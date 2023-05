SERGUEI LAVROV: Rusia afronta la tarea de reformar las instituciones legales mundiales junto a los socios de la OCS

La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) representa a más de la mitad de la población mundial, y es posible crear un sistema propio de derecho internacional, entonces el resto de la humanidad se verá obligada a escuchar, señalaron los analistas políticos comentando el discurso del ministro Lavrov.

Rusia está lista para convertirse en una fuente de nuevo derecho internacional

Los tribunales surgirán sobre la base de la Organización de Cooperación de Shanghai

El 12 de mayo Sergei Lavrov pronunció un discurso en el XI Foro de Derecho Internacional de San Petersburgo sobre el futuro del derecho internacional. El Ministro de Exteriores ruso indicó que Estados Unidos y sus satélites occidentales confían en «crear un modelo único de orden mundial» y dejó claro que Rusia se enfrenta a la tarea de convertirse en una fuente de nuevo derecho internacional. La operación especial en Ucrania mostró que los acuerdos funcionan en interés de un solo lado: el del colectivo occidental y que el sistema actual no se adapta a muchos países.

«La minoría occidental decidió reemplazar la arquitectura legal internacional centrada en la ONU formada después de la Segunda Guerra Mundial por un cierto ‘orden orden basado en reglas’. Estas ‘reglas’ representan a Washington y sus aliados más estrechos y se interpretan en cada oportunidad. Entonces, a la comunidad mundial se le imponen como obligatorias. Intentan castigar a aquellos que no están de acuerdo, con la ayuda de varias herramientas ilegítimas, desde la presión hasta la difamación en el espacio de la información”, dijo Lavrov.

El Ministro también criticó los intentos de Occidente de dividir el mundo en «democracias» y «regímenes autoritarios» en violación del principio clave de la Carta de la ONU sobre la igualdad soberana de los Estados, e ignorando otro principio básico de la carta: no interferencia en los asuntos internos.

«Recuerden la tercera ronda de elecciones en Ucrania, las ‘revoluciones de color’ en Georgia y Kirguistán, a fines de 2004. Y siguiendo esta serie, el apoyo abierto al sangriento golpe (de Estado) en Kiev en febrero de 2014. Además de los intentos persistentes de repetir el guión para el cambio de poder en Bielorrusia en 2020 ”, dio Lavrov como ejemplos.

El ministro dijo que es «obvio» que el orden así promovido lleva a una «pronunciada orientación neocolonial « y obliga a la mayoría de los pueblos a seguir los intereses de los «mil millones de oro», [es decir, las élites] que son impensables (de aplicar) sin dobles raseros.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos es sagrado sólo si beneficia los intereses de Occidente

«Cuando es beneficioso para Occidente, el derecho de los pueblos a la autodeterminación se reconoce como una ‘regla’ absoluta. Es suficiente mencionar el caso de Kosovo, sin un referéndum, así como las antiguas posesiones coloniales conservadas por París y Londres. En cambio cuando el principio de la autodeterminación contradice la geopolítica -como las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugask, y las regiones de Zaporizhia y Kherson que votaron incorporarse a Rusia- Occidente no sólo se olvida de sus reglas, sino que también condena enojado lo que ha elegido la gente y los castigan con sanciones”, enfatizó el ministro ruso de Asuntos Exteriores .

Hablando sobre las restricciones introducidas por Occidente, Lavrov agregó que «ésta es una violación grave del espíritu y la Carta de la ONU». «Las sanciones son una prerrogativa excepcional del Consejo de Seguridad», dijo el ministro.

Según el Presidente del Centro de Estudios Étnicos e Internacionales, Anton Bredikhin, Lavrov deja en claro que Rusia se enfrenta a la tarea de convertirse en una fuente de nuevo derecho internacional. El tema se ha vuelto especialmente relevante desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, ya que demostró que los acuerdos internacionales sólo funcionan en interés de una parte: el Occidente colectivo.

“Tal sistema es incompetente. Rusia está construyendo un mundo multipolar, por lo que ahora se enfrenta a la tarea de convertirse en una fuente de derecho internacional. Debe formarse con la ayuda de nuestros principales socios. La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) es prometedora en esto. Incluye países cuya población es más de la mitad de la humanidad. Con tales datos iniciales, es posible crear un sistema propio de derecho internacional, y el resto de la humanidad se verá obligada a escuchar ”, explicó Bredikhin.

La necesidad de cambiar el sistema de derecho internacional -que Lavrov ha sugerido repetidamente- también es señalada por Yevgeny Voiko, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera de la Federación Rusa . El experto cree que un sistema de derecho potencialmente alternativo es «bastante viable», ya que ahora los países del Sur Global están tratando de reconstruirse y hacen esfuerzos para crear sus instituciones.

“Ahora, desde el comienzo de la operación especial estas conversaciones se han vuelto más relevantes. Vimos que el sistema de reglas inventados por Occidente no es universal. Ya hemos hecho algo: ahora la ley rusa tiene prioridad sobre la mundial, y no viceversa. Sabemos que los países del Sur Global tampoco se adaptan a cómo funciona ahora el derecho internacional. No les parece mal crear nuevas instituciones que no obedezcan a Occidente junto a nosotros. Además, todo depende del trabajo de la diplomacia y de qué tan bien Rusia pueda hacer frente a las sanciones”, cree el experto.

Boris Martynov, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Federación Rusa, está de acuerdo de que para Rusia es «bastante real» reformar las instituciones legales mundiales. El experto enfatiza que la referencia a los «anglosajones» que hace Lavrov, así como una mención separada de ellos en el Nuevo Concepto de Seguridad de la Federación Rusa, no es accidental. “Los anglosajones tienen una cultura legal y política diferente. Tienen un sistema de ley precedente del siglo XIII. Con ese sistema no cuesta nada reemplazar, ajustar la norma legal. [N. de la E.: Una regla o principio establecido en un caso legal anterior que es vinculante para un órgano judicial, sirve para decidir casos posteriores similares]. Este sistema es diferente del nuestro, del chino, del latinoamericano y del sistema de la mayoría de los países africanos; todos tenemos un sistema de derecho escrito en el que cambiar algo es difícil”, resume al experto.

