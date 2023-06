CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE KAKHOVSKA: Los repetidos ataques ucranianos causaron el colapso de la presa

Ministerio de Exteriores ruso: los ataques metódicos de las fuerzas armadas ucranianas fueron la causa del colapso de la estación hidroeléctrica de Kakhovska

Central Hidroeléctrica Kakhosvskaya 1951-1956 Foto TASS

FUENTE RBC RU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calculó que sólo durante el verano de 2022, las fuerzas armadas de Ucrania dispararon a la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska (Kakhovskaya para los rusos) al menos 28 veces.

La presa de la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovskaya se derrumbó el 6 de junio debido a los «ataques metódicos de las fuerzas armadas ucranianas», que se llevaron a cabo anteriormente. Esto fue reportado por la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. También recordó que el jefe del distrito de Nova Kakosvska, kakhovsky, advirtió que los francotiradores ucranianos estuvieron activos cerca de la presa durante mucho tiempo, impidiendo el trabajo de reparación y regulación de las estructuras hidráulicas.

Según el Ministerio, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon regularmente contra la estación hidroeléctrica: de julio a noviembre de 2022 la central eléctrica hidroeléctrica recibió al menos 28 ataques.

El ministerio enfatizó que sólo en el verano de 2022, se lanzaron más de 300 misiles HIMARS contra la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso citó al general ucraniano Andrei Kovalchuk, quien en diciembre de 2022 declaró: “Las fuerzas ucranianas dieron un golpe certero de HIMARS, a una de las puertas de entrada de la presa en Nova Kakhovska, haciendo tres agujeros en el metal para ver si el agua del Dniéper puede aumentar lo suficiente como para bloquear los cruces rusos, pero no inundar áreas cercanas. La prueba fue exitosa».

El ministerio también citó al jefe del distrito de Nova Kakhovska, Vladimir Leontyev, quien en marzo de 2023 dijo que la estación de energía hidroeléctrica no sólo estaba sujeta a bombardeos regulares, sino que los saboteadores trataban regularmente de penetrar en el terreno de la estación y en la presa. Además, según Leontyev, los francotiradores ucranianos estaban activos en la estación de energía hidroeléctrica, lo que impedía la reparación y el trabajo regulatorio sobre las estructuras hidráulicas.

«Tales ataques metódicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la estación de energía hidroeléctrica condujeron a la destrucción de sus estructuras que colapsaron el 6 de junio de 2023, y a la descarga no controlada de agua del embalse de Kakhovska aguas abajo», concluyó el ministerio.

Como resultado de la salida de agua no controlada, las localidades a ambos lados del Dniéper se inundaron. En la orilla izquierda, la ciudad de Nova Kakhovska, Golaya Pristan y Alyoski, se inundaron. En el margen derecho (controlado por Kiev), Kherson y las aldeas cercanas (sólo unas pocas docenas de asentamientos) resultaron afectados. Ambas partes declararon la evacuación de las áreas inundadas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó la destrucción de la presa de energía hidroeléctrica de Kakhovska, de «una acción bárbara» de las autoridades ucranianas.

El Comité de Investigación de Rusia, abrió un caso penal por ataque terrorista.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky culpó a Rusia de lo sucedido, pero luego declaró que Kiev aún no tiene evidencia, ya que la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska está bajo el control de las tropas rusas.

El periodista de The New York Times Christian Tibert, así como los periodistas Evan Hill y Christopher Miller de The Washington Post y de Financial Times, publicaron fotos de la presa del Kakhovska, hace semanas, que muestran cómo una de las puertas de entrada pierde agua. Considerando esta evidencia, la presa podría haber estado dañada antes de colapsar.

Tanto los funcionarios ucranianos como los rusos, dijeron que la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska no recibía reparaciones. Los ambientalistas consultados por RBC advirteron sobre las consecuencias negativas de las inundaciones de los territorios.

«Metódicamente, los vampiros pro-estadounidenses fueron al objetivo previsto», dijo Zakharova

FUENTE IZVESTIA

Hay que hacer notar que antes del establecimiento de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia en el control de la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska, los ucranianos comenzaron a minar la presa y las estructuras hidráulicas. Sin embargo, sólo lograron colocar explosivos para cerrar el Canal del Norte de Crimea, y la destrucción de la estación no ocurrió, dijo Zakharova.

A su vez, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, acusó a los países del Occidente colectivo, la ONU y la IAEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica) de ignorar los informes rusos sobre el bombardeo regular y múltiple de la Central Nuclear de Zaporizhia y de la estación de energía hidroeléctrica Kakhovska, que lleva a cabo el régimen de Kiev, incluido el uso de HIMARS estadounidenses.

El Consejo de la Federación de la Federación Rusa, instó a los parlamentos de los Estados del mundo a hacer una evaluación responsable de lo que sucedió en la estación hidroeléctrica de Kakhovska y a dirigir los esfuerzos para evitar nuevos actos de terrorismo internacional.

