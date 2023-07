RUSIA: El Kremlin estaba preparado para aplastar el intento de golpe de Prigozhin

GOLPE FALLLIDO DE PRIGOZHIN: La jugada del FSB asusta a la CIA

M. K. BHADRAKUMAR / SRI LANKA GUARDIAN

Lo que no sabemos es en qué momento lo supo la inteligencia rusa pero el Kremlin actuó con fuerza, decisión y con previsión en tiempo real para dominar el intento de golpe en cuestión de horas. Para el sábado por la noche, el jefe de Inteligencia Extranjera Sergey Narishkin anunció que el intento de golpe había fallado.

Las autoridades rusas esperaban que Prigozhin hiciera su movimiento.

Es natural que la inteligencia rusa haya mantenido una fuerte presencia dentro del campamento de Wagner. Es obvio, es una zona de guerra donde el destino de Rusia está en juego. La letra de la famosa canción de Sting me viene a la mente: «Cada aliento que tomas / y cada movimiento que haces / cada vínculo que rompes / cada paso que das / te estaré mirando …» Y el coro canta, entonces: «Oh, ¿no puedes ver / que me perteneces? / cómo me duele mi pobre corazón / con cada paso que das … «

Al igual que la CIA o la mayoría de las organizaciones de inteligencia, el FSB también analiza los comentarios de sus objetivos para buscar significados profundos. Lo hacen de manera rutinaria y tienen analistas capacitados que sólo hacen eso.

No habrían escapado de la atención de los analistas de inteligencia rusos las despotricaciones y los desvaríos de Prigozhin desde Donetsk, el otoño y el invierno pasado.

Comenzaron originalmente sobre los aspectos operativos del frente de Bakhmut en Donetsk, pero empezaron incrementalmente a adquirir matices políticos, culminando finalmente en su increíble declaración de que la razón de ser de la operación militar especial en Ucrania desde febrero de 2022, era un engaño.

Aún más extrañamente, este hombre que presenció físicamente la batalla de Bakhmut, llegó a la extraña conclusión de que Kiev o la OTAN no tenían malas intenciones hacia el Donbass o Rusia.

Por lo tanto, se sabe que la inteligencia rusa estaba bajo instrucciones de estar en «modo de escucha», en la batalla de Bakhmut, donde Wagner conducía las principales operaciones. En algún momento, para molestia de Prigozhin, Moscú también comenzó a desplegar tropas regulares selectivamente en el frente de Bakhmut junto con los luchadores de Wagner.

El sábado pasado, los principales funcionarios de inteligencia estadounidenses entraron en acción para informar a los medios de comunicación, cuando las autoridades rusas estaban literalmente esperando con la hoja de ruta en la mano para aplastar el intento de golpe de Prigozhin. Incluso la milicia chechena estaba en estado de alerta.

El elemento crucial en el acuerdo alcanzado con Prigozhin ha sido que no será procesado, sino que simplemente debe irse. ¿Y dónde más se podría organizar su exilio en el planeta tierra, mejor que en Bielorrusia bajo los ojos del presidente Alexander Lukashenko?

Ahora, debenos conocer algunos puntos sobre Lukashenko, quien lucha por mantener en secreto por mucho tiempo, sobre cuándo exactamente Putin le habría confiado las bases necesarias del acuerdo.

Es de crédulos pensar que el acuedo fue posible en unas horas a través de tortuosas negociaciones a 3 vías entre Moscú, Minsk y Rostov del Don, incluso cuando la columna rebelde Wagner se acercaba a Moscú.

Una subtrama intrigante aquí es que en medio de todo este tráfico pesado de negociaciones, Lukashenko también negoció con Nurusultan Nazarbayev, el ex mandatario kazajo que dirigió un régimen pro occidental en Astana y fue derrocado del poder después de casi tres décadas.

El día anterior, de hecho, Putin había hablado con dos líderes de Asia Central: el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y el presidente d Uzbekistán, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. ¿Compartió alguna inteligencia crucial? De hecho, ambos países se han enfrentado últimamente a las tramas occidentales para el cambio de régimen .

Por cierto, dadas las preocupaciones de Moscú en Ucrania, el presidente chino Xi Jinping ha intervenido para asumir un papel práctico para consolidar la estabilidad y la seguridad de la región de Asia Central.

Claramente, algo estaba muy en marcha en Kazajistán, enclavado entre Rusia y China y es la pieza crucial en términos de arquitectura geopolítica en Asia Central.

Con toda probabilidad, a esto fue lo que aludió el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, cuando le dijo a ABC el domingo que la situación del intento de golpe de Estado en Rusia «todavía se está desarrollando … No quiero especular, y no creo que hayamos visto el episodio final «.

