ALEMANIA – LECCIONES NO APRENDIDAS: Los tanques alemanes vuelven a arder en las estepas del este

“¡El mundo entero estaba esperando esto. Ahora es el momento: Ucrania pisa a los rusos con tanques alemanes Leopard 2!, clamaba el Bild alemán.

Tanques alemanes nuevamente en Ucrania: resultó que se queman igual que los tanques nazis

1943

2023

FUENTE STOLETIE RU

“¡El mundo entero estaba esperando esto. Ahora es el momento: Ucrania pisa a los rusos con tanques alemanes Leopard 2! Por primera vez, los tanques de combate básicos alemanes aparecieron en el campo de batalla, entran en batalla con los invasores rusos. El ataque continúa «, el Bild alemán se estaba ahogando de deleite cuando escribía este material bajo el encabezado» ¡Ahora vienen los tanques alemanes!», hablando sobre la aparición de los primeros Leopard en Zaporizhia, que Berlín entregó a Kiev.

Resultó que los alemanes de «paz» derrotados durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos años esperaban en secreto vengarse de los rusos en el campo de batalla. Aunque con manos ajenas, pero con armas alemanas. Sin embargo, la venganza larga y esperada no funcionó. Y el fiasco ocurrió: resultó que sus Leopard se están quemando hoy, igual que los Tiger y los Panther nazis se quemaron antes en los mismos campos de Ucrania.

Las tropas ucranianas, tratando de romper la defensa en la dirección de Zaporizhia, perdieron hasta 350 personas, 30 tanques y 11 vehículos de combate de infantería en dos horas de batalla, dijo el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu.

«El 5 de junio -recordó el ministro- el régimen de Kiev hizo intentos de atacar siete direcciones con las fuerzas de cinco brigadas. Fue detenido y sufrió pérdidas aún más tangibles: más de 1.600 efectivos militares, 28 tanques, incluidos ocho «Leporad» y tres tanques AMX-10 RC , 136 unidades de otros equipos militares, incluidos 79 extranjeros. Los intentos de la ofensiva se rompen, se detuvo el enemigo, los soldados y oficiales rusos en batallas mostraron coraje y heroísmo. En sólo tres días de operaciones militares en todas las direcciones, las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania ascendieron a hasta 3.715 efectivos, 207 vehículos blindados, 134 vehículos, 5 aviones, dos helicópteros, 48 ​​armas de artillería de campo y 53 vehículos aéreos no tripulados. » [N. de la E: el AMX-10 RC es un tanque francés y también alardeaban que sería «el pánico de las fuerzas rusas»].

«Ucrania finalmente arrojó tanques franceses y alemanes a la batalla: su destrucción se capura en fotos debajo de Donetsk», escribe la edición militar estadounidense de la revista Military Watch Magazine. El Ministerio de Defensa de Rusia el 6 de junio -continúa MWM- informó sobre la destrucción de ocho Leopard y tres AMX-10 en la vanguardia. Al mismo tiempo, se informó que las fuerzas ucranianas, durante una ofensiva fallida el mismo día, perdieron 1.500 efectivos militares, 28 tanques y otros 109 vehículos blindados.

Ucrania comenzó a recibir tanques de producción occidental a fines de febrero de este año. Gran Bretaña prometió proporcionar vehículos blindados, el primero de diciembre del año pasado, después de lo cual Polonia, Alemania, Estados Unidos, Francia y otros países de la OTAN hicieron promesas similares. Anteriormente, Ucrania tenía las tropas blindadas más grandes de Europa. Su parque consistía principalmente en el T-64 soviético. [N. de la E.: el T-64, construido en los años 60 en Kharkov, fue el precursor de los tanques modernos de la URSS y de sus descendientes. El T-64 era muy superior a sus rivales de occidente. En los años 80, aparecieron los M1 Abrams (EEUU), Challenger 1 (Reino Unido) y Leopard 2 (Alemania), sin embargo, el T-64 aun tenía unas prestaciones espectaculares].

Durante 2022, se repusieron cientos de T-64, T-72 y T-80 a las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como cientos de T-72 de los antiguos países soviéticos -ahora miembros de la OTAN- y de Marruecos, que pasó sus tanques a través de intermediarios occidentales.

Sin embargo, el suministro de máquinas de ensamblaje soviético se vuelve cada vez más escaso, y a Ucrania le prometieron una amplia gama de tanques occidentales, incluidos los británicos Challenger 2, los Abrams M1A2 estadounidenses, y el Leopard 1 y 2 alemán.

Y Francia prometió sus vehículos blindados AMX-10, que debido a la armadura y el calibre del arma, a menudo se llaman «tanques con ruedas». Se informó que los tanques occidentales estaban reservados para el «gran ataque de gran éxito» a las posiciones rusas, que comenzaron a principios de junio.

