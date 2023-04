CONFLICTO OTAN / RUSIA EN UCRANIA: El frente político militar que deja marzo

ACTUALIZACIÓN: 2 de abril de 2023, 23:00 hora de Moscú. «Se toma oficialmente Bakhmut. El enemigo se concentra en las áreas occidentales”.La bandera rusa fue izada en la Administración de Artemovsk (Bakhmut).

La bandera de la Federación de Rusia fue izada en la Administración de Artemovsk

FUENTE URA RU

31 de Marzo

Kiev es acusada por la ONU de secuestro y detención arbitraria de civiles

Desde el 24 de febrero de 2022, se registraron en Ucrania 91 casos de secuestro y detención de personas por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas. Dicha información fue dada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“Nuestros funcionarios documentaron 91 casos de desaparición violenta y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas ucranianas. De las 73 víctimas que entrevistamos, el 53% fueron torturadas o sufrieron lesiones severas ”, dijo Volker Türk en su discurso durante la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

El Alto Comisionado destacó que las víctimas fueron sometidas a violencia física y sexual. Los secuestros, detenciones y arrestos fueron arbitrarios.

El representante permanente de la Federación de Rusia en la ONU,Vasiliy Nebenzya, dijo que la Federación de Rusia temía que Kiev comenzara a eliminar estas pruebas.

La OTAN planea enviar «fuerzas de paz» a Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, anunció que serán destruidas por los soldados rusos, porque serán consideradas como fuerzas enemigas.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que la Unión Europea también está lista para discutir el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania.

«También es obvio que tales ‘fuerzas de paz’ son nuestros enemigos directos. Lobos con piel de corderos. Serán un objetivo legal para nuestras fuerzas armadas si se colocan a la vanguardia sin el consentimiento de Rusia”, señaló Medvedev.

El secretario de prensa de la presidencia de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov, también enfatizó el peligro que encierra este tema.

Las fuerzas armadas de Ucrania no podrán llevar a cabo contraataques por falta de medios

El coronel ruso en la reserva Sergei Khatylev, ex jefe de las Fuerzas antiaéreas del Comando de Propósito Especial de la Fuerza Aérea Rusa, señaló que Ucrania no podrá llevar a cabo un contraataque en varias áreas, ya que las fuerzas armadas de Ucrania no tienen equipo para tales operaciones, incluida la aviación. «Esos aviones que les dan, de producción soviética, son el MIG-29, el SU-24 y el SU-25. Esos son aviones de ataque, bombarderos de acción táctica. Bien, ¿ pero qué pueden hacer cuando nosotros tenemos el dominio en el aire y la superioridad de las fuerzas aero-espaciales?, explicó el coronel.

Anteriormente, el Ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, dijo que las fuerzas armadas de Ucrania planean un contraataque en varias direcciones y que el comienzo de la operación depende de las condiciones climáticas.

30 de Marzo

Ucrania concentra vehículos blindados occidentales en dirección a Zaporizhia

Las fuerzas armadas ucranianas están acumulando obuses, tanques, misiles, vehículos blindados y otros tipos de armas y equipos occidentales en dirección a Zaporizhia, lo que podría indicar una ofensiva inminente.

Las tropas rusas se están preparando para repeler la ofensiva de las fuerzas armadas ucranianas, esperando las batallas más activas en el sur del frente. Se esperan ataques en diferentes zonas. En el área de Artemovsk (Bakhmut) la defensa rusa está bien fortalecida, con artillería y todo tipo de rmas. De acuerdo con la información en poder de las fuerzas rusas, los ataques se producirán más probablemente en el área de las regiones de Kherson y Zaporizhia.

En el área de Zaporizhia, comandos ucranianos de sabotaje, entran muy a menudo, a dejar minas. Las fuerzas ucranianas pueden haber reunido hasta 40.000 efectivos para atacar la región, según estimaciones desde la línea de contacto.

Los combatientes del Donbass, que han estado luchando desde 2014, destacan que se nota que las fuerzas de Kiev está utilizando armas que antes no tenían: el sonido de mortero es diferente y los fragmentos que encuentran llevan una marca en inglés.

