ZELENSKY SE QUEDA SIN UCRANIA EN LA OTAN

El director de la Oficina del presidente de Ucrania, Andrei Ermak, había dicho que Kiev esperaba «buenas noticias» en la cumbre. Pero el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, ya había anunciado que Ucrania no se convertiría en miembro de la Alianza en la cumbre en Vilnius. El Bild alemán publicó que Alemania podía bloquear la solicitud ucraniana. El jefe de la delegación de la Federación de Rusia en las negociaciones en Viena sobre la seguridad y control de las armas, Konstantin Gavrilov, pronosticó que no debía esperarse «algo fuera de lo común» de esta cumbre de la OTAN. Por su parte, el diputado estatal de la Duma rusa, Konstantin Zatulin, también acertó en su predicción: «Occidente no aceptará a Ucrania en la Alianza, pero continuará motivando al régimen de Kiev con las próximas decisiones de la organización». Y así ha sido. Ucrania seguirá recibiendo suministros para sus fuerzas armadas durante mucho tiempo, financiación, asesores e instructores. Hay un punto que Zelensky no parece comprender: estar en la OTAN es caro, hay que pagar, destinar como mínimo el 2% del PIB del país. ¿Y cuál será el PIB de una Ucrania en bancarrota -desde antes de la guerra- endeudada ahora por los siglos de los siglos, y mermada en población y territorios? Como ejemplo, podría tomar nota del caso de Lituania: por pertenercer a la Alianza tendrá que correr con los gastos de mantener en su territorio un despliegue permanente de 4.000 soldados alemanes. El gobierno lituano ya anunció la creación de nuevos impuestos para sufragar los costes.

Zelensky despechado con la OTAN

Armas en lugar de perspectivas de acceso para Kiev. Un paquete de 700 millones proviene de Berlín

JÖRG KRONAUER / JUNGE WELT

La cumbre de la Alianza Militar en Vilnius comenzó el martes con argumentos vehementes sobre la perspectiva del ingreso de Ucrania en la OTAN . Mientras que los Estados miembros del este en particular, obtuvieron al final un compromiso de acceso, el borrador previo a la Declaración oficial de la Cumbre sólo proporcionó un calendario general sin ningún tiempo u otra definición. Especialmente, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, se ha mantenido en contra de un compromiso con la adhesión y sólo estaba abierto a formulaciones no vinculantes como que el «futuro» de Ucrania estaba «en la OTAN». El presidente Zelensky, acusó públicamente a la OTAN de «vacilación» y «debilidad». Para ofrecer a Kiev un éxito parcial, las garantías de seguridad se prometen en forma de entregas de armas. Además, el Consejo de la OTAN-Ucrania, se reunirá por primera vez el miércoles.

El gobierno federal alemán le prometió a Ucrania otro paquete de armas para la continuación de la guerra. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, explicó que tendría un valor de 700 millones de euros y contenía «defensa aérea, tanques, artillería». Entre otras cosas, incluye 40 tanques Marder y 25 tanques de combate Leopard 1-A5. Pero no contiene ningún misil con un rango de más de 500 kilómetros, como lo exige Kiev. Sin embargo, Francia anunció el martes que quiere entregarlos.

Con satisfacción, los participantes de la cumbre señalaron que Turquía ya no bloqueará la adhesión de Suecia. El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció la decisión el lunes por la noche. Suecia, previamente había aumentado su represión contra los residentes kurdos [una de las exigencias de Erdogan]. Además, Biden había prometido la entrega de aviones de combate F-16 a Turquía. El Congreso de los Estados Unidos, que tiene que aceptar la entrega, dijo la última vez que si Erdogan daba el sí a la adhesión de Suecia a la OTAN, entonces podía esperar el permiso para obtener los F-16.

Y mañana China. La política de alianzas de la OTAN

La cumbre de la OTAN en Vilnius significa probablemente sólo una cosa para Ucrania: una sonora bofetada. Desde 2014, el país se ha posicionado abiertamente contra Rusia, y pacta cada vez cada vez más intensamente con la OTAN para exceder las líneas rojas de Moscú.

