EUROPA ATRAPADA EN LA DEUDA ETERNA: La entrada del euro obligó a los Estados a usar sistemáticamente el préstamo

El enriquecimiento de la oligarquía financiera por la deuda perpetua

JEAN GOYCHMAN / BREIZH.INFO

Jean Goychman (Orly, 1948) es ingeniero aeronáutico. Fue concejal regional de Maine et Loire de 2015 a 2021. Es autor de numerosos artículos sobre economía.

Ha quedado atrás la «hora feliz» del «cueste lo que cueste» y ahora aparece la otra cara de la moneda. Después de este paréntesis encantado donde el dinero fluyó a espuertas, ahora debemos pagar la factura que nos presentan los «generosos mecenas» que nos rescataron. Esto es lo que les gustaría hacernos creer. La realidad difiere un poco del relato oficial, según el cual el dinero de esta deuda pertenecía a las personas que lo prestaron, y a las que, por supuesto, debemos devolverlo, como cualquier deuda debe ser reembolsada, según el conocido estribillo.

El misterio de la deuda pública

La deuda pública es creada por una emisión de bonos del Tesoro público a cambio de una suma de dinero que se inscribe en las cuentas del Estado. Hasta 1973, fue el Banco de Francia el que acreditó esta cuenta. Después de esta fecha, el Tesoro Público, es decir, el Estado, fue a pedir préstamos en los «mercados financieros», en otras palabras, a los bancos privados. Estos mercados no tenían, o tenían sólo una pequeña parte de ese dinero, pero, gracias al sistema de «reservas fraccionarias», lo crearon de nada. [El sistema de reservas fraccionales (o «cobertura parcial») permite a los bancos prestar dinero que no tienen y en el que, además del reembolso por parte del deudor, cargarán los intereses, sabiendo que tendrán que refinanciarse a sí mismos recolectando depósitos para mantener su balance].

Esto se llama «dinero escritural» ya que ha sido creado por una línea de escritura contable. Por supuesto, los intereses a pagar se centran en el total del monto registrado. Estos préstamos se otorgan por un cierto período, y el monto prestado debe ser reembolsado en ciertas fechas. Por otro lado, los intereses se pagan anualmente. ¿Y por quién?

La clave de la fortuna de los financieros

Este sistema de «bancos centrales independientes» se organizó principalmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se había establecido en Inglaterra desde 1694 y en Estados Unidos desde 1913, el año de creación de la Reserva Federal. Independientemente del poder político vigente, el dinero prestado a su Estado respectivo está garantizado por los impuestos. Y esto no cambió cuando (los bancos centrales) fueron suplantados por los bancos privados de los «mercados financieros». Incluso, en la mayoría de los casos, ellos son la fuente de origen del impuesto sobre la renta. Por imprimir billetes que les cuestan sólo papel y tinta, a cambio, perciben intereses que se pagan con dinero que corresponden a una creación real de riqueza

Esta es la razón por la cual estos mercados no corren el más mínimo riesgo. La remuneración de su capital, incluso cuando se crea de la nada, está garantizada. Especialmente porque, en la zona euro, aunque el BCE (Banco Central Europeo) no puede financiar directamente a los Estados -a diferencia de la Fed estadounidense- evita esta dificultad comprando las deudas a los mercados financieros, los cuales recuperan inmediatamente sus apuestas y cobran interés. Dicho sistema, sólo puede dar lugar a una concentración de riqueza en un pequeño círculo de «iniciados».

Al expirar la duración del préstamo, los Estados, para reembolsar el capital, piden prestada una suma equivalente. Esto se llama «rodar la deuda» y todos lo hacen. Y es un nuevo ciclo de pago de intereses por parte de los contribuyentes, pero la deuda aumenta casi exponencialmente en el tiempo porque los intereses, que se vuelven cada vez más altos, a su vez deben ser pagados por otros préstamos. Este sistema de bola de nieve hace la fortuna de los mercados financieros, mientras que les cuesta prácticamente nada. Al ritmo actual de tasas de interés crecientes, esta carga presupuestaria será la más importante en Francia y se hará difícil de mantener.

El BCE, un requisito previo esencial para el euro, la moneda única

Antes de 1973, la financiación del Estado era realizada por el Banco de Francia, que recibía bonos del Tesoro a cambio de la moneda creada, y para el contribuyente no había intereses que pagar. Es cierto que la masa monetaria aumentó generando inflación, pero se «comió la deuda» al disminuir el valor del dinero. Otra ventaja, es que el franco aún podría ser devaluado, lo que favorecía las exportaciones sin aumentar los precios de los costos, y los salarios permanecen igual.

La entrada en vigor del euro, que prohíbe cualquier devaluación del franco, ha hecho obligatorio el uso sistemático del préstamo.

Vemos el resultado hoy con una deuda pública de alrededor de 3 billones de euros. [N. de la E.: En 2022 la deuda de Francia fue de 2.950.049 millones de euros. España tampoco está mucho mejor, con una población menor y un PIB que es la mitad del de Francia terminó 2022 con una deuda de 1,5 billones de euros.También es bueno recordar aquí que la receta invariable de Bruselas, es decir que para tener precios competitivos hay que reducir los costos de producción a través de la bajada de salarios y la reducción de las cargas sociales que tienen que pagar las empresas].

A menudo expresamos la deuda de un Estado como un porcentaje de su PIB, pero es únicamente para camuflar la miseria a los ojos de la mayoría. Estas deudas acumulativas representan la suma de los déficits presupuestarios aumentados por los intereses que había que pagar, para lo cual todavía era necesario pedir préstamos.

