GUERRA EN EL DONBASS: Ucrania ha lanzado ofensivas en varias direcciones pero no aclara si es «la» contraofensiva

6 de junio: Las fuerzas armadas de Ucrania atacan la Estación Hidroeléctrica Kakhovskaya

En Oleshky sólo se puede evacuar a los residentes de la ciudad con equipos especiales

FUENTE URA RU

En las primeras horas del 6 de junio, las fuerzas armadas de Ucrania atacaron la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovskaya, como resultado de lo cual comenzó la descarga de agua no controlada.

Tres asentamientos están completamente inundados en la región de Kherson informó el alcalde de Nova Kakhovka (40.000 habitantes; situada a 30 km de la ciudad de Kherson). El agua ha llegado hasta el edificio municipal. El alcalde de Nueva Kakhovka, Vladimir Leontyev, calificó al ataque ucraniano de acto terrorista.

La ciudad de Oleshky (24.000 habitantes) está casi completamente inundada y sólo se puede evacuar a los residentes con equipos especiales. Además, al otro lado de la ciudad, comenzaron grandes incendios forestales tras el bombardeo ucraniano, informó el presidente del gobierno de la región de Kherson, Andrei Alekseenko.

En Moscú, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia abrió un caso criminal caratulado «Ataque terrorista», sobre el golpe de las fuerzas armadas de Ucrania a la presa de la estación de energía hidroeléctrica.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu dijo que “al no haber logrado el éxito en la ofensiva, Kiev saboteó la estación de energía hidroeléctrica de Kakhovskaya». El ministro Shoigu informó que ayer 5 de junio, las fuerzas armadas ucranianas intentaron lanzar la ofensiva en siete direcciones con la ayuda de cinco brigadas. El intento no tuvo éxito y las fuerzas armadas de Ucrania sufrieron grandes pérdidas.

El ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ahora dice que la contraofensiva “comenzará en las próximas horas” y será «un ataque general desde varios puntos».

Según el sitio web de la oficina de prensa de Zelensky, no hay que esperar un alto el fuego ni la congelación del conflicto en Ucrania

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que el asentamiento rural de Berkhovka (43 habitantes) cerca de Artemovsk (Bakhmut) sigue bajo el control de las fuerzas armadas de Rusia, y es falso que se hayan retirado como afirma Kiev.

5 de Junio : El Ministerio de Defensa de Ucrania dice que sí comenzó su contraofensiva

La viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Malyar, escribió en su canal de Telegram que «la operación defensiva contiene todo, incluidos los contraataques». Agregó que en algunas áreas las fuerzas armadas pasan a acciones ofensivas. y se presta especial atención a la dirección de Bakhmut, informó MK RU

Las fuerzas armadas rusas cortaron la ofensiva ucraniana

FUENTE URA RU

«Las fuerzas armadas ucranianas comenzaron una ofensiva a gran escala en cinco secciones del frente en el sur de Donetsk ayer 4 de junio», dijo el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, informa Tass. El Departamento militar dijo que Ucrania no ha logrado el éxito durante el intento de implementar una ofensiva. El Ministerio de Defensa también señaló que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, general Valery Gerasimov, estaba presente en uno de los puntos de control cuando el ejército ucraniano intentó avanzar en esa dirección.

El ejército ucraniano en el área del sur de Donetsk hizo nuevos intentos de ataque, ingresando hasta tres grupos tácticos de batallón, reforzados por tanques. Las unidades ucranianas fueron devueltas a sus posiciones originales derrotadas por las tropas rusas del Grupo Vostok.

Las tropas, aviones y artillería del Grupo Vostok destruyeron hasta 300 efectivos ucranianos, 16 tanques y 26 vehículos blindados militares en el día, en áreas de la RPD y Zaporizhia, informó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

El presidente interino de la República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, dijo que en los dos últimos días, en dirección a Ugledar, las tropas ucranianas han intentado dos veces atacar con «fuerzas importantes». El comandante adjunto del Cuerpo de Marines de la RPD, informó que las fuerzas armadas de Ucrania usan artillería y tanques, y se ven tanques Leopard. También señaló que vio ambulancias y grupos de evacuación ucranianos, y enfatizó que las divisiones del ejército ruso se prepararon para la ofensiva del enemigo y hay mucha serenidad entre las tropas rusas.