¿Y que pasa?

La OTAN arma a Kiev para que las personas y el país se quemen contra el enemigo común en la guerra. Un acceso a la Alianza es una recompensa, pero el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ahora ha dicho que no, al menos en el futuro previsible.

El hecho es que se puede estar feliz al respecto, ya que el peligro de Tercera Guerra Mundial crecería dramáticamente con la entrada a la OTAN de Ucrania. Sin embargo, para el gobierno de Ucrania, el NO de Washington es amargo: no obtiene ninguna seguridad real, que sólo tendría, desde su perspectiva, como miembro de la Alianza.

Se puede rechazar la perspectiva de Kiev por buenas razones. Pero es importante analizarla porque ocurre algo similar en otro lugar. Cierto, Taiwán no es Ucrania. Sin embargo, Occidente está tratando de crear un escenario similar en la isla.

Estados Unidos arma a Taiwán con las mismas armas, entrena a sus soldados para los mismos escenarios, como lo hizo con Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, y Occidente provoca a China como ha provocado a Rusia.

Los jefes de Estado y de gobierno de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda están invitados a la Cumbre de la OTAN en Vilna, para que la Alianza pueda avanzar contra la República Popular y expandirse hacia el este contra la Federación Rusa.

Cuando comenzó la guerra de Ucrania y Estados Unidos no envió tropas para apoyar a Kiev, le aseguró a Taiwán, de que le brindarían asistencia militar en una emegencia. El hecho de que Ucrania es armada masivamente y parecía tener la perspectiva de entrar a la OTAN, aumentó la confianza en Taiwán. Pero, ¿qué pasa si resulta que Kiev es usada por Occidente, pero no obtiene su anhelada seguridad?

Cuando Ucrania, después de un armisticio, aplastada y privada de parte de su población y territorio, ni siquiera sea considerada por Occidente digna de la membresía de la Alianza, entonces, ¿quién confiará en la OTAN? Una de las razones por las cuales la cumbre de la OTAN está buscando fórmulas que dejen satisfecha la perspectiva de Ucrania, es que no salga a la luz abiertamente que Occidentte desgasta aliados y luego los deja caer.

Pero la OTAN no puede esperar que esto se oculte a la larga en Taiwán, en el este y el sudeste asiático, ni en otras partes del mundo.

El Partido Comunista de Turquía contra el apoyo de Erdogan a la ampliación de la OTAN

El Comité Central del Partido Comunista de Turquía (TKP) comentó el martes el consentimiento del presidente Recep Tayyip Erdogan a la adhesión sueca a la OTAN

«Es sólo cuestión de tiempo antes de que la OTAN, la organización terrorista más grande del mundo, se esté expandiendo por otro país. No podemos esperar indiferentes la membresía de Suecia en la OTAN. Nuestro interés surge no sólo de nuestra responsabilidad de luchar contra el papel de nuestro propio gobierno en la opresión de los pueblos de otros países.

No podemos permanecer indiferentes, porque independientemente del espacio geográfico en el que la OTAN se extienda, una OTAN más fuerte con una mayor presencia en un área más grande, significa principalmente más ataques, más intimidación de los trabajadores en los países miembros. Y un creciente riesgo de guerra en todo el mundo.

No tenemos curiosidad por saber cuáles son las razones por las que Erdogan tiene la garantía de que la membresía de Suecia será aprobada por el Parlamento turco. Ya hemos dicho que este es el parlamento más reaccionario en la historia de Turquía … no nos sorprenderá el resultado.

Pero cumpliremos con nuestra creciente responsabilidad. No permitiremos que la OTAN, que amenaza a los pueblos del mundo entero con su existencia, gane legitimidad, mientras la OTAN se está expandiendo y todos los actores de la política burguesa de Turquía, allanan el camino para esta expansión, en una posición atlantista .. (…) Porque la necesidad de eliminar a la OTAN con todas sus bases y soldados de nuestro país es tan urgente como la necesidad de construir un país justo, independiente y secular«.