Dicho esto, hay que decir que Blinken ha acumulado un récord constante por estar terriblemente equivocado en sus evaluaciones sobre Rusia, empezando por el golpe mortal que se esperaba que las «sanciones del infierno» dieran a la economía rusa; el control de Putin del poder; la «catastrófica derrota» de Rusia en Ucrania; las deficiencias militares rusas; la inexorable victoria militar de Kiev, y así sucesivamente.

En este caso, Blinken tiene razones para sentirse amargado, particularmente debido a la espectacular unidad del Estado ruso, de la élite política, los medios de comunicación, la burocracia regional y federal, y la institución militar y de seguridad, concentrados detrás de Putin. Podría decirse que la estatura política de Putin ahora es inmutable e inexpugable en Rusia y los estadounidenses tendrán que vivir con esa realidad mucho después de la partida de Joe Biden de la escena.

El Kremlin ha adoptado una estrategia muy reflexiva. De los detalles disponibles hasta ahora, tenemos los siguientes cinco elementos clave:

1. La principal prioridad fue evitar el derramamiento de sangre para que continúe la normalidad y el enfoque en la guerra en Ucrania, que está en un punto de inflexión, no sufra;

2. En términos inmediatos, los pocos luchadores rebeldes y Prigozhin salieron de Rostov del Don y regresaron a sus campamentos en Lugansk;

3. Prigozhin es quirúgicamente separado del resto del grupo Wagner (de hecho, ni un solo comandante u oficial de Wagner se unió a su revuelta);

4. Se ofrece inmunidad a la mayor parte del grupo Wagner, excepto a los participantes en el golpe, por supuesto, y se facilita su integración formal en el Ministerio de Defensa. Es decir, la lógica detrás de la creación del grupo Wagner por el Ministerio de Defensa (y una agencia de seguridad interna de alto secreto no identificada) se mantiene aún bien, pero ya no será una fuerza cuasi-estatal, sino que tendrá una casa y nombre, y serán dirigidos por comandantes militares profesionales designados en lugar de cazadores de fortunas por libre como Prigozhin.

5. Prigozhin se fue a Bielorrusia, lo cual no fue difícil una vez que se dio cuenta de que no debía solicitar la misericordia de Putin.

El último elemento es completamente fascinante. El Kremlin está extremadamente molesto con Prigozhin por su comportamiento sedicioso, pero también es consciente, presumiblemente sobre la base de los aportes de inteligencia, que ha sido manipulado por las potencias occidentales.

Por supuesto, habrá un precio a pagar. Prigozhin nunca recuperará su imponente estatura como oligarca con una fortuna personal de 1.2 mil millones de dólares o el fabuloso estilo de vida que dirigió. Pero al menos, el oligarca de 62 años se ahorra un posible período de prisión de veinte años. En general, esta es la estrategia de Putin en el manejo de los oligarcas.

Pero no se equivoquen, Lukashenko eventualmente hará que Prigozhin cante, más pronto que tarde, y la canción se transmitirá en vivo al Kremlin. Y eso explica el gran nerviosismo en Washington, que ha elevado el espectro de la guerra nuclear, etc. para distraer la atención de la trama de la CIA para desestabilizar a Rusia.

Sin duda, ahora que la trama de la CIA-MI6- Prigozhin ha fallado, de sus escombros, las nuevas narrativas occidentales nacerán como un fénix de las cenizas. Y las células dormidas de los Estados Unidos en el extranjero, incluso en los medios de comunicación indios, repetirán esa narrativa. Pero no por mucho. Porque, lo que se avecina es la manifestación de la resolución de acero del Kremlin, y del mismo Putin, de buscar una solución militar total a la crisis de Ucrania. Putin declaró la semana pasada, muy probablemente en anticipación de la tormenta en el horizonte, que la guerra terminará cuando no haya ningún ejército ucraniano en el campo de batalla, o armas de la OTAN.

En una videoconferencia de Putin el jueves 22, en vísperas inmediatas al intento de golpe, el Kremlin ya proporcionó algunas pistas sobre qué esperar en los campos de batalla de Ucrania, en el futuro. Fue una gran señal anticipada al Occidente coletivo, que nada se olvidará.

M. K. BHADRAKUMAR ha sido diplomático de carrera del Servicio Exterior de la India durante treinta años, la mitad de los cuales estuvo dedicado a territorios de la antigua Unión Soviética, a Pakistán, Irán y Afganistán. Otras puestos en el extranjero incluyeron Corea del Sur, Sri Lanka, Alemania y Turquía. Es experto en política exterior india y asuntos de Medio Oriente, Eurasia, Asia Central, Asia del Sur y Asia-Pacífico.

