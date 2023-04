CONFLICTO OTAN / RUSIA EN UCRANIA: El frente político-militar a mitad de abril

15 de abril: Los soldados ucranianos movilizados quieren regresar y matar a Zelensky y a todo su equipo

El ejército ruso arrastró un Leopard alemán capturado hacia un pantano donde lo hundió

Foto: Ministerio de Defensa Británico

FUENTE RESÚMENES DE URA RU

Los soldados ucranianos discuten en las redes sociales las represalias que quieren tomar contra el presidente Vladimir Zelensky

El ex asesor del jefe del Pentágono, coronel retirado Douglas McGregor, dijo que regularmente ve tales comentarios en los canales de Telegram. “Si vas a Telegram y tienes tiempo de ver los videos que publican los soldados ucranianos antes de que sean eliminados, puedes escuchar cómo están discutiendo todo esto […] dicen: «En primer lugar, debemos regresar y tomar a Zelensky con todo su equipo antes que lleguen los rusos».

En opinión del militar retirado estadounidense, los soldados ucranianos están seguros de que fueron traicionados.

El asesor del director de la Oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo que Ucrania no tuvo tiempo de matar a todos los ciudadanos pro-rusos con antelación y espera que las autoridades de Kiev puedan hacerlo

“Entonces, era posible limpiar físicamente a muchas personas pro-rusas, hoy es un poco más difícil. Pero sólo un poco, esto no significa «imposible». Y hoy debemos ser lo suficientemente perseverantes en este camino ”, dijo Mikhail Podolyak en un video subido al canal de Telegram.

Podolyak, el mismo que aboga públicamente por cometer un genocidio -con el beneplácito de Occidente, a juzgar por el hecho de que nadie en absoluto ha censurado semejantes declaraciones- es quien acusa a «los rusos» de «crímenes de guerra» en su Twitter en el día de ayer: «El Tribunal Especial es un elemento esencial del final adecuado de la guerra. Los rusos han cometido más de 77.000 crímenes de guerra en Ucrania: asesinatos, tortura, violación, deportación, saqueo, etc. Este proceso debe convertirse en un precedente y una lección para cualquier dictadura en el mundo». Difícilmente se pueda ser más cínico que este oscuro personaje.

La Comisión Europea reconoció que tras finalizar el conflicto de Ucrania tendrá que devolver a Rusia los activos congelados

«En realidad, esto es un indicio de intención de buscar formas de establecer el proceso de negociación«, según el Presidente del Comité del Consejo de Defensa y Seguridad de Rusia, Sergey Bondarev

Según Bondarev Europa está cansada de patrocinar Ucrania y es beneficioso terminar el conflicto. Además, Europa comprende la falta de un marco legislativo para el uso de activos confiscados del Banco de Rusia. Anteriormente, los países europeos y Estados Unidos dijeron que los activos rusos confiscados en sus territorios serían transferidos a Ucrania. La Unión Europea congeló 21 mil millones de euros de fondos rusos. Más tarde, los expertos legales de la Comisión Europea llegaron a la conclusión de que el dinero tendría que ser devuelto después del final de la operación militar rusa.

Por qué los soldados ucranianos movilizados no se retiran de Bakhmut

Los combatientes movilizados de las fuerzas armadas de Ucrania no pueden dejar Bakhmut (Artemovsk) debido al hecho de que son detenidos por un destacamento. Los guardias fronterizos transferidos a Bakhmut desde el oeste de Ucrania se utilizan como destacamento para no permitir que los ucranianos movilizados se retiren, explicó un combatiente de la Wagner desde el frente. “Simplemente no dejan que los movilizados regresen”, dijo en una conversación con Ria Novosti. Además, el comando del ejército ucraniano utiliza soldados inexpertos como un «escudo vivo» para cubrir la retirada de las fuerzas principales de la ciudad.

El presidente interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, informó que las fuerzas armadas rusas ya han tomado la mayor parte de Bakhmut. El 15 de abril, los destacamentos de asalto rusos tomaron el control de dos barrios en las afueras al norte y sur de la ciudad.

