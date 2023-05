ALEMANIA – AFECTADOS POR VACUNACIÓN COVID: Tormenta política por la falta de atención del gobierno a las víctimas

En Alemania ha llegado el momento de hablar de los efectos no deseados severos y persistentes de las vacunas contra Covid-19 que han dejado a muchas personas incapacitadas para seguir con su vida tal como era antes de recibir unas vacunas que las autoridades dijeron que eran seguras.

En Alemania las campañas de vacunación contra el coronavirus fueron agresivas. El ministro federal de Salud, el socialdemócrata Lauterbach -que asumió en 2021- y es médico, epidemiólogo y virólogo, no tuvo ningún escrúpulo en engañar a la población asegurando repetidamente que «es una vacunación libre de efectos secundarios» y desacreditaba como «desinformador» a quien dijera lo contrario. Se puede hablar de engaño, porque como señalan expertos alemanes «un médico nunca puede creer que un medicamento esté libre de efectos secundarios». En marzo de 2023, Lauterbach minimizó sus declaraciones pasadas, diciendo que había «exagerado».

Pero no fue sólo el ministro Lauterbach quien cedió a la tentación de manipular a la población, también hubo intelectuales alemanes que dijeron cosas vergonzosas que hacen recordar a las épocas más oscuras de Alemania, como el sociólogo Heinz Bude, quien propuso: «Los oponentes a la vacunación deben sentirse notablemente en desventaja y básicamente ya no se les debe dar trabajo. Eso es suficiente. No podemos deportarlos a Madagascar«.

El sociólogo Harald Welzer, insistía en que «los efectos secundarios a largo plazo en la vacunación simplemente no existen». En la misma línea opinaron algunos economistas alemanes. Todos ellos convertidos en «virólogos», «epidemiólogos» y «científicos» por arte de magia…o de los poderosos intereses financieros que se pusieron en marcha con la vacunación masiva.

Según datos del Ministerio de Salud federal de Alemania, hasta abril de 2023, 64.9 millones de personas (77.9% de la población) recibieron al menos una dosis de vacunación. De estos, 63.6 millones de personas (76.4%) recibieron la inmunización básica (completa pero sin dosis de refuerzo); 52.1 millones de personas (62.6%) recibieron una dosis de refuerzo y 12.7 millones de personas (15.2%) recibieron al menos dos dosis de refuerzo. El 22.1% de la población, es decir, 18.4 millones de personas no se vacunaron.

En la página del Ministerio de Salud federal de Alemania se puede observar el porcentaje de vacunación por Estados alemanes y en algún caso la diferencia entre la capital y el resto del Land. Es interesante observar, como el porcentaje de vacunados disminuye en los Estados federados de la antigua RDA. Las razones podrían ser varias -diferencias de edad o densidad de población…o distinta manera de considerar la vacunación anti-Covid- pero por el momento se desconocen.

Síndrome Post-Vacunación: los afectados alemanes están decepcionados con el ministro federal de Salud

FUENTE MDR y otros medios alemanes

El Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, prometió a las víctimas de daños por la vacunación anti-Covid una atención más rápida, después de ignorar los problemas durante mucho tiempo, desde la perspectiva de los afectados. Sin embargo, muchas personas enfermas están indignadas por las declaraciones del ministro.

A mediados del pasado mes de marzo, el Ministro de Salud Federal dio un giro de 180 grados en una entrevista en ZDF. Desde el punto de vista de los afectados, el político del SPD (socialdemócrata) admitió demasiado tarde que las personas pueden sufrir daños severos por la vacunación, el llamado Síndrome Post Vacunación. La actriz alemana Felicia Binger, afectada por la vacunación anti-Covid, refiriéndose al ministro federal dijo: «No puedo poner en palabras lo enojada y decepcionada que estoy con este hombre».

Cumbre en el Bundestag sobre el Síndrome Post-Vacunación (Post-VAC)

A principios de febrero de este año, los afectados y sus problemas se trasladaron al foco político: la primera cumbre sobre Post-VAC tuvo lugar en el Bundestag. La prestigiosa periodista Stefanie von Wietersheim, una de las personas afectadas por el Síndrome Post-VAC, estuvo presente. Antes de que su salud colapsara tras la vacunación, la periodista estaba en tan buena forma fisica que se entrenaba para participar en una maratón,»Esperamos que se termine con el tiempo de discriminación, marginación y también con la traumatización como grupo de afectados», dijo la periodista Wietersheim en la cumbre.

La cumbre fue organizada por la CDU (el partido de la ex canciller Angela Markel): el tema ha alcanzado la etapa política en Berlín y ha aumentado la presión sobre el Ministerio Federal de Salud. «Todavía tenemos un largo camino por delante, dijo Wietersheim. «Necesitamos dinero para la investigación, necesitamos centros de referencia, necesitamos apoyo financiero y reconocimiento de nuestro daño por vacunación en las oficinas de Asuntos Sociales. Hemos estado luchando durante meses. Y no pasa nada», agregó.