Las líneas defensivas a lo largo de toda la línea del frente comenzaron a construirse activamente, cuando el general Sergei Surovikin dirigió la operación especial. Según los analistas, con Surovikin, Rusia eligió nuevas tácticas: luchar y simultáneamente fortalecer la defensa en caso de una contraofensiva ucraniana. En enero de este año, Valery Gerasimov, jefe del personal general de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia reemplazó a Surovikin.

Desde el frente, los combatientes rusos dicen «no vinimos aquí por el pago, sino para que la verdad triunfe. El fascismo será derrotado por nuestras fuerzas, definitivamente».

Zelensky recoge firmas en internet para que Ucrania tenga armas nucleares

El sitio web oficial del presidente ucraniano Zelensky publicó una petición de firmas a los ciudadanos para que Ucrania albergue armas nucleares en su territorio. Indica que si consigue 25 mil firmas, Zelensky considerará que los ciudadanos avalan la petición. A 30 de marzo, había conseguido 100.

Las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia derribaron por primera vez un misil de fabricación ucraniana

Se trata el misil táctico ucraniano Hrim-2/Grim-2. Es un sistema de misiles balísticos, móvil, de corto alcance (aunque técnicamente puede llegar hasta 500 km).Se probó por primera vez a finales de 2019. Su desarrollo fue financiado por Arabia Saudí.

Bakhmut

El presidente interino de la República Popular de Donetsk (RPD) Denis Pushilin anunció avances de las tropas rusas en la batalla por Bakhmut. Los analistas consideran que en marzo, las pérdidas totales de las fuerzas ucranianas en Bakhmut, han sido de aproximadamente 500 efectivos diarios.

29 de Marzo

La contraofensiva ucraniana depende de que se seque el barro

El ejército ucraniano comenzará una contraofensiva en abril o mayo, dijo el ministro de Defensa de Ucrania Alexei Reznikov. Hasta ahora, no ha sido posible por las condiciones del terreno, agregó.

El ejército ruso está preparado para detener una contraofensiva en diferentes secciones de la línea de contacto

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia en los últimos seis meses han preparado una línea de defensa para una posible ofensiva de las fuerzas armadas ucranianas.

El Kremlin aconsejó que nos preparáramos para una larga guerra con Occidente, dijo el portavoz de la presidencia rusa

La confrontación con los países hostiles puede durar mucho tiempo, dijo el secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. “Las perspectivas para continuar la operación especial deben ser dadas por expertos, que es el Ministerio de Defensa. Si tenemos en cuenta la guerra en un contexto amplio, esta es una confrontación con Estados hostiles, con países hostiles. Hace mucho tiempo que ellos desataron una guerra híbrida (contra Rusia). Necesitamos firmeza y unidad alrededor del presidente ”, dijo Peskov.

28 de Marzo

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia interceptaron por primera vez la bomba «inteligente» GLSDB de fabricación estadounidense. Además, el ejército ruso interceptó 18 misiles lanzados por el sistema HIMARS, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Las fuerzas armadas de Ucrania comenzaron a demoler edificios en Bakhmut. Según los corresponsales de guerra, las tropas ucranianas vuelan las casas tan pronto como los combatientes rusos se acercan a ellos.

El politólogo y economista ucraniano Oleg Soskin ridiculizó a Zelensky, diciendo que le encanta hacer declaraciones «bélicas» a pesar del hecho de que no tiene nada con qué luchar, ya que Rusia tiene muchas más armas y equipos.

El oficial de inteligencia retirado de la marina de los Estados Unidos, Scott Ritter, dijo que los ciudadanos ucranianos deberían plantearse una rebelión contra Vladimir Zelensky, si no están contentos con su política,y deberían luchar por su libertad.

Los militares ucranianos toman sustancias psicotrópicas para no sentir dolor si son heridos

Soldados rusos explican que han visto cómo después de disparar a un soldado ucraniano, con ametralladora o incluso con un lanzador de granadas, se levantaba y se dirigía a un tanque. En otros casos, han visto cómo ucranianos que habían sido abatidos por un francotirador, se levantaban y continuaban combatiendo. Al principio se veían estos casos sólo en la primera línea de combate, pero ahora, dicen los soldados rusos, se observan en toda la línea de contacto.

