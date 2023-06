RUSIA: Después de la rebelión de Wagner

Hay muchas preguntas sin responder sobre la rebelión armada del dueño de la compañía militar privada Wagner, afortunadamente fracasada, porque -aunque Occidente se hubiera frotado las manos y hasta es probable que tenga algo que ver- la desestabilización de una potencia nuclear en guerra, con enormes fronteras con regiones muy inestables del mundo, pondría al planeta aun más cerca de la hecatombe final.

Analistas que conocen mejor la sociedad rusa, comentan que lo más evidente es que el experimento del Estado de contratar a una compañia militar privada para combatir directamente en el frente de guerra, ha fracasado. Pero el Kremlin optó por contratarlos, seguramente, debido al trauma social que dejaron las guerras de Chechenia, evitando que se repitiera al tener que movilizar al frente a los jóvenes rusos del servicio militar. Por otra parte, los milicianos de la Wagner superaban en experiencia de combate a cualquier recluta, y además, la compañía privada tenía más lugares donde contratar personal, podía contratar a no nacionales de Rusia, algo que el ejército regular ruso no puede hacer. Así -que se sepa- en sus filas había bielorrusos, kazajos, uzbekos, lo que hubiera facilitado la infiltración -una sospecha que manifiestan algunos ciudadanos rusos- de agentes al servicio de Kiev, de Occidente, o del terrorismo yihadista.

De todos modos, con o sin infiltrados, Prigozhin llevaba demasiado tiempo haciendo declaraciones imprudentes que el sentido común dicta que no se deben hacer en medio de una guerra porque es darle munición al enemigo. Además contravenía directamente la legislación rusa sobre difundir información militar sensible sobre la operación militar especial, o calumniar o desprestigiar a las estructuras militares regulares. Por dicha legislación, algún bloguero ruso ha sido multado por contar lo que no debía, lo cual es absolutamente lógico cuando un país está en guerra. La tolerancia de las autoridades con Prigozhin sólo se explica por los contundentes éxitos militares de «los músicos» como les llamaban -hasta ahora- cariñosamente los rusos a los combatientes de la Wagner.

Prigozhin pudo pasar a la historia como un patriota, pero pasará como un traidor, han escrito muchos ciudadanos rusos en internet, y han recordado que «los traidores tienen un final poco envidiable». Por eso la sociedad rusa esperaba un castigo ejemplar para los rebeldes, cosa que no ha sucedido. Es incomprensible que se hayan ido de rositas, especialmente Prigozhin, más cuando sabemos -por el propio presidente Putin- que los rebeldes causaron la muerte de militares del ejército ruso. Y aun más, estando el país en guerra, a los responsables de una rebelión armada se les puede aplicar la pena de muerte. Se puede pensar que el Kremlin va a pasar cuentas con Prigozhin más adelante, tal vez cuando la guerra haya terminado.

Por otra parte, también parece un factor inquietante para Bielorrusia -que ha sufrido intentos de «revoluciones de colores» de los cuales los han rescatado las fuerzas rusas- tener los campamentos de la compañía militar privada Wagner -y con la alta capacidad de combate que han demostrado- en su propio territorio, siendo que se desconoce a qué intereses sirve su propietario en este momento.

De momento, sólo tenemos la información que van aportando los medios rusos, y las valoraciones de los politólogos y los ciudadanos de Rusia. Porque, como no podía ser de otra manera, lo que publican los medios occidentales, no sirve para comprender nada de lo ocurrido.

El presidente Putin puso fin a la historia de la compañía militar privada Wagner

FUENTE URA RU

El resultado fallido de la rebelión y las palabras del presidente destruyeron los planes occidentales para desatar la guerra civil y la destrucción de Rusia, dicen los politólogos comentando la intervención del jefe de Estado del 26 de junio. Según ellos, era importante agradecer a los rusos y al ejército por su posición firme y fidelidad al país.

El presidente Putin se dirigió hacia los rusos y agradeció a la gente por su «resistencia, cohesión y patriotismo». “Esta solidaridad civil mostró que cualquier chantaje, e intento de organizar una agitación interna, está condenado al fracaso. Nos unió a todos, y lo principal, que es la responsabilidad del destino de la Patria, se recuperó ”, señaló Vladimir Putin.

Hizo hincapié en que «la rebelión armada, en cualquier caso, sería derrotada». “Los organizadores de la rebelión, a pesar de su pérdida de adecuación, no pudieron dejar de entender esto. Todos entendieron, que se hicieron actos criminales para la división y el debilitamiento del país, que ahora enfrenta una amenaza externa colosal, una presión sin precedentes desde el exterior.

Según el presidente, los enemigos de Rusia querían que hubiera un fratricidio. Esto se aplica a los neonazis ucranianos, a «sus socios occidentales», y a «varios tipos de traidores nacionales», dijo.