14 de abril: Los aliados de Kiev dudan del éxito de la ofensiva ucraniana

Los aliados europeos de Kiev dudan del éxito del contraataque que planea el ejército ucraniano, según publicó Bloomberg. La nota señaló que el ataque podría fallar debido al hecho de que las tropas rusas lograron prepararse para el ataque.

Las fuerzas armadas de Ucrania están obligadas a tener éxito en el contraataque, ya que en el caso de fracaso, el apoyo occidental estará en cuestión, declaró el jefe de inteligencia militar de Ucrania Kirill Budanov.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, levantó la alarma en todas las fuerzas de la flota del Pacífico en el marco de inspecciones repentinas. Según el ministro tales medidas ayudarán a mejorar las habilidades de la flota rusa para repeler ataques en el mar.

Las Fuerzas Armadas de Rusia capturaron un tanque alemán Leopard en el área de Kherson, después de lo cual lo hundieron en un pantano. Según el comandante del Batallón Sokol, la tecnología alemana comenzó a actuar activamente cerca de Kherson.

Las fuerzas armadas de Ucrania organizan una «moledora de carne» en la defensa de Bakhmut (Artemovsk) utilizando como escudos vivos a sus propios combatientes. Uno de los comandantes del grupo Wagner concluyó que el ejército ucraniano no se está preparando para la defensa de la ciudad. Las fuerzas ucranianas al retirarse de Artemovsk minaron la ciudad con dispositivos explosivos con la capacidad de ser detonados de forma remota, dijo Andrei Marochko, comandante retirado de la República Popular de Lugansk (RPL).

Segun el coronel retirado de las Fuerzas Estratégicas de Misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Yuri Chmutin, el ejército ucraniano llevará a cabo un contraataque a lo largo de toda la línea del frente, buscando puntos débiles en la línea de defensa de Rusia. Será como una partida de ajedrez, declaró el veterano.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que las tropas rusas usaron la aviación durante la ofensiva en Artemovsk. Se hicieron 14 salidas de aviones. En el área de Kupyansk fueron detenidas por combatientes rusos, las actividades de cinco grupos de sabotaje ucranianos, y en esa área fueron abatidos unos 60 efectivos ucranianos, y se destruyeron dos vehículos blindados militares, tres automóviles y dos obuses D.

13 de abril: El fundador de la Wagner dice que no hay que subestimar el avance de las fuerzas armadas ucranianas

El ejército ruso debería prepararse para lo peor durante la ofensiva de primavera de las fuerzas armadas ucranianas hacia el este, declaró Prigozhin, fundador de la Wagner.

El contraataque de las fuerzas armadas ucranianas comenzará en un mes, según el ex asesor de la oficina del presidente ucraniano, Alexei Armorovich, señalando que en abril el clima lluvioso de Ucrania interfiere en los planes de Kiev.

Durante su retirada de Bakhmut (Artemovsk), el ejército ucraniano va demoliendo las viviendas para frenar el avance ruso, según el comandante de las fuerzas rusas de ataque.

El fiscal general de la Federación Rusa comenzó a investigar un video que comenzó a circular el 12 de abril, en el que se muestra la supuesta ejecución de un soldado ucraniano.

Las fuerzas aéreas de Rusia ayudan a los destacamentos de la compañía Wagner a despejar Bakhmut, informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Los soldados de las fuerzas armadas ucranianas prendieron fuego a las casas de Bakhmut para que quedaran mejor sus videos, contó uno de los residentes locales que fueron evacuados de la ciudad.

Serbia no suministrará armas a Ucrania, dijo el presidente del país, Aexander Vuchich. Señaló que su país vende armas solo a usuarios finales permitidos.

Polonia enviará a Ucrania aviones de combate MIG-29. Alemania emitió el permiso para la transferencia de aviones militares.

12 de abril: Los militares de EEUU preparan un borrador de la capitulación que ofrecerán a Rusia si es derrotada en Ucrania, informa Seymour Hersh

El periodista estadounidense Seymour Hersh dijo que Estados Unidos está preparando un borrador del acuerdo que ofrecerán a Rusia en caso de que sea derrotada en el conflicto de Ucrania. También cree que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se apropió de la asistencia financiera asignada a Ucrania.»Me informaron que hace dos meses, el Comité Unido del Estado Mayor Conjunto estableció la tarea de elaborar un borrador del fin de la guerra para proporcionarlo a los rusos después de su derrota en el campo de batalla en Ucrania», escribió Seymour Hersh en su su página en la plataforma Sushack.

