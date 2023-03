ECONOMÍA – COLAPSO DEL SILICON VALLEY BANK: Una víctima del endeudamiento del gobierno de EEUU y la política de sanciones

El pasado viernes 10 de marzo los reguladores bancarios de California cerraron el Silicon Valley Bank (SVB) y lo entregaron al control de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), después de que la retirada masiva de fondos por parte de los clientes -en sólo 24 horas sacaron 40.000 millones de dólares de la entidad- hicieran colapsar al banco, porque ningún banco tiene en sus bóvedas todo el dinero de sus clientes.

El día antes, las acciones del SVB habían caído un 60% gracias a la histeria desatada por Wall Street y sus voceros cuando el banco empezó a reflejar pérdidas en sus balances por la desvalorización de los bonos de Tesoro de EEUU que poseía.

Los clientes principales del SVB eran las empresas centradas en la innovación tecnológica, algunas de ellas las principales del sector, y otras emergentes –startups – que consiguen el dinero para desarrollarse hasta ser rentables (o fracasar, que también puede ocurrir), de los inversores de capital riesgo, que saben que si la empresa se implanta en el mercado tendrán grandes beneficios, como los que en su día apostaron por inventos como el correo electrónico, los buscadores de internet, etc.

Ante la histeria desatada por Wall Street, los inversores llamaron a las empresas que patrocinan aconsejándoles que retiraran sus depósitos (que podían ser de varios millones de dólares aun en el caso de las empresas más pequeñas), con la consiguiente retirada masiva de dinero. Algunos de los inversores aconsejaron a sus patrocinados que trasladaran los fondos al First Republic Bank, con sede en California (como el Silicon Valley). No acertaron, porque éste también sufrió la retirada masiva de depósitos y sigue inmerso en un proceso de rescate que no ha terminado.

A la avalancha para retirar los depósitos –que algunos testigos afirman que fue exagerada por los medios, cabe preguntarse si había algún interés oculto en enviar a la bancarrota al sector tecnológico radicado principalmente en California – contribuyeron en gran parte los repetidos mensajes de la Secretaria de Tesoro de EEUU, Janet Yellen, de que el Silicon Valley “no sería rescatado”. Esto significaba que la mayoría de los clientes perderían su dinero, ya que los depósitos bancarios en EEUU sólo están garantizados por la FDIC hasta 250.000 dólares, y las cuentas con esos importes representaban poco más del 2% de los clientes del banco, que son mayoritariamente empresas que se quedaban sin liquidez ni para pagar los salarios a los trabajadores.

Janet Yellen -que es Dra. en Economía, y ha desempeñado altos cargos públicos desde los años 90: ha dirigido la Reserva Federal; el Banco de la Reserva Federal en San Francisco; ha sido presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton- y ahora es Secretaria del Tesoro, con Joe Biden– es la misma que “no entendía” lo que sucedió en el caso del minorista de videojuegos Game Stop –que explicamos aquí – cuando un grupo de foreros de internet desbarató el ataque de fondos de especulación contra la empresa en crisis, y además les hizo perder enormes sumas de dinero.

En esta ocasión, también tuvieron que explicárselo a Yellen dos asesores, el domingo 12 de marzo durante todo el día. Al parecer les costó hacerle entender lo que ocurriría si al día siguiente, lunes, las empresas no disponían de liquidez; si esa semana no podían entregar los cheques de los salarios a los trabajadores -podía haber 100.000 desempleados de golpe-; las quiebras de las empresas; y las corridas de todos a retirar los depósitos de los bancos pequeños y medianos, y de todo banco que consideraran que no era de los “demasiado grandes para dejarlos caer”.

Analistas de EEUU han señalado que hubiera bastado con que la Secretaria del Tesoro Yellen hubiera dicho que “todos los depósitos de los clientes están garantizados”, como así fue en la crisis de 2008, y la garantía se mantuvo hasta 2012. Así se hubieran calmado los clientes del banco. Pero Yellen enviaba el mensaje contrario, contribuyendo al pánico. Finalmente, se anunció que todos los depósitos estaban garantizados y el lunes por la mañana podrían disponer del dinero. Para anunciar la decisión salió Joe Biden, quien dijo que los accionistas y directivos del Silicon Valley, obviamente no estaban incluidos en esta medida y perderían su dinero. “El capitalismo es así, ya saben cómo funciona”, dijo a modo de conclusión y se retiró caminando a saltitos.

En EEUU, la administración Biden y sus medios afines, buscan culpables a la crisis del Silicon Valley, que van desde los directivos del banco –cuyo “delito” fue confiar en los bonos del Tesoro de EEUU – hasta “la situación heredada” del mandato de Donald Trump, según los demócratas.

El profesor Mei Xinyu, investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, en una nota publicada en China Daily explica lo que Occidente no dice: cómo el SVB –y los otros que le siguieron- ha sido víctima de la costumbre de EEUU de vivir de los préstamos, con la consiguiente inundación del mercado de bonos de Tesoro; de la política de las sanciones que dañan la economía internacional; y del intento de contener la inflación –provocada por la guerra por poderes que EEUU ha emprendido contra Rusia- subiendo las tasas de interés agresivamente.

Las sanciones de Estados Unidos amplifican el daño del colapso bancario

MEI XINYU / CHINA DAILY

El repentino colapso del Silicon Valley Bank ha enviado ondas de choque a todo el mundo financiero. Esto obligó a los reguladores estadounidenses a intervenir y cerrar también el Signature Bank en Nueva York, argumentando «riesgo sistémico».

La crisis no sólo ha causado preocupación y ansiedad en todo el mundo financiero, desde Londres a Shanghai, sino que también ha generado temores de una tormenta financiera global más amplia.

Queda por ver si el Silicon Valley Bank se convertirá en el próximo Lehman Brothers, pero la crisis ha destacado el daño potencial que las sanciones estadounidenses y la tendencia de corrección política con intereses electorales, podrían causar en el sistema financiero.

El Silicon Valley, conocido por ser el banco de las empresas tecnológicas, especialmente implicado en el desarrollo de las empresas emergentes de nuevas tecnologías, se encontró con que contaba con una gran cantidad de dinero de los depósitos [las tecnológicas tuvieron grandes ingresos durante la pandemia] y pocos proyectos de préstamos de alta calidad.

Como resultado, el banco decidió invertir mucho en los bonos del gobierno de los Estados Unidos pero los aumentos agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el año pasado provocaron que el precio de mercado de estos bonos cayera en picado. Si bien las pérdidas en estos bonos podrían haberse evitado si el banco los hubiera mantenido hasta el vencimiento [a largo plazo], las pérdidas se hicieron realidad cuando el banco se vio obligado a vender sus bonos a menor precio, para satisfacer las demandas de los clientes que necesitaban dinero en efectivo [tras la pandemia, muchas tecnológicas se encontraron que tenían una plantilla sobredimensionada y sus ingresos caían].

Además, la causa raíz de la crisis de securitization (puesta en seguridad) del Silicon Valley Bank puede exacerbar la inestabilidad del sistema financiero y causar la turbulencia del mercado. (N.de la E.: la securitization o puesta en seguridad es una técnica financiera que convierte un conjunto de activos parecidos, en “títulos” o valores negociables en el mercado, vendiéndolos con el fin de recaudar efectivo para el emisor y reducir su exposición al riesgo).

Suponiendo que una institución financiera prevea que el precio de mercado de un bono que posee se desplomará durante una crisis, la velocidad y la flexibilidad de transferir los activos de riesgo que posee, están fuera del alcance de los niveles más bajos de securitization.

Pero tales activos de riesgo no han sido eliminados por el sistema financiero. En realidad, se han concentrado gradualmente en instituciones financieras y mercados financieros específicos que se retrasan en la respuesta de riesgo durante el proceso dinámico de asignación de activos. Y cuando la crisis finalmente ocurre, las instituciones financieras y los mercados que se han concentrado en estos activos rebajados pueden estallar en turbulencias violentas.

Debido a la securitization, los mercados financieros están altamente correlacionados, lo que lleva a choques constantes en todo el sistema financiero. Antes de la securitization –cuando muchas instituciones y mercados financieros comparten los activos de riesgos anteriores – esta turbulencia podría no haber ocurrido.

En otras palabras, debido a la alta dependencia de la administración estadounidense de los préstamos durante años, y la enorme cantidad de bonos del gobierno de los Estados Unidos que ha almacenado el mercado financiero, cuando la Reserva Federal recurre al puño de hierro de aumentar las tasas para frenar la inflación, las enormes reservas previamente acumuladas en el mercado de bonos de bajo rendimiento de los Estados Unidos, inevitablemente experimentarán pérdidas astronómicas. Incluso si no fuera en el Silicon Valley, existe una alta probabilidad de que tales activos de riesgo se acumulen en otros bancos y hagan que vayan a la quiebra.

El mercado financiero de los Estados Unidos enfrenta riesgos sistémicos potenciales, agravados por la tendencia reciente del país a imponer sanciones indiscriminadas contra otros países y entidades.

En comparación con las instituciones financieras comerciales, los bancos centrales y los fondos de riqueza soberana que administran los activos oficiales de la reserva de divisas, tienen un incentivo más fuerte para adoptar una estrategia de retención hasta el vencimiento, para los bonos del Tesoro, así como una liquidez más abundante para apoyar esta estrategia. Esto es especialmente cierto para los bancos centrales de los países con cuentas corrientes con excedentes sostenidos.

Sin embargo, dos factores han estado motivando a los bancos centrales extranjeros a suspender su estrategia de retención hasta el vencimiento, y venden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, exacerbando así la presión sobre el mercado financiero estadounidense para que vendan estos activos y reduzcan sus precios.

En primer lugar, los agresivos aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal han enardecido las salidas de capital de muchos mercados emergentes, así como ataques especulativos contra monedas. Muchos de estos países han tenido que vender una porción, si no la mayoría, de sus reservas de divisas -la mayoría de las cuales son bonos del Tesoro de EEUU- para satisfacer la demanda de cambio de divisas, en lugar de continuar manteniendo estos activos como activos de reserva.

En segundo lugar, la imposición indiscriminada de las sanciones estadounidenses al sistema comercial y financiero global ha obligado a «grandes jugadores» con grandes reservas de divisas a vender bonos del Tesoro de los Estados Unidos para evitar ver sus reservas congeladas, incluso confiscadas por EEUU y la UE, como le ha sucedido a Rusia.

Además, cuanto más sostenido es el excedente de cuenta corriente de un país, más probabilidades tiene de haber tenido el incentivo y la capacidad para adoptar una estrategia de retener los bonos del Tesoro de los Estados Unidos hasta el vencimiento.

Pero en la nueva era de la Guerra Fría, los países se están convirtiendo cada vez más en el blanco de las sanciones y ataques estadounidenses, y por lo tanto, su motivación es más fuerte que nunca para vender los bonos del Tesoro de EEUU en grandes cantidades. La reducción significativa de las reservas en dólar estadounidense en poder de algunos países principales en los últimos dos años ilustra este punto.

Si bien las causas de la crisis son principalmente económicas, la respuesta de los gobiernos y los reguladores financieros para apoyar a las instituciones financieras con dificultades, es en gran medida un problema político.

El clima político actual en Estados Unidos, con un fuerte énfasis en la «corrección política» y el electoralismo dentro del Partido Demócrata, puede obstaculizar la capacidad del gobierno y los reguladores financieros de tomar medidas rápidas y efectivas para evitar que la crisis se propague y se vuelva incontrolable.

Anuncio publicitario