“Querían que los soldados de Rusia se mataran entre sí para que el personal militar y los civiles murieran, para que Rusia finalmente perdiera, y nuestra sociedad se separara, se ahogara en una sangrienta disputa. Se frotaron las manos, soñando con vengarse de sus fracasos en el frente ”, señaló el presidente ruso.

Putin reveló que Kiev estaba esperando la rebelión armada de Prigozhin.»Querían que los soldados se mataran, querían ese resultado en Kiev», dijo Putin.

El jefe de Estado agradeció a todas las tropas por el coraje manifestado. En el frente con palabras de «¡Ni un paso atrás!» nuestros camaradas están muriendo. Sin embargo, los organizadores de la rebelión, habiendo traicionado a su país y a su gente, traicionaron también a los que fueron atraídos a cometer el delito. Les mintieron, los empujaron a la muerte, a ponerlos bajo el fuego, para disparar a los suyos», dijo el presidente.

La mayoría de los participantes en la «Marcha de la Justicia» -como llamó el propietario de la compañía militar privada Wagner, el rebelde Evgeny Prigozhin, a la marcha del grupo sobre Rostov del Don y Moscú- también son, dijo el presidente, «patriotas de Rusia dedicados a su pueblo y al Estado. “Lo demostraron con su coraje en el campo de batalla, liberando al Donbass y Novorossia. Intentaron usarlos contra sus hermanos en armas, con quienes lucharon juntos por el país y su futuro. Por lo tanto, desde el comienzo de los eventos, en mis instrucciones directas, se tomaron medidas para evitar el derramamiento de sangre”, dijo Vladimir Putin.

Agradeció a los luchadores de Wagner por el hecho de que «no fueron al derramamiento de sangre fratricida, se detuvieron en la última línea». Los invitó a continuar su servicio en las filas del ejército regular u otras estructuras de poder, o regresar a casa, o mudarse a Bielorrusia, donde ahora se basará la compañía militar privada Wagner. Putin agradeció especialmente la ayuda del presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko para resolver la situación.

El presidente agradeció a todo el personal militar y los empleados de los servicios especiales, que permanecieron fieles a su juramento. Tuvo palabras para los pilotos muertos: «El coraje, el auto sacrificio de los caídos, el heroísmo del teniente, salvaron a Rusia de trágicas consecuencias destructivas ”, dijo el jefe de Estado. (N. de la E.: esta parte del discurso del presidente Putin indica que ha habido muertos en algún momento de la rebelión de Prigozhin pero no hay detalles en ningún medio ruso consultado hasta el momento).

Análisis de los politólogos rusos

FUENTE URA RU

El subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica de Moscú, Vladimir Shapovalov, señaló que «lo principal es que la rebelión mostró el alto grado de cohesión y unidad de los rusos. Esta es la lección principal que podemos sacar de estos eventos”, dijo el politólogo.

Dmitry Rodionov, Director del Centro de Estudios Geopolíticos del Instituto de Desarrollo Innovador, dijo que en tal situación, las autoridades no pueden guardar silencio y era realmente importante para la sociedad escuchar la evaluación del presidente. Pero, según el politólogo, el mensaje de Putin era importante, no sólo para el pueblo de Rusia, sino también para Kiev, y al Occidente colectivo.

“No sabemos cuánta mano de Occidente hay detrás de esta rebelión, pero no tengo dudas de que si hubiera salido con un escenario negativo, Occidente lo habría aprovechado»,señaló el analista político.

Occidente no esconde que quiere cambiar el poder en Rusia, que está listo para organizar algún tipo de choque entre nosotros, desestabilizar la situación. Por lo tanto, es importante que el presidente Putin le diera a Occidente una señal de que nuestro sistema político, sin importar lo que hagan, es estable y continúa funcionando ”, dijo Rodionov.

Según el Director del Instituto de Investigación de Política Moderna, Anton Orlov, el régimen de Kiev y Occidente » se regodean demasiado con la esperanza de arruinar a Rusia». Desde el punto de vista de Occidente, como Rusia no podría ser derrotada desde el exterior, sólo podría ser destruida desde el interior. De ahí, la feroz reacción, que en realidad no es apoyo al fundador de Wagner, Evgeny Prigozhin, sino por odio a Rusia y al pueblo ruso. (N. de la E.: los medios de Occidente hasta se muestran «preocupados» por el destino que correrá Prigozhin y casi les hubiera gustado poder adoptarlo como «preso político de Putin» si no se hubiera negociado la salida a Bielorrusia). Era importante que Putin dejara en claro que esta página se ha superado, que Rusia y sus pueblos multinacionales enfrentaron con éxito el desafío”, concluyó Orlov.