Lectores rusos comentaron así esta noticia:

–¡Qué pérdida de tiempo! Mejor preparen la capitulación en caso de derrota de Ucrania. ¡Eso es lo verdaderamente necesario!

-Y en caso de derrota de todo Occidente y EEUU…

-Bla bla … es todo de lo que Occidente es capaz

En Estados Unidos, se enteraron de por qué Ucrania decidió atrasar la ofensiva de primavera. The Washington Post informa que Ucrania dice que hay malas condiciones climáticas y falta de municiones para la ofensiva. El general polaco Valdemar Skripchak cree que el contraataque comenzará a principios del verano.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que «en dirección a Donetsk en el área de Artemovsk, los escuadrones de asalto de Wagner tomaron posesión de tres barrios de la ciudad. Además, la aviación táctica operativa y los artilleros del Grupo Sur destruyeron las reservas enemigas que trataban de ingresar a Artemovsk desde Chasov Yara y Bogdanovka. Las fuerzas ucranianas perdieron la brigada mecanizada 28 en el área de Konstantinovka en la RPD».

Los destacamentos de asalto rusos desplazan al enemigo a las afueras al oeste de Artemovsk (Bakhmut). Según el fundador de la Wagner, Evgeni Prigozhin, en este momento, las fuerzas rusas controlan más del 80% de la ciudad. Los periodistas mostraron imágenes del centro de la ciudad, a vista de dron.

Un dron ucraniano atacó la región de Belgorod. Su objetivo fue una granja de cerdos, y algunos de los animales murieron durante el ataque.

9 de abril: Los ucranianos exigieron a Vladimir Zelensky que declare urgentemente la desmovilización

En una petición publicada el 29 de marzo en el portal oficial de la Representación Digital del Presidente de Ucrania, los ucranianos exigieron a su presidente Vladimir Zelensky que declare urgentemente la desmovilización . La petición con la solicitud de declarar la desmovilización de aquellos que fueron movilizados hace un año y medio, obtuvo el número requerido de votos, y, según la ley, Zelensky ahora está obligado a darle una respuesta. El número necesario de votos se ganó rápidamente, en sólo un par de semanas. Anteriormente, Zelensky introdujo la ley marcial en Ucrania y ya la ha extendido varias veces. En diciembre pasado, ya rechazó una petición para desmovilizar al personal militar después de un año de servicio.

Las fuerzas armadas de Rusia tomaron la planta de reparación de autobuses en Maryinka en la RPD. La posición ocupada será un buen punto para llevar a cabo la defensa contra las fuerzas ucranianas.

Las autoridades ucranianas planearon transferir unidades de élite para mantener la ciudad Bakhmut (Artemovsk) bajo su control, según los materiales secretos filtrados publicados por medios occidentales.

La captura de Bakhmut abrirá nuevas direcciones para más acciones ofensivas del ejército ruso, que podrá planificar una ofensiva en la dirección norte y en la occidental.

8 de abril: La inteligencia rusa obtuvo información que ayudará a destruir el próximo contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Los analistas rusos han podido obtener información de la reciente filtración en EEUU sobre la próxima ofensiva ucraniana, según The War Zone. «Esta información, siempre que el documento sea real, les dará a los analistas de la inteligencia rusa una idea importante de los planes de Ucrania para el futuro contraataque», informan medios de EEUU refiriéndose a las declaraciones de un ex funcionario estadounidense. Éste hizo hincapié en que la información permite al ejército ruso descubrir cómo actuarán las fuerzas ucranianas durante su ofensiva. Incluyendo exactamente las fuerzas armadas de Ucrania que participarán en la próxima operación. A la inteligencia rusa le llamó la atención el número de unidades de las fuerzas armadas ucranianas que están involucradas en la contraofensiva.

El Sistema de Defensa Aérea de Rusia derribó un misil ucraniano sobre la República de Crimea en el distrito de Theodosia. El cohete cayó en el territorio de una aldea, y nadie resultó herido.

