SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente Polisario cumple 50 años en medio del retorno a la lucha armada

«Los libertad viene de los rifles»

Mapa realizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Madrid)

FUENTE JÖRG TIEDJEN / JUNGE WELT

La revolución casi había fallado antes de comenzar. Primero, (los fundadores del Polisario) El-Uali Mustafa Sayed (1948-1976, muerto en combate a los 28 años) y Brahim Ghali (1949, África Occidental Española, actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática) toparon con un control policial junto a otros cuatro camaradas. Tuvieron suerte y pudieron seguir. Luego, la siguiente falla. Durante varios días viajaron por el desierto en el norte del Sahara occidental después de unirse a un segundo grupo: eran dieciséis en total y tenían cinco rifles antiguos de la época de la Primera Guerra Mundial, que los pastores nómadas todavía usaban para cazar, y dos dromedarios. La munición era suficiente para un tiroteo corto. El- Uali y otro colega cabalgaron en los dromedarios en busca de agua, y se mezclaron con una patrulla que los llevó hasta el puesto de Khanga. Brahim Ghali ordenó que la tomaran: un escuadrón logró acercarse desapercibido. Los seis policías españoles, todos saharauis, estaban desprevenidos y se rindieron. Era la tarde del 20 de mayo de 1973.

Los soldados fueron liberados, no antes de que se les hablaran de los objetivos del levantamiento. Los combatientes capturaron armas modernas, municiones y seis camellos. Escribieron en las paredes el nombre del movimiento recién fundado: Frente Popular para la liberación de Saguía El Hamra y Río de Oro, como se llaman las dos grandes regiones del Sahara occidental. «¡Queremos libertad!» , «¡Independencia!», «¡Las masas traen la guerra de liberación!» y finalmente: «¡La libertad viene de los rifles!«, la frase ardiente [N. de la E.: que sonará muy familiar a quienes conocieron en aquellos años las luchas populares en todos los rincones del planeta], fue la «declaración de nacimiento» del Frente Polisario, escribió El Uali, tras una reunión de tres días el 1 de mayo. Brahim Ghali, quien ha estado dirigiendo el Polisario durante varios años, fue elegido como primer secretario general en ese momento.

El manifiesto

«Los poderes coloniales sólo entienden la lucha militar», dice Bulahi Sid en retrospectiva. Sid fue contemporáneo de aquellos hechos históricos y hoy tiene una función de líder en los campos de refugiados de los saharauis en el desierto argelino en Tindouf. «Todos los intentos pacíficos, ya sea a través de movimientos espontáneos u organizaciones de presión, de negociar con el poder colonial habían fracasado”, según el primer manifiesto del Frente.

A lo que se hace referencia, es al Movimiento de Liberación de Mohammed Bassiri [considerado el padre del nacionalismo saharaui, nació en 1942 en la llamada África Occidental Española, y desapareció en 1970 en El Aaiún, Sáhara Español, tras ser detenido después de un levantamiento] que había sido brutalmente reprimido, y al Partido de Unión Nacional Saharaui promovido desde el Madrid franquista para crear la ilusión de reformas democráticas y el reconocimiento de los derechos de los saharauis en la última gran colonia española. Marruecos seguiría este ejemplo y crearía instituciones similares. «Lo fundaron para debilitar a los saharauis», dice Salma Bouchaib, miembro temprano del Frente de Polisario e importante político de los saharauis.

El Frente de Liberación se convierte en «violencia revolucionaria y acciones armadas para llevar al pueblo árabe-africano saharaui a una liberación integral del colonialismo español», continúa. Se ve como una «parte de la revolución árabe» y «apoya la lucha de los pueblos contra el colonialismo, la discriminación racial y el imperialismo». La «cooperación con la revolución argelina» es considerada «elemental», «para poner fin a las conspiraciones contra el «Tercer Mundo”.

El 10 de mayo de 1973 fue dada por la agencia de noticias AFP, en la capital mauritana, como fecha de la fundación del Frente Polisario, a pesar de que había tenido lugar exactamente el 1 de mayo. El 20 de mayo, a su vez, es la fiesta nacional en la República Democrática Árabe Saharaui, fundada por el Polisario al comienzo de la lucha armada. La revista de la Organización Juvenil del Frente Polisario, que se fundó a fines de mayo de 1973, también lleva el nombre de 20 de mayo.

Varias generaciones de resistencia

El Frente Polisario fue la continuación militante del Movimiento de Liberación que el periodista y escritor Mohammed Bassiri había lanzado en el oeste del Sáhara en la década de 1960. Al mismo tiempo, seguía una antigua tradición. Esto se vio en su asamblea de fundación, que se convocó el 29 de abril, en la ciudad minera de Zuerat, en Mauritania. Varias generaciones de resistencia y varios grupos de saharauis del oeste del Sahara y de Marruecos y Argelia estaban representados, al igual que las mujeres.

Algunos de los más de veinte participantes habían vivido en Zuerat desde finales de la década de 1950. Eran ex combatientes del Ejército de Liberación (Jaisch Tahrir, llamado Ejército Nacional de Liberación en Marruecos). Originalmente fue la contraparte marroquí del Ejército de Liberación Nacional de Argelia. El objetivo era liberar a todo el Magreb del gobierno colonial y apoyar la lucha de los argelinos. Numerosos saharauis se habían unido al mismo. Sin embargo, el Ejército de Liberación estaba controlado por el Partido de la Independencia marroquí (Istiquial). Su guía Allal al-Fassi era islamista y nacionalista al mismo tiempo y abogó por un «Gran Marruecos».

Al-Fassi fue un fiel partidario de la monarquía marroquí. Sin embargo, la monarquía aún no estaba consolidada y vio al Ejército de Liberación como una amenaza. El Sáhara occidental estaba casi completamente bajo control del Ejército de Liberación en ese momento y en Mauritania, atacaba a las tropas francesas. A principios de 1958, sin embargo, fue barrido en el oeste del Sáhara por la Operación española-francesa “Écouvillon” [denominada Operación Teide por España]. No fue sólo contra las organizaciones armadas, sino que fue una masacre contra las tribus nómadas, cuya fuente de sustento fue destruida. La monarquía marroquí apoyó la Operación y destruyó los restos del Ejército de Liberación.

Pero la resistencia de los saharauis no estaba rota. El Movimiento de Liberación Harakat Tahrir fundado por Mohammed Bassiri, se regía por el principio de la no violencia. Sin embargo, cuando levantaron un campamento de tiendas de campaña en Zemla cerca de El Aaiún, la capital del Sáhara occidental, el 17 de junio de 1970, con Brahim Ghali como líder, la Legión Española disparó a los manifestantes. Hubo varias muertes. Bassiri, que no estaba presente en los distubios, pero fue arrestado y torturado. Su paradero nunca se ha aclarado. Él es el primer desaparecido de los saharauis. [N. de la E.: según España, lo deportó a Marruecos, según sus compañeros, fue fusilado en unas dunas cercanas a El Aaiún]. El Harakat Tahrir había encontrado numerosos seguidores en todo el país en poco tiempo. «Formaron la base del Frente de Polisario», dice Bilahi Sid, quien conoció al mismo Bassiri y se había unido a su movimiento en 1970. «Zemla fue el comienzo real de la resistencia». La mayoría de los participantes en la conferencia fundadora del Frente Polisario habían apoyado el movimiento de Bassiri. Varios huyeron a Zuerat y prepararon la reunión.

La independencia era un regalo envenenado

Brahim Ghali, El Uali o Mohammed Abdelaziz se presentaron a la generación más joven. Los tres más tarde se convirtieron en secretarios generales del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui.

En Rabat, El Uali militó en la Asociación de Estudiantes de la izquierda, cercana al Partido Marxista-Leninista Ilal Amam (“Adelante”) [este partido marroquí nació a principios de los 70 y estuvo activo en los 70 y 80, fue una de las poquísimas organizaciones políticas de Marruecos que defendió la causa de la República Árabe Democrática, nunca fue legalizado, sus militantes fueron diezmado por las desapariciones, torturas, muertes y encarcelamientos secretos, durante el reinado de Hassan II].

El Uali fue detenido en las protestas saharauis en la ciudad marroquí de Tan-Tan en 1972 y llegó a la conclusión de que la resistencia en el Sáhara occidental debía ser organizada.

En Mauritania, los revolucionarios saharauis tenían muchos seguidores, según lo atestigua la antropóloga francesa Sophie Caratini, que había viajado a Mauritania en 1974 para estudiar la cultura de Reguibat (o Erguibat), una de las mayores tribus nativas en el oeste del Sáhara. Por casualidad, conoció a un grupo de representantes del Frente Polisario que había viajado a la capital mauritana para hablar con el gobierno, entre ellos El Uali, quien le explicó que el programa del Frente Polisario estaba dirigido a la abolición de las estructuras y a lograr la igualdad. «El tiempo del Reguibat [formaban confederaciones de tribus] ha expirado», dijo El Ouali, según el informe de la antropóloga. “Tienes que pensar que, incluso en Mauritania, sobreviven formas de esclavitud. En Marruecos, a su vez, una monarquía absolutista de opereta pudo establecerse gracias al patrocinio francés”.

Tanto en Marruecos como en Mauritania, la independencia era un regalo envenenado para el pueblo. Zuerat, el lugar de la conferencia fundadora, es un ejemplo. En sus recuerdos, la antropóloga Caratini escribe que había un muro invisible entre la «ciudad de los moros» y la «ciudad de los europeos» cuando visitó Zuerat. En la década de 1950, comenzó en esta ciudad la explotación de sus minas de hierro. El consorcio MIFERMA, que estaba en manos de inversores internacionales, construyó una línea ferroviaria para transportar el mineral. En las décadas de 1960 y 1970 hubo protestas de los trabajadores que fueron reprimidas. En 1974, la compañía minera fue nacionalizada por el gobierno de Mauritania. Sin embargo, las condiciones neocoloniales continuaban existiendo. Argelia había derrotado a Francia, y El Uali acusaba a Argelia de no haber exportado su revolución.

El Frente Polisario aun tenía el apoyo de fuerzas revolucionarias en Mauritania. El político mauritano Ahmed Baba Miské, fundador de la revista anticolonial Afrique-Asie, se unió temprano al Frente. El Uali se encontró con Miské en un viaje a Europa, a los Países Bajos, a principios de la década de 1970.

La antropóloga Caratini volvió a publicar sus recuerdos de esa época el año pasado como una señal de que nunca abandonó los pensamientos de aquel tiempo, después de décadas de carrera académica. [N. de la E.: en 2022, publicó Les enfants des nuages. Une ethnologue dans la tourmente saharienne, (Hijos de las nubes. Una etnóloga en la tormenta sahariana), que es una edición corregida y ampliada de Hijos de las nubes, que está traducida al castellano. Cincuenta años después, Caratini repasa un momento clave en la historia del Sáhara Occidental, marcado por el colapso del nomadismo y el principio de la lucha por la independencia de los revolucionarios saharauis].

Los aliados internacionales del monarca marroquí

A finales de 1974, un comando del Polisario atacó los sistemas de la mina de fosfatos Phosphates de Boucraa cerca de El Aaiún. En la primavera de 1975, una delegación de la ONU visitó el Sahara Occidental y también a lugares vecinos como Tinduf (en el desierto argelino). «En todas partes los enviados de la ONU fueron recibidos por la población con banderas de la República Democrática Árabe Saharaui y pancartas con: ‘España fuera’, ‘Ni Marruecos ni Mauritania’, ‘¡Independencia!’, cuenta Bilahi Sid.

Desde entonces, el Frente Polisario ha sido reconocido por las Naciones Unidas como el representante de los sahrauis.

Cada vez más soldados de las tropas españolas se pasaban al Polisario. El gobierno colonial estaba tocando a su fin. Cuando el dictador Francisco Franco estaba en su lecho de muerte en el otoño de 1975, los acontecimientos dieron un giro. Mauritania y Marruecos habían presionado durante mucho tiempo para descolonizar el Sáhara Occidental. En 1963 fue incluido en la lista de «territorios no autónomos» de la ONU, cuyos residentes tienen derecho a la autodeterminación. Pero Marruecos y Mauritania querían apoderarse del Sáhara Occidental.

El rey marroquí Hassan II era consciente de que el Sáhara Occidental nunca había pertenecido a Marruecos, como escribió el ex primer ministro libio Abdussalam Jalloud, en sus memorias, el año pasado. Sin embargo, Hassan II tenía problemas desde principios de la década de 1970. Sólo con suerte había sobrevivido a varios intentos de golpe de Estado. El conflicto en el oeste del Sáhara le ofreció la oportunidad de presentarse como pionero de la causa nacional y también pudo enviar, literalmente, a los militares al desierto.

Hassan II tenía poderosas padrinos y muchos seguidores. Filali recuerda que el presidente francés de 1974, Valérie Giscard D’Estaing, viajó a Marruecos y dijo a Hassan II en Marrakech. «Francia ha salvado la monarquía una y otra vez».

Bilahi Sid señala que Estados Unidos tenía en ese momento sus propios intereses: que tanto Marruecos como España permanecieran del lado de Occidente.

En 1974, Marruecos y Mauritania querían que sus «demandas históricas» sobre el Sáhara occidental se confirmaran en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El informe solicitado fue publicado en octubre de 1975 y las demandas fueron rechazadas. Eso no detuvo los planes de Hassan II: simplemente afirmó que La Haya había confirmado la posición marroquí. Luego dejó que los militares entraran al Sáhara occidental para preparar la toma de los puestos fronterizos españoles. Al mismo tiempo, lanzó una gigantesca campaña de propaganda sobre la invasión y de apoyo a las demandas de Marruecos. Cientos de miles de marroquíes se reunieron en la frontera del Sáhara occidental, para recuperar las «provincias perdidas del sur» frente a las cámaras de televisión, en lo que se llamó “La Marcha verde».

Guerra y estancamiento

A Franco – que se había negado a renunciar a la última gran colonia española- le quedaban pocos días de vida y no influía en lo que estaba sucediendo, y su delfín Carrero Blanco había sido asesinado por ETA, en el momento en que España, Marruecos y Mauritania en noviembre de 1975 firmaron el «Acuerdo de Madrid», que era contrario al derecho internacional, y establecía que España se retiraba y dejaba su colonia a Mauritania y Marruecos. Sin embargo, los intereses económicos de Madrid permanecieron.

El pacto estaba particularmente soldando juntas a las dos monarquías: la marroquí y la española.

El Frente Polisario evacuó a los civiles hacia el interior del país. Eso fue exactamente lo que Rabat quería prevenir. Los españoles les habían dejado camiones pero no suficiente combustible y los campos de refugiados en el desierto, fueron atacados por la Fuerza Aérea de Marruecos con napalm y bombas de fósforo. No hubo ayuda médica. Finalmente, Argelia abrió los grandes campamentos en Tinduf, que todavía hoy existen. Una vez construido, el esfuerzo de las mujeres saharauis jugó un papel importante.

La ayuda vino de Libia, y de Cuba. Varias generaciones de saharauis fueron a la escuela en Cuba y asistieron allí a las universidades.

En Tinduf, se estima que viven actualmente 200.000 saharauis; muchos viven en las áreas ocupadas por los marroquíes y unos diez mil en la diáspora. «Somos un pueblo pequeño con un país grande y rico», dijo Abida Mohammed Bouußeid, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática.

Muchos saharauis llevan medio siglo viviendo en el desierto en los campos de refugiados.

Mauritania se retira y Marruecos avanza

El Frente Polisario se concentró inicialmente en el oponente más débil: Mauritania, que avanzó en el sur. En 1976, El Uali –unos de los fundadores del Polisario- fue asesinado después de un ataque contra Nouakchott, la capital de Mauritania. Su sucesor fue Mohammed Abdelaciz. Y una y otra vez el Polisario fue capaz de interrumpir el transporte del mineral de hierro en Zuerat. Mauritania se derrumbó. París entonces intervino con aviones de combate, pero no logró salvar al gobierno mauritano de Moktar Ould Daddah que cayó más tarde en 1978 por un golpe de Estado. [N. de la E.: los árabes mauritanos estaban estrechamente relacionados con los saharahuis, y las tribus del Norte simpatizaban con el Polisario, y además de proporcionar apoyo a la guerrilla del país, varios miles de mauritanos se sumaron al Frente Polisario]. La Junta Militar renunció a las pretensiones de Mauritania sobre el Sáhara Occidental, y se retiraron de la guerra al año siguiente. En 1979 firmaron un tratado de paz con el Frente Polisario.

Entonces Marruecos empezó a ocupar toda el área y finalmente, y la aseguró construyendo un muro de 2.700 kilómetros, siguiendo los consejos de EEUU.

A finales de la década de 1980, Hassan II ya no podía permitirse la guerra en el oeste del Sáhara. En 1989 recibió a una delegación del Frente Polisario, incluido Bachir Mustapha Sayed (el hermano menor de El Uali, uno de los fundadores del Polisario, muerto en combate en los 70).

Finalmente, se acordó un alto el fuego en 1991 con la mediación de la ONU, incluso un referéndum sobre el futuro del Sáhara occidental, que aun debe ser llevado a cabo. No sólo los Saharauis creían que el referéndum realmente se realizaría, pero todos fueron engañados.

Desde el principio, Marruecos utilizó el argumento de que controlaba dos tercios del Sáhara occidental. Las tropas de Cascos Azules, del MINURSO, enviadas por la ONU en ese momento, no tenían medios para hacer cumplir el acuerdo. Ni siquiera se le dio la orden de observar la situación de los DDHH, que es algo común en todas las «misiones de paz».

Nada se movió en el conflicto del Sáhara occidental durante 29 años. Los amigos del Reino de Marruecos, sobre todo Francia, le aseguraron un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la celebración del referéndum. Hoy, las fuerzas de la ONU que se enviaron en 1991, guardan un alto el fuego que ya no existe desde que Marruecos lo rompió a fines de 2020 y el Frente Polisario continuó donde se detuvo en 1991: en la lucha armada.

Filali está convencido de que en el fondo del conflicto del Sáhara occidental está el plan para el Sáhara que fue impulsado por Francia en la década de 1950. «Francia quería evitar que la gente de la región controlara sus propios recursos». Es por eso que evitó la descolonización del Sáhara occidental. No es coincidencia que el líder de Istiquial de Marruecos, Allal al-Fassi, acabara de hacer la demanda de un «Gran Marruecos» cuando se popularizó la idea de un «Sáhara francés» en Francia. Y no hay que dudar que los conceptos neocoloniales reviven bajo el signo de la crisis energética, y una vez más Marruecos, es una puerta de entrada.

Pero los países de la región «ya no quieren a Occidente», dice el político del Polisario, Khatri Addouh, refiriéndose a lo que ocurre en Malí y Burkina Faso.

El Frente Polisario se ha aliado durante mucho tiempo con otros países, especialmente con Argelia, luego con Cuba y Sudáfrica, tiene relaciones con otros países progresistas de América del Sur y la República Árabe Saharaui Democrática, es miembro fundador de la Unión Africana.

En Tinduf hay una exposición sobre la historia del Frente Polisario, en el Museo de la Resistencia saharaui. Parte de la muestra es una recopilación de documentos creada en la Universidad de Leipzig (Alemania). Al este y al oeste, en el norte y el sur, había y hay numerosos grupos de solidaridad con los saharauis. En España la conexión con los saharauis está muy extendida, pero es más profunda en la sociedad española que en la acción del gobierno, ya que nuevamente en los últimos dos años, en los que el tema del Sáhara Occidental y Marruecos ha estado muy presente en los medios españoles, el PSOE (Partido Socialista) no apoyó a los saharauis.

En el extenso edificio del museo en Tinduf, se pueden ver un avión Mirage derribado de la Fuerza Aérea Marroquí, tanques franceses, cañones austríacos y unimogs de Alemania Occidental, que fueron entregados a Marruecos y capturados por el Frente Polisario. Entre las exhibiciones también hay una mina de producción italiana, hecha en 2002 y que se encontró en un campo de minas creado por Marruecos. Una evidencia tangible de que Marruecos, desde 1991, nunca estuvo dispuesto a cumplir su promesa y ha sido apoyado desde países de la UE.

Los errores de Marruecos

Pero la actitud hacia Marruecos cambia. Por un lado, el Frente Polisario y sus partidarios también luchan a nivel legal para poner fin a esta alineación europea y ponen en conflicto a la UE con su propia jurisprudencia. Por otro lado, Marruecos pudo haber cometido un error cuando salió a la ofensiva comparando la situación en el Sáhara occidental con la de Israel y los territorios palestinos. «El acuerdo de Trump nos utilizó más que perjudicarnos», dijo Tash Sidi, fundador de la plataforma de internet Saharawis Today en una entrevista. Hubo un intercambio del “reconocimiento de la ocupación del Sahara occidental por Marruecos”, por parte de los Estados Unidos a cambio de «la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel», que el ex presidente estadounidense Donald Trump anunció al final de su mandato. Las organizaciones palestinas habían apoyado a Marruecos durante mucho tiempo. Ahora verán que el Reino juega a un juego equivocado, incluso existe el riesgo de un litigo armado entre Argelia y Marruecos.

Marruecos también disgustó a los países que siempre lo han apoyado, con casos (de espionaje) como el «Pegasus» y el escándalo en la UE. El Sáhara occidental siempre estaba en segundo plano, y ahora se rompió el silencio de los medios de comunicación, que tanto tiempo había beneficiado a Marruecos.

¿Puede el Frente Polisario ganar la guerra? Durante medio siglo se ha enfrentado a un oponente casi poderoso. Entonces, no sería la primera vez que ocurre tal cosa.