Confusión sobre los cifras que da el ministro de Salud

Otro aspecto que también ha irritado a los afectados son las cifras que dio Lauterbach. «El daño grave por la vacunación se basa en los datos del Instituto Paul Ehrlich y la Agencia Europea de Medicamentos, y es del orden de menos de uno cada 10.000 vacunados», dijo en la entrevista. «Así que no es tan común», agregó.

Pero, ¿de dónde vienen los números que da el ministro Lauterbach? Porque no coinciden con la información oficial del Instituto Paul Ehrlich, ni con el número de casos de daños por vacunación reconocidos hasta ahora. «En el Instituto Paul Ehrlich, se informaron de 350.000 casos sospechosos de complicaciones tras la vacunación. Eso sería aproximadamente 3 por cada 10.000, tres veces más de lo que mencionó el ministro en lo que respecta a efectos severos de la vacuna«, dijo el Profesor Dr. Klaus Stöhr, epidemiólogo y virólogo, del Comité de Expertos.

Qué cifras de afectados se conocen

Incluso los casos de tres cada 10.000 son sólo casos sospechosos de efectos severos de la vacuna reportados al Instituto Paul Ehrlich. Cuántos afectados realmente hay no está claro hasta ahora. Según una investigación del Süddeutsche Zeitung, las autoridades han recibido un total de 7.000 solicitudes para el reconocimiento de daño por vacunación, de las cuales sólo el 4% recibió una decisión positiva.

Parece que el Ministro de Salud se refiere a una especie de categorización general. «Menos de uno cada 10.000» es una terminología con la que se puede clasificar el riesgo general de las vacunas. Este número es el más bajo posible y, por lo tanto, el riesgo puede definirse como «muy raro». Pero con qué frecuencia ocurre el Síndrome Post-VAC realmente aún no se puede decir.

La investigación del MDR, quería entrevistar al ministro, pero nuevamente rechazó la solicitud. El MRD tampoco recibió una respuesta explicativa de la oficina de prensa del Ministerio.

La lucha de los afectados Post-VAC continúa

El portavoz de la CDU en el Comité de Salud, Tino Sorgen, está comprometido con los afectados por el Post-VAC. Sobre el ministro Lauterbach dijo: «A veces no es comprensible. Si consideramos el hecho de que él organizó la respuesta a la pandemia, todavía tiene obligación moral (con los afectados)». Lauterbach también desacreditó a los colegas científicos que no estuvieron de acuerdo con él. «Incluso cuando la mayoría de esas opiniones ya han sido aceptadas, él todavía insiste en su propia opinión. Si tomamos esto como base, ya no sirve como ministro», dijo Sorgen.

Sigue abierta la incógnita de cómo se implementará concretamente el programa del ministro para los afectados del Síndrome Post-VAC y también para los de Covid persistente.

La situación de los afectados

La periodista Stefanie von Wietersheim (52 años) está intentando ser capaz de realizar una actividad laboral durante una o dos horas al día. Tamara Retzlaff (29 años) funcionaria pública en una ciudad del Estado federado de Baden-Württemberg, quiere tomar medidas contra la decisión negativa del ministro. La actriz Felicia Binger (30 años) quiere exigir al ministro de Salud un paquete de medidas mediante una petición pública. Pero en realidad, desde hace meses, lo único que las tres quieren es volver a sentirse bien.

«Tengo falta de aliento cuando hago un esfuerzo. El corazón late muy fuerte acelerado. Dolor en todo el cuerpo. Dolor en los nervios. Dolor muscular», describe Tamara Retzlaff sus síntomas, que son típicos del Post-VAC. Su debilidad muscular llegó tan lejos que esta mujer de 29 años ya no podía caminar. «A veces estaba postrada en cama. Tengo espasmos en todo el cuerpo, entumecimiento, hormigueo, olvidos, falta de concentración». Tiene más de 30 síntomas. El cuadro clínico es similar al de Covid persistente, que tiene alrededor de 200 síntomas.

Tamara Retzlaff está experimentando un descenso social. Ha perdido el trabajo, la baja por enfermedad se agotó recientemente, y solicitó el subsidio de desempleo. Ella no sabe cómo proceder. «Este es un daño social total y cuando termine el subsidio, entonces toda la vida que construí de repente estará destruida», dice la joven que una vez fue una persona deportista y feliz.

Sin reconocimiento del daño por vacunación

Tamar Retzlaff había presentado una solicitud de reconocimiento del daño por vacunación, pero ella recibió un rechazo de la oficina de pensiones. Solo tres días antes, el ministro Karl Lauterbach había prometido ayuda para los afectados. Una desafortunada coincidencia, pero Retzlaff lo siente como una bofetada. Está indignada. El informe oficial (que le denegó el reconocimiento) dice que «internacionalmente no habría señales de (que existan) daños permanentes». Eso significaría que el Síndrome Post-VAC en realidad no existe.

