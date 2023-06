RUSIA: La rebelión del dueño de la compañía militar privada Wagner

Evgeny Prigozhin dueño de la compañía militar privada Wagner

Primeras reflexiones

En las últimas horas del 23 de junio, el fundador de la compañía militar privada Wagner, Evgeny Prigozhin acusó al Ministerio de Defensa ruso, de un presunto golpe de misiles, contra el campamento de sus combatientes en la retaguardia de la zona de la operación militar rusa.

El Ministerio de Defensa de Rusia refutó las acusaciones, calificándolas de provocación. En sucesivos mensajes Prigozhin advirtió que destruiría todo a su paso y recomendó que «no salgan a la calle a lo largo de la ruta” de su ejército privado que se dirigiría hacia Moscú.

Eran tan descabellados los mensajes del dueño de la Wagner que los medios ucranianos publicaron la hipótesis, de que probablemente sus servicios de inteligencia habían hackeado la cuenta de Telegram de Prigozhin y estaban publicando todos esos disparates.

Pero resultó que el autor era el propio Prigozhin, quien justificaba su ataque de ira por el presunto ataque contra el campamento de la Wagner en la retaguardia, por orden del Ministerio de Defensa.

El departamento militar ruso lo negó inmediatamente. No tenía ningún sentido un ataque intencional dado el buen papel que han desempeñado los hombres de la Wagner en la guerra de Ucrania y el alto aprecio que han ganado entre la población. Un comentarista militar señaló que en caso de haber ocurrido tal ataque, podría haber sido “fuego amigo”, es decir por error, recordando que en la guerra en Irak murieron tantos soldados de la coalición estadounidense por fuego amigo como por ataques del enemigo.

Pero resultó que ni siquiera habría ocurrido tal ataque y el video donde supuestamente lo demostraba, sería un montaje.

El 24 de junio a la madrugada, los periodistas del Canal Uno de Rusia, analizaron los metadatos del video del supuesto ataque y los mensajes de voz de Prigozhin posteriores y vieron que todos ellos se registraron al mismo tiempo y se publicaron en modo retrasado. Por lo que concluyeron que el video del golpe a los campamentos del ejército privado de Prigozhin, era un montaje.

Por otra parte, la rebelión de Prigozhin no tenía objetivos realistas ni claros. Según sus mensajes pretendía la caída del ministro de Defensa Shoigu y del Estado Mayor militar. Llamaba a la rebelión al “pueblo” y a las “fuerzas armadas rusas”, con el argumento de que, según él, las bajas militares rusas “son mucho mayores” que las que publica el Ministerio de Defensa. También declaró que tenía 25.000 efectivos, pero aunque las autoridades rusas le hubieran permitido llegar a las puertas de Moscú con todos ellos, no era realista creer que podría ni siquiera entrar en la ciudad.

En Moscú sólo los efectivos policiales los superarían en número. Los buenos conocedores de la geografía rusa comentaron que si las autoridades no los detenían en la carretera era para no destruir la autopista bombardeándola y suponiendo que llegaran a la circunvalación de entrada a Moscú, de allí no los dejarían pasar. También señalaban que la amenaza de Prigozhin “de destruir todo a su paso” hasta Moscú, era poco efectista para los rusos: de Rostov del Don a Moscú hay unos mil kilómetros y muy poca población. Es decir, militarmente no eran ninguna amenaza, aunque sí podían ser un incordio si se dedicaban de ahora en adelante, a los sabotajes y a alguna clase de chantaje terrorista.

En cambio, las declaraciones de Prigozhin sonaban mucho más efectistas para los oídos occidentales, que por supuesto, se están deleitando y sacando todo el rédito propagandístico que pueden. De hecho, según la CNN, la inteligencia de EEUU “hace semanas que sabía lo que planeaba Prigozhin”. Si es cierto y no es un farol estadounidense, no sería raro que hayan tenido algo que ver. Muchos ciudadanos rusos que comentan en internet la rebelión del fundador de la Wagner, dicen “EEUU les habrá pagado bien”.

Otro dato importante a tener en cuenta es que al parecer, según ha contado el presidente de Chechenia, Ramzán Kadirov, Prigozhin pasa por un mal momento económico y estaba resentido con las autoridades rusas, al parecer por la falta de apoyo a sus asuntos comerciales .

“Hablé con Prigozhin, lo persuadí para que dejara aparte los asuntos comerciales y no los mezclara con asuntos de importancia estatal. Pensé que me había escuchado, pero resulta que esta ira durante todo este tiempo, sólo creció en él. La cadena de transacciones fallidas en sus emprendimientos causó en el empresario un resentimiento oculto y largo que alcanzó el pico, cuando las autoridades de San Petersburgo no proporcionaron a su hija unos terrenos que deseaba”, escribió Kadyrov en su canal de Telegram.

El presidente de Chechenia expresó su decepción con el empresario, diciendo que había confiado en él y creía que Prigozhin amaba sinceramente su tierra natal. Resultó, sin embargo, que «en aras de las ambiciones personales, los beneficios y la arrogancia, a la gente puede importarle un bledo el amor por la Patria», resumió el presidente checheno.

Las dificultades económicas del empresario, sumadas a uno de los últimos mensajes de voz –suponiendo que sea auténtico y no una falsificación de Occidente- que decía que Rusia “inventó excusas” para emprender “una guerra innecesaria en Ucrania”, lo cual es una narrativa totalmente occidental, da base para pensar que Prigozhin ha actuado al servicio de los intereses de los adversarios de Rusia, y esto obviamente, no se hace gratis. Si a eso, sumamos el hecho de que el video del supuesto ataque al campamento de la Wagner, parece ser un montaje, está todo dicho.

En cierto, que Prigozhin y su compañía militar privada Wagner se habían ganado un prestigio por los éxitos de sus combatientes en la guerra en Ucrania, y eso le dio una credibilidad que el empresario usó a su favor. Porque los rusos quieren ver éxitos militares y piden mano dura con Kiev en la guerra, y cuando no ven las acciones que creen necesarias, están descontentos con el ministro Shoigu y con los generales rusos. Así fue como en un primer momento hubo confusión entre los ciudadanos comunes y pensaron que Prigozhin debía tener alguna parte de razón, que algo que no sabían, estaba pasando en el frente.

Pero el órdago de Prigozhin no fue apoyado ni en los medios patrióticos más extremos de Rusia –aquellos que defienden desde “un ataque preventivo al Reino Unido para salvar al mundo”, hasta el “uso de armas nucleares tácticas” – ni por la Iglesia Ortodoxa Rusa que recordó que en este momento no se debe crear división en Rusia, y el presidente de Chechenia, una de las repúblicas de la Federación más comprometidas con la guerra en Ucrania, se opuso con claridad.

Prigozhin desistió de continuar con su rebelión después de negociaciones con el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko. Según el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, el fundador de la formación armada recibió garantías de que podría ir a Bielorrusia, y cerrarían el caso penal contra él.

China expresó su apoyo a las acciones de las autoridades de la Federación de Rusia para estabilizar la situación en el país después de la rebelión armada del empresario Evgeny Prigozhin, informa el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. «El lado chino expresó su apoyo a los esfuerzos del liderazgo de la Federación de Rusia para estabilizar la situación en el país en relación con los acontecimientos del 24 de junio», dijo el comunicado de las conversaciones entre el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa Andrei Rudenko, con el Ministro y el Viceministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gan y Ma Zhaoxu, desde Beijing.

