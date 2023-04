CUMBRE CHINO-RUSA EN MOSCÚ: El diseño de un nuevo orden global sin la participación de Occidente

El pasado 20 de marzo, el presidente de la República Popular China viajó a Rusia en una visita oficial de tres días. En una nota publicada en The Cradle, el politólogo Pepe Escobar analiza los resultados del último encuentro mantenido en Moscú por el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, y las delegaciones de ambos países.

En Moscú, Xi y Putin enterraron la «Pax estadounidense»

En Moscú los líderes chino y ruso declararon su compromiso conjunto de rediseñar el orden global, una tarea que «no se ha visto en 100 años».

PEPE ESCOBAR / THE CRADLE

La reunión que tuvo lugar en Moscú es nada menos que un nuevo Yalta, que por cierto, es una ciudad de Crimea. Pero a diferencia de aquella reunión trascendental del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el líder soviético Joseph Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill, en Crimea, en 1945, ésta es la primera vez en posiblemente cinco siglos, que no hay ningún líder político de Occidente estableciendo la agenda del orden global.

Son el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin quienes ahora dirigen el espectáculo multilateral y multipolar. Los excepcionalistas occidentales pueden desplegar sus rutinas plañideras tanto como quieran: nada cambiará la óptica espectacular y la sustancia subyacente de este orden mundial en desarrollo, especialmente para el Sur Global.

Lo que Xi y Putin están estableciendo se explicó en detalle antes de su cumbre, en dos artículos de opinión escritos por los propios presidentes. Al igual que en un ballet ruso altamente sincronizado, la visión de Putin se presentó en el Diario del Pueblo en China, centrándose en una «asociación con destino al futuro», mientras que el artículo de Xi se publicó en la Gazeta Rusa y en el sitio digital de Ria Novosti, y se centró en un nuevo capítulo de cooperación y desarrollo común.

Desde el comienzo de la cumbre, los discursos de Xi y Putin llevaron a la OTAN a un frenesí histérico de ira y envidia, un estado de ánimo que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, describió acertadamente cuando comentó que Occidente echaba «espuma por la boca».

La portada de la Gazeta Rusa del 19 de marzo fue icónica: la nota sobre Putin recorriendo Mariupol libre de nazis, charlando con los residentes, al lado del artículo de opinión de Xi. Eso fue, en pocas palabras, la breve respuesta de Moscú a las travesuras del MQ-9 Reaper de Washington [el incidente entre el avión ruso y el dron estadounidense, que acabó con el dron de EEUU estrellado en mar Negro] y la payasada de la Corte Penal Internacional [que dictó órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y contra Maria Lvova-Belova, comisaria para los Derechos de la Infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa]. Pueden «echar espuma por la boca» tanto como quieran que la OTAN está en proceso de ser completamente humillada en Ucrania.

Durante su primera reunión en formato informal, Xi y Putin hablaron no menos de cuatro horas y media. Al final, Putin escoltó personalmente a Xi a su limusina. Esta conversación fue el verdadero acuerdo: mapear los lineamientos de la multipolaridad, que comienza con una solución para Ucrania.

Como era de esperar, hubo muy pocas filtraciones, pero hubo una bastante significativa sobre el «intercambio en profundidad» en el tema de Ucrania. Putin enfatizó cortésmente que respeta la posición de China, expresada en el Plan de Resolución del conflicto de 12 puntos de Beijing, que ha sido completamente rechazado por Washington. Pero la posición rusa sigue siendo blindada: desmilitarización, neutralidad ucraniana y reconocimiento de los nuevos hechos territoriales.

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia descartó por completo un papel para los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania en futuras negociaciones sobre Ucrania: no se consideran mediadores neutrales.

Un tejido multipolar

Al día siguiente se habló de negocios: de todo, desde energía y cooperación «técnica-militar» hasta mejorar la eficacia de los corredores comerciales y económicos que se extienden por Eurasia.

Rusia ya ocupa el primer lugar como proveedor de gas natural a China, superando a Turkmenistán y Qatar, la mayor parte a través de 3.000 km del gasoducto «Poder de Siberia», que se extiende desde Siberia hasta la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, inaugurado en diciembre de 2019. Las negociaciones sobre el gasoducto «Poder de Siberia II», a través de Mongolia, avanzan rápidamente.

Trazado de «Poder de Siberia -2»

[N. de la E.: el gasoducto «Poder de Siberia»entró en funcionamiento el 2 de diciembre de 2019. En las provincias del noreste de China, que usaban carbón, se arrancaron las calderas a carbón, una semana antes de la llegada del gas natural de Rusia. La tubería entregará gas a China, por 30 años a un precio fijado de 400 mil millones de dólares, según el acuerdo firmado en 2014. La industria de la región y los 68 millones de habitantes urbanos consumen solo 14 mil millones de metros cúbicos (BCM) de gas al año, muy por debajo de los 38 BCM que llevará la tubería cuando opere a plena capacidad para 2025.La región del nordeste de China tiene duros inviernos bajo cero].

La cooperación chino-rusa en alta tecnología aumentará notoblemente: 79 proyectos por más de 165 mil millones de dólares, que compreden, desde gas natural licuado (GNL) hasta construcción de aviones, de maquinaria y herramientas, investigación espacial, agroindustria y mejoras de los corredores económicos.