27 de Marzo

Llegan a Ucrania 18 tanques Leopard 2 desde Alemania.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia dijo que su país no enviaría a Ucrania a la vez todos los aviones soviéticos que poseen. Polonia comenzó a la producción acelerada de municiones para Ucrania, según el primer ministro polaco.

El diputado del Parlamento ucraniano David Arakhamia, dijo que Ucrania abrirá un segundo frente contra Bielorrusia, si Rusia instala armas nucleares allí. Señaló que el frente bielorruso será de más de 1.000 kilómetros.

Las fuerzas armadas ucranianas atacaron la planta química de Styrol en Gorlovka (República Popular de Donetsk).

Ucrania se prepara para la pérdida de la ciudad de Avdeevka (Rep.Popular de Donetsk)

El lado ucraniano cancela los servicios públicos de la ciudad de Avdeevka (32.000 habitantes en 2020) apaga la telefonía móvil y recomienda la evacuación. «El enemigo se está preparando para la pérdida de Avdeevka: apagan sus comunicaciones móviles en la ciudad, cierran los servicios públicos y recomiendan a los residentes que evacúen», informan los corresponsales militares. En las últimas semanas, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia se han estado preparando para una ofensiva en la zona. El presidente interino de la República Popular de Donetsk dijo que las tropas ucranianas ubicadas en Avdeevka pronto pueden quedar cercadas por las fuerzas rusas. Según él, las unidades rusas ya han ocupado localidades claves para tomar la ciudad.

Los padres en Avdeevka esconden a sus hijos para que no sean evacuados a Ucrania, informan medios ucranianos

«Los padres en Avdeevka esconden a sus hijos para que no sean evacuados por las autoridades ucranianas», informa el canal de televisión ucraniano «RADA». El medio señaló que las autoridades ucranianas se enfrentan a dificultades para encontrar a los menores, que no están con sus padres, sino entre sus familiares, y no dan una dirección exacta de su ubicación.

Las autoridades ucranianas también planean trasladar a Ucrania a los huérfanos de la ciudad de Sloviansk (República Popular de Donetsk). Las autoridades de Kiev han advertido que en caso de que los padres o tutores de nieguen a entregar a los niños para la evacuación, se verán privados de sus derechos parentetales o de tutela.

26 de Marzo

Turquía está lista para apoyar el plan de paz de China para resolver el conflicto en Ucrania, declaró el representante oficial del presidente turco.

Los combatientes de la compañía Wagner tomaron el control de la planta de procesamiento de metales AZA, en Artemovsk (Bakhmut).

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Ucrania recibe armas de la OTAN en secreto y por la noche. Señaló que las fuerzas armadas de Rusia están haciendo todo lo necesario para impedir los suministros.

El periódico británico Sunday Times informó que las fuerzas armadas de Ucrania están perdiendo hasta 200 soldados por día en la batalla por Bakhmut (Artemovsk). El artículo señala que tales pérdidas pueden obligar a Ucrania a abandonar la ciudad.

25 de Marzo

Zelensky anunció la imposibilidad del inicio de la ofensiva ucraniana debido a la falta de armas. En opinión de un miembro del Comité Estatal de Asuntos Internacionales del parlamento ruso, el presidente ucraniano manipula a Occidente para el lavado futuro del dinero de la venta de armas.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia en las operaciones en Krasnyi Liman; Donetsk y Zaporizhzia destruyeron más de 310 efectivos ucranianos, informó el representante del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el teniente general Igor Konashenkov.

24 de Marzo

La misión de la ONU confirmó los casos de ejecuciones de prisioneros rusos por parte de los militares ucranianos

La misión de monitoreo de la ONU reconoció al menos 25 casos de ejecución de prisioneros de guerra rusos, declaró la jefa de la misión, Matilda Bogner.»Estamos profundamente preocupados por los casos de ejecución arbitraria de hasta 25 prisioneros de guerra rusos», dijo Bogner. Las ejecuciones de los prisioneros se llevaron a cabo casi inmediatamente después de la captura, informó Bogner. Agregó que también se llevaron a cabo represalias sobre personas de la población civil que ya no participaban en las hostilidades.

El uso de munición de uranio empobrecido por parte del ejército ucraniano, causará un daño irreparable a Ucrania

El uso de municiones de uranio empobrecido causará un daño irreparable a las propias tropas ucranianas y acabará con la exportación agrícola de Ucrania, señaló el jefe del Departamento de radiación y protección química y biológica de las fuerzas armadas de la Federación Rusa, Igor Kirillov. “El uso de municiones de uranio empobrecido causará un daño irreparable al personal militar de las fuerzas armadas de Ucrania, y en Occidente esto es bien conocido. También puede acabar con la exportación agrícola de Ucrania durante décadas o incluso durante siglos ”, dijo Kirillov. Solo los países de la OTAN usan municiones de uranio empobrecido y en territorio extranjero, agregó. Gran Bretaña enviará municiones de uranio empobrecido a Ucrania para que sus fuerzas armadas puedan atacar los tanques modernos y vehículos blindados rusos. Esta munición es muy barata de produccir pero muy tóxica.

Las fuerzas armadas de Rusia destruyeron el almacén de drones de las fuerzas armadas de Ucrania, en el área de Sukhoi Liman, en la región de Odessa. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron más de 500 soldados ucranianos por día, en las operaciones en el área de Donetsk y Krasnyi Liman, informó el ministerio de Defensa ruso.

Para lograr todos los objetivos de la operación especial, puede ser necesario que las fuerzas armadas rusas, lleguen hasta LVIV, declaró Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.

Ucrania atacó con drones dos aldeas de la región rusa de Belgorod. No hubo víctimas.

23 de Marzo

Ucrania recibe los primeros cuatro aviones de combate de Occidente

El Ministro de Defensa de Eslovaquia dijo que cuatro aviones de combate MiG-29 fueron transferidos con éxito a Ucrania. Son los primeros aviones que Kiev recibe de Occidente. Además, Ucrania solicitó a Finlandia la transferencia de aviones de combate F/A-18 Hornet, un un caza polivalente bimotor de cuarta generación, desarrollado en los años setenta en EEUU. Las principales misiones que puede desempeñar son: caza de escolta, defensa aérea, supresión de defensas aéreas enemigas, interdicción, apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Su precio, en 2006, era de entre 29 y 57 millones de dólares. Despegar y mantenerlo en el aire cuesta 15.000 dólares por hora.

Según observadores rusos, Ucrania tiene concentrados más de 80 mil efectivos alrededor de Bakhmut y en general, la reserva ucraniana cuenta con más de 200 mil soldados.

22 de Marzo

La ciudad de Sebastopol en Crimea fue atacada por drones ucranianos. La flota rusa de Sebastopol repelió con éxito el ataque. En total, tres drones fueron destruidos. No hubo heridos.

Un misil ucraniano golpeó un edificio de viviendas de varios pisos en Zaporizhia. El jefe del Consejo Principal de la Administración de la Región de Zaporizhia incorporada a Rusia, Vladimir Rogov, dijo que cuando la región esté completamente libre de las fuerzas armadas ucranianas, los operadores militares ucranianos involucrados en los ataques a la población civil, serán llevados ante los tribunales.

Las fuerzas armadas ucranianas perdieron más de 300 efectivos en el área de Donetsk.

La decisión de Gran Bretaña de enviar a Ucrania munición de uranio empobrecido escalará el conflicto a un nuevo nivel, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también anunció que habrá una respuesta de Moscú por el suministro de dicha munición. La transferencia de bombas de uranio empobrecido conducirá a una tragedia mundial, enfatizó el portavoz de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin.

El 21 de marzo, Gran Bretaña anunció su disposición a proporcionar a Kiev munición de uranio empobrecido. Esta sustancia es peligrosa para los humanos, ya que causa enfermedades graves, y también contamina el suelo y el agua. El abogado serbio Sdzhan Aleksich, que representó a las víctimas de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia en 1999, con ese tipo de munición, calificó su uso de crimen de guerra.

