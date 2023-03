CONFLICTO OTAN / RUSIA EN UCRANIA: El frente político-militar en la primera mitad de marzo

13 de marzo: En Bakhmut Ucrania tiene pérdidas sin precedentes para la OTAN en el campo de batalla

FUENTE URA RU

Los asesores estadounidenses creen que es hora de que las tropas ucranianas abandonen Bakhmut, declaró el analista militar y oficial de inteligencia retirado británico Frank Ledwidge. Times señaló que los médicos militares se ven obligados a decidir todos los días quién muere y quién vive.

El portavoz de prensa de la X Brigada ucraniana «Edelweiss», Nikita Shandyba, dijo que los combatientes ucranianos necesitan armas y municiones en Bakhmut. También dijo que el ejército ucraniano ha estado luchando desde hace 10 meses sin ningún relevo.

Las tropas ucranianas sufren grandes pérdidas en Bakhmut debido a carreteras pavimentadas que no son adecuadas para el transporte de municiones. La mayoría de los vehículos de ruedas tampoco pueden pasar por caminos de tierra, informa The Wall Street Journal.

Las tropas ucranianas corren el riesgo de permanecer rodeadas en el área de Avdeevka, informan los corresponsales de guerra sobre el terreno.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia eliminaron a más de 190 efectivos ucranianos en el área de Donetsk. Las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania también ascendieron a tres tanques, dos vehículos blindados militares, 14 automóviles, y el obús MSTA-B,según el Ministerio de Defensa de Rusia.

12 de marzo: Las fuerzas armadas de Ucrania pueden quedar rodeadas en la caldera de Bakhmut

El ejército ruso ya está avanzando por el centro de la ciudad, según el comandante de una de las divisiones del ejército ucraniano, Denis Yaroslavsky. El ejército ruso tomó posiciones ventajosas en la zona industrial de la ciudad. Las batallas feroces en esta zona permiten que las fuerzas armadas ucranianas ganen el tiempo y se preparen para la contraofensiva, según el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Alexander Syrskiy.

Las autoridades ucranianas aumentarán el gasto militar en 13.6 mil millones de dólares, dijo el diputado del parlamento ucraniano Yaroslav Zheleznyak.

El ejército de la Federación de Rusia destruyó el almacén ucraniano de municiones militares en la planta Ukrenergochermet, en el área de la ciudad de Zaporizhia, dijo el Ministerio de Defensa ruso. El ejército ruso también destruyó hasta 100 soldados ucranianos en el área de Krasnyi Liman.

La campaña de primavera-verano se volverá decisiva para la operación especial y las relaciones entre Rusia y la OTAN, dijo el coronel de la reserva y observador militar ruso Gennady Alekhin.

“La campaña de primavera-verano se convertirá en la fase caliente más importante de la relación entre Rusia y la OTAN. En el curso de la cual, los estadounidenses ya comprenderán si podrán o no detener nuestra ