CONFLICTO EN SUDÁN: Una amenaza muy oportuna para desestabilizar el orden multipolar emergente

Una nota publicada en The Cradle señala que aunque la causa del reciente estallido de violencia entre dos facciones militares del gobierno sudanés no está aun clara, hay algunos antecedentes inmediatos que no pueden ignorarse: Sudán había presentado su solicitud para unirse a los BRICS-Plus, otorgó a Rusia el derecho de usar su principal puerto comercial en el Mar Rojo -hecho que provocó las amenazas del embajador de EEUU- y entró en planes de desarrollo económico a gran escala con China y Rusia.

Sudán: ¿El nuevo campo de batalla geopolítico entre Oriente y Occidente?

MATTHEW EHRET / THE CRADLE

El brote de una posibles guerra civil provocada por una lucha de facciones dentro del gobierno militar de Sudán plantea una amenaza de desestabilización más allá de las fronteras de la nación: en África, Asia occidental y en el orden multipolar emergente. Y esto conviene mucho a Occidente.

La historia de Sudán es una de contrastes y contradicciones. Es un país con un enorme potencial y recursos, pero está plagado de pobreza, conflicto y explotación. Las fuerzas que actualmente separan a Sudán son complejas y multifacéticas, pero una cosa es segura: el futuro de esta nación está inextricablemente vinculado a un paisaje geopolítico más amplio.

Para comprender completamente la dinámica de este creciente conflicto, es esencial mirar más allá de las fronteras de Sudán. Se debe prestar atención a la química geopolítica más amplia en juego en el Cuerno de África, el Golfo Pérsico, la extensa región de Asia Occidental e incluso Ucrania.

Sudán -una de las naciones africanas más grande, con una población de 46 millones, y la tercera en extensión- pasó por un cambio sísmico en 2011 con una balcanización propugnada por Occidente, que dividió al país en un «norte musulmán» y un «sur cristiano/animista».

Grandes riquezas naturales y pobreza extrema de la población

El país está bendecido con una de las zonas más ricas en agua de la tierra. El Nilo Blanco y el Nilo Azul, se combinan para formar el río Nilo, que fluye hacia el norte, y entra en Egipto. La abundancia de agua de Sudán se complementa con un suelo fértil e inmensos depósitos de oro y petróleo.

La mayoría de estos recursos se encuentran en el sur, creando una conveniente división geológica que los estrategas occidentales han explotado durante más de un siglo para promover la secesión.

A pesar de su abundancia de recursos, Sudán también es una de las naciones más pobres del mundo. El 35% de su población vive en la pobreza extrema, y 20 millones de personas, el 50 %, sufren inseguridad alimentaria.

Aunque Sudán logró la independencia política en 1956, como muchas otras colonias, nunca fue verdaderamente independiente económicamente. Los británicos utilizaron la misma estrategia de «divide y vencerás» que habían empleado anteriormente, antes de abandonar la India en 1946, separando tribus «del norte» y «del sur», lo que condujo a guerras civiles que comenzaron meses antes de la independencia de Sudán en 1956.

General contra General

En 2011, Sudán del Sur se sumió en una brutal guerra civil que duró siete años. Desde entonces, en el norte hubo dos golpes de Estado: el primero en 2019, derrocó a Omar al-Bashir y el segundo en 2021, que resultó en el actual gobierno dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, y su adjunto , General Mohamed Hamdan Dagalo.

[N. de la E.: Omar Al-Bashir a su vez había llegado al poder en 1989, mediante un golpe de Estado contra el primer ministro democrático Sadiq al-Mahdi; durante su mandato Al-Bashir participó en la guerra de Yemen en 2014; en 2018 aplicó el plan de austeridad del FMI provocando protestas lideradas por los movimientos estudiantiles y el Partido Comunista de Sudán; en respuesta Al-Bashir encarceló a los dirigentes comunistas y cerró numerosos periódicos; el movimiento de protesta creció hasta que en 2019 dimitió obligado por el ejército ante la presión de las manifestaciones callejeras. En agosto de 2019, se creó el Consejo Soberano de Sudán para gobernar el país hasta la convocatoria de elecciones democráticas en 2022, pero en octubre de 2021 un golpe de Estado, disolvió el Consejo Soberano y declaró el estado de excepción. Desde entonces, el general Burhan es el presidente de Sudán].

Son estos dos antiguos generales aliados (Al-Burhan y Dagalo) convertidos en rivales, los que ahora se encuentran en el centro del conflicto que tiran de Sudán en dos direcciones opuestas en el contexto del orden multipolar en rápido desarrollo.

Después del golpe de estado de 2021 en Sudán, los dos generales rivales, Dagalo y Burhan, continuaron el impulso hacia la construcción de proyectos a gran escala. China financió un programa para rehabilitar 4.725 km de ferrocarriles que quedaban de la era colonial, que conectan Puerto Sudán con Darfur y Chad.

Un informe reciente de The Cradle expone que si la paz se mantiene en el Cuerno de África y la nueva entente Arabia Irán-Saudita da como resultado un proceso de paz duradero en Yemen, entonces el renacimiento del Proyecto del Puente del Cuerno de África -que la última vez que fue propuesto fue en 2010- podría convertirse en una realidad.

Beneficios del Sur Global de la cooperación con China-Rusia

En la última década, la asociación estratégica entre China y Rusia ha ganado rápidamente el favor entre los países del Sur global. Con los cinco Estados miembros del BRIC que representan a más de 3.200 millones de personas y el 31.5 % del PIB mundial, China y Rusia han brindado apoyo financiero para los principales proyectos de infraestructura, agua y energía, al tiempo que respaldan las necesidades militares de las naciones que enfrentan la desestabilización.

Esto ha preparado el escenario para una nueva era de geoeconomía basada en una cooperación mutuamente beneficiosa.

Al Cuerno de África, que incluye Sudán del Norte y del Sur, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia y Kenia, también ha llegado esta dinámica positiva de paz y desarrollo.

Etiopía pudo finalizar su conflicto de 20 años con la vecina Eritrea en 2018 y sofocar una posible guerra civil en noviembre de 2022. Además, los esfuerzos diplomáticos de China facilitaron un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y Yemen, mientras que incluso Siria ha visto emerger una nueva esperanza en el consenso de la Liga Árabe en poner fin a la doctrina estadounidense del cambio de régimen contra el presidente Bashar al-Assad.

Las perspectivas multipolares de Sudán

Si bien la causa de la violencia reciente en Sudán sigue siendo incierta, hay algunas cosas que se saben. Antes de este último brote de violencia que se cobró casi 500 vidas, Sudán estaba haciendo avances significativos para consolidar su participación en la alianza multipolar emergente. Esto incluye la presentación de Sudán de una solicitud para unirse a la alianza BRICS-Plus junto con otras 19 naciones, incluidos Estados africanos ricos en recursos como Argelia, Egipto, Nigeria y Zimbawe.

La decisión de Sudán de otorgar a Rusia el uso total de Puerto Sudán [el principal puerto comercial del país a orillas del Mar Rojo, a 675 km de la capital Jartum, fundado en 1905 por los británicos durante el período colonial para la exportación de los productos agrícolas] y participar en un desarrollo económico a gran escala con China, Rusia, Egipto y Kuwait fue visto como un desarrollo positivo por muchos, pero atrajo las amenazas de «consecuencias» del embajador de Estados Unidos en el país, John Godfrey.

Se firmaron acuerdos en abril de 2021,para construir un ferrocarril Egipto-Sudán de 900 km que conecte a Asuán, en Egipto con Wadi Halfa y Jartum, en Sudán.

En junio de 2022, terminó el estudio conjunto de viabilidad de los gobiernos de Etiopía y Sudán, que diseñó un ferrocarril de calibre estándar de 1.522 km que conecta Addis Abeba de Etiopía con Jartum y Puerto Sudán.

En enero de 2022, China prometió el apoyo financiero y técnico para extender 578 km el ferrocarril de Mombasa-Nairobi de Kenia a Uganda, Sudán del Sur, y la República Democrática del Congo, así como a Etiopía, donde ya se completó el ferrocarril de Addis Abeba-Yibuti de construcción china en 2017. En este proyecto integral, se incluyeron extensiones en Eritrea.

Botas sobre el terreno: Occidente regresa

Como era de esperar, la crisis sudanesa ha llamado a la participación a las fuerzas militares estadounidenses. El 23 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una resolución para desplegar tropas en Sudán, Yibouti y Etiopía.

Mientras todas las demás naciones se movieron rápidamente para sacar del país a sus ciudadanos y personal diplomático, 16.000 civiles estadounidenses no recibieron ninguna ayuda de su gobierno, tal vez con el objetivo de convertirlos en una excusa para insertar fuerzas militares estadounidenses en el contexto de «restaurar el orden». [N. de la E: el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el 21 de abril desde la base de Ramstein, en Alemania, que el movimiento de tropas del ejército estadounidense pretende “garantizar que brindemos tantas opciones como sea posible, en caso de que se nos pida que hagamos algo. Todavía no se nos ha pedido que hagamos nada”. En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los ciudadanos estadounidenses en Sudán «hagan sus propios arreglos para mantenerse a salvo en estas difíciles circunstancias”.]

También vale la pena señalar la aparición sorpresa de la subsecretaria de Estado de EEUU Victoria Nuland en la región, el 9 de marzo. Nuland se jactó durante su visita de ser uno de los arquitectos clave de la transformación de Ucrania en un Estado para confrontar a Rusia, mientras habló de una «transición democrática en Sudán», y sus preocupaciones humanitarias por Somalia y Etiopía.

Sudán, por cierto, depende de las importaciones de trigo, el 85 % de las cuales se originan en Ucrania y Rusia.

Hasta la fecha, la NED (National Endowment for Democracy) [una organización estadounidense fundada en 1983 para «promover la democracia» y el mercado libre en otros países mediante la financiación de grupos políticos y empresariales] está financiando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil en el continante africano, y al menos 13 en Sudán, usando la táctica probada de armar a los liberales locales pro-occidentales para destruir sus propias naciones bajo la cobertura de defender la «democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción»

Por el contrario, el Sur Global ve avanzar cada vez más un enfoque no hipócrita de los crecientes poderes multipolares de China, Rusia y su crecientes aliados, para apoyar proyectos de infraestructura vitales e intereses nacionales genuinos.

Estos nuevos actores en el escenario internacional priorizan la finalización de las redes de agua, alimentos, energía y transporte a gran escala, que no sólo benefician a todas las partes involucradas, sino que también impactan positivamente en regiones más allá de las fronteras nacionales.

Si bien las causas de la crisis de Sudán no se entienden completamente, está claro que hay fuerzas poderosas que trabajan para obtener resultados para su propio beneficio. Sin embargo, la respuesta a los problemas de Sudán se encuentra en un enfoque diferente, uno que prioriza el desarrollo de infraestructura y la construcción de la nación en lugar de los intereses geopolíticos y los cambios de régimen.

MATTHEW EHRET es periodista, sus artículos se publican en la Fundación de Cultura Estratégica, Global Times, Veterans Today, Washington Times, Zero Hedge, Asia Times, Global Research, entre otros.

Anuncio publicitario