21 de Marzo

Ucrania atacó con drones la ciudad de Dzhanka, en Crimea. Hubo un herido y daños en una escuela y en edificios residenciales.

Gran Bretaña anunció que enviará a Ucrania munición de uranio empobrecido para atacar a los tanques y blindados rusos. El presidente Putin prometió una respuesta en caso de que se utilice ese tipo de armas.

Durante la ofensiva de primavera, Ucrania cortará a Rusia la comunicación con Crimea, según declaró un funcionario de la OTAN al diario alemán Bild. El politólogo alemán, profesor Carlo Masala, cree que las fuerzas armadas de Ucrania no tienen ninguna posibilidad, ya que la península es difícil de atacar y el ejército ucraniano necesitaría una superioridad numérica de cinco a uno.

El ejército ruso evitó que las fuerzas armadas de Ucrania atacaran la aldea de Torskoye en el área de Donetsk, informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las fuerzas armadas de Ucrania perdieron hasta 160 soldados en el intento.

Los soldados rusos que participan en la operación militar especial, opinan que la operación debe llegar hasta la frontera con Polonia, según lo han manifestado al corresponsal de guerra Vasily Tkach. La razón es que consideran que esta, es la única manera de evitar bombardeos al territorio de la Federación de Rusia.

Un avión de combate ruso Su-35 interceptó dos bombarderos B-52N estadounidenses que se estaban acercando a la frontera de la Federación de Rusia, informó el Ministerio de Defensa ruso.

20 de Marzo

El presidente de China Xi Jinping voló a Moscú para reunirse con el presidente Putin. Durante la reunión, los mandatarios señalaron que la cooperación entre ambos países influye en el progreso mundial.

La defensora del pueblo de la República Popular de Donetsk, Daria Morozova, dijo que el ejército ucraniano ha ideado nuevos tipos de tortura sobre los prisioneros de guerra rusos. Toda esta información será enviada al Comité de Investigación de Rusia, dijo Morozova.

Vladimir Zelensky podría aceptar el plan de paz propuesto por China. Según el Asia Times, Zelensky daría este paso por la falta de municiones y de efectivos en las filas del ejército.

El mando ucraniano en Zaporizhia continúa enviando a las tropas a la línea de hostilidades, a pesar de la escasez de armas y municiones. Tales acciones conducen a grandes pérdidas en las filas ucranianas, explicó el comandante ruso de una compañía de fusileros motorizada.

Las fuerzas armadas de Rusia destruyeron una gran cantidad de equipos y efectivos de las fuerzas armadas ucranianas en el área de Donetsk, informó el Ministerio de Defensa. Los ucranianos perdieron más de 245 efectivos.

19 de Marzo

El presidente Putin visitó Mariupol (República Popular de Donetsk). El vicepresidente primero del Comite de Defensa de la Duma de la Federación Rusa, Alexei Zhuravlev, explicó que la visita del presidente ruso al Donbass, anuncia una nueva fase de la operación especial.

Efectivos ucranianos llevaron a cabo un intento de avanzar en la región de Zaporizhia, que fue repelido por tropas rusas. Además, el ejército de la Federación Rusa impidió que Ucrania transfiera refuerzos hacia Kupyansk.

El Investigador principal de la Academia de Ciencias Militares, Vladimir Obvatilov, dijo que Rusia debería usar copias de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples norcoreanos, porque son poderosos y precisos

En la zona de la operación especial de Rusia, vale la pena utilizar copias de los sistema de misiles KN-09 o KN-25, que están en servicio en la República Democrática Popular de Corea, dijo el ingeniero militar. El KN-09 de largo alcance coreano tiene un rango de 200 km y el KN-25, de 400 km, y son unos de los sistemas de artillería más potentes. Tienen seis estabilizadores traseros rotativos, lo que contribuye a una guía más precisa, explicó Okvatilov.

El ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas McGregor, dijo que Ucrania creó tres ejércitos desde el comienzo de la operación militar rusa, y Rusia ya destruyó dos de ellos.