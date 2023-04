NETFLIX Y EL IMPERIALISMO CULTURAL: Indignación en Egipto por la serie Cleopatra que falsifica el origen étnico de la reina

La última serie de Netflix, que pretende ser un “documental” sobre la reina Cleopatra, ha levantado olas de indignación en Egipto. Tanta, que un abogado egipcio ha solicitado al fiscal de la República que cierre el país a Netflix para impedir la transmisión de la serie.

¿Cuál es el motivo de la indignación de los egipcios? Pues que en la recreación histórica de la serie de Netflix, resulta que Cleopatra VII –que era descendiente de Ptolomeo I, un general greco-macedonio al servicio de Alejandro Magno – ¡es negra!

El abogado egipcio que ha presentado la querella contra Netflix señaló que no se trata de racismo, sino de “preservar la identidad cultural egipcia» y que esta representación es una falsificación histórica de alcance político y es «muy ofensiva para el pueblo egipcio».

El Dr. Zahi Hawass, considerado el mayor egiptólogo del mundo y ex Ministro de Antigüedades de Egipto, ha publicado una nota sobre el tema en Arab News, en la cual después de exponer los fundamentos históricos que contradicen el supuesto origen subsahariano que Netflix le atribuye a Cleopatra, concluye que «es una pena que Netflix haya categorizado esta nueva serie como un documental en lugar de ficción pura, porque nadie que sepa algo sobre el antiguo Egipto puede tomarla en serio».

La civilización egipcia –que duró más de 3.000 años y fue una de las más poderosas y significativas de la Historia– parece provocar los desvelos de los estadounidenses. En los años 90, en la película de ciencia-ficción Stargate, un comando militar estadounidense viajaba a través de una “puerta estelar” y mataba al dios Ra –el más importante de la mitología egipcia– con una bomba nuclear. Ahora, se les ha ocurrido hacer un documental que pretende ser histórico, donde Cleopatra es negra, una fake news retrospectiva.

No, Cleopatra no era negra: aquí están los hechos

ZAHI HAWASS / ARAB NEWS



Netflix lanzará el 10 de mayo, el «documental» La Reina Cleopatra, que pretende ser un relato históricamente preciso de la vida y reinado de la gobernante del Reino Ptolemaico de Egipto en el siglo I a.C.

La serie, producida por Jada Pinkett Smith, la esposa del actor estadounidense Will Smith, ya ha causado mucha controversia por la decisión de elegir a la actriz británica negra Adele James en el papel principal.

Cleopatra no era negra. Además, la Historia documentada atestigua que fue descendiente de un general griego macedonio contemporáneo de Alejandro Magno. Su primer idioma era el griego y en bustos y retratos contemporáneos la representan claramente como blanca.

La evidencia de la verdadera ascendencia de Cleopatra es abrumadora, y no «muy debatida», como dijo Pinkett Smith en defensa de la serie.

La actriz que interpreta a Cleopatra ha ofrecido este consejo a los muchos críticos de la producción: «Si no le gusta el casting, no vea el programa». Es un consejo que yo, y sospecho que innumerables egipcios tienen la intención de seguir.

Hay muchas palabras que podrían usarse para describir la falsedad en el corazón de esta serie, y los periódicos de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Egipto y Grecia, han llevado varios de ellos titulares de «revisionismo histórico», «apropiación cultural y «negrolavado«.

Las protestas no están motivadas por el racismo. Como ha señalado el abogado egipcio Mahmoud al-Semary -quien ha presentado una demanda legal para que Netflix sea bloqueada en Egipto- esto es una indignación provocada por una forma de robo de identidad cultural.

Al-Semary ha acusado a Netflix de un intento de «promover el pensamiento afrocéntrico… que incluye consignas y escritos destinados a distorsionar y borrar la identidad egipcia«.

Uno solo necesita mirar todas las estatuas conocidas de Cleopatra VII, como la cabeza de la Reina que yo y la colega arqueóloga (latinoamericana) Kathleen Martínez encontramos dentro del Templo de Taposiris Magna, al oeste de Alejandria, durante nuestra búsqueda de la tumba de Cleopatra.

Ninguna de estas estatuas, incluida la que encontramos, que estaba hecha de alabastro, da ninguna indicación de que Cleopatra era negra.