En este sistema, la deuda continuará creciendo indefinidamente y los intereses pagados también. Además, estamos completamente a la merced de los mercados financieros que pueden decidir no financiarnos más, mientras que el Banco de Francia no tenía este poder.

De hecho, estamos experimentando todos los inconvenientes del euro sin aprovechar ninguna ventaja, a diferencia de nuestros vecinos alemanes que han encontrado una moneda infravalorada que promueve sus exportaciones, mientras que está sobrevaluada para nosotros (y para todo el resto de países europeos). Esto se traduce en un desequilibrio creciente de la balanza de comercio exterior porque nuestros precios expresados ​​en euros son demasiado altos en comparación con los de nuestros competidores, y esta tendencia sólo puede aumentar con el tiempo. [N. de la E.: en 2022 Francia registró un déficit en su Balanza comercial de 190.968,2 millones de euros, superior al registrado en 2021, que fue de 110.305,7 millones de euros. También es bueno recordar aquí que la receta invariable de Bruselas es decir que para tener precios competitivos hay que reducir los costos de producción a través de la bajada de salarios y la reducción de las cargas sociales que tienen que pagar las empresas].

Siempre los mismos remedios

Es una apuesta segura que pronto nuestros gobernantes agitarán el espectro de la bancarrota nuevamente (default) y que reaparecerá la «austeridad presupuestaria», con su procesión de aumento de los impuestos y quiebras, empobreciendo más a la sociedad francesa. Continuarán repitiendo incansablemente que nuestra salvación está en el euro y en Europa, y que los necesitaremos aún más para que nos protejan de manera más eficiente …

Grecia experimentó esta situación en 2010 y, a pesar del saqueo en toda regla y los recortes siniestros en los presupuestos, todavía ve aumentar su deuda. [N. de la E.: en 2009 año en que empezó la crisis griega, la deuda del país era de 301.062 millones de euros, el 126,7 % del PIB (cada griego «debía» 27 mil euros), en 2022, es de 356.256 millones de euros, el 171,3 % del PIB (cada griego «debe» 34 mil euros)].

Todos son libres de creer lo que quieren.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

«Por haberlo discutido en mi entorno, ningún francés está listo para perder del 30 al 40% de sus ahorros y su nivel de vida para salir del euro. Incluso los que son anti-euro. Es por eso que generalmente respaldan la guerra en Ucrania. Porque inconscientemente saben que su nivel de vida sólo se debe al peso político del euro y el dólar, que es su verdadero corcel (que llaman estúpidamente «Occidente»). Los franceses no han pagado nada de esta deuda en realidad, incluso cuando las tasas no estaban al 0%, el pago de intereses se realizó con un aumento de la deuda. ¡Y esta deuda expresada en euros, les permite comprar productos a bajo costo en todo el mundo, sin producir nada! No son sólo los malos malos financieros los que echan las castañas al fuego. El ciudadano promedio también. Él sabe que está unido con este sistema de corrupción y piensa que podrá durar para siempre. Mientras sostengamos una pistola en la sien de China y Rusia, continuará. Pero hay una moraleja en todo esto: al comportarnos como matones, esta emisión de deuda ya no es suficiente para mantener nuestro nivel de vida. El mundo entero ha entendido esta situación y busca liberarse de nuestras cadenas. Y cuanto más retrasemos nuestra salida del euro, más avanzará la desindustrialización. Actualmente somos niños mimados que no pueden aceptar una reducción drástica en el estilo de vida. Toda nuestra sociedad se basó en esta mentira y el daño generado sería inimaginable, especialmente si no salimos de este sistema de corrupción de la banda de mafiosos incompetentes que nos gobiernan».

«La gran ventaja de la deuda para las autoridades públicas es que el ciudadano no la ve. No se preocupa individualmente, a diferencia de los impuestos obligatorios…..»



«Desde Luis XIV Francia vive por encima de sus medios, a crédito, sin correlación con el valor de la productividad. .. Con la deuda, Francia continúa su megalomanía, al estilo estadounidense. Hablamos de 3 billones de deuda, pero es un 50% más con todos los déficits pospuestos contando la destrucción de nuestra estructura económica en beneficio de Asia. Hay que decir que actualmente Rusia y China han detectado este sistema mafioso de una moneda de opereta y deudas impagables. Por lo tanto, crearon su propia entidad y transferencias de banca financiera internacional para salir del contexto del dólar, con una garantía de oro. Los conflictos y la guerra de Ucrania son gastos financieros para evitar el colapso de las deudas. …El techo de la deuda estadounidense acaba de aumentar, pero el desorden es tal que ya no sabemos exactamente el monto de la deuda de EEUU, carente de garantía en oro. … puede decirse que la deuda de EEUU está entre los 250 y los 275 billones de dólares, si excluimos balances que son créditos disfrazados de garantía; las deudas de las multinacionales; la bolsa de valores con más del 50% de las emisiones engañosas utilizadas para la especulación; la deuda de los hogares; de los estudiantes; de los Estados, etc.»

«Por supuesto, el ciudadano promedio no es consciente de la materialización de las deudas contratadas dada la opacidad de la información sobre este tema. Por otro lado, los «niños malcriados» vemos cómo el poder adquisitivo se derrite al sol de la inflación y la subida de las tasas bancarias. La mayoría de los coches que circulan son pagados a plazos (¿quien todavía puede comprar un vehículo en efectivo?) Incluso pagamos a plazos los sofás de la sala de estar, vacaciones a crédito, etc. …nuestro estilo de vida es falso, donde nada nos pertenece a nosotros ni nuestro dinero. El dinero sólo representa un clic en el teclado de nuestros bancos en dificultad … Intente retirar 5.000 euros en efectivo, como antes, y verá que su dinero ya no le pertenece …«