El presidente chino dijo explícitamente que quiere vincular los nuevos proyectos de la Ruta de la Seda con la Unión Económica de Eurasia (EAEU). Esta interpolación BRI-EAEU es una evolución natural. China ya ha firmado un acuerdo de cooperación económica con la EAEU. Las ideas macroeconómicas del estratega ruso Sergey Glaziev finalmente dan fruto. [N. de la E.: el pensamiento económico de Sergey Glaziev (1961, Zaporizhia, Ucrania, URSS].

Y por último, pero no menos importante, habrá un nuevo impulso hacia el comercio mutuo en las monedas nacionales, y entre Asia y África, y América Latina. A todos los efectos prácticos, el presidente Putin respaldó el papel del yuan chino como la nueva moneda comercial de elección, mientras que continúan las complejas discusiones sobre una nueva moneda de reserva respaldada por oro y/o productos básicos.

Esta ofensiva económica/comercial enlaza con la ofensiva diplomática ruso-china concertada para reconfigurar vastas franjas de Asia occidental y África.

La diplomacia china funciona como las muñecas rusas Matrioska en términos de entregar mensajes sutiles. Está lejos de ser casual, que el viaje de Xi a Moscú coincida exactamente con el vigésimo aniversario del «Shock and awe» estadounidense y la invasión ilegal, ocupación y destrucción de Irak. [N. de la E.: el Shock and awe, o técnica del «dominio rápido» es una estrategia militar basada en usar un poder abrumador y muestras espectaculares de fuerza para dar la percepción al enemigo que no tiene ninguna posibilidad, generar impotencia y destruir su voluntad de resistir. La técnica usa «la negación selectiva de la información y la difusión de desinformació»; interrumpir «los medios de comunicación, transporte, producción de alimentos, suministro de agua y otros aspectos de la infraestructura», y causar «amenaza y miedo». La doctrina del Shock and awe, en 1996 fue desarrollado específicamente para ser aplicacada por el ejército de los Estados Unidos].

Paralelamente, más de 40 delegaciones de África llegaron a Moscú un día antes que el presidente XI para participar en la Conferencia «Rusia-África en el mundo multipolar»,una ronda previa a la segunda cumbre Rusia-África el próximo julio.

Las inmediaciones de la sede de la Duma se parecía a los viejos días del Movimiento de Países No Alineados cuando la mayoría de África mantenía relaciones antiimperialistas muy cercanas con la URSS.

El presidente Putin eligió este momento exactamente para cancelar más de 20 mil millones de deuda de países africanos.

En Asia occidental, el binomio Rusia-China está actuando totalmente en sincronización. El acercamiento de Arabia Saudí e Irán fue realmente iniciado por Rusia en Bagdad y Omán. Fueron estas negociaciones las que llevaron a la firma del acuerdo en Beijing. Moscú también está coordinando las discusiones de acercamiento entre Siria y Turquía. La diplomacia rusa con Irán, ahora bajo el estatus de asociación estratégica, se mantiene en una pista separada.

Las fuentes diplomáticas confirman que la inteligencia china, a través de sus propias investigaciones, ahora está completamente segura de la vasta popularidad de Vladimir Putin en Rusia, e incluso dentro de las élites políticas del país. Eso significa que la variedad de conspiraciones para un cambio de régimen están fuera de consideración. Esto fue fundamental para la decisión de Xi y los miembros del Partido Comunista Chino y del Consejo de Estado de China, a la hora de «apostar» por Putin como un socio de confianza para los próximos años, considerando que puede ganar las próximas elecciones presidenciales. En China, el tema importante siempre trata de la seguridad a largo plazo.

La cumbre Xi-Putin selló definitivamente a China y Rusia como socios estratégicos integrales a largo plazo, comprometidos en el desarrollo de una competencia geopolítica y geoeconómica seria, con los poderes hegemónicos occidentales en declive.

Este es el nuevo mundo nacido en Moscú. Putin lo definió anteriormente como una nueva política anticolonial. Ahora se presenta como una tapiz multipolar. No hay vuelta atrás en la demolición de los restos de la «Pax estadounidense».

«Cambios que no han sucedido en 100 años»

En su libro «Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350» (Antes de la hegemonía europea: el sistema mundial 1250-1350 D.C.), la socióloga Janet Abu-Lughod muestra en una narrativa cuidadosamente construida, el orden multipolar predominante cuando Occidente «iba rezagado detrás de Oriente'». Más tarde, Occidente sólo «se adelantó porque Oriente estaba temporalmente en desorden».

Podemos estar presenciando un cambio histórico similar, de una construcción traspasada por un renacimiento del Confucianismo, el equilibrio inherente al Tao y el poder espiritual de la ortodoxia oriental. Esto es, de hecho, un combate de civilizaciones.

Moscú, finalmente, proporcionó esta semana una ilustración práctica de que, en semanas puede pasar lo que no sucede en décadas, en contraposición con «décadas donde no pasa nada».

Los dos presidentes se despidieron de manera conmovedora.

-XI: «Ahora, hay cambios que no han sucedido en 100 años. Cuando estamos juntos, impulsamos estos cambios «.

-Putin: «Estoy de acuerdo».

-XI: «Cuídate, querido amigo».

-Putin: «Que tengas un viaje seguro».

Es el amanecer de un nuevo día, desde las tierras del sol ascendente hasta las estepas eurasiáticas.

Anuncio publicitario