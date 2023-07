RUSIA – REBELIÓN DE WAGNER: Crece la opinión dentro y fuera del país de que Prigozhin fue reclutado por Occidente

A medida que los medios rusos van publicando detalles sobre la rebelión armada del dueño de la compañía militar Wagner se hace evidente que tenía intenciones más enfocadas a entorpecer las acciones militares de las fuerzas rusas en la guerra que las supuestas reivindicaciones de dimisión del ministro de Defensa y de la plana mayor del ejército.

Porque, como bien escribe el analista político Sergey Marzhetsky, si Prigozhin quería atraer la atención del presidente Putin, quien, según él está engañado por Shoigu y Gerasimov, podía «escribir una apelación oficial a la administración presidencial registrándola en la oficina, y recibiría una respuesta igualmente oficial, cuyo resultado podía publicar en la prensa», o bien «organizar una caravana de coches con banderas de Wagner en Moscú para atraer la atención pública». Y agrega Marzhetsky: «Nadie le dio a Wagner vehículos blindados -que de hecho le proporcionó el Ministerio de Defensa, y que son necesarios en el frente para rechazar la contraofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania- para tomar el Ministerio de Defensa y organizar una marcha a Moscú, derribando en el camino helicópteros y aviones militares. Por cierto, casi todos los helicópteros destruidos estaban desarmados, pertenecían al RB».

Todo esto es relevante si Prigozhin pretende que crean sus palabras. Las circunstancias de los eventos mismos del 23 al 24 de junio causan una desconfianza extrema para ello, señala Marzhetsky, y recuerda, que «el momento era casi perfecto: era el mismo tiempo del contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con todas las unidades rusas listas para el combate en el frente, y prácticamente no había nadie para detener a los rebeldes. Las columnas de Wagner avanzaron a Moscú bajo el escudo humano de sus conciudadanos» (se refiere a la marcha en la carretera, en medio de gran cantidad de vehículos civiles en un día festivo). «¿Y por qué, por cierto, en San Petersburgo, el equipo de Prigozhin necesitaba varios miles de millones de rublos en efectivo? ¿Para frenar a la policía? ¿Hubo un plan similar en la capital rusa?, se pregunta Marzhetsky. Y en su opinión, «Seguramente lo hubo. En general, todo indica que no fueron «disturbios sin sentido” sino una acción preparada, con objetivos más decisivos. Esto puede comprenderlo cualquier persona que no vea la realidad color de rosa».

De hecho, el presidente ruso en su intervención del 26 de junio habló de «varios tipos de traidores nacionales», que junto a los «nazis ucranianos» y sus «socios occidentales», quería provocar un enfrentamiento fratricida en Rusia.

Realmente, las acciones del rebelde Prigozhin estaban muy enfocadas a objetivos estratégicos militares: en Rostov del Don, toman de la Sede del Distrito Militar Sur de donde sale el suministro para el frente; queman el depósito de misiles en Voronezh y derriban al menos siete aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación de Rusia, dejando 13 militares rusos muertos, según cifras reconocidas oficialmente hasta ahora, y ocasionando una pérdida de equipo militar valioso.

El lugar de la caída del MTPR MI-88Fuente: T.Me/Fighter_Bomber

Como detalla TOPWAR RU : «En las primeras horas de la rebelión armada, los canales de Telegram llevaban mensajes sobre los helicópteros de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruidos. El hecho de que fueron los primeros en caer bajo el golpe del grupo Wagner fue claro desde el principio».

Según portavoces oficiales de las autoridades de las regiones de Ivanovo y Pskov, se confirma la muerte de los ocho miembros de la tripulación del IL-22 (el comandante y navegador de la nave, el ingeniero de a bordo, el operador de a bordo, dos operadores de radio aéreos senior y el mecánico senior de a bordo. El mayor entre los muertos es un teniente coronel, tenía 50 años; el más joven tenía 29 años); y la muerte de la tripulación del helicóptero de taque KA-52, escribe TOPWAR RU. La publicación especializada en temas militares dice además que «según fuentes no oficiales, el 24 de junio, el grupo Wagner derribó cinco helicópteros más, tres MI-8MTPRS con sistemas RAB, el transporte MI-8 y el Mi-35″.

«En cuanto a los equipos perdidos -escribe TOPWAR- hay que destacar a los helicópteros de guerra electrónica MI-8 MTPR. Estas máquinas son extremadamente valiosas para el frente. El enemigo se ha centrado repetidamente en los helicópteros de guerra electrónica, que son capaces de suprimir de manera rápida y efectiva los equipos electrónicos y los equipos de navegación».

Por otra parte, según los hechos que relata el medio ruso militar TOPWAR, las autoridades respondieron de forma contundente desde el primer momento y enviaron fuerzas aéreas contra las columnas de wagnerianos que se dirigían hacia Moscú: «Sólo desde el aire era posible detener al principio las columnas de rebeldes armados con equipos pesados ​​ Porque era imposible transferir rápidamente las unidades terrestres, incluida la Rosgvard, especialmente de la zona de primera línea, donde la mayoría de las unidades están mucho más al oeste. Lo único con lo que los defensores podrían contar es organizarse para encontrarse con los wagnerianos casi en la Región de Moscú. Con todas las consecuencias resultantes. Por lo tanto, la aviación del ejército debía reducir el potencial de fuerza de los rebeldes. La presencia de una gran cantidad de civiles agregó muchos problemas: golpear en medio de una ruta muy concurrida en un día libre no es lo mismo que golpear un Leopard en las estepas de Zaporizhia. Dada la alta preparación del personal del grupo Wagner, el destino de algunos de los pilotos fue casi inevitable».

La columna rebelde iba armada con defensa antiárea -propiedad del Ministerio de Defensa, por cierto-: el Sistema de Defensa Aérea de Strela (similar al Stinger estadounidense) y el Campy-C1 (un complejo antiaéreo de misiles moderno adoptado por las fuerzas armadas rusas desde 2012). «Fue muy afortunado que toda la ruta de los rebeldes tuviera lugar en la zona de prohibición de vuelos de la aviación civil. «¿Qué hubiera pasado con la entrada de columnas rebeldes a la región de Tula, en el norte de la cual hay rutas internas de Rusia e internacionales? ¿Se las arreglarían para distinguir entre los aviones civiles y los aviones de combate? En teoría, el rango del Campy-C1 hasta el objetivo, es de hasta 20 km y puede derribar un avión de pasajeros de la ruta de Estambul-Moscú en dos rondas«, dice TOPWAR.

¿EEUU sabía sobre la rebelión de Wagner de antemano?¿Qué piensan sobre la rebelión de Wagner en el mundo?

STOLETIE RU

El presidente de Serbia, Alexander Vuchich, declaró directamente que considera «indudable» una parte extranjera y apoyo del exterior en la rebelión del grupo Wagner. «No quiero decir quién participó en esto desde el exterior- dijo- pero ni siquiera lo dudé, no debería haber duda al respecto … y en (nuestro caso) los servicios extranjeros siempre están involucrados en innumerables cosas».

«En el caso de Rusia lo sabían con certeza y eligieron el tema: hay personas corruptas en algunas instituciones públicas, lo cual es parcialmente cierto, y pocos dirían que esto no es así. ¿Pero es esta una razón para atacar a su país y apuñalarlo por la espalda en el momento más difícil? Por supuesto que no, pero lo hicieron porque muchos desde el exterior que tenían grandes expectativas los ayudaron», dice Vucich.

En su opinión, el presidente ruso Vladimir Putin con su «declaración decisiva y una posición firme, personalmente detuvo todo esto, de lo contrario nadie podría detenerlo».

El hecho de que las suposiciones del presidente de Serbia no están exentas de razón se sostiene por el hecho de que Estados Unidos ya ha reconocido que su inteligencia conocía sobre la preparación de la rebelión de Prigozhin incluso antes de que comenzara. «Estados Unidos sospechaba que Prigozhin se estaba preparando para operaciones militares contra Rusia«, escribe el principal periódico estadounidense, The New York Times. El artículo señala que los estadounidenses sabían sobre las intenciones de Evgeny Prigozhin el miércoles, es decir, dos días antes de anunciar el comienzo de su «marcha a Moscú».

Los representantes de la inteligencia estadounidense informaron el miércoles a los funcionarios de alto rango de la administración de EEUU que Evgeny Prigozhin se estaba preparando para una confrontación armada con el gobierno ruso, dijeron funcionarios que estaban «en el tema» a los periodistas.

Según los funcionarios, unos días antes, los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos ya tenían información que Prigozhin planeaba algo, y trabajaron para darle una evaluación.

“Pero los servicios especiales mantuvieron silencio sobre los planes de Prigozhin. Claramente no estaban interesados ​​en ayudar a Putin a evitar una confrontación grave. El jueves, cuando se recibió una confirmación adicional de la conspiración, los oficiales de inteligencia informaron al grupo de líderes del Congreso. Las autoridades dijeron que los servicios especiales no sabían cuáles podrían ser los resultados de las acciones de Prigozhin, pero mayormente les preocupaba cómo esto podría afectar al control de las armas nucleares rusas», dice el material.

Esto fue confirmado por otro periódico estadounidense líder: The Washington Post:

«A mediados de junio -escribe la publicación- las agencias de inteligencia de EEUU recibieron datos de reconocimiento que indicaban que el líder de la compañía militar privada Wagner, Evgeny Prigozhin, planeaba acciones armadas contra el Departamento de Defensa ruso, al que durante mucho tiempo había acusado de incapacidad para llevar a cabo la guerra en Ucrania, e informaron urgentemente a la Casa Blanca y otras instituciones gubernamentales, para que no fueran tomadas por sorpresa ”.

Una trama similar emitió la CNN, que declaró que la inteligencia estadounidense sabía sobre los planes de Prigozhin desde unos días antes de la rebelión, y que se había estado preparando para esto durante mucho tiempo, acumulando armas y municiones. [N. de la E. El hecho de que haya estado acumulando armas y municiones, da sentido a las «quejas» de Prigozhin sobre que el Ministerio de Defensa ruso no le facilitaba munición suficiente: si la estaba acumulando es lógico que no llegara en su totalidad a los combatientes en el frente].

Y The New York Post, en su sitio digital publicó un encabezado en grandes letras rojas «Disturbios rusos» y en su material da la palabra al ex oficial de la CIA y empleado del Pentágono Mike Malroy, quien dijo que Prigozhin «podría forzar a Putin a retirar tropas de Ucrania, donde los militares ucranianos llevan a cabo el contraataque». Obviamente, insinuando a quién benefiaba la rebelión del grupo Wagner.

«Fue la rebelión más extraña e inusual que hemos visto en la historia en las últimas décadas», escribe a su vez la publicación de información política y militar PRonews. «Duró sólo 24 horas y terminó en fracaso. Hay sugerencias de que Occidente compró a Prigozhin para derrocar al presidente Putin de Rusia”, señala la publicación. El material presta atención al hecho de que la rebelión también estaba mal organizada, «como el intento de golpe de Estado contra el presidente Erdogan de Turquía en 2016». Pero valdría la pena recordar que Estados Unidos estaba detrás del intento fallido de golpe en Turquía.

«Pudo haber sido reclutado en África por los francesos o los británicos»

El conocido politólogo Yuri Kot está seguro de esto: «Creo -dijo- que Prigozhin es un agente de Occidente. Cuando trabajaba en África, probablemente podría haber sido reclutarlo, ya sea por los franceses o los británicos. Y Prigozhin ahora está llevando el agua a su molino. Él claramente pone en práctica su tarea».

Kot señala un argumento indirecto pero obvio a favor de la suposición de la conexión de la actuación de la CMP Wagner con los planes de las fuerzas armadas y servicios especiales occidentales, y es el momento en que empezó la rebelión: en medio de la continuación de la contraofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania (que según algunas publicaciones iba a comenzar el 24 de junio).

«Tales acciones no podrían realizarse sin el apoyo de Occidente a los rebeldes», dijo el experto militar Konstantin Sivkov, en una entrevista con Politnavigator. “En definitiva, tales actuaciones enormes nunca son puramente internas, Por otro lado, hay una influencia, no directamente en Prigozhin, sino a través de estructuras indirectas, y no tengo dudas sobre esto. La razón es muy simple: en Ucrania ha fracasado la contraofensiva, y deben salvar la situación. Y si no es posible salvar la situación por presión sobre el presidente a través de la «quinta columna», deben tratar de derrocar al presidente, entonces, lo hicieron», concluye Sivkov.

La suposición de que Prigozhin podría haber sido reclutado incluso salió de boca de ex oficiales de inteligencia estadounidenses

La ex oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Rebecca Koffler, respondiendo a la pregunta: «¿Existe la probabilidad de que Estados Unidos tenga que ver con eso?», dijo que «tal vez, Estados Unidos, o tal vez, la OTAN llegaron a un trato con Prigozhin. Recuerde que Prigozhin es un hombre de negocios. No solo sirvió comida y bebidas a Putin, porque posee una gran red de empresas de catering que sirven al Kremlin, sino que también dirige uno de los grupos militares privados más efectivos y malvados, el grupo Wagner. Tienen contratos en todo el mundo. Sus combatientes podrían ponerse en contacto con alguien del poder de los Estados Unidos o la OTAN y concluir un acuerdo».

El periódico británico Financial Times señaló que Prigozhin tiene altos clientes en Occidente y enfatizó que las principales firmas de abogados trabajaron con la empresa CLS de Prigozhin

«Las principales firmas de abogados colaboraron voluntariamente con la compañía de Londres CLS en los intereses de Prigozhin», escribe FT en un artículo bajo el título de «Wagner Corporation: El comandante de guerra y sus abogados», publicado el 24 de junio de este año.

«En junio de 2020 -escribe el periódico- uno de los socios del bufete de abogados internacionales Reed Smith escribió una carta para felicitar a Vladislav Zabrodin, socio gerente del CLS, por el éxito del trabajo conjunto de sus empresas: hicieron gestiones para detener al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que quería responsabilizar a Prigozhin por [presunta interferencia en] las elecciones estadounidenses en 2016.

«<…> Unos meses más tarde, en octubre de 2020, la Unión Europea presentó sanciones contra Prigozhin por sus «estrechos lazos, incluidos los financieros, con la compañía militar privada Wagner. Los representantes de CLS se dirigieron a Martin Lewis, abogado de la compañía londinense Phillips Lewis Smith para que tratara de frenar esta decisión«.

El periódico también enumera en su artículo muchos otros hechos que indican que durante sus operaciones en el extranjero, Prigozhin, contra quien se impusieron sanciones, disfrutaba de protectores en Occidente, a pesar de que los medios de comunicación occidentales lo llamaban constantemente el «cocinero de Putin», acusándolo de todo tipo de crímenes.

¿Por qué sería? Sólo podemos hacer conjeturas, pero el hecho de que el jefe de Wagner tuviera lazos tan cercanos con Occidente es imposible de negar. ¿Realmente fue reclutado? Es difícil decirlo, pero incluso si lo hubiera sido, los servicios especiales de Occidente nunca reconocerían públicamente esto.

