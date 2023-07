CONFLICTO OTAN -RUSIA EN UCRANIA: El frente militar en las dos últimas semanas

7 de julio

FUENTE URA RU

La Federación de Rusia contraataca en Zaporizhia

Las fuerzas armadas rusas avanzan en Zaporizhia

El líder del movimiento popular «Nosotros junto a Rusia» de Zaporizhia, Vladimir Rogov, anunció el comienzo del contraataque del ejército ruso. También informó que el ejército ruso detuvo la ofensiva ucraniana en el área de Orekhov.

«Nuestros muchachos, habiendo repelido el ataque del enemigo contra el pueblo de Zhane, fueron al contraataque», dijo Rogov. Especificó que los combatientes rusos destruyen al enemigo con fuego de mortero y artillería. Dijo que las fuerzas armadas de la Federación de Rusia expulsaron unos 60-70 efectivos de las fuerzas armadas ucranianas de la aldea de Pyatikhatka en la región de Zaporizhia.



EEUU suministrará munición prohibida a Kiev

EEUU enviará mil municiones de cassette a Ucrania, informa The Associated Press. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que cada país de la Alianza decidiría si envía municiones de cassette a Ucrania. La ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, señaló que Alemania no lo hará, porque esta munición está prohibida por la Convención sobre armas de 2010. [N. de la E.: Baerbock es una atlantista visceral, y esta repentina prudencia puede ser una indicación de que aunque sea remotamente, el gobierno alemán actual no descarta, que algún día, tenga que responder ante los tribunales de la propia Alemania, por decisiones de política exterior que van en contra de los intereses del país]. El ministro de Relaciones Exteriores austriaco, Alexander, Shallenberg, también se opuso al envío de municiones prohibidas.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que las fuerzas armadas de Ucrania habían perdido a más de 420 combatientes en un día en el área de Donetsk. El ejército ucraniano intentó diez ataques, pero todos fueron rechazados por las tropas rusas del Grupo Sur del ejército. El departamento especificó que las tropas ucranianas perdieron 14 unidades de equipo, entre las cuales había tres tanques. Además, fue destruida la instalación de artillería autopropulsada «Krab», que Polonia envió a Kiev.

Los movilizados rusos pronto podrían volver a casa

El jefe del Centro de Asistencia Coordinada a los Movilizados y Familiares, del Comité de Defensa de la Duma estatal, Dmitry Kuznetsov, anunció que con el exitoso reclutamiento de voluntarios rusos, los contratados y la disminución de las acciones ofensivas de las fuerzas armadas, es probable que los movilizados puedan regresar del frente.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que debido a la falta de armas de largo alcance, las fuerzas armadas de Ucrania no pueden avanzar por completo. Señaló que sin este tipo de arma, Ucrania tiene una defensa débil contra las tropas rusas.

6 de Julio

FUENTE URA RU

Las fuerzas armadas rusas golpearon la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Ucranianas en Lviv

En el cuartel había más de 800 militares y mercenarios ucranianos, informó el Ministerio de Defensa. El propósito del golpe era destruir el equipo occidental y los mercenarios. El Ministerio ruso dijo que se logró el objetivo del golpe.

Las amenazas militares para Rusia por parte de la OTAN se amplifican

El Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, dijo que la OTAN está construyendo infraestructura militar cerca de las fronteras de Rusia, y este factor aumenta las amenazas para el país.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que 45 soldados rusos regresaron en un intercambio de prisioneros.

5 de julio

FUENTE URA RU

La asistencia de EEUU a Ucrania está coordinada por la CIA, según Newsweek

La revista estadounidense Newsweek publicó que la asistencia de EEUU a Ucrania es coordinada en secreto por la CIA y no por el ejército estadounidense. «Washington brinda asistencia secreta a Ucrania, y muchas acciones que generalmente realiza el ejército estadounidense, en este caso, las lleva a cabo la CIA», dice la revista.

Anteriormente, el director de la CIA, William Burns, y el presidente de Ucrania, discutieron en secreto sobre la recuperación de territorios y las negociaciones con Moscú. Se planea implementar estas propuestas hacia finales de 2023. Zelensky admitió que Kiev no oculta ningún secreto a la CIA y expresó su satisfacción por las excelentes relaciones con William Burns, informa Life.

El Reino Unido entrenará pilotos ucranianos a partir del próximo mes

Según el subsecretario del Ministerio de Defensa británico, James Heappey, el Reino Unido comenzará a entrenar pilotos militares ucranianos en agosto. El programa proporciona capacitación de hasta 20 pilotos.

Hackers rusos destruyeron la base de datos que Kiev utiliza para reclutar ciudadanos para el frente

La base de datos oficial del Servicio de Estadísticas del Estado en Ucrania, utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania para reclutar ciudadanos, fue completamente destruida por los piratas informáticos rusos del Grupo Solvekla. Esto condujo a la inoperabilidad de los servidores, el borrado de las computadoras de los empleados y daños graves al sistema de interacción de las oficinas de registro y alistamiento militar y de las fuerzas armadas de Ucrania.

Medvedev: si se detuviera ahora el suministro de armas a Kiev el conficto acabaría en pocos días

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, señaló que si la OTAN detuviera ahora el suministro de armas, el conflicto en el este de Ucrania, podría terminar en unos pocos días, pero el cese gradual de los suministros lo extenderá durante varios meses.

Planta de energía nuclear de Zaporizhia

El secretario de prensa de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, expresó su preocupación por una posible provocación por parte de Kiev y advirtió sobre consecuencias catastróficas. Señaló que el régimen de Kiev ya ha demostrado que es capaz de recurrir a cualquier método, como sucedió con la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska.

Bombardeo ucraniano a la ciudad de Makeevka en la República Popular de Donetsk

El número de víctimas del bombardeo ucraniano del 4 de julio fue de 41 personas, incluidos 2 niños, informó el responsable de la administración de la ciudad, Vladislav Klyucharov.

Makeevka, tiene unos 345 mil habitantes (según datos de 2017), está situada a 15 km al este de la ciudad de Donetsk y es un importante centro industrial.

Ucrania no consigue romper ni una sola línea de la defensa rusa en Zaporizhia

El asesor del presidente interino de la Rep. Popular de Donetsk, Igor Kimakovsky, anunció el comienzo de la tercera ola del contraataque ucraniano en dirección a Zaporizhia. Los intentos no tuvieron éxito, ya que las tropas ucranianas no pudieron romper ni una sola de las líneas de defensa de la Federación de Rusia.



El ejército ruso en la dirección de Donetsk rechazó con éxito 9 ataques enemigos en un día, informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

4 de julio

FUENTE URA RU

Frentes militares

Las fuerzas armadas ucranianas transfirieron tropas a la frontera bielorrusa.

Hay grandes batallas en el frente de Zaporizhia utilizando fuego de artillería. Hay informes de que los soldados ucranianos abandonan sus posiciones.

El ejército ruso derribó tres SU-25 ucranianos en la RPD y en la región de Zaporizhia. Ucrania también perdió un helicóptero Mi-8.

Las tropas rusas del Grupo Centro alcanzaron tres puntos de despliegue de tropas de Kiev en la dirección de Krasnyi Liman. Las fuerzas rusas del Grupo Sur rechazaron con éxito diez ataques de las fuerzas ucranianas en diferentes direcciones de la República Popular de Donetsk (RPD).

Más de la mitad de los soldados ucranianos enviados a Bakhmut murieron o están desaparecidos, según la publicación francesa Le Figaro. Habían sido entrenados en uno de los países bálticos.

Los tanquistas ucranianos temen subir a los Leopard alemanes, ya que son los que más rápido destruyen los soldados rusos, relató un prisionero ucraniano, llamado Andrei Prikhodko.

Las fuerzas armadas ucranianas dispararon a las aldeas de Gornal y Guyevo, en la región rusa de Kursk. No hubo víctimas, sólo daños en instalaciones de las viviendas.

3 de Julio

FUENTE URA RU

Ucrania ya perdió todos los tanques Leopard

Ucrania pronto recibirá de Alemania varias docenas de tanques militares Leopard 1 A5. Esto se debe al hecho de que Kiev ya ha perdido todos los tanques Leopard enviados por Polonia y Alemania.

Durante la semana pasada, Ucrania perdió unos tres mil efectivos en la zona de Lugansk. En la misma región también cayeron mercenarios extranjeros.

La OTAN planea usar puertos griegos para enviar soldados a las fronteras de Rusia

EEUU y los países de la OTAN quieren que todos los puertos de Grecia sirvan para enviar soldados a las fronteras de Rusia. El Comando de Transporte de EEUU (USTRANSCOM) presentó una licitación para esta tarea (operaciones de carga y descarga de los buques) en los puertos griegos. «El costo total del contrato alcanza 1.143.750 dólares, para cinco puertos griegos por cinco años y medio de operación», informa el periódico griego Rizospastis. También hay información sobre el uso de puertos secundarios.

