NUEVO GOLPE A LA HEGEMONÍA DE EEUU: Arabia Saudí entrará al BRICS y a la SCO

El fin de siglos de dominación anglosajona en Medio Oriente

DMITRY MININ / STOLETIE

Entre marzo y abril, el Reino de Arabia Saudita llevó a cabo una serie de pasos decisivos para romper el sistema de dominio anglosajón en su política desde hace un siglo: presentó solicitudes oficiales aprobadas por el gobierno para unirse a la SCO (Organización de Cooperación de Shanghai) y al BRICS.

Arabia Saudí se escapó del principio aplicado por los anglosajones de «divide y reinarás», reconciliándose a través de la mediación de China con Irán y deteniendo la guerra en Yemen; reconoció al gobierno de Damasco y le proporcionó el apoyo de otros Estados árabes, privando por completo a las tropas estadounidenses de legitimidad para permanecer en Siria. Arabia Saudia acordó con la OPEP una disminución en la producción de petróleo, lo que según Washington, socava los esfuerzos occidentales para bloquear a Rusia.

La reacción estadounidense fue tormentosa y casi histérica. A mediados de abril, durante cuatro días, la capital Riad, fue visitada por cuatro delegaciones estadounidenses -en lo que un obsevador llamó «aterrizaje desesperado»- haciendo un llamado unánime al príncipe heredero Muhammad Ben Salman para que reconsiderara estas decisiones. El primero en llegar a Arabia Saudita fue el director de la CIA William Burns. El 11 de abril, llegó el senador estadounidense Lindsay Graham, un republicano, lo que quería mostrar a los sauditas el consenso entre ambos partidos estadounidenses. El 12 de abril, Muhammad Ben Salman recibió a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Del 13 al 14 de abril, Arabia Saudita fue visitada por el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el Medio Oriente y el norte de África, Brett H. McGurk y el Coordinador de EEUU de Infraestructura Global y Seguridad Energética, Amos Hochstein. La delegación también incluyó al enviado especial de Estados Unidos en Yemen, Tim Lenderking.

La embestida cuantitativa y de calidad, sin embargo, no tuvo efecto, más bien demostró el caos reinante en la administración estadounidense y convenció a los sauditas de que Washington ya «no es lo mismo». Al día siguiente, el príncipe heredero llamó a Vladimir Putin, informándole sobre ese «extraño juego», y confirmó que Riad no tenía la intención de cambiar sus decisiones.

El dominio en Medio Oriente del Imperio Británico -que luego fue reemplazado por el de EEUU- duró al menos un siglo desde la Primera Guerra Mundial. Simbólicamente, el establecimiento de la dominación británica se asocia con las actividades del célebre Lawrence de Arabia, que promovió un levantamiento de los líderes árabes locales contra el Imperio Otomano. Aunque el propio Lawrence en 1919 en la Conferencia de Paz de Versalles apoyó la demanda de independencia de los árabes, fue ignorado. Como siempre, los idealistas cometen revoluciones, y los villanos se aprovechan de sus frutos.

Los países de Medio Oriente han sido gobernados desde el exterior de forma ajena a sus costumbres. Estas tendencias estaban creciendo paralelas a la decandencia del poder económico y militar de Occidente. El intento de transformar la región bajo la «primavera árabe», que se llevó a cabo hace más de diez años, intentó revertir este proceso, pero fue en vano.

Hoy, el potencial subversivo de la primavera árabe se ha agotado por completo.

Medio Oriente sobrevivió a la invasión híbrida de interferencia en sus asuntos, y se sacude sus últimos fragmentos. El punto de inflexión es el regreso completo de Siria al mundo árabe y las negociaciones sobre la reconciliación entre los vecinos de toda la región.

El resultado de una década tormentosa ha sido que los Estados de Medio Oriente, incluido el más poderoso de ellos, Arabia Saudita, continúan luchando con mayor energía por ganar una soberanía completa. Después de todo, las élites locales son conscientes desde dónde vino el ataque híbrido. No sólo se ve en las manifestaciones visibles de su decepción con el «liderazgo moral» de EEUU, sino también en procesos más profundos. Los sauditas los llaman «una diversificación del curso de las relaciones internacionales».

El petro-yuan y el fin del monopolio del dólar

El intercambio comercial de Arabia Saudita con China (87 mil millones de dólares) en 2021 excedió el comercio con Estados Unidos (25 mil millones de dólares) en más de 3 veces. Ahora, este indicador acerca a China como el socio comercial de Arabia Saudita mayor qur todo Occidente.

La transición de Rian al yuan en el comercio con Beijing, es lógica. La aparición de un factor como el petro-yuan es una de las tomas clave de posición de los sauditas sobre el monopolio del dólar en las finanzas mundiales.

Arabia Saudita está conectada con Rusia por una cooperación bastante estrecha a través de la OPEP y los intereses en el comercio de petróleo. Como señaló Newsweek, la última decisión de Arabia Saudita de reducir la producción de petróleo en otros 500 mil barriles por día fue un golpe para las relaciones ya tensas entre Washington y Riad, “cuyo agravamiento, bajo la administración del presidente Joe Biden, ya llevó a Arabia Saudita a acercarse a Rusia y China».

El castigo «ejemplarizante» a Rusia en forma de sanciones y el secuestro de sus activos extranjeros, que según los planes de los estadounidenses, se suponía que asustaría a todos, incluidos los saudita, ha tenido el efecto contrario.

Los sauditas se dieron cuenta de que sin Rusia como un factor influyente en la política mundial, Estados Unidos pueden obligarlos a ellos a reducir el precio del petróleo, y privarlos de sus activos, por ejemplo, cancelando unilateralmente sus bonos, en los que los árabes invirtieron muchos cientos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, el rechazo de las sanciones contra Moscú responde directamente a los intereses nacionales de Riad.

Die Zeit escribe que un cambio en el curso político de Arabia Saudita no es sólo un «capricho». En las últimas décadas, en el contexto de declaraciones y acciones conflictivas de los presidentes estadounidenses, los sauditas han estado convencidos de que no podían confiar en Estados Unidos. Ahora Occidente no puede hacer a Arabia Saudita ninguna oferta comparable. Ni la UE ni EEUU pueden comprar una gran cantidad de petróleo saudita. Y no pueden abrir sus alianzas occidentales a una monarquía tan autoritaria como Arabia Saudita. «Si Arabia Saudita se convierte en una parte integral de la alianza chino-rusa, esta será una muy mala noticia para Occidente», concluye Die Zeit.

La dependencia de Estados Unidos de los sauditas, todavía se conserva en el sector militar, incluso en el suministro de armas. Arabia Saudita ocupa el quinto lugar del mundo en gastos de defensa (75 mil millones dólares). El 78% de sus importaciones de armas provienen de Estados Unidos, constantemente necesita repuestos y mantenimiento, y China no puede compensar fácilmente esta brecha.

Los sauditas aún no están listos para abandonar el paraguas estadounidense. Pero aquí, también mucho puede cambiar en el caso de la fallida estadounidenses en Ucrania. Ésta, por cierto, es una de las razones -relacionadas no sólo con Arabia Saudita, sino también con el daño potencial a los negocios militares estadounidenses con muchos países- por la cual EEUU está tan desesperado por luchar «hasta el último ucraniano».

