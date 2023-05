ISLAS FEROE: Un diminuto territorio europeo se atreve a desobecer con éxito las sanciones contra Rusia

La soberanía -al igual que dijera el filósofo griego Diógenes sobre el movimiento, que se demuestra andando- se demuestra ejerciéndola sin complejos. Los feroeses están dando una buena lección a naciones poderosas de Europa que se han alineado, sin ninguna necesidad, con estrategias geopoliticas ajenas y contrarias a los intereses europeos a corto y largo plazo.

ISLAS FEROE: esta nación autónoma del Reino de Dinamarca ignora las sanciones de Occidente contra Rusia

ALEXEY BALIEV / STOLETIE RU

Las Islas Feroe del Atlántico Norte, una nación autónoma del Reino de Dinamarca (1.400 kilómetros cuadrados, poco más de 50 mil habitantes), no obedece las sanciones de la metrópolis, (que sigue las directivas de Bruselas) contra Rusia. Islas Feroe no foma parte de la Unión Europea, a diferencia del Reino de Dinamarca. [El Reino de Dinamarca se compone de tres naciones autonómas: Dinamarca, en Europa; las Islas Feroe, en el Atlántico Norte, y Groenlandia, en América del Norte. Las Islas Feroe no son un país independiente, pero mediante un acuerdo con Dinamarca, mantienen relaciones directas con otros países soberanos, y son miembros de organizaciones internacionales como si fueran un país independiente].

Recientemente, Islas Feroe rechazó nuevamente por tercera vez -desde su introducción desde la UE en 2022- la demanda de Bruselas-Copenhague de que termine la cooperación con la Federación de Rusia. Esta decisión de los feroeses causa, literalmente, un rechinar de dientes en el liderazgo de la Unión Europea, a pesar del hecho que los «rebeldes» son poco más que los habitantes de uno solo de los barrios de Moscú.

«La presencia de buques pesqueros rusos en los puertos de las Islas Feroe no puede considerarse como un hecho de supuesto ‘espionaje’, que se atribuye desde el exterior», dijo Høgni Hoydal, actual ministro de Exterior de las Islas y ex primer ministro. «Podemos evaluar de forma independiente lo que está sucediendo en nuestro territorio y en nuestra área marítima. Además, consideramos que los requisitos de Dinamarca, respaldados por la UE, son una actitud imperial, un intento de socavar la democracia en las Islas Feroe y sus lazos externos», agregó. [Høgni Hoydal es miembro del partido República de las Islas Feroe, un partido de izquiedas fundado en 1948]

A la Islas Feroe se le requiere que detenga la cooperación con Rusia en la industria pesquera y, en consecuencia, que prohíba el mantenimiento de los buques comerciales rusos en los puertos de Feroe. Pero los feroeses han rechazado esa exigencia cada vez.

Recientemente, el embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, confirmó a los medios daneses el interés mutuo de la Federación Rusa y las Islas Feroe en el desarrollo de lazos económicos adicionales mutuamente beneficiosos. «… Algunos políticos daneses están en vano tratando de limitar los contactos de las Islas Feroe con la Comisión Económica Euroasiática, están tratando de impulsar una cuña entre las Feroe y Rusia», dijo el embajador. En cuanto a la cooperación en la industria pesquera, señaló que «es, como antes, mutuamente beneficiosa, se lleva a cabo sobre la base de acuerdos intergubernamentales y de acuerdo con el derecho internacional».

Las exportaciones pesqueras de las Feroe a Rusia están reemplazando las de la UE

La base de la economía y, en consecuencia, de la exportación de las Feroe es la pesca y el procesamiento de al menos 20 tipos diferentes de pescado (lo que representa un 80-85% del PIB local): desde salmón, fletán y caballa a los camarones, bacalao y arenque. No menos de la mitad de la exportación anual de estos productos ha ido durante mucho tiempo a la URSS y luego a Rusia. Las entregas también continúan hoy: de acuerdo con las estimaciones disponibles, las Feroe hasta la fecha ya han reemplazado al menos un tercio del volumen de productos pesqueros previamente suministrados a la Federación de Rusia, por la Unión Europea, Islandia y Noruega.

A mediados de los 70, las Feroe y la URSS, firmaron un acuerdo que siguió vigente con la Federación de Rusia, que estipula que la URSS/ Rusia capta ciertos volúmenes de 8-10 especies de peces en el área marítima de las Feroe, y a su vez los feroeses captan volúmenes similares de las mismas especies en el área rusa del Mar de Barents. Los volúmenes de capturas se especifican en cuotas anuales, semestrales o trimestrales, dependiendo del número de peces de cada especie en las áreas de pesca.