Según el Director del Centro de Análisis Político, Pavel Danilin, los combatientes de la Wagner lucharon en las áreas más peligrosas, sufrieron grandes pérdidas y mostraron heroísmo, pero lo que sucedió cambió toda la imagen por completo. “Lo que hizo el grupo realmente es dar una puñalada por la espalda a nuestros soldados que ahora están luchando en el frente. Bloquear la sede de Rostov del Don, es una seria amenaza para el trabajo de las fuerzas armadas en la zona de la operación especial; de allí salen los suministros, municiones, etc. De hecho, los rebeldes jugaron en el bando del enemigo. Este es un golpe en el corazón de nuestra defensa en el momento en que se detiene la ofensiva del enemigo y cuando hay todas las posibilidades de un contraataque para la victoria. Esto es realmente traición”, resumió Danilin. (N. de la E.: El hecho de que los rebeldes precisamente hayan elegido tomar y bloquear la sede militar de Rostov del Don, desde donde sale todo el suministro necesario para las tropas rusas que están combatiendo en el Donbass, es muy significativo. Es prácticamente un plan trazado por el enemigo. El dueño de la compañía Wagner tenía otras maneras de protestar sin poner en peligro la campaña militar rusa).

El analista político Marat Bashirov cree que en el futuro cercano el presidente Putin tomará medidas estrictas dentro de las élites. «El debate [que hubo entre Prigozhin y Shoigu] ayudó a nuestro ejército a modernizarse. Este era su valor, que el presidente, obviamente, vio. Pero lo que estas personas han hecho es una rebelión. Esto es lo que Putin llamó la destrucción de la unidad del país: la raíz de nuestra victoria en la operación militar especial. Esto es traición”, escribió Bashirov en su canal de Telegram «PolitJastik”.

El primer ministro ruso Mishustin explicó cómo actuó el gobierno para evitar consecuencias negativas

FUETE URA RU

Toda la máquina militar, económica y de información de Occidente está dirigida contra el país, existe una lucha por el derecho de los pueblos a elegir su propio camino, basado en los intereses nacionales y por el bien de su gente, enfatizó Mishustin.

Las autoridades rusas están listas de antemano para situaciones de fuerza mayor, lo que hizo posible responder rápidamente al intento de rebelión del 24 de junio y evitar consecuencias negativas para la economía y el país en general.

“El país se enfrentó a otro desafío. Se intentó desestabilizar la situación interna en Rusia. Los miembros del gobierno estaban en sus lugares de trabajo. Bajo el liderazgo del Presidente, actuaron claramente, de forma coordinada y en todos los niveles mantuvieron la estabilidad de la situación para evitar que se agravara, y para proteger a los ciudadanos de todas las amenazas posibles ”, dijo el primer ministro.

Aumentó la demanda de efectivo pero el Banco de Rusia triplicó la entrega de moneda disponible

El ministro de Economía, Andrei Belosov, informó que en 15 regiones del país hubo una mayor demanda de moneda.

“El aumento más activo en la demanda de efectivo se observó en las regiones del sur: las regiones de Voronezh, Rostov, Lipetsk, así como en las grandes ciudades. Allí, la demanda ha crecido en aproximadamente en un 70-80%. Pero gracias al trabajo claro del Banco de Rusia y al refuerzo del efectivo, (se triplicó el efectivo disponible), fue posible evitar completamente cualquier problema. Todos los cajeros automáticos funcionaron como de costumbre, y el domingo, la demanda fue disminuyendo. Ahora la situación ha sido completamente estabilizada ”, dijo el viceprimer ministro.

La ministra de Trabajo, Política Social Y Salud, Tatyana Golikova, informó que todas las organizaciones médicas y sociales trabajaron como de costumbre, incluso en Rostov el Don, Voronezh, Lipetsk, regiones de Tula y las nuevas regiones de Rusia (el Donbass). En las carreteras donde el tráfico fue limitado, enviaron 38 brigadas médicas de campo, incluidas 26 brigadas de ambulancias y 12 brigadas de medicina de desastres.

“En las regiones donde se introdujo el régimen de operación antiterrorista, se pospuso la celebración de los actos de graduación de los estudiantes programados para el sábado. (En Europa ha fializado el año lectivo y comienzan las vacaciones). Las medidas de seguridad en los campamentos infantiles se fortalecieron, especialmente las ubicadas en las regiones del sur de Rusia ”, informó la vicepresidenta.

Aumentó la demanda de productos esenciales en el sur pero las empresas trabajaron el fin de semana para abastecer al comercio

El ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, dijo que la industria y las empresas comerciales trabajaron duro el fin de semana pasado.