«Uno de los primeros videos de estos tanques en una batalla en Ucrania, escribe el MWM, la publicó el Ministerio de Defensa ruso el 6 de junio. Es visible el bombardeo de cuatro unidades de equipo pesado, incluido un Leopard 2 alemán, en la línea del frente cerca de Donetsk y la destrucción de uno de los tanques con un cohete antitanque de un tipo desconocido. El video fue publicado el día después de que el ministerio informara sobre la destrucción de ocho Leopard y tres AMX-10 en el frente. Fuentes del gobierno ruso informaron que en tres días de ofensiva, los ucranianos perdieron 3.715 efectivos militares, 52 tanques y 207 vehículos de combate de infantería, así como una serie de otros equipos». Las pérdidas de esta escala son consistentes con los datos de fuentes occidentales sobre el progreso de las operaciones de las fuerzas armadas de Ucrania, confirma la publicación estadounidense.

«Alemania -explica- inicialmente no permitió que los países europeos suministraran Leopard a Ucrania», presumiblemente por temores de que los combates estropearan la reputación del tanque, y sería una pérdida grave para el producto de defensa alemán de culto . El historial del Leopard 2 deja mucho que desear: el ejército turco sufrió fuertes pérdidas en las batallas en Irak y Siria contra las milicias locales. Esto sirvió como antecedente por temor a que las pérdidas contra el ejército ruso serían aun mayores”.

A juzgar por los primeros resultados fallidos de estos tanques en Ucrania, se confirman tales temores.

La presencia de los Leopard alemanes se notó en el frente el 5 de junio, informó el jefe adjunto del departamento de la Rosguard en la República Popular de Donetsk, Alexander Khodakovsky. Según él, el enemigo involucró a los Leopard en el área que da las grandes noticias. Allí, en la frontera de la RPD y la región de Zaporizhia, especialmente donde se desarrollaron batallas feroces.

El 7 de junio, los videos tomados durante las batallas en el área de la ciudad de Orekhov (región de Zaporizhia) aparecieron en fuentes abiertas. Un video captura un grupo de vehículos blindados, que caen en el campo minado y luego son destruidos metódicamente por el fuego de la artillería rusa. Ucrania, claramente, no ve los (maravillosos) vehículos blindados occidentales largamente esperados: los Leopard con sus cañones de rango largo no funcionan en la distancia, sino que van al ritmo de la infantería y sus vehículos de combate, señaló Khodakovsky. Aunque las fuerzas armadas de Ucrania se cambiaron exclusivamente a la producción de la OTAN, el resultado de este «avance» en su conjunto puede considerarse insatisfactorio, concluyó Khodakovsky.

Las fallas de las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran en el uso analfabeto de vehículos blindados tanto a nivel táctico como estratégico, dijo el experto militar ruso Alexander Mikhailovsky, un oficial de las tropas de tanques en la reserva.

«Los videos publicados indican que los vehículos blindados van a un campo minado, sin tener los más mínimos medios para la protección contra las minas», dijo el analista. Esto sugiere que la capacitación no se llevó a cabo a tiempo, y en segundo lugar, que los vehículos blindados no están equipados con ningún medio para superar campos minados o barreras de ingeniería.

Para las tripulaciones (de los tanques ucranianos), la presencia de un campo minado fue claramente una sorpresa, a juzgar por el hecho de que el equipo se levanta o comienza a correr al azar de lado a lado, se topa con un campo minado o cae bajo fuego”, dijo el experto.

El Leopard-2 no sirve en Ucrania no sólo por la armadura, escribe Eurasia Times. Este tanque fue desarrollado para realizar operaciones militares en otro entorno, en el que las brigadas blindadas van acompañadas por la infantería de las fuerzas terrestres y otros vehículos auxiliares con un sólido apoyo del aire. Al ser un producto de la Guerra Fría, los tanques alemanes no tenían la intención de combatir dispositivos explosivos caseros, misiles guiados antitanque y drones kamikaze.

El fiasco de los Leopard ya es evidente. Pero incluso cuando acababan de comenzar a ingresar a Ucrania, la misma publicación alemana Bild advirtió sobre la posibilidad de tal resultado. El autor del artículo, Bjorn Stritzel dijo que no es en vano que Rusia tenga al menos tres sistemas de armas peligrosas que amenazan el equipo militar alemán al servicio del régimen de Kiev: misiles guiados antitanque, minas y sus propios tanques.

«Probablemente la mayor amenaza para los Leopard son los misiles guiados modernos antitanque. <…> Los modelos rusos más nuevos están especialmente diseñados para combatir tanques como el Leopard-2: la penetración de misiles controlados con una carga acumulada en tándem a veces traspasa un metro de acero blindado ”, señaló el autor.

Streetzel también aclaró que las minas antitanque TM-62 bastante comunes y sus versiones más avanzadas pueden usarse contra los Leopard. Además, enfatizó que los vehículos de combate rusos representan un gran peligro para el equipo alemán.

«Los tanques de combate principales rusos modernos, el T-72B3, T90A/M o T-80BM con potentes sistemas de guía, por supuesto, no se quedan atrás de los Leopard y los últimos misiles lanzados por las armas 2A46 (125 milímetros), también rompen la armadura del Leopard 2-A6», explicó.

Y todas estas advertencias del autor de Bild eran ciertas.

Ya las primeras batallas mostraron que los Leopard , enfrentados con el ejército ruso en los campos de Ucrania, se queman muy bien. Aparentemente, los alemanes olvidaron las lecciones del pasado.