El corresponsal de guerra Alexander Kots anunció un aumento notorio en el número de tanques Leopard en la línea del frente en la región de Novodonetsk, donde las fuerzas armadas de Ucrania concentraron sus principales fuerzas. El comandante del Batallón Vostok, Alexander Khodakovsky, dijo que persiste una situación tensa en la región de Novodonetsk y en el oeste, hacia Velikonovoselovka. Señaló que los tanques Leopard se vieron en esta área por primera vez.

Alemania considera la posibilidad de enviar combatientes a Ucrania

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que las autoridades alemanas ahora están considerando las posibilidades de suministrar combatientes a Ucrania. La decisión final sobre este tema se tomará dentro de las próximas dos semanas.

“Ahora estamos en la fase de replanteamiento y verificamos lo que es posible y lo que queremos y podemos hacer. Y creo que decidiremos en las próximas dos semanas sobre el suministro de combatientes a Ucrania ”, dijo Pistorius, según cita Deutsche Welle. Pistorius, sin embargo, nuevamente rechazó la posibilidad de transferir misiles de crucero Taurus a Kiev en un futuro previsible. El ministro alemán señaló que el derecho internacional «permite el uso de armas para la autodefensa», aunque Alemania y Estados Unidos siempre enfatizaban que no querían que sus armas se utilizaran para atacar dentro del territorio de Rusia. Al mismo tiempo, el Ministro expresó su «confianza en los socios ucranianos».

La UE enviará a Kiev aviones de combate F-16, según Borrell

Por su parte, el representante de la UE para Asuntos Exteriores, Jose Borrell, dijo que la Unión Europea se está preparando para proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16 en el futuro cercano. Según el Departamento de Defensa de Ucrania, cuatro escuadrones de combate son suficientes para cumplir con la tarea principal que Kiev establece para la aviación.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia dijo que el ejército ruso logró evitar el intento de dos grupos de sabotaje ucranianos de penetrar en la localidad de Novaya Tavolzhanka, ubicada en la región rusa de Belgorod. Alrededor del las 13:00 horas, fuerzas ucranianas intentaron cruzar el río Seversky Donets y fueron golpeadas por la aviación y la artillería rusas. Como resultado, se eliminaron más de diez terroristas, y fueron dstruidos dos barcos y un vehículo blindado.

4 de Junio: Las fuerzas armadas ucranianas comenzaron una ofensiva en Zaporizhia

FUENTE URA RU

En el área de Zaporizhia se registró un ataque de las fuerzas armadas ucranianas. Tanques e infantería participan en la ofensiva. Vladimir Rogov, del Consejo Principal de la Administración de la región incorporada a Rusia por referéndum, confirmó que las hostilidades se desarrollaron en varias localidades.

El presidente checheno abrió la «temporada de caza» para cazar saboteadores ucranianos

El presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo que los jefes de departamentos del Ministerio de Asuntos Internos de la Federación Rusa están llevando a cabo medidas operativas contra los comandos saboteadres ucranianos y llamó a la operación «temporada de caza». Según explicó Kadyrov en su canal de Telegram, ya se han logrado resultados y se han hallado municiones e instrucciones para los sabotedores ucranianos.

Anteriormente, se informó el 25 de mayo, que gracias a las acciones del Servicio de Seguridad Federal (FSB) , se evitó un ataque terrorista, planeado por saboteadores ucranianos, sobre centrales nucleares en Leningradskaya y Kalinin. El FSB informó: “La División de Grupos Terroristas de los Servicios de Inteligencia de Ucrania, planeaban atentar, en el día del 78 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patriótica, en las líneas de alto voltaje de las centrales nucleares de Leningradska y Kalinin, lo cual según el plan de los servicios de inteligencia ucranianos, conduciría a una parada de los reactores nucleares, y daños a las personas , lo cual habría causado serios daños económicos y reputacionales a la Federación Rusa ”, dijo el FSB. Los detenidos resultaron ser los ciudadanos de Ucrania Alexander Maystroy y Eduard Usatenko. Un tercer implicado, Yuri Kishcheak, con doble nacionalidad ucraniana y rusa, se encuentra huido en Bélgica, y ha sido puesto en la lista de búsqueda y captura. Las personas indicadas fueron reclutadas en septiembre de 2022 por un funcionario del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el teniente coronel Vitaliy Gorbatyuk, y fueron entrenados en campamentos ubicados en las regiones de Kiev y Nikolaev, y luego, para realizar sabotajes, cruzaron ilegalmente la frontera rusa.

3 de junio: Kiev ataca la región rusa de Belgorod con armas de EEUU y la UE

El pueblo de Sobolevka de la región de Belgorod fue bombardeado. Según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, murieron dos personas que en el momento del bombardeo, estaban en el patio de sus viviendas. Además, hubo seis personas heridas, entre ellos dos niños.

Ucrania viola los acuerdos con Occidente de no usar el armamento occidental para ataques dentro de Rusia. Según The Washington Post, los funcionarios estadounidenses no están contentos con las acciones de Kiev. El medio de EEUU dijo que para los ataques a la región de Belgorod, se utilizaron transporte y armas de los Estados Unidos, Polonia, la República Checa y Bélgica.

Las fuerzas armadas de Ucrania continuaron con bombardeos a la localidad de Shebekino en la región rusa de Belgorod. El gobernador Vyacheslav Gladkov dijo que el pueblo de Nueva Tavolzhanka y Silovyovka también estaban bajo el fuego, y hay muertos y heridos.

En Zaporizhia, el sistema de Defensa Aérea ruso repelió el ataque de las fuerzas armadas ucranianas contra Berdyansk.

La CNN dijo que Ucrania ampliará la producción de drones. Si antes, fabricaba hasta 50 UAV en un mes, ahora durante el mismo período producirán hasta 1000.

Los primeros tanques Leopard aparecieron en el lado ucraniano del frente.

2 de junio: Las fuerzas armadas de Ucrania bombardean poblaciones rusas

Las fuerzas armadas de Ucrania bombardean varias regiones rusas: Belgorod, Bryansk, Kursk y Smolensk.

Durante su ataque a la región de Belgorod, los soldados ucranianos planearon capturar la aldea de Nueva Tavolzhanka (5.000 habitantes) y hacer demandas al gobernador del territorio ruso. Según el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, las fuerzas armadas ucranianas bombardearon el distrito de Shebekinsky, así como varios territorios cercanos. Hay muertos entre los civiles. En los ataques también participaron terroristas de la llamada «Legión de la Libertad de Rusia» (una organización reconocida como terrorista, prohibida en la Federación de Rusia). Gladkov dijo que desde la víspera, las fuerzas armadas ucranianas dispararon contra Shebekino (40.000 habitantes) 850 veces.

La región de Kursk también fue atacada. Ucrania disparó cinco bombas a la aldea rural de Troitskoye (a 77 km de la frontera ruso-ucraniana, 13 habitantes). No hay víctimas entre la población.

En la región de Smolensk, atacaron la refinería de gas y petróleo. Durante el ataque con drones, se oyeron dos detonaciones.

Las fuerzas armadas de Ucrania también dispararon a la aldea rural de Novaya Pogoshch (326 habitantes) de la región de Bryansk. Como resultado, un edificio de viviendas de dos plantas se incendió.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia planean formar dos nuevos distritos militares durante 2023. El mando general enfatizó que se creará una división combinada y de aviación. El Ministerio de Defensa ruso señaló la necesidad de modernizar el ejército para los conflictos militares modernos.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia golpearon con éxito los sistemas de defensa aérea de Ucrania.

Las fuerzas armadas ucranianas pidieron movilizar a mujeres traductoras para que les ayuden a entender las instrucciones de los equipos extranjeros. Se aclaró, que la incorporación será voluntaria.

1 de junio: Las explosiones tronaron en la región rusa de Belgorod

En Belgorod, dos personas resultaron heridas como resultado de la explosión de un dispositivo desconocido, que habría sido la caída de un dron en la carretera.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que la operación especial se ha convertido en la lucha contra los terroristas.

Medvedev enfatizó que el actual régimen de Kiev debe ser destruido, ya que si no será una amenaza constante.

Las fuerzas armadas de Ucrania dispararon contra los autobuses de evacuación de la ciudad de Shebekino, pero estaban vacíos en el momento del ataque, por lo que nadie resultó herido, dijo el gobernador de la región, Gladkov.

El ejército ucraniano está tratando de atacar a Artemovsk (Bakhmut) en los flancos, pero las fuerzas rusas repelen todos los ataques. Según el presidente interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, la ciudad comenzará a funcionar dentro de un mes.

El fundador da la compañía Wagner dijo que los combatientes comenzaron a abandonar Artemovsk.

Las fuerzas armadas rusas golpearon objetivos en la región de Kharkov.