El Representante Permanente Adjunto de la Federación de Rusia en Organizaciones Internacionales en Ginebra, Andrei Belosov, condenó el sabotaje de las fuerzas armadas ucranianas que condujo a la destrucción de la estación hidroeléctrica de Kakhovska. Según Belosov, la evidencia indirecta de la participación de Kiev es la prisa por acusar a la Federación de Rusia.

El ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergey Shoigu, dijo que la destrucción de la estación de energía hidroeléctrica fue llevada a cabo por Kiev para evitar las acciones ofensivas del ejército ruso y poder transferir las unidades y equipos de las fuerzas armadas de Ucrania desde Kherson a las operaciones ofensivas.

La región está inundada pero nada amenaza el suministro de agua de Crimea

La estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska es la sexta y más baja estación en el río Dniéper. Asegura la demanda de picos de energía en el sistema y ​​el suministro del agua del embalse de Kakhovska, para las áreas áridas de la región de Kherson y la península de Crimea.

En Nova Kakhovska, el Dniéper se salió de su curso, y se inundó hasta el centro de la ciudad. En la mañana de los hechos, el agua llegaba prácticamente a los primeros pisos de los edificios. El nivel máximo del agua después de la destrucción de la presa fue de 12 metros según las autoridades locales. Se evacuaron a los residentes de unas 300 viviendas a orillas de Dniéper en Nova Kakhovska.

Según dijeron al corresponsal de Izvestia, fuentes de servicios operativos, hoy en las áreas de inundación hay un número mínimo de civiles: la mayoría de ellos salió de la región el otoño pasado cuando las tropas rusas pasaron a la otra orilla del Dniéper.

Al mismo tiempo, los eventos en Nova Kakhovska no afectaron el nivel del agua en el Canal del Norte de Crimea, informó desde el lugar, otro corresponsal de Izvestia. Según los residentes de Crimea, el agua potable y para riego está siendo suministrada con normalidad.

Crimea durante ocho años, de 2014 a 2022, vivió en modo «bloqueo de agua» por parte de Ucrania, y durante este tiempo lograron construir depósitos y encontrar alternativas.

En mayo de 2014, Ucrania detuvo el suministro de agua a Crimea desde la región de Kherson a través de un canal, que representaba el 90% de la demanda de la península. El segundo día de la operación militar especial, el ejército ruso tomó el control de la Unidad de Ingeniería Hidráulica del Canal del Norte de Crimea en la región de Kherson. Luego, demolieron la presa que bloqueaba el canal que llevaba agua hacia Crimea.

La amenaza de destrucción pesaba sobre la central hidroeléctrica desde hace seis meses

Hay 14 localidades en los territorios costeros inundados, donde viven 22.000 personas, en la zona controlada por las fuerzas rusas. El Ministerio de Emergencias de Rusia, envió tres equipos de rescate, a Nova Kakhovska, Golaya Pristan y Alyoski.

La situación de las inundaciones está bajo el control de las autoridades de la región, dijo a Izvestia, Konstantin Basyuk, senador de la región de Kherson. Según él, no hay pánico entre los residentes de los asentamientos costeros.

«La población recibirá toda la asistencia necesaria. Hay recursos para esto en su totalidad ”, dijo el senador. Hablar sobre las consecuencias de la destrucción de la presa de la estación de energía hidroeléctrica es actualmente temprano, señaló.

La reacción de Occidente

El secretario de prensa de la presidencia, Dmitry Peskov, dijo que la destrucción de parte de la presa ocurrió debido al sabotaje y que «este sabotaje puede conducir a consecuencias muy graves para varias decenas de miles de residentes de la región, consecuencias ambientales y consecuencias de otra naturaleza que aún no se han establecido». Moscú rechaza las acusaciones de haber atacado con misiles la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska, enfatizó el representante del Kremlin.

El sabotaje fue cometido por orden de las autoridades de Kiev, señaló Dmitry Peskov.

La reacción occidental a lo que sucedió resultó ser absolutamente cínica, señaló Vladimir Dzhabarov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación. «La OTAN afirma que Rusia es autora del golpe a la presa. Resulta que supuestamente Rusia ataca a sus regiones ”, dijo el senador a Izvestia. «Desafortunadamente, la presa se ha vuelto inutilizable. Dicen que no es posible repararla, aunque nunca se puede decir ‘nunca’. En el futuro cercano, el nivel del agua bajará de modo que no habrá más amenazas y será posible estabilizar la situación»,cree el senador.

El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, Alexei Zhuravlev, observó la reacción «interesante» de Europa. Por ejemplo, el Bild alemán, que durante meses no pudo determinar quién voló los gasoductos Nord Stream en el Báltico, ahora informa con toda seguridad que los rusos organizaron el desastre en la central hidroeléctrica de Kakhovska», dijo Zhuravlev.

La central nuclear de Zaporizhia

La publicación oficial de la empresa nuclear rusa Rosatom aseguró que en este momento no había amenaza de seguridad para la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la situación está bajo el control de sus empleados y el nivel de agua en el estanque de refrigeración no ha cambiado y es de 16,67 m. El agua para el sistema de refrigeración de la planta de energía nuclear de Zaporizhia se puede reponer tanto con el agua del embalse de Kakhovska como con fuentes alternativas, dijo el director de la planta a Izvestia.