Durante nuestra excavación dentro del templo, también encontramos una gran cantidad de monedas con la cara y el nombre de Cleopatra. Nuevamente, ninguna de las representaciones respalda la decisión de los productores de la serie de retratar a su reina como negra.

Otra evidencia similar de que Cleopatra no era negra, se encuentra en una representación en la fachada del templo en Dendera, que la muestra con la diosa Hathor y su hijo Cesarion, el hijo de César.

¿Por qué aparece esta serie ahora? Quizás está sincronizada con la intención de aprovechar el debate actual entre miembros de la comunidad afroamericana, sobre que sus orígenes se encuentran en el antiguo Egipto.

No puedo decir si esto es cierto o no. Si hubiera evidencia para apoyar esta teoría, la aceptaría por completo, pero no existe tal evidencia.

La verdad, como lo sabemos, se puede encontrar en las muchas escenas representadas en los templos a lo largo de la historia egipcia. Allí vemos a los faraones luchando con los enemigos de Egipto y, frente a ellos, se ve a todas las personas de las regiones circundantes, incluidas Nubia, Libia y Mesopotamia.

Afortunadamente para los historiadores y arqueólogos, los artistas egipcios antiguos eran muy detallistas: se ve claramente que examinaban las caras y las características raciales de cada una de las figuras. Esto se puede ver en una de las grandes escenas que se encontró durante nuestra excavación, conservada dentro de la tumba de Ramses II en el Valle de los Reyes. Muestra al dios del sol Ra en su barca y, de pie frente a él, hay personas de cuatro razas claramente identificables: egipcios, africanos, libios y asiáticos.

El pasado mes de febrero se anunció que el comediante negro estadounidense Kevin Hart había cancelado un próximo programa en Egipto, debido a la controversia sobre sus observaciones afrocéntricas que había hecho anteriormente, alegando que los reyes de Egipto habían sido africanos negros.

No estuve contento con la cancelación porque el diálogo entre todos nosotros es muy importante. Si pudiéramos haberlo conocido, le habría explicado a Hart que la gente del Reino Nubio de Kush realmente llegó a Egipto como conquistadores que gobernaron durante aproximadamente un siglo, de 744 a 656 a.C., pero no fueron, como se ha dicho incorrectamente, los creadores de la civilización faraónica.

Cleopatra no era negra, y agradecería la oportunidad de enseñarle a Pinkett Smith sobre una mujer cuyos logros e historia fueron lo suficientemente significativos como para no requerir un adorno motivado políticamente, en el recuento de ellos.

Cuando Cleopatra subió al trono en el 51 a.C. después de la muerte de su padre, Egipto sufrió daños graves, tenía una deuda significativa, y experimentó una alta inflación. El Nilo había provocado recientemente inundaciones más destructivas de lo habitual, el poder político estaba en manos de Roma y los sentimientos de ira y rebelión entre los alejandrinos hacia el faraón habían alcanzado un punto álgido.

Cleopatra estuvo a la altura de la situación, entrando a la arena política con un carácter fuerte, una mente aguda y, hay que decir, encantos femeninos que no dudó en explotar, como lo atestiguan sus relaciones y la manipulación de los romanos Julio César y Marco Antonio.

Cleopatra tuvo varios tutores personales que la prepararon para gobernar Egipto, pero también tenía sus propios intereses académicos, como la Ciencia y la Filosofía, y se podría decir que fue pionera en el campo de los derechos de las mujeres. A diferencia de sus antepasados, Cleopatra aprendió el idioma nativo de Egipto, así como las lenguas griegas y otras.

Cleopatra fue muchas cosas y bien merece que su historia se contara al público moderno, pero una cosa es la más definitiva: no era negra.

Es una pena que Netflix haya categorizado esta nueva serie como un documental, en lugar de ficción pura, porque nadie que sepa nada sobre el antiguo Egipto puede tomarla en serio.

El Dr. Zahi Hawass es arqueólogo, egiptólogo, Presidente Honorario y Asesor del Consejo Supremo de Antigüedades, y fue Ministro de Antigüedades de Egipto en dos ocasiones. También es director de excavaciones en Giza, Saqqara, Bahariya Oasis y el Valle de los Reyes. Dirigió la búsqueda de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio en las instalaciones de un templo ptolemaico cerca de Alejandría. Es autor de decenas de libros y publicaciones especializadas.