Anteriormente, el ex europarlamentario francés Florian Filippo dijo que la OTAN podría ser introducida en Ucrania en caso que fracase la contraofensiva de Kiev. También señaló que los países de Occidente durante mucho tiempo esperaban la contraofensiva, pero las fuerzas armadas de Ucrania no han podido lograr los resultados prometidos.

La defensa aérea de Rusia derribó un avión SU-27 ucraniano en la región de Kherson, informó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

2 de julio

FUENTE URA RU

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que teme perder el apoyo de los republicanos estadounidenses, ya que algunos quieren terminar con el apoyo a Kiev.

Oleg Soskin, ex asesor del ex presidente de Ucrania Leonid Kuchma (1994- 2005) dijo que a los ucranianos les espera un otoño «terrible» y les recomendó irse a otros países este verano.

Las fuerzas armadas de Rusia destruyeron un pelotón ucraniano que intentaba atacar las posiciones rusas en el área de la aldea de Novoselovsky en la República Popular de Lugansk.

Sobre el Mar Negro, a 120 kilómetros de Sebastopol, se observó un dron de reconocimiento estratégico Halcón Global RQ-4B de la Fuerza Aérea de los EEUU. El dron voló desde la base aérea de la OTAN en la isla de Sicilia.

Las tropas rusas destruyeron por completo a las tropas ucranianas que aterrizaron en la isla de Antonov en la región de Kherson, informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

El comandante del Batallón de la 37ª Brigada del Cuerpo de Marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que los tanques franceses AMX-10 RC, transferidos a Kiev, son inadecuados para el ataque del ejército ucraniano. Según él, el equipo tiene un blindaje muy ligero.

1 de Julio

Golpe en Kramatorsk

El 28 de junio, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó de un golpe en Kramatorsk (parte de la República Popular de Donetsk de la Federación Rusa ocupada por el régimen ucraniano) a la base de despliegue temporal del personal de comando de la 56ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio ruso informó que en este golpe las fuerzas armadas ucranianas perdieron dos generales y hasta 50 efectivos. Los generales participaban en una reunión, informa el Quinto Canal.

Hay evidencias que como resultado del golpe se destruyó la ubicación de despliegue de mercenarios extranjeros e instructores militares. El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que las fuerzas armadas de la Federación de Rusia no atacaron la infraestructura civil en Kramatorsk, ante las acusaciones de la prensa europea a coro de que Rusia «había bombardeado una pizzería donde se reunían periodistas». Pero el 1 de julio, los medios europeos quedaron como tontos, cuando los medios de comunicación de EEUU, confirmaron la presencia de mercenarios extranjeros en Kramatorsk. La CNN confirmó que al menos dos mercenarios extranjeros resultaron heridos: el estadounidense Nick Dakvort y el británico MCCormick.

Se sabe que miles de ciudadanos extranjeros están luchando en las fuerzas armadas de Ucrania: los mercenarios provienen en mayor lugar de Polonia, también de Rumania, los Estados Bálticos, EEUU, Gran Bretaña, Canadá, Francia y varios otros Estados.

«Los ataques de misiles en Kramatorsk son la mejor advertencia para los aventureros extranjeros de que no deben buscar dinero fácil o gloria momentánea luchando contra el ejército ruso. Los ciudadanos de otros Estados deben entender que la llegada a Ucrania para levantar las armas contra Rusia es un ‘boleto de una sola vía’ «, señalan medios rusos.

29 de junio

FUENTE TOPWAR RU

Ofensiva rusa en Zaporizhia y Kharkov

Por la noche, las tropas rusas realizaron ataques efectivos contra las instalaciones enemigas en Zaporizhia y cerca de la ciudad de Chuguev. Durante 8-10 minutos las explosiones sacudieron Zaporizhia. Los locales informan de detonaciones causadas por uno o dos golpes en el objetivo. A partir de esto, podemos concluir que se golpeó un almacén con municiones, que el enemigo usó como un enlace logístico para su avance en la dirección de Zaporizhia.

Las explosiones sacudieron por la noche los objetos y posiciones enemigas en la región de Kharkov, cerca de la ciudad de Chuguev. Estamos hablando de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que el comando iba a transferir a Kupyansk para contener el avance de las tropas rusas.

FUENTE URA RU

El presidente interino de la Rep. Popular de Donetsk, Denis Pushilin, dijo que el área de Artemovsk (Bakhmut) está controlada por las fuerzas rusas, a pesar de la difícil situación.

El Ministerio de Defensa ruso mostró la destrucción precisa de un almacén de las fuerzas armadas ucranianas, con un misil de alta precisión.

Las tropas de Kiev perdieron 530 efectivos en dirección de Donetsk. Entre otras pérdidas, se cuentan 10 unidades de equipos y un almacén de municiones.

Los pilotos rusos bombardearon ocho puntos de concentración de tropas de las fuerzas armadas ucranianas. Con la ayuda de aviones SU-34, fueron golpeados los puntos de despliegue temporal, la fortificación, así como la Unidad de Comunicación de las fuerzas armadas ucranianas.

Un tanque ruso T-80 destruyó un tanque Bradley estadounidense a una distancia de 9.5 kilómetros, informó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Ucrania disparó fuego de mortero a una granja de Pankov, en Belgorod, informó el gobernador de esta región rusa.

28 de junio

Las fuerzas armadas de Ucrania perdieron 475 efectivos militares en tres direcciones: 235 en Zaporizhia y Donetsk, y 240 en Donetsk Sur.

Más de 20 militantes del Batallón de Azov -reconocidos como una organización terrorista y extremista prohibida en la Federación de Rusia- fueron llevados a Rostov del Don para ser juzgados por crímenes de guerra.

El Ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, anunció que el mundo pronto verá el «evento principal» de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Reznikov, este evento “eclipsará a todos los anteriores”.

Las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia golpearon las instalaciones petroleras de Ucrania. Todos los objetivos fueron alcanzados, informa el Quinto Canal.

26 de junio

Rusia ha establecido legalmente otro procedimiento para las compañías militares. Según la nueva ley, los contratos sólo pueden firmarse con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Los ministros de la UE no se ponen de acuerdo sobre la asignación a Kiev de 500 millones de euros del siguiente tramo de ayuda militar. Hungría bloquea más asistencia militar a Kiev. Budapest exige que Kiev retire a su banco OTP de la lista ucraniana de «patrocinadores internacionales de guerra».

Al menos 17 vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley transferidos por las fuerzas armadas de los Estados Unidos a Kiev, ya fueron dañados o destruidos, lo que es más del 15% del total.

Las fuerzas ucranianas han hecho varios intentos de cruzar a la orilla izquierda del Dniéper en pequeños grupos, en botes y esconderse debajo del puente Antonovsky. Han sido atacados por las fuerzas rusas. Estas operaciones son parte del contraataque de las fuerzas armadas de Ucrania.

Las fuerzas armadas de Ucrania no pueden llevan a cabo una ofensiva en el área de Artemovsk (Bakhmut). Según el explorador de la 150ª División de Rifle Motorizado del Grupo Sur de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, hay movimientos dentro de las posiciones ucranianas en la dirección de Artemovsk, sólo por la mañana o tarde en la noche. Señaló que tan pronto como el ejército ucraniano comienza a acercarse a las posiciones de Rusia, la artillería los golpea.

Rusia usa bombas termobáricas

El Centro de Prensa del grupo Sur de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia dijo que el ejército ruso destruyó la acumulación de infantería ucraniana en Maloillinovka (República Popular de Donetsk) con el sistema pesado de lanzallamas «Solntsepek» o TOS [El TOS, de diseño original soviético y modernizado por Rusia, dispara varias docenas de bombas termobáricas: destruye blindados, incendia y destruye edificios y estructuras; y mano de obra enemiga en áreas abiertas y en fortificaciones. Expone al objetivo a alta temperatura, fragmentos, onda de choque y exceso de presión, que se crea con el uso masivo de bombas termobáricas].

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que las fuerzas armadas rusas infligieron un golpe con armas de alta precisión de base marina a los almacenes de munición de artillería, incluida la enviada a Ucrania desde los países occidentales.

25 de junio

El grupo Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia repelió los ataques del ejército ucraniano en las áreas del sur de Donetsk y Zaporizhia. Las fuerzas armadas ucranianas sufrieron grandes pérdidas y se retiraron.

Las tropas ucranianas intentaron 10 veces capturar Artemovsk (Bakhmut) durante la rebelión armada de Prigozhin. Los ataques a la ciudad fueron rechazados por las fuerzas rusas, informó el Ministerio de Defensa. En las direcciones de Donetsk, Krasnyi Liman, Donetsk Sur y Zaporizhia, las fuerzas armadas rusas rechazaron 21 ataques de las fuerzas armadas ucranianas.

La principal debilidad de Ucrania al aparecer es la falta de sistemas de defensa aérea. El jefe del Centro de situaciones para Ucrania del Ministerio de Defensa de Alemania, Christian Freuding, dijo que los aliados de Kiev están haciendo todo lo posible para apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania, pero el ejército ucraniano todavía carece de armas.