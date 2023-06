BALCANES: La OTAN enviará 700 efectivos más a Kosovo para contener la protesta de los serbios

En 1888, el canciller alemán Otto von Bismarck, dijo «al final alguien hará alguna maldita tontería en los Balcanes, y tendremos la próxima gran guerra europea», pero lo más probable es que los dirigentes actuales de Europa desconozcan las preocupaciones geopolíticas del estadista alemán, ya que no destacan precisamente por su formación intelectual.

Enfrentamientos entre la KFOR y los manifestantes serbios en Zvečan, 29.05.23 Foto RFI

Así es como se sigue jugando con combustible sobre las brasas nunca apagadas de la guerra en la ex Yugoeslavia a finales de la década de los 90 y la independencia unilateral de una provincia serbia -Kosovo- en 2008. La provincia serbokosovar se declaró República de Kosovo, con capital en Pristina, con el apoyo de EEUU y algunos países de la UE (no la reconocen Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía por lo cual no puede entrar en la Unión Europea). La República de Kosovo tampoco es reconocida por Serbia, Rusia , China, ni por la mayoría de países latinoamericanos, asiáticos y africanos, por lo cual no es reconocida por la ONU, pero sí lo hacen el FMI y el Banco Mundial.

La República de Kosovo fue proclamada por los habitantes de etnia albanesa, pero el norte de Kosovo -cuatro municipios- está habitado mayoritariamente por serbios.

Antecedentes de la crisis actual

En noviembre de 2022 dimitieron en bloque todos los cargos electos y funcionarios serbokosovares de todas las administraciones públicas en cuatro municipios del norte de Kosovo -Zvečan, Zubin Potok, Leposavich y Mitrovitsa Norte- en reacción a la decisión de la capital, Pristina, de imponer matrículas kosovares a todos los vehículos en esa región de mayoría serbia.

La situación en la región empeoró después de que el jefe de la diplomacia europea, Jose Borrell, anunciara el logro de un acuerdo entre el presidente serbio Aleksandar Vučić y el primer ministro de la República de Kosovo, Albin Curti, de que «no hay necesidad de una discusión adicional sobre la propuesta de la Unión Europea», llamada «Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia «. El documento implica la libre circulación de personas entre ambas entidades, con pasaportes internos y documentos de identidad, así como el uso de sus propias placas en los automóviles.

Los documentos no se firmaron en febrero, y en marzo, Aleksandar Vučić una vez más enfatizó que Belgrado no estaba sujeto a ningún ajuste en el tema del reconocimiento de Kosovo.

“No firmaré la independencia de Kosovo. No habrá cambios, no reconocemos la independencia de Kosovo, ni real ni legal. Pero sí queremos la paz con los albaneses, y unas relaciones decentes y mejores”, dijo Vučić.

De hecho, en las siguientes negociaciones de Vučić y Curti, que tuvieron lugar a mediados de marzo en Macedonia del Norte, el presidente de Serbia -según el primer ministro de Kosovo- «evadió la firma de los documentos». Serbia, por su parte, considera que Pristina no tiene ninguna voluntad política de cumplir con el acuerdo.

El detonante: las elecciones en cuatro municipios

En los cuatro municipios de Kosovo de mayoría serbia: Zvečan, Zubin Potok, Leposavich y Mitrovitsa Norte, donde los alcaldes serbios electos y demás funcionarios públicos, habían dimitido en bloque en noviembre de 2022, se convocaron nuevas elecciones municipales el pasado 23 de abril.

Los representantes de Lista Serbia (el partido político de la comunidad serbia en Kosovo) boicotearon la campaña, ya que Pristina no cumplió con las obligaciones comprometidas. Como resultado, los serbios no fueron a los colegios electorales, y la participación electoral fue del 3.47%. A pesar de esta bajísima participación, fueron reconocidos aquellos que resultaron elegidos, aunque de los 45.095 votantes registrados en la región, sólo votaron 1566 albaneses y 13 serbios.

Pristina insiste en que las elecciones tuvieron lugar y, por lo tanto, los alcaldes de los municipios debían asumir el cargo. El primer ministro de Kosovo, Albin Curti, se reunió con la eurodiputada Viola von Cramon y le aseguró que «los alcaldes elegidos servirán a todos los ciudadanos» de la región.

Los observadores advertían que era sólo era cuestión de tiempo que la situación se agravara, porque desde el poder se intentaba introducir nuevos alcaldes albaneses en las zonas de mayoría serbia.

El 25 de mayo, los cuatro nuevos alcaldes de etnia albanesa asumieron sus cargos protegidos por la policía kosovar y la KFOR, la fuerza internacional liderada por la OTAN en Kosovo, que tiene desplegados allí 3.800 efectivos -a los cuales sumarán 700 más- en un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 1,8 millones de habitantes (una extensión un poco mayor que toda la provincia de Barcelona y con una población igual a la de la ciudad de Barcelona).

El partido Lista Serbia declaró que «no permitirían la ocupación del norte», y que «a partir del 1 de junio, se protegerían de la represión de las autoridades de Kosovo por todos los medios».

El 26 de mayo los serbios que se oponían a la toma de los edificios municipales por parte de la policía kosovar y la KFOR, intentaron recuperarlos. Los residentes locales exigían desbloquear la entrada a los edificios administrativos, donde el acceso está vetado para ellos, y la retirada de la policía de Kosovo.

La europarlamentaria alemana Viola von Cramon, relatora del Parlamento Europeo para Kosovo y la región de Metojia, se desplazó a la zona y tomó imágenes. Von Cramon reprendió a Pristina por el uso de la fuerza para que los alcaldes tomaran posesión de los cargos.

La OTAN usa su poder contra los serbios

En la mañana del 29 de mayo, los serbios de Kosovo protestaron ante los edificios de las autoridades locales en la ciudad de Zvečan (16.650 habitantes, según datos de 2015, el 94% son serbios). Según testigos oculares, en las calles, miles de serbios exigían que el alcalde albanés elegido y la policía de Kosovo abandonaran el territorio no sólo de Zvečan , sino también de otros municipios del norte.

El contingente de la OTAN se involucró en la represión de la protesta en apoyo a la policía de Kosovo.

Las fuerzas de la OTAN- KFOR usaron bastones, gases lacrimógenos y alrededor de 30 granadas aturdidoras contra los manifestantes, y con helicópteros militares sobrevolaban Zvečan advirtiendo a los residentes locales de abstenerse de seguir la protesta.

Como resultado de la represión a los manifestantes más 50 civiles serbios resultaron heridos y también fue agredido el periodista de la agencia serbia Tanyug. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que 52 serbios fueron atendidos en el hospital kosovar de Mitrovica y tres de ellos presentaban heridas graves.

Reacciones en Serbia: El primer ministro de Kosovo busca ser el próximo Vladimir Zelensky

Las autoridades serbias se están preparando para varios escenarios en el desarrollo de los acontecimientos.

El 26 de mayo, las fuerzas armadas serbias se pusieron en alerta máxima y se han desplegado en la frontera con Kosovo.

En Serbia, hubo muchas reacciones a la situación en Kosovo. «Todas las acciones de Pristina están destinadas a desestabilizar la situación en la región, con el objetivo por parte de las autoridades de Kosovo de expulsar por completo a la comunidad serbia de Kosovo y Metojia», dijo a Izvestia, el vicepresidente del Partido Radical Serbio, Aleksandar Šešelj.

“Los albaneses de Kosovo en sus acciones y políticas del apartheid (contra los serbios) tienen un apoyo obvio de los principales países occidentales, que han sido patrocinadores de la independencia de Kosovo. Las provocaciones se intensificaron después de las elecciones ilegales e ilegítimas celebradas en el norte, cuando nominaron a los albaneses como alcaldes de municipios serbios. Estas acciones están destinadas a ejercer presión sobre Serbia para que Belgrado reconozca a la República de Kosovo, lo que plantea una amenaza para la seguridad de la comunidad serbia. Belgrado no desea dar ese paso. La posición de Occidente es hipócrita. Y si la situación se agrava, Serbia no tendrá más remedio que proteger a los serbios en Kosovo ”, dijo el político.

Algunos legisladores, como Ivan Kostic, esperan que el presidente serbio Aleksandar Vučić, pida ayuda a Rusia y China.

«Pristina no tiene la intención de cumplir ninguna cláusula del acuerdo a favor de los serbios. Sólo tiene el deseo de expulsar a todos los serbios del norte de Kosovo y Metojia, por lo que, muy probablemente, en los próximos días, puede comenzar un conflicto armado bajo los auspicios de Estados Unidos y la OTAN. Serbia debe recurrir a Rusia y China en busca de ayuda y exigir una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de la falta de cumplimiento de la resolución 1244 (de 1999, sobre el Acuerdo sobre el conflicto entre Serbia y Kosovo), dijo el diputado serbio Ivan Kostich.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que el primer ministro de Kosovo, Albin Curti, busca ser el próximo Vladimir Zelensky.

El presidente serbio no excluyó la posibilidad de que estallara un conflicto importante en Kosovo y Metojia. En el contexto de los enfrentamientos, Vučić se dirigió al pueblo serbio el lunes 29 por la noche y habló de los objetivos que persigue Pristina.

“Todo esto está organizado por Albin Curti, por su gran deseo de que ocurra un conflicto entre los serbios y la OTAN, y él es el único culpable de lo que está sucediendo, se lava las manos como Pilatos y dice que de ninguna manera está relacionado”, dijo Vučić , pidiendo a los países occidentales que hagan entrar en razón a las autoridades de Kosovo.

El analista político Oleg Bondarenko, director de la Fundación de Política Progresista, y editor en jefe de la publicación Balkanist.RU, dijo que en general, la situación podría verse como parte de una campaña para presionar al presidente serbio Vučić.

«Esto parece ser un esfuerzo por provocar y hacer caer a Vučić. Occidente ha decidido ejercer más presión sobre él, por un lado en Belgrado tienen lugar protestas de la oposición, y por otro, la situación en Kosovo», dijo el analista político. Según el experto, los países occidentales están enviando un mensaje al líder serbio de que él es ‘persona no grata’ y que le crearán problemas importantes. Tal enfoque podría ayudar a aumentar el conflicto, advirtió, lo que llevará a una fase caliente.

Bruselas está de hecho insatisfecha con la posición de Vučić, ya que Belgrado se niega a adherirse al derrotero político de la UE, sostiene Bondarenko. Sin embargo, si Vučić hace concesiones a Bruselas, él, de hecho, firmará su propia condena, ya que los serbios son muy críticos con las políticas europeas. Se dan cuenta de que nadie los quiere en Europa, y son reacios a unirse a las sanciones antirrusas o reconocer a Kosovo. Esto molesta a Occidente, dice Bondarenko, y, por lo tanto, Vučić está bajo presión tanto del pueblo serbio como de Occidente.

«Ahora, según mi punto de vista, Occidente ha decidido, si no intentar demoler a Vučić, al menos ponerle las cosas muy difíciles», asegura Oleg Bondarenko

Declaración de Rusia: la OTAN en Kosovo se ha convertido en una fuente de violencia injustificada

Rusia pide a Occidente que silencie «la propaganda falsa» y deje de culpar por los incidentes en Kosovo, a «serbios desesperados que pacíficamente, sin armas, intentan defender sus derechos y libertades legítimas».

«La Fuerza de Seguridad Internacional liderada por la OTAN en Kosovo conocida como KFOR se ha convertido en una fuente de violencia y escalada injustificadas en la región», dijo el martes 30 la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en un comunicado.

«La situación de crisis en los municipios de Zvečan , Zubin Potok y Leposavich, que podría haberse resuelto a través de un compromiso tranquilo, fue una nuez difícil de romper para las ‘fuerzas de paz’ de la OTAN en Kosovo. No sólo mostraron su falta de profesionalidad, sino que también se convirtieron en una fuente de violencia innecesaria y un factor de escalada», dice el comunicado oficial.

«Aquellos que se supone que protegen a la mayoría serbia local de la arbitrariedad de los kosovares terminaron del lado de las aspiraciones xenófobas de Pristina y se han convertido esencialmente en cómplices del terror, asumiendo el papel de seguridad personal del gobierno de los albaneses de Kosovo que se han escondido en edificios administrativos», dijo Zakharova.

Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, la región necesita pasos decisivos para desescalar la situación, no ideas mediocres como la idea de los estadounidenses de trasladar a los alcaldes recién elegidos de los edificios municipales a otras instalaciones.

«La tarea número uno sigue siendo el establecimiento de una comunidad de municipios serbios en la región en su forma original, que fue consagrada hace 10 años en acuerdos escritos entre Belgrado y Pristina bajo la garantía de Bruselas. Esta es una condición clave para el diálogo, y es la única oportunidad de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región «, dice el comunicado.

Comentarios de los lectores rusos

– ¡Kosovo es Serbia! ¡Rusia está contigo!

-¡Serbia debe entrara a la CSTO! [CSTO: Organización Tratado de Seguridad Colectiva, formada por Rusia y seis Estados ex soviéticos]

-El ejército serbio debe expulsar a los invasores de las tierras serbias. El ejército ruso tiene que ayudar.

-China y Rusia protegen a Serbia. Es hora de crear una unidad militar para combatir la OTAN.

-El bloque de la OTAN fue creado como enemigo de la URSS y después de la Federación de Rusia, la OTAN está subordinada a los Estados Unidos y es financiada por Washington. …de hecho todos están del lado de los albaneses de Kosovo. Las fuerzas de la OTAN para Kosovo tienen un contingente de las fuerzas armadas de Albania. Está claro de qué lado militar estará Albania en caso de conflicto. Todas las demás fuerzas de la OTAN estarán del mismo lado.

-¿Y quién los envió allí (a la KFOR) la ONU o el Pentágono? ¿Por qué los occidentales se quedaron en silencio?

-Es necesario armar a los serbios …

