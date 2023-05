CUMBRE DEL G7: Beijing presenta una protesta oficial por las acusaciones contra China y la injerencia en sus asuntos internos en el comunicado del grupo

Del 19 al 21 de mayo de 2023 se está llevando a cabo la 49 cumbre del G7 en Hiroshima (Japón), cuyo objetivo no parece ser otro que embarcar a la humanidad en un conflicto global cuya consecuencia más probable sería la extinción de la vida en el planeta. En la agenda del grupo no hay ni una sola propuesta positiva, y sus «graves preocupaciones» ni siquiera parecen propias de mentes saludables o adultas, como por ejemplo cuando hablan de las «prácticas malignas» de China, o dan por supuesto que el país asiático hará un uso malvado de la inteligencia artificial.

Asi, con la destrucción por divisa, la agenda del G7 del primer día consistió en buscar nuevas maneras de prolongar la guerra en Ucrania como mínimo más de un año (necesitan un año para entrenar a los ucranianos en pilotar los aviones de combate F-16 que EEUU autorizó que sus aliados transfieran a Kiev), y de avivar las llamas del conflicto.

Pero la agenda del segundo día fue más ambiciosa en los planes de esta minoría de los peores líderes que ha tenido jamás Occidente: el objetivo fue el gigante asiático. El G7 le dedicó a China una pieza separada del comunicado, expresando su «grave preocupación» por los «abusos contra los derechos humanos» en algunas regiones de China, por la cuestión de Taiwán; por los problemas en el Mar Oriental de China y en el Mar del Sur de China, acusando a Beijing de «coerción económica» y «aumentar su arsenal nuclear», entre otras cosas. También repartieron las advertencias/amenazas habituales para Irán y Corea el Norte.

Estas son las «preocupaciones» precisamente de un grupo de países -los miembros del G7- que han sido los perpetradores de los mayores genocidios históricos en los últimos siglos. La mayoría de ellos sigue sin pagar reparaciones por estos crímenes, algunos hasta se niegan a reconocerlos, y varios mantienen ocupaciones coloniales en contra del deseo de los habitantes locales. Como bien señaló el portavoz del ministerio de Exteriores de China, los países del G7 harían bien en repasar su propio historial.

Beijing estalla con el G7 por promover cuestiones relacionadas con China interfiriendo en sus asuntos internos

Hiroshima salió a la calle contra la cumbre del G7

FAN ANQI / GLOBAL TIMES

China criticó este sábado al Grupo de los Siete (G7) por promover asuntos relacionados con China en su comunicado y en otros documentos adoptados en la Cumbre de Hiroshima, diciendo que lo que hace el bloque es obstaculizar la paz internacional, socavar la estabilidad regional y frenar el desarrollo de otros países, y ha presentado una protesta oficial al anfitrión de la cumbre, Japón, y a otras partes interesadas.

El G7 hace afirmaciones en voz alta sobre «promover un mundo pacífico, estable y próspero», pero lo que hace es obstaculizar la paz internacional, socavar la estabilidad regional y frenar el desarrollo de otros países. Eso simplemente muestra cuán poca credibilidad internacional tiene el G7, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en una intervención transmitida hoy sábado por la noche.

«A pesar de las serias preocupaciones de China, el G7 utilizó problemas relacionados con China para manchar y atacar a China e interferir descaradamente en los asuntos internos de China. China lo deplora fuertemente y se opone firmemente a esto y ha presentado una queja al anfitrión, Japón, y a las otras partes en cuestión», dijo el portavoz del ministerio de Exteriores.

El portavoz reiteró que Taiwán es una parte integral de China, y la resolución de la cuestión de Taiwán debe ser determinada por el pueblo chino.

El principio de una sola China es el ancla sólida para la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. El G7 sigue enfatizando en la paz en el Estrecho y, sin embargo, no dice nada sobre la necesidad de oponerse a la «independencia de Taiwán». Esto en efecto constituye la connivencia y el apoyo a las fuerzas de «independencia de Taiwán», y sólo dará como resultado un grave impacto en la paz y la estabilidad del Estrecho, dijo el portavoz.

Los asuntos relacionados con Hong Kong, Xinjiang y Tibet son asuntos internos exclusivos de China. China se opone firmemente a la interferencia de cualquier fuerza externa en esos asuntos bajo el pretexto de los derechos humanos.

El G7 necesita dejar de señalar con el dedo a China en Hong Kong, Xinjiang y Tibet y analizar su propia Historia e historial en derechos humanos, señaló el portavoz.

Con respecto a la situación en el Mar Oriental de China y el Mar del Sur de China, el portavoz instó a los países relevantes a respetar genuinamente los esfuerzos de los países regionales por mantener la paz y la estabilidad, y abstenerse de usar problemas marítimos para sembrar discordia.

En cuanto a la «coerción económica», las sanciones y actos unilaterales masivos de «desacoplamiento» e interrupción de las cadenas industriales y de suministro hacen de los EEUU el verdadero coaccionador que politiza y arma las relaciones económicas y comerciales. Instamos al G7 a no convertirse en cómplice de la coerción económica, dijo el portavoz.