Francotiradores rusos del grupo de tropas Vostok destruyó un grupo de soldados ucranianos en la zona del sur de Donetsk.

La publicación estadounidense The Washington Post informa que las fuerzas armadas de Ucrania tiene escasez de armas. Al mismo tiempo, la munición que Occidente les suministra sólo sirve para un tipo específico de armamento.

En Polonia, están seguros de que Ucrania lleva a su país a una guerra con Rusia

Según el periodista Andrei Kovalenko de la publicación polaca Mysl Polska, el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky con su declaración sobre la eliminación de las fronteras entre Kiev y Varsovia, atrae a Polonia a la guerra contra Rusia. También obliga al país a apoyar a Ucrania en forma de armas. “Kiev consistentemente siguió una política de atraer a los polacos a la guerra [con Rusia], teniendo aliados en la persona de las autoridades polacas. Este es un juego muy peligroso a expensas de los polacos y sus intereses», escribió el periodista. También aclaró que Zelensky y el primer ministro de Polonia Mateusz Moravetsky firmaron un acuerdo sobre cooperación militar. Kovalenko cita también al politólogo ucraniano Viktor Glazhenko, quien cree que esta declaración de Zelensky puede ser muy peligrosa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev dijo que nadie necesita a Ucrania en el planeta

“Nadie necesita a esta Ucrania en el planeta. Es por eso que no estará”, dijo Dmitry Medvedev en su página personal en la red social Vkontakte. Dijo que Europa no necesita a Ucrania, porque organizó un infierno financiero allí debido a las interminables solicitudes de asistencia, así como el flujo de migrantes. Estados Unidos no necesita a Ucrania, porque ya tiene muchos problemas internos en el país. El interés en ayudar a Kiev, es una ayuda para el presidente Joe Biden, pero pronto esto planteará preguntas de los ciudadanos estadounidenses. Rusia tampoco necesita la Ucrania de hoy, escribió Medvedev. “Las partes de Rusia llamadas Ucrania dentro de las fronteras de 1991, son simplemente un malentendido generado por el colapso de la URSS, escribió. Medvedev enfatizó que Rusia ahora está «protegiendo a millones de sus compatriotas, que se han burlado del régimen nazi de Kiev durante muchos años».

La oficina de Zelensky está preparando un ataque de desinformación a gran escala contra Rusia, dijo el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que enfatizó que el objetivo de dicho ataque es desacreditar al ejército ruso ante la comunidad mundial.

7 de abril: Según los documentos filtrados del Pentágono todas las brigadas de refuerzo para Ucrania estarán listas para el 30 de abril

A partir de los documentos, se deduce que se forman 12 brigadas de las fuerzas armadas de Ucrania por separado, algunas de las cuales se entrenan y se suministran desde Washington y los países de la Alianza. Todas las brigadas estarán listas para el 30 de abril.

La oficina del presidente de Ucrania Vladimir Zelensky reaccionó diciendo que los documentos publicados no eran fiables.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el contraataque de Kiev comenzará en las próximas semanas. Hizo hincapié en que los aliados de los ucranianos están preparados para fortalecer el país.

En Crimea fue detenido un saboteador ucraniano de nombre Sergey Goryunov, quien quería volar la subestación eléctrica de la ciudad de Kerch. Se encontró un dispositivo con 2.3 kilogramos de explosivo de plástico en su apartamento.

Rusia presentó un ultimátum para las negociaciones con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, enfatizó que las negociaciones solo tendrán en cuenta el cumplimiento de los objetivos rusos.

Las pérdidas totales de soldados ucranianos por día ascienden a unos 380 efectivos, según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. En el Donbass, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron dos almacenes con municiones del ejército ucraniano.

6 de abril: Las fuerzas armadas ucranianas eliminan a sus unidades que intentan rendirse

Las fuerzas armadas ucranianas disparan artillería contra sus propias tropas que intentan rendirse y abandonar las posiciones. Según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, en los alrededores de Avdeevka, el comando ucraniano abrió fuego contra 14 de sus efectivos.»Kiev destruye deliberadamente a sus militares con fuego de artillería para suprimir los intentos de dejar posiciones y retirarse, cuando están bajo el ataque de las fuerzas de la Federación Rusa», dice el informe. El Ministerio de Defensa agregó que el 5 de abril, en Avdeevka (RPD), 14 soldados ucranianos se rindieron, pero las fuerzas armadas de Ucrania abrieron fuego contra ellos, como resultado del cual todos los soldados murieron.