La mayor demanda de ciertos grupos de bienes tuvo lugar en las tiendas de las regiones de Rostov y Voronezh, pero la venta no se limitó, ya que las redes de suministro proporcionaron bienes socialmente significativos en cantidades para satisfacer la demanda de varios días. Además, en relación con el corte de carreteras en las regiones, se desarrolló una logística alternativa para la entrega de productos. “Para coordinar la solución de todos los problemas emergentes se organizó un centro operativo en el Ministerio de Industria y Comercio. Los gobernadores de 10 regiones del sur, las empresas clave y las cadenas minoristas grandes y medianas, participaron en su trabajo ”,enfatizó Manturov.

No hubo problemas en el suministro de combustible a pesar del incremento de la demanda

El vicepresidente del gobierno, Alexander Novak, informó que no hubo problemas con el suministro de recursos energéticos. “El aumento de la demanda en estaciones de servicio en el sur, se observó el fin de semana, especialmente en la región de Rostov. Al mismo tiempo, las estaciones de servicio estaban completamente provistas de todos los productos de petróleo. No hubo interrupciones en el suministro. Los precios también son estables”, enfatizó Novak. También se fortaleció la protección contra acciones terroristas en las instalaciones de combustible y energía.

Opinión de los politólogos rusos sobre la reacción del gobierno

El principal experto del Centro de Política Actual, Mikhail Karyagin, señaló que el gobierno tenía previstas todas las opciones para el desarrollo de los eventos, lo cual permitió evitar consecuencias negativas. El sistema político funcionó de manera bastante eficiente: la rebelión falló. Todos los principales actores políticos que mostraron lealtad al gobierno actual y apoyaron a Vladimir Putin, demostraron que el sistema político está listo para hacer frente a tal estrés «, dice el experto.

El director general del Centro Analítico Politgen, Yaroslav Ignatovsky, señaló “el gobierno, durante la mayor parte, controló la situación desde el punto de vista de la economía. Vemos el mismo mercado de valores, hubo una reducción el viernes, y luego se normalizó”, resumió Ignatovsky.

Opinión de Alexander Duguin

El filósofo y politólogo Alexander Dugin acusó a las élites rusas de mezquindad durante la rebelión de Wagner

FUENTE TOPWAR RU

Dugin señaló el comportamiento extremadamente vergonzoso de los representantes de la llamada élite, que sin esperar a la llegada a Moscú de los combatientes de la compañía militar privada Wagner, comenzaron a huir.

“Resulta que muchos pueden sustituir al presidente y al pueblo, actuando a la sombra y supuestamente en su nombre, pero para salvar la patria en una situación crítica, no ponen de su parte y lo mejor que saben hacer es comprar boletos (de viaje) caros”, dijo el politólogo.

Según Alexander Dugin, en Rusia es urgente llevar a cabo una renovación de las élites. Sólo hay una solución para el sistema: ideologización patriótica inmediata y real de la clase dominante y la renovación de las élites, aseguró el filósofo.

Duguin cree que la élite rusa moderna no puede responder adecuadamente a situaciones de emergencia.

«Sólo de una élite ideológica se puede requerir heroísmo y comportamiento adecuado en una emergencia. Desde ahora, es inútil. Necesitamos una élite soberana. De lo contrario, todo volverá a suceder. Las debilidades de nuestro sistema aparecieron en toda su gloria”, dijo Alexander Dugin.

Recordamos que en la víspera del avance de la columna de Wagner, se supo que todos los pasajes de avión a Estambul estaban agotados. Más tarde, las redes sociales rusas comenzaron a publicar fotografías de lujosos coches de colección. Según los autores de las fotos, los ricos de Rusia, apenas oyeron los mensajes de Prigozhin llamando a la rebelión, empezaron a exportar dinero.

Comentarios de los lectores rusos en los medios

«Comencé a dudar de Prigozhin cuando se quejaba sobre la falta de municiones. Bueno, esto simplemente no podía ser, ya que los «Wagners» están en la línea del frente en los puntos más calientes…»

«Probablemente en la compañía militar privada Wagner se infiltraron agentes especiales de Occidente»

«Tiene que volver Stalin a Rusia para salvarla de los enemigos internos, con los externos podemos«.

«¡Todos los Wagner deben estar prohibidos y disueltos! El Estado ruso no necesita ejércitos privados y pandillas armadas que no están subordinadas a nadie y están listos en cualquier momento para un golpe de Estado«.

«¡Todos los traidores a la patria tienen un destino poco envidiable!«

«Todas las unidades de seguridad sólo deben ser parte de las estructuras estatales, y no de empresarios privados«.

«¡Fue un intento de desatar una guerra civil en Rusia!«

«Garantizar la defensa y la efectividad militar del país es obligación del Estado. ¿Por qué algunos empresarios privados fueron con sus empresas? ¡Este es el resultado, y encima en este momento! Ahora esto se regulará sobre marcha«.

«Todo esto fue hecho por EEUU«.