Influencia sobre el desarrollo de la guerra

El agua, muy probablemente, alcanzará las posiciones rusas en la orilla izquierda del Dniéper, señaló el experto militar Alexei Leonkov en una entrevista con Izvestia. «Esto afectará las posibilidades de eliminar los sistemas de artillería ucraniana y MLRS de la orilla derecha», según Leonkov.

«El caudal es significativo, y tratar de cruzar el Dniéper en tal situación es una locura«, explicó. Esto puede dar al enemigo la oportunidad de mantener ataques en el sur, disparando a través del río. A partir de esto, podemos concluir con un alto grado de probabilidad, que el comando ucraniano no ha abandonado el frente sur.

El experto militar Vladislav Shurygin, señaló que después de una disminución en el nivel del agua, permanecerán grandes áreas pantanosas. Quizás tengamos que dejar una serie de posiciones, pero tenemos construida una defensa a largo plazo y no la afectará críticamente. Durante un tiempo nos moveremos a la siguiente línea, ajustaremos todo lo que necesitemos. Por supuesto, (la inundación) eliminará a varios campos de minas, pero se pueden reponer rápidamente”.

«La resistencia de la presa ha sido debilitada durante mucho tiempo por el bombardeo ucraniano», recordó Vladislav Shurygin. El agua estaba al máximo nivel y había una fuerte presión en el cemento de la presa que fue golpeada constantemente. Todo esto de una forma u otra afectó el desarrollo de los eventos, dijo el experto.

Cronología de bombardeos ucranianos a la estación hidroeléctrica de Kakhovska

11 de julio de 2022, la estación de energía hidroeléctrica fue golpeada por HIMARS, como resultado el 18 de julio de 2022, la compuerta de salida se dañó

24 de julio de 2022, la estación fue bombardeado con HIMARS

26 de julio de 2022, bombas de gran calibre cayeron en la presa de la estación de energía hidroeléctrica;

30 de julio de 2022, por la noche la estación de energía hidroeléctrica fue nuevamente golpeada por HIMARS

5 de agosto de 2022, la estación de energía hidroeléctrica fue sometida a bombardeos en serie, por HIMARS, TOCHKA- U y VIKHA

7 de agosto de 2022, lanzaron un golpe de misiles HIMARS a la estación

9 de agosto de 2022, la estación de energía hidroeléctrica fue nuevamente bombardeada

12 de agosto de 2022, como resultado del bombardeo del día 9, tres de las seis turbinas de la estación fallaron. La estación de energía hidroeléctrica empezó a trabajar en modo de emergencia (al 50 % de su capacidad)

18 de agosto de 2022, se lanzaron bombas de gran calibre a lo largo de la estación de energía hidroeléctrica

19 de agosto de 2022, la estación fue bombardeada con misiles VIKHA y TOCHKA-U

21 de agosto de 2022, las fuerzas armadas ucranianas infligieron un golpe de misil a la estación de energía hidroeléctrica

24 de agosto de 2022, la estación fue sometida a un bombardeo masivo de HIMARS

27 de agosto de 2022, la estación de energía hidroeléctrica fue golpeada con misiles VIKHA y TOCHKA-U

28 de agosto de 2022, lanzaron un golpe de misil HIMARS contra la presa

29 de agosto de 2022, la estación una vez más fue sometida a bombardeos de los HIMARS

30 de agosto de 2022, nuevo golpe de misil a la estación de energía hidroeléctrica

1 de septiembre de 2022, la estación fue bombardeada con HIMARS

2 de septiembre de 2022, se lanzaron bombas de gran calibre contra la estación de energía hidroeléctrica

5 de septiembre de 2022, nuevo golpe de misil a la estación

6 de septiembre de 2022, un golpe de misil HIMARS

8 de septiembre de 2022, las autoridades regionales anunciaron el ataque de artillería a la central hidroeléctrica y las carreteras de acceso

10 de septiembre de 2022, golpe de HIMARS en la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovka. No se registraron golpes en la presa

18 de octubre de 2022 daños en el Puente Antonovsky y en la presa de la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska como resultado del bombardeo de los HIMARS

21 de octubre de 2022, Rusia distribuyó una carta en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que instó a evitar los ataques de Ucrania contra la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska. El documento declaró que “las fuerzas armadas de Ucrania durante cinco meses dispararon a la ciudad de Nova Kakhovska en la región de Kherson hasta 120 misiles por día ”

24 de octubre de 2022, la estación de energía hidroeléctrica y la infraestructura civil en el área de Nova Kakhovska fueron golpeadas con HIMARS y VIKHA

6 de noviembre de 2022, la estación de energía hidroeléctrica fue golpeada por seis misiles HIMARS. Uno de ellos cayó en la puerta de entrada de la presa, que fue dañada

17 de noviembre de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron que las tropas ucranianas llegaron a la orilla derecha del Dniéper en toda su longitud, incluso a la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovska

