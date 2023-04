EEUU – RUSIA: De Estados Unidos depende si comienza o no la tercera guerra mundial, dice el vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores rusos

Al igual que ocurrió en Vietnam, EEUU terminará el conflicto en Ucrania cuando no vea otra salida



Sólo EEUU puede terminar con el conflicto ucraniano, delaró el senador y vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia, Andrei Klimov, en una entrevista con URA RU. Esto sucederá cuando las élites estadounidenses vean la situación sin esperanza y como una verdadera amenaza para su país, como sucedió en Vietnam. Según el senador, Occidente continúa tensando la situación en el espacio post -soviético, tratando de generar disputas entre la Federación de Rusia y sus socios y aliados, y preparándose para intervenir en las elecciones presidenciales en Rusia en 2024.

–Andrei Arkadievich, durante casi un año, las negociaciones entre Rusia y Ucrania se han detenido (la última fue la ronda de Estambul el 29 de marzo de 2022). ¿Hay algo que indique que Kiev pueda reanudar el proceso de paz?

-Le recuerdo que Ucrania rechazó estas negociaciones. Y en septiembre del año pasado Zelensky firmó un decreto que prohibe cualquier negociación con Rusia. Pero aun existe un diálogo, como por ejemplo, para intercambiar prisioneros, y en otros temas. Hay negociaciones con otros países sobre temas derivados de este conflicto. Un ejemplo es el comercio de grano. Pero la reanudación de un diálogo completo con Kiev está en el terreno de la ciencia ficción.

–¿Cuánto ha cambiado la actitud internacional hacia este conflicto?

-Le daré un ejemplo: la 146ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada recientemente en Bahrein. La UIP es la organización más antigua que une casi todos los parlamentos del mundo, excepto Estados Unidos y varios pequeños Estados. Se ha formado un grupo de trabajo que se ocupa del problema del conflicto ucraniano. No hay representantes de Rusia y Ucrania, pero las delegaciones de ambos países se reúnen con miembros de este grupo por separado. Estas no son negociaciones directas, pero expresamos nuestro punto de vista. [La Unión Interparlamentaria es una organización internacional de los Parlamentos de 178 Estados soberanos, creada en 1889. Su objetivo es el artbitraje internacional, trabajando a favor de la paz y la cooperación entre los pueblos y por la consolidación de sus instituciones representativas. No pertenecen a la UIP, Estados Unidos, una serie de islas del Caribe (Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Islas Salomón, Jamaica; San Cristóbal y Nieves), ni Liberia].

-¿Cuál es la posición que Rusia presenta a sus homólogos?

–En primer lugar, para debatir constructivamente un acuerdo pacífico, es necesario cancelar el decreto de Zelensky.

Mientras este decreto esté en vigor, no tiene sentido hablar de diálogo. En nuestra opinión se prohibió negociar a pedido del Comité de Washington.

En segundo lugar, no podemos discutir este tema en serio hasta que no sean rechazadas, las palabras de personas como el jefe de la diplomacia de la UE, Borrell, quien dice «necesitamos derrotar a Rusia en el campo de batalla».

En cuanto se eiliminen estas dos posiciones, será posible hablar sobre este tema. Además, la delegación rusa instó a sus colegas a escuchar no sólo a los ucranianos que forman parte del equipo del Comité de Washington -que representa al régimen de Kiev- sino también aquellos que están fuera de Ucrania, porque huyeron de la represión, como por ejempo el político Victor Medvedchuk.

-¿Y, escuchan a esas otras posiciones?

-Los dos primeros documentos que los parlamentarios (de la Unión Interparlamentaria) aceptaron en 2022 sobre el conflicto ucraniano presentaban a los rusos como bárbaros, pero ahora Rusia no es mencionada como agresor en este documento de cuatro páginas.

En el borrador del documento había una frase, «guerra sin provocación» [en Ucrania]. Nosotros eliminamos la palabra «sin provocación» y explicamos por qué se originó el conflicto, por qué Rusia se vio obligada a comenzar la operación militar especial. Y, enfatizo, el documento fue adoptado por consenso, incluidos los representantes de Canadá, los Países Bajos y otros países hostiles. Esto era imposible hace un año. Entonces algo está cambiando en el mundo.

-Teniendo en cuenta esta participación de la Unión Interparlamentaria, una organización global, ¿quién o qué puede detener el conflicto?

-No es casual que el ex presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que si se hubiera convertido en presidente reelecto, hubiera detenido el conficto. Significa que Zelensky cumple con órdenes de Washington. El propio Zelensky sólo puede decidir qué camisa se pone.

-Si esto es así, ¿por qué no se reúnen o se llaman Putin y Biden? ¿Cuáles son las circunstancias necesarias para que esto suceda? Como mínimo, porque esto deberá detenerse alguna vez …

–Le diré cuándo se detendrá. El problema es que Biden no es un jugador independiente. Y no sólo por la edad, sino también por la variedad de apoyos, la dependencia de su partido y de sus donantes, de los círculos financieros, del Estado profundo… Biden, por supuesto, no es un títere, pero él no toma las decisiones finales. Después de todo, ¿cómo difiere el sistema político de Rusia, China o India del sistema político de los Estados Unidos? En Rusia, China e India, está claro con quién hay que hablar, está claro quién puede tomar una decisión. En los Estados Unidos no se sabe.

Estados Unidos está controlado por personas que pocas personas conocen. Hay una irresponsabilidad colectiva. Y al mismo tiempo, mucho depende de Estados Unidos, incluso si comenzará o no la Tercera Guerra Mundial . Lo haga Biden o no, lo cierto es que aquellas personas que realmente controlan Estados Unidos deben decidir poner fin a la guerra.

-¿En qué caso aceptarán hacerlo?

-Cuando no tengan esperanza. Cuando entiendan que este camino es mortal para ellos y no les traerá nada más que problemas. Ya ha pasado en otras épocas. Un ejemplo es cuando Estados Unidos cesó la guerra en Vietnam. Se dieron cuenta de que para terminar la guerra, EEUU debía ceder en Vietnam. Después de esto hubo una Ley de Helsinsky (el acto final de una conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa), el proyecto espacial conjunto «Apolo-Soyuz», fue una descarga de la tensión internacional.

Estados Unidos salió de Vietnam con una gran cantidad de ataúdes y personas discapacitadas. Ahora organizaron un Vietnam en nuestras fronteras. Ni siquiera ocultan lo que es Ucrania para EEUU: sólo el teatro de operaciones militares contra Rusia. No se trata de Ucrania. No están preocupados por el pueblo ucraniano.

–Nuevamente, los riesgos del comienzo de la Tercera Guerra Mundial son grandes. Hace un mes, el presidente Putin en su mensaje anunció la suspensión de la participación de Rusia en el tratado DSNV. El Departamento de Estado de EEUU señaló que esta decisión se considera «legalmente inválida». ¿Rusia tendrá en cuenta esta posición de Estados Unidos?

-Formalmente, no rescindimos el contrato. Lo suspendemos. En este sentido, no hay contradicción. Somos un Estado soberano, y haremos lo que determina nuestra legislación, que establece que el contrato está suspendido. Este tema está cerrado para nosotros hasta que las partes, Rusia y Estados Unidos, no estén de acuerdo en cómo continuar. Y la decisión y la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la Federación de Rusia no es válida. Después de todo, Estados Unidos está preocupado por unas simples preguntas de vuelos de control sobre Rusia y algunas otras misiones: ¿cómo los cumplirán sin nuestro consentimiento?

-¿Es rentable para los estadounidenses llevar el conflicto a una Tercera Guerra Mundial?

-No quieren, por supuesto, un choque de combate directo con nosotros, pero libran una guerra híbrida total contra Rusia, incluidos medios militares en el territorio de la misma Ucrania.

Y tienen miedo de la transición de este conflicto del territorio de Ucrania a una Tercera Guerra Mundial, que de hecho será un tiroteo de misiles entre dos potencias nucleares. Será el final de la humanidad. Y los estadounidenses entienden esto.

-¿Y China? Estados Unidos llamó a China «su principal amenaza geopolítica».

-Es bastante obvio para los estadounidenses que, en términos técnicos militares, su principal competidor mundial es Rusia, y en la esfera financiera-económica, China. Esto explica las características de su política con respecto a los dos países. En cualquier caso, tanto Rusia como China son competidores para ellos, a quienes los estadounidenses quieren destruir o arruinar. Pero ellos, por el contrario, fortalecen nuestra unión. Las negociaciones de Putin y Xi Jinping celebradas en Moscú confirmaron esto.

-Lo que Estados Unidos hace conduce a unos resultados diferentes de los que predijeron. Pensaron que en un mes o dos nos desmoronaríamos bajo el peso de sus sanciones. Pensaron que todo el mundo estaría se alinearía con ellos.

-Como resultado, la mayoría de la humanidad no se alineó bajo sus pancartas, y Rusia continúa viviendo y trabajando.

Además, hago notar que la facturación comercial entre Rusia y Estados Unidos en 2022 ha crecido visiblemente, esto es una situación increíble.

-Era poco probable que esperaran eso.

-Absolutamente. No esperaban que algunos de sus indicadores económicos nacionales fueran peores que los de Rusia. Y no estoy hablando de la Unión Europea en absoluto, porque mataron a su economía, ya sea para siempre o durante mucho tiempo. Es imposible ser competitivo en los mercados mundiales, cuando un kilovatio hora, les cuesta de tres a cuatro veces más que a sus competidores. Por lo tanto, los empresarios alemanes corrieron a Estados Unidos, algunos a China y algunos, en silencio, vinieron a nosotros.

-¿Estados Unidos logró con esto hacerse con el espacio comercial de los europeos?

-Los estadounidenses quieren destruir a la UE como competidor y llegar a la zona de amortiguación rusa. Ya han abandonado toda la decencia. Mire dónde tienen lugar los principales eventos políticos en Europa. ¡En Ramstein, en la base militar estadounidense en Alemania! ¡La capital de la Europa continental es la base estadounidense de Ramstein!

-¿Cómo evalúa el desarrollo de la situación en el espacio post -soviético? ¿Podemos estar seguros, por ejemplo, que no habrá problemas en el Cáucaso, donde Estados Unidos sueña con abrir un segundo frente contra Rusia?

-Estas son oportunidades de reserva para EEUU. Necesitan presionar a Rusia en todas las áreas disponibles. Una de ellas son los países que bordean la Federación de Rusia. Finlandia ha entrado en la OTAN, pero al pueblo finlandés no le preguntaron si lo quería, y los que tenían la palabra simplemente los están engañando. En el Cáucaso, está el caso de Georgia y Armenia. No podemos interferir en sus asuntos internos. Pero aunque no tenemos relaciones diplomáticas con Georgia, se han preservado contactos con representantes públicos. Entienden que nuevamente están tratando de arrojarlos a un problema con Rusia.

Y el actual gobierno de Georgia, ha dicho repetidamente que no querían abrir un segundo frente contra Rusia, porque no quieren arriesgar la vida de sus ciudadanos por el bien de no se sabe qué.

–¿Podemos estar seguros de que la situación será controlada?

–No podemos estar seguros de esto, porque nuestros enemigos están trabajando muy activamente allí. Después de todo, lo mismo sucede en Serbia, donde el presidente Alexander Vučić está siendo presionado, y en Hungría, que aunque es miembro de la OTAN, se niega a suministrar armas a Ucrania. Están tratando de hacer lo mismo en Turquía: allí Estados Unidos está tratando de cambiar el poder, diciendo directamente que ya no necesitan al actual presidente Erdogan. Necesitan a alguien que devuelva a Turquía a la posición de vasallo de EEUU para crear problemas con Rusia.

-Pero Turquía aprueba la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. ¿Esto no contradice la relación con Rusia?

-Esta historia no tiene nada que ver con Rusia. Turquía cree que terroristas de nacionalidad kurda recibieron refugio en Suecia y Finlandia, y a cambio quiere que se los entreguen o los expulsen. Por lo tanto, esta es una historia de Turquía, no sobre Rusia. Donde nuestros intereses se cruzan, por ejemplo, es en la Convención de Montreux. [N. de la E.: la Convención de Montreux (firmado en 1936, en Suiza) es un acuerdo sobre el Estrecho de los Dardanelos, el Mar de Marmara y el Estrecho del Bósforo, por el cual Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, Yugoslavia, Reino Unido, y la URSS, acordaron devolver la zona al control militar turco].

Turquía no permite que la flota de la OTAN ingrese al Mar Negro. Los estadounidenses están tratando de enviar sus buques de guerra para encontrar un dron caído, y los turcos no dan permiso. Pero no piense que Turquía es un Estado prorruso, Turquía es un Estado proturco.

–Hablando del espacio postsoviético, recientemente el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitó Kazajstán, con quien Rusia tiene la mayor frontera. ¿Hay riesgo de tener un nuevo vecino «anti-Rusia»?

-Kazajstán es un Estado independiente y pueden reunirse con quien ellos decidan. Los estadounidenses quieren convertir al pueblo kazajo en vasallos estadounidenses. No quieren paz y buena vecindad para ellos. Están interesados ​​en Kazajstán sólo como una posible cabeza de puente para un conflicto con Rusia. Están tratando de transformar a la gente kazaja en otra herramienta para los objetivos antirrusos. Pero este no es el deseo del pueblo kazajo. Nuestros colegas en Kazajstán aseguran que no ven amenazas en nuestra relación. Son conscientes de las amenazas que implican los equipos de Washington, y no hay que simplificar la situación.

–Usted dirige la Comisión del Consejo para la protección de la soberanía y la prevención de la interferencia en los asuntos internos de la Federación Rusa. En 2024, tendremos una elección presidencial. ¿Ve riesgos de intervención externa en ella?

-Vemos riesgos y trabajamos para reducirlos a cero. Publicaremos un informe especial sobre este tema. Ahora no voy a profundizar en él, ya que es muy voluminoso y un tema serio. Sólo le diré que estamos trabajando, dentro del marco de nuestra autoridad, para detener estos riesgos tanto como sea posible.

–¿Hay amenazas dentro del país? El presidente Putin habló hace un año sobre una quinta columna. ¿Se han eliminado las amenazas de colapsar el país desde el interior?

Hasta hace algún tiempo, había antirrusos visibles dentro de la Federación de Rusia. Esto fue así hasta que nos libramos de un importante grupo de agentes extranjeros. Estas personas hicieron todo lo posible para arruinar a Rusia desde adentro. Hoy la situación es diferente. Nuestra sociedad está más unida, pero todavía hay personas que realmente trabajan a las órdenes del extranjero. Tales personajes trabajan contra nuestra patria, contra usted, contra mi…

Si no hubiéramos comenzado a tomarnos seriamente este problema a nivel legislativo, las consecuencias serían muy difíciles para nuestro país. Hoy es más fácil para nosotros resistir los desafíos externos en el campo de batalla debido al hecho de que este trabajo se realizó. Además, pudimos hacer que nuestras finanzas y nuestra economía sean más independientes. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de responder a los desafíos, a estas 14 mil sanciones, introducidas por Occidente contra Rusia.

