctúan entre la esperanza y el miedo; y el presidente de los Estados Unidos cancela importantes compromisos internacionales para lidiar con la crisis.

Cuando la mayor economía y el titular más grande de la moneda de reserva internacional están al borde del incumplimiento, ningún país puede permanecer indiferente. Pero no se equivoquen, este es un teatro político. El Congreso de los Estados Unidos y la administración saben demasiado bien que reducir el déficit requiere un aumento en los ingresos del gobierno a través de impuestos, junto con recortes profundos de gastos. Ambas opciones son anatemas políticos. Entonces, la única solución es ‘patear la lata por el camino’ [es decir, postergar trabajar en el problema] y continuar la farsa de que a los republicanos y demócratas realmente les importa la hinchazón de la deuda. A ellos no les importa.

A los republicanos les gusta presentarse como «conservadores fiscales», pero su destacado candidato presidencial para 2024, Donald Trump, autoproclamado «rey de la deuda», agregó más billones a la deuda nacional, en un período de tiempo en que otros presidentes sumaron dos. Sin embargo, los demócratas no son mejores, sin embargo, se aferran a una dudosa filosofía económica conocida como «teoría monetaria moderna» que sostiene «los déficits no importan«. Es por eso que el drama del techo de la deuda siempre termina de la misma manera: después de semanas de políticas arriesgadas y disputas partidistas, en el último minuto se llega a un acuerdo para elevar el techo de la deuda, lo que permite que la administración vuelva a consentir el gasto excesivo durante dos años adicionales.

Estados Unidos es adicto a la deuda. Con su déficit federal persistentemente por encima de 1 billón de dólares al año, la deuda estadounidense está creciendo a pasos agigantados, cerca de los 32 billones de dólares. Hace diez años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, luchó con los republicanos para aumentar el techo de la deuda, la deuda se situaba en 16 billones. En otras palabras, se duplicó en solo 10 años.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la tasa de gasto actual, la deuda de EEUU superará los 46 billones de dólares para 2033, que es casi la mitad del PIB global de hoy.

El historiador económico Niall Ferguson dijo «si realmente quiere saber cuándo un imperio se está volviendo vulnerable, la gran revelación es mirar cuándo los costos del servicio de la deuda exceden el presupuesto de defensa». La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el interés de la deuda de los Estados Unidos superará los 1.4 billones de dólares, aproximadamente el tamaño del déficit federal de hoy y casi dos veces el gasto de defensa actual.

Si algún otro país hubiera sido tan imprudente, su calificación crediticia habría caído como una piedra. No es el cado de Estados Unidos. Las tres grandes agencias de calificación crediticia, Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch, que dominan más del 80 por ciento del mercado global, son estadounidenses. No importa cuán obsceno sea el nivel de deuda de los Estados Unidos, que estas agencias continúan calificando los bonos del gobierno estadounidense como de «primera clase«. Estas agencias de calificación podrían ser coaccionadas fácilmente si se salen de la línea y degradan al mismo gobierno que las regula.

Esta calificación sesgada engaña a los banqueros centrales en todo el mundo, así como a los fondos de pensiones, los fondos de cobertura y otros inversores institucionales, para que compren más deuda estadounidense.

¿En qué momento se detendrá la música? Ya está desacelerando, al parecer. Con el concepto de desdolarización convirtiéndose en la corriente principal, los banqueros centrales son cada vez más reacios a exponerse en exceso a la deuda denominada en dólares. En 2022, la propiedad total de valores del Tesoro en poder de países extranjeros cayó en un cuarto de billones de dólares. El déficit federal para el mismo año alcanzó los 1.38 billones de dólares.

La administración estadounidense necesita pedir prestado más y más dinero, pero el apetito global por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se está debilitando. Y es por eso que la administración estadounidense debe confiar cada vez más en sus propios ciudadanos para financiar el déficit. Pero para atraer tanto dinero nacional, el gobierno tendría que ofrecer tasas de interés más altas que a su vez podrían enviar a la economía a una recesión.

La adicción a la deuda no es sólo un problema de EEUU. Es endémica para la mayoría de los países desarrollados. Con la excepción de Canadá y Alemania, otros países del G7 que se reunieron recientemente en Hiroshima y dieron conferencias sobre el peligro de la llamada deuda trampa de China, tienen una deuda mayor que su PIB. Japón, el anfitrión de la cumbre del G7, tiene una deuda que es el 225 % de su PIB. Compare esto con los cinco países de Asia Central, cuyos líderes asistieron a la Cumbre China- Asia Central, en Xi’an, provincia de Shaanxi, al mismo tiempo. Su deuda es sólo el 30% de su PIB.

Los países ricos pueden pedir prestado tanto dinero como deseen y proporcionar a sus ciudadanos beneficios y programas sociales que las personas en los países en desarrollo sólo pueden soñar.

Los países en desarrollo se ven obligados a estabilizar sus monedas mediante la compra de instrumentos de deuda denominados en las monedas de las economías ricas, como el dólar o el euro. Esto facilita la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos de la Historia.

Este sistema injusto ha seguido su curso y la reforma financiera global está muy atrasada. Pero no cuente con los políticos occidentales para tomar ninguna medida para evitar un colapso financiero hasta un minuto antes de que deban hacerlo. Depende del Sur Global dibujar la línea y dirigir la atención mundial hacia la madre de todas las trampas de deuda: las prácticas de préstamo fuera de control del G7.

Lamentablemente, si nos guiamos por la experiencia histórica, la única forma en que las principales potencias pueden lidiar con los niveles de deuda insostenibles, es embarcarse en una política exterior agresiva, militarización y provocación e instigar la guerra contra uno o más de sus principales prestamistas, o incluso mejor, enfrentarlos, entre sí, con la esperanza de que las negociaciones de la posguerra resultaran en la cancelación de la deuda, la reestructuración, la incautación de activos o las reparaciones.

De hecho, cuando se trata de una deuda insostenible, la guerra es la única alternativa realista a la bancarrota. Es por eso que el drama del techo de la deuda en Washington y el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China deben verse como dos escenas de la misma trama.