Definición del Síndrome Post-VAC

El término «Síndrome Posterior a Vacunación» (Post-VAC) se usa en los medios y cada vez más por parte de los médicos como un término colectivo para las deficiencias de salud duraderas después de recibir vacunación contra Covid-19. Se ha investigado poco. Hasta ahora, todavía no existe una definición médica específica para el Síndrome Post-VAC y los síntomas definidos que tiene. Esta es también la razón por la cual no hay preocupación oficial.

Tamara Retzlaff, que ha sido tratada durante nueves meses en la clínica ambulatoria más reconocida en Marburg, y la única en Alemania que trata el Síndrome Post-VAC, ha sido diagnosticada de «efectos secundarios no deseados de uso de vacunas Covid-19».

El ministro Lauterbach decía en twitter que la vacunación estaba «libre de efectos secundarios»

«No hay efectos tardíos de la vacunación», dijo Lauterbach en Twitter. Es una «vacunación libre de efectos secundarios». Cualquiera que señalaba posibilidades de daños duraderos era acusado de «desinformador» por Lauterbach. En la entrevista en ZDF, el ministro explicó: «Bueno, esa fue una exageración que una vez hice en un twit exagerado». Pero el doctor Lauterbach hacía muchos comentarios similares.

Una droga nunca está libre de efectos secundarios, recuerda un experto al ministro

«Un médico nunca puede creer que un medicamento esté libre de efectos secundarios», dice Klaus Stöhr, quien durante la pandemia estuvo en el Comité del Gobierno Federal. «Los estudiantes aprenden esto en el tercer año en farmacia y farmacología. Ninguno aprobaría el examen si dijeran que un medicamento está libre de efectos secundarios».

Él juzga críticamente la declaración de Lauterbach. Debido a las declaraciones de Lauterbach, incluso ve un problema mayor: «Las campañas generales de vacunación (contra COVID) no han hecho ningún favor, porque en última instancia, la confianza de la población ha sido socavada, no sólo en la vacunación contra el coronavirus, sino en todas las vacunas. Y ese es el mayor daño causado «.

El ministro de Salud pide ayuda a las empresas farmacéuticas para atender a los pacientes afectados por la vacuna

En la entrevista en ZDF, el ministro alemán además de corregirse a sí mismo reconociendo, ahora sí, que “existen afectaciones severas y muchas serán permanentes”, dijo que sería “valioso si las compañías mostraran una participación en esto, porque las ganancias fueron exorbitantes. Y eso sería más que un buen gesto, creo que podemos esperar eso…»

En cuanto a por qué no se pidió previamente responsabilidad a los laboratorios, dijo que «es correcto que las compañías estuvieran en gran medida exentas de responsabilidad en ese momento como parte de estos contratos de la UE. Y la responsabilidad sólo está en el Estado alemán, [como en casi todos los países] y en los seguros de salud».

Al ministro alemán le parece que es mejor que paguen los Estados [es decir, todos los ciudadanos] en lugar de las compañías farmacéuticas, «porque es mejor que responda el Estado que tener juicios o procesos largos con las empresas».

[N. de la E.: hay que señalar que ni bien se conocieron los primeros efectos graves y algunos letales de las vacunas anti Covid -mientras desde la UE se hacía una intensa campaña para minimizarlos- los fabricantes de las vacunas, lo advirtieron en los prospectos, que cualquiera puede leer en internet. Pero si los Estados, ya sea de buena fe o no tan buena fe -cuando sucumben a los intereses de las corporaciones- obligan total a parcialmente a la población -para muchos colectivos profesionales fue obligatoria la vacunación- a administrarse una droga farmacéutica y además experimental, no hay duda de que son responsables de los efectos indeseables de la misma que han convertido a muchas personas en discapacitados. Y no sólo deberían estar obligados a hacerse cargos de sus gastos médicos, sino que es justo que indemnizen a los afectados por la vida profesional y social que han perdido. A cada afectado le correspondería una indemnización de varios millones de euros pero parece que el gobierno alemán intenta librarse hasta de pagarles una pensión para subsistir].

En España muchos afectados no saben que pueden reclamar

En España más de 40 millones de personas recibieron la pauta completa de vacunación contra el coronavirus (el 92,9% de la población), según datos del Ministerio de Sanidad. Según cifras oficiales, hasta el 1 de diciembre de 2022 se notificaron 83.093 acontecimientos adversos tras la vacunación. De ellos, 481 fueron mortales y 13.820 fueron graves, (necesitaron hospitalización, dejaron una discapacidad significativa o una malformación congénita).

Según abogados especialistas en Derecho Sanitario, sólo un 2% de las personas con reacciones severas tras la vacunación han reclamado a la Administración pública una indemnización, debido a que desconocen que tienen derecho. Además, el proceso es largo, y hay administraciones regionales, a donde primero debe dirigirse el demandante, que ignoran las reclamaciones. Entonces, la reclamación debe hacerse por vía judicial.

En Italia para evitar procedimientos administrativos o judiciales, se ha creado un sistema de compensación por el daño por vacunación.