En respuesta a la señalización de G7 de «aceleración del arsenal nuclear» de China, el portavoz dijo que China está firmemente comprometida con una estrategia nuclear defensiva y ha honrado su promesa de «no usarlas primero» a las armas nucleares y siempre mantuvo sus capacidades nucleares al nivel mínimo requerido por la seguridad nacional. China es el único de los cinco Estados con armas nucleares que ha hecho esas promesas. La posición de China está sobre la mesa y no debe distorsionarse ni denigrarse.

La embajada de China en Japón, este sábado, también expresó una fuerte oposición a los comentarios irresponsables del G7 sobre China en la cumbre del grupo, instando al G7 a reflexionar sobre sí mismo y dejar de crear confrontaciones y divisiones.

La embajada de China en el Reino Unido y el embajador chino en Canadá, Cong Peiwu, también respondieron a la manipulación de los asuntos relacionados con China, pidiendo al G7 que abandone la mentalidad de la Guerra Fría. Advirtieron que cualquier acción o declaración que dañe los intereses de China se encontrará con una respuesta resuelta y contundente.

Análisis del comunicado del G7 de los expertos chinos

En un comunicado emitido en la Cumbre del G7 en Hiroshima, el bloque planteó una serie de preocupaciones sobre las actividades económicas y militares de China. Pero también buscaron «mantener la puerta abierta a la cooperación y evitar inflamar más las tensiones entre la segunda economía más grande del mundo y la agrupación de las principales potencias occidentales», según dijo la agencia francesa AFP, este sábado. «Estamos preparados para construir relaciones constructivas y estables con China, reconociendo la importancia de involucrarse con franqueza y expresar nuestras preocupaciones directamente a China», dijo el grupo. «Nuestros enfoques políticos no están diseñados para dañar a China ni buscamos frustrar el progreso y el desarrollo económico de China», continuó la declaración, y agregó que los países del G7 no se están «desacoplando o girando hacia adentro».

El tono aparentemente «más suave» no fue un acto de confianza, sino que revela una sensación de impotencia, dijeron los expertos. A pesar de sus intentos de desacoplarse de China en sectores clave, los tomadores de decisiones estadounidenses se han dado cuenta de que la situación no se está desarrollando como lo esperaban. Sus aliados, incluidos los de Europa, ciertamente no están dispuestos a desacoplarse de China debido a las significativas pérdidas económicas que implicaría tal movimiento, dijo Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, al Global Times, este sábado.

Además, los propios EEUU reconocen que lograr el desacoplamiento completo de China es poco realista en la actualidad, dijo Li.

El choque entre el deseo de la Casa Blanca de desacoplar y la realidad de la renuencia de sus aliados, combinado con los lazos económicos sostenidos con China, los ha obligado a adoptar una postura más moderada. Sin embargo, esta moderación no significa un cambio permanente, sino que indica un compromiso general que aún espera una oportunidad para iniciar el proceso de desacoplamiento, advirtió Li.

El comunicado del sábado también «presentó una serie de preocupaciones sobre las actividades económicas y militares de China», informó la AFP. Hablando sobre los temas relacionados con China que fueron exlotados en la cumbre del G7, la embajada china en el Reino Unido dijo que el G7 en los últimos años ha ignorado la realidad objetiva, y ha interferido en los asuntos internos de China sobre temas relacionados con Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, Xizang, entre entre otros. Han sembrado la discordia entre los países regionales y fomentaron la confrontación en el Mar Oriental de China y el Mar del Sur de China. Algunos miembros del G7 han ignorado los principios de una economía de mercado y una competencia justa, y se han dirigido injustamente contra las empresas chinas, respondió la embajada.

La embajada enfatizó aún más la necesidad de que el G7 detenga la interferencia bruta en los asuntos internos de otros países, evite formar alianzas de confrontación a través de círculos exclusivos y se abstenga de crear divisiones dentro de la comunidad internacional.

Otro tema focal gira en torno a la crisis de Ucrania, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Hiroshima el sábado, [procedente de Arabia Saudí, en un avión proporcionado por Francia] reforzado por un importante cambio del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo a los aliados que permitiría a los pilotos ucranianos ser entrenados en los Estados Unidos [y en el Reino Unido también] para pilotar aviones de combate F-16, según publica The New York Times.

Zelensky dio la bienvenida a la «decisión histórica» y escribió en Twitter que «seguridad y cooperación mejorada para nuestra victoria. La paz está más cerca hoy»,poco después de su llegada a Japón.

Los expertos advirtieron que la decisión de Biden solo agregará incertidumbre y conflicto al campo de batalla, haciendo que las negociaciones políticas o una resolución pacífica sean menos probables en un futuro previsible.

«Estados Unidos considera que Ucrania es estratégicamente valiosa, ya que se convierte en un apoderado de los EEUU y la OTAN contra Rusia en la guerra en curso. Esto implica que Estados Unidos proporcionará la máxima asistencia dentro de sus capacidades, incluida la capacitación para los F-16 y una ayuda militar potencialmente más significativa en el futuro. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de provocar aún más a Rusia y potencialmente aumentar a un conflicto militar directo entre la OTAN y Rusia, con graves consecuencias para todo el planeta», advirtió Li.