Este acuerdo entre Rusia y las Feroe se prolongó nuevamente. Además, ambos lados, para gran disgusto de la UE y Dinamarca, acordaron aumentar las cuotas de pesca mutua en un 10-15%para el año en curso.

«Para nosotros, es absolutamente correcto extender el acuerdo comercial mutuamente beneficioso con Rusia, donde intercambiamos cuotas de captura de peces con los rusos», dijo el actual diputado y ex ministro de pesca de las Feroe, Árni Skaale. «Somos completamente ajenos a cualquier guerra, incluida la situación entre la Federación de Rusia y Ucrania, pero para nosotros, este acuerdo es mucho más que sólo pesca, dado que este documento también trata de las reservas de peces, del empleo de nuestras comunidades pesqueras, del astillero y sobre nuestra economía en general. Por lo tanto, la interacción con Rusia en esta industria es de gran importancia para las Islas Feroe «.

El acuerdo mencionado también establece la preparación e implementación de programas conjuntos para la conservación de recursos pesqueros, la prevención de la pesca ilegal en esa área marítima, el desarrollo e implementación de tecnologías de ahorro para la captura y el procesamiento de los recursos pesqueros. Además, los buques comerciales rusos reciben servicio y, si es necesario, reparaciones, en las Feroe, al igual que los barcos feroeses, en los astilleros rusos en la región de Murmansk.

La UE no puede introducir sanciones contra esta autonomía danesa, ya que no hay riesgo de que Dinamarca las aplique. Esto último no es sorprendente, ya que en Copenhague temen hacer una presión política excesiva sobre la autonomía de las Feroe. Un fortalecimiento de la presión sobre las Feroe, probablemente conducirá a la partida de los feroeses del Reino de Dinamarca, y Groenlandia, también un territorio autónomo, seguirá su ejemplo inevitablemente, ya que los sentimientos separatistas también se han intensificado allí. Además, en la plataforma de las Feroe, en la década de 1980 y principios de la década del 2000, se exploraron reservas de petróleo y gas.

El 23 de noviembre de 2021, se firmó en Moscú un documento «sobre la continuación del diálogo y la cooperación para expandir el comercio mutuo a largo plazo» entre las Feroe y la Federación Rusa. El documento fue firmado por el Ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Económica Euroasiática (EEU), Sergey Glazyev, y el entonces ministro de Exteriores de las Islas Feroe, Jenis av Rana. «La Unión Económica Euroasiática aprecia mucho el interés de las Islas Feroe por expandir las posibilidades del comercio mutuo con los Estados de la EEU, dijo Glazyev entonces”.

A su vez, Jenis av Rana enfatizó que las Islas Feroe «otorgan gran importancia a la cooperación con los países de la EEU a nivel intergubernamental y a nivel de estructuras comerciales». Además, el ministro de las Feroe confirmó el interés en “crear en el futuro una zona de libre comercio con la EEU, como una herramienta importante para la intensificación de los lazos comerciales con todos los países de la Unión». Luego, la delegación de las Feroe y la Unión Económica Euroasiática aclararon los procedimientos para crear dicha zona. Después del comienzo del conflicto ruso-ucraniano, las partes no rechazaron el acuerdo antes mencionado. El grupo de trabajo conjunto de la EEU y las Feroe para la cooperación económica, creado en 2019 como parte del memorando sobre cooperación entre ambas partes, firmado el 23 de agosto de 2018, tampoco ha sido abolido. Este documento incluye la formación de una zona de libre comercio.

En la exportación de la EEU a Feroe prevalecen el aceite vegetal y productos derivados del aceite, los contenedores de papel y el cartón, las aparejos de pesca y las piezas de repuesto para los barcos de pesca. Casi el 80% de estos envíos son entregas rusas. La mayoría del pescado congelado, la carne, filetes y grasas de pescado, se importan de las Feroe a los países de la EEU. En los últimos años, el suministro de lana de oveja de las Feroe comenzó a crecer: alrededor del 85% de las exportaciones de las Feroe a los Estados de la EEU, van a la Federación de Rusia.

También es digno de mención que, según el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia, a partir del 1 de enero, las Feroe están incluidas en la lista de 89 países extranjeros y 16 territorios autónomos, para «asegurar el intercambio de información con el lado ruso a efectos fiscales». Este registro de países y territorios se utiliza para aplicar impuestos a empresas extranjeras.

En una palabra, un archipiélago en miniatura en el Atlántico Norte se opone con éxito a la política de bloqueo del Occidente colectivo contra Rusia. Este es, por supuesto, un ejemplo para muchos países.

