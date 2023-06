CONFLICTO RUSIA UCRANIA – ESCALADA EN ASIA: Moscú podría armar a Corea del Norte por la decisión de Japón de enviar armas a Kiev

Rusia prometió graves consecuencias a Tokio

Rusia puede armar a Corea del Norte en respuesta a la decisión de Tokio de enviar equipos militares a Kiev, dijo el Presidente del Centro de Investigación y Pronósticos de Desarrollo de la Región de Asia-Pacífico y miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Sergey Sanakoyev.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el 9 de junio, protestó antes el embajador de Japón por la decisión de Tokio de entregar armas a Kiev. Según Sanakoyev, Tokio intentó restringirse en el tema de la operación especial rusa, pero sucumbió a la presión de los Estados Unidos.

Desde el comienzo, Japón, por un lado, tomó una posición antirrusa, sumándose a las sanciones. Por otro lado, intentó, en lo posible mostrar contención. Tokio prohibió la importación de bienes rusos como acero, aluminio, aviones, drones, juguetes y artículos de lujo. Sin embargo, no dejó el proyecto conjunto con Rusia en el campo del petróleo y gas Sakhalin-2. A pesar de la presión de los Estados Unidos, durante mucho tiempo, Japón se negó a suministrar equipos militares a Kiev.

Tokio teme que la victoria de Rusia en Ucrania empuje a China a una solución contundente del problema de Taiwán y, como resultado, Japón sería atraído a una guerra regional.

El ex primer ministro nipón, Yukio Hatoyama (socialdemócrata) calificó de «erróneo» el apoyo a Kiev . Según él, Tokio no debería estropear las relaciones con Rusia, actuando como quiere Estados Unidos, sino tratar de lograr la paz.

-Sergey Feliksovich, ¿Cómo explica la decisión de Japón de enviar equipos militares a Kiev?

-Japón tenía su propia razón para abstenerse. El país está ubicado cerca de Rusia y de China, en una región donde hay una grave escalada en las relaciones con los Estados Unidos. Esto los restringió, pero, desafortunadamente, estamos una vez más convencidos de que Japón es un estado vasallo.

-Rusia prometió graves consecuencias en respuesta a la decisión de Tokio. ¿Cuál crees que será la reacción?

-Dura. Creo que fortaleceremos a nuestros camaradas norcoreanos en términos militares. Les proporcionaremos asistencia militar para que los japoneses «se sienten y tiemblen».

Además, previamente ya hemos realizado ejercicios navales en la región con China, y ahora tenemos aún más razones para interactuar con mayor fuerza en ellos.

-Sobre la soberanía sobre las Islas Kuriles, ¿estará afectada de alguna manera por la decisión de Tokio?

-La cuestión de su pertenencia nunca estuvo en la agenda. Nunca íbamos a admitir nada. Por el contrario, incluso bajo el gobierno de Shinzo Abe, el presidente ruso Vladimir Putin le sugirió que firmara un tratado de paz durante una reunión en Vladivostok (Japón y la Federación de Rusia no firmaron un tratado de paz tras la Segunda Guerra Mundial debido a la disputa alrededor de las Islas Kuriles), pero sin condiciones preliminares. Abe se negó, ya que los japoneses quieren que las islas sean objeto de discusión, pero no queremos y nunca querremos. Otra cosa es que ahora, después de la decisión de enviar armas a Kiev, estamos aún más lejos de ese tratado de paz.

-¿Cree que habrá una respuesta diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, como una expulsión de diplomáticos?

-Sí, puede ser, pero dado que la decisión de Japón se encuentra en el plano militar, la respuesta probablemente estará en el mismo campo. Por lo tanto, prefiero que la respuesta sea armar a la Republica Popular Democrática de Korea.

-¿ Y el estado del proyecto Sakhalin-2 no cambiará?

-Nuevamente, repito, que ésta es un área diferente, económica. No tenemos que participar en la escalada si no hay motivos para esto. Creo que Moscú en cualquier caso no exagerará la situación, pero mostrará que notamos que Tokio ha dado un paso hostil. Sin embargo, incluso si los japoneses abandonan por completo nuestro mercado y todos los proyectos, hay alguien que los reemplazará: tanto los chinos como los coreanos.

-¿Cómo se desarrollarán las relaciones entre Rusia y Japón?

-Depende de cuánto Tokyo esté listo para resistir a los Estados Unidos. Si la decisión sobre el suministro de armas es un tema único, y los japoneses les dijeron a los estadounidenses que harían esto, pero que no necesitan que los involucren más en el conflicto, eso es una cosa. Sin embargo, puede ser que los envíos de armas a Kiev continúen, entonces la relación se deteriorará. Otra cosa es que en un futuro previsible, Japón entienda que todo está cambiando y es mejor no seguir ciegamente a EEUU, sino participar en un nuevo mundo multipolar.