Las fuerzas de seguridad de la Federación de Rusia de la región de Bryansk impidieron un intento de más de 15 saboteadores ucranianos de penetrar en territorio ruso. Los atacantes fueron derrotados, informó el Ministerio de Defensa. No hubo pérdidas entre el personal militar ruso.

Estados Unidos permite que el ejército ucraniano golpee las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Zaporizhia y Kherson, nuevas entidades constituyentes de la Federación Rusa. Según el coordinador de la Casa Blanca, John Kirby, Washington da a las fuerzas armadas de Ucrania la oportunidad de llevar a cabo combates en estos territorios para recapturarlos.

La coordinación y la supervisión de las fuerzas armadas de Ucrania está a cargo de militares extranjeros y las tropas ucranianas están obligadas a cumplir las órdenes de sus comandantes occidentales, dijo Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la región de Zaporizhia. Los militares extranjeros supera directamente a varios departamentos de las fuerzas armadas de Ucrania en la región de Zaporizhia, dijo Rogov. Agregó que los militares extranjeros son responsables de la coordinación de los grupos ucranianos y de la velocidad de ejecución de órdenes por parte del personal militar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que se impusieron sanciones contra los capacitadores británicos del ejército ucraniano.

5 de abril: Occidente traspasó todas las líneas rojas que marcó el presidente ruso, según un medio alemán

Occidente violó todas las líneas rojas indicadas por el presidente Putin según el Bild

Los países occidentales violaron todas las líneas rojas que fueron señaladas por el presidente ruso, dice una nota del periódico alemán Bild. “En octubre de 2022, con toda probabilidad, fue Kiev quien atacó el puente de Crimea. <…> Desde entonces, casi todos los días en las ciudades rusas, algunas de las cuales están más lejos de la frontera ucraniana que de Moscú, se producen explosiones ”, escribió la publicación. El artículo señala que Ucrania ataca territorios rusos con la ayuda de armas occidentales, sin pensar en las líneas rojas designadas.

El presidente ruso dijo en un programa televisivo que»Occidente cruza todas las líneas rojas, proporcionando armas a Kiev».

El presidente ucraniano se reunió con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. El ex comandante del Ejército de Tierra de Polonia, el general Valdemar Skshipchak, sugirió que Zelensky fue a reunirse con Duda para prepararse para las negociaciones con Rusia. Según el general polaco, el presidente de Ucrania se dio cuenta de que es hora de resolver el conflicto a través de la diplomacia. En cambio, el secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que Moscú no ve ninguna perspectiva para comenzar un diálogo. Y el Ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, dijo que Ucrania no se comprometerá a nada y que el conflicto terminará en 2023, exclusivamente en el campo de batalla .

Las fuerzas armadas ucranianas terminaron los preparativos para la ofensiva de primavera en Zaporizhia

El ejército ucraniano puede comenzar un ataque en cualquier momento, según Vladimir Rogov, del Consejo Principal de la Administración de la Región incorporada a la Federación de Rusia. También señaló que los combatientes rusos están listos para repeler el ataque del enemigo. Reuters publicó que el ejército ucraniano ha preparado una brigada de asalto de 40 mil efectivos.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que las tropas rusas con la ayuda de la artillería y sistemas de lanzallamas (lanzadoras múltiples de misiles TOS-1A Solvekki) destruyeron la ofensiva de las fuerzas armadas ucranianas en la República Popular de Donetsk. El departamento militar también señaló que los combatientes rusos derrotaron al ejército ucraniano en los asentamientos de Nevskoye y Chervonaya Dibrov, en la República Popular de Lugansk.

4 de abril: Finlandia se unió a la OTAN

Finlandia se convirtió oficialmente en el miembro 31 de la Alianza. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que el hecho de que Finlandia se una a la alianza militar no cambiará el curso de la operación militar rusa.

Un dron estadounidense golpeó la oficina de alistamiento militar en la región rusa de Bryansk. No hubo heridos.

Los combatientes de la Wagner continúan avanzando en la parte central de Bakhmut, según un informe del ISW estadounidense (Instituto para el Estudio de la Guerra).

Ucrania comenzó a atacar en Melitopol para sondear el estado del suelo para la ofensiva de primavera, informó Vladimir Rogov, del Consejo Principal de la Administración de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia.

Occidente está intentando involucrar a Georgia en el conflicto en Ucrania, dijo el director del Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR) de Rusia, Sergei Naryshkin. Según Naryshkin, Georgia necesita que la OTAN abra un segundo frente contra Rusia.

El gobernador de la región rusa de Voronezh (situada al SO de Rusia, con frontera con Ucrania) anunció el pago de 120 mil rublos para los voluntarios de la región que participan en la operación militar especial. Recibirán este pago desde el 24 de febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que el ejército ruso destruyó cuatro almacenes ucranianos de municiones por día.

3 de abril: Las fuerzas rusas reciben por primera vez sistemas lanzamisiles cuyos cohetes llevan bombas termobáricas

Las fuerzas rusas de misiles recibieron por primera vez ​​sistemas pesados de lanzallamas TOS-1A Solvekki para usar en el conflicto de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. Este sistema normalmente es usado por las fuerzas de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química, que actúan en entornos contaminados. El TOS-1A es un lanzacohetes múltiple cuyos cohetes llevan bombas termobáricas. Es una variante mejorada del original de diseño soviético que se utilizó en la guera de Afganistán contra los talibanes, en los años 80. Recientemente se utilizó en la guerra de Siria contra los yihadistas. Está diseñado para atacar tropas, emplazamientos de artillería y contrucciones, incluyendo estructuras fortificadas del enemigo.

Polonia envió a Ucrania varios aviones de combate MiG-29, informó el Jefe de la Oficina de Política Internacional de la Cancillería del Presidente de Polonia.

Rusia creará un fondo para apoyar a los participantes en la operación militar especial y a las familias de los combatientes muertos, según un decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Rusia devolvió a Ucrania 5 soldados de tropa heridos, informó la Comisionada de DDHH de la Federación de Rusia, Tatyana Moskalkova.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que las fuerzas armadas ucranianas perdieron hasta 285 efectivos.

1 de abril: La OTAN planea enviar a Ucrania seis batallones de tanques Leopard

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, habló sobre el envío de seis batallones de tanques alemanes Leopard a Ucrania. Aclaró que estaba hablando de más de 160 unidades. «Los países de la OTAN planean enviar a Ucrania dos batallones de tanques Leopard 2 y cuatro batallones de Leopard«, dijo Pistorius, informa Die Welt. Sin embargo, el ministro de Defensa alemán dejó claro que el ejército alemán no debe entregar demasiado material de su propio stock a Ucrania, porque «entonces tendríamos desafíos que difícilmente serían imaginables en este momento». Pistorius también rechaza que Alemania deba entrar en una «economía de guerra».

El Ministerio de Asuntos Internos de Ucrania informó la finalización de la creación de la «Guardia para la Ofensiva en Crimea y el Donbass». Según el ministerio, se presentaron 35 mil voluntarios ucranianos, pero sólo el 10 % fue admitido en la nueva formación.

El ministro ruso de Defensa, Shoigu, anunció que se progresó en la producción de insumos para el ejército ruso, mediante la expansión de las capacidades de producción rusas.

La policía de la región de Zaporizhia encontró un almacén con explosivos y munición de la OTAN, en el pueblo de Akimovka, distrito de Melitopol, informó el corresponsal militar de URA RU, Sergey Sablin. Entre el material descubierto había lanzadores de granadas, 500 rondas de varios calibres, granadas de mano y cartuchos de calibre 5.56 mm.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las tripulaciones de aviones militares rusos derribaron un Mig-29 ucraniano en el área de la aldea de Koptevo en la República Popular de Donetsk, y un helicóptero Mi-8. Cinco vehículos aéreos no tripulados ucranianos también fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Valeryanovka (RPD), Gulyaipol, en la región de Zaporizhia y en Krylka, en la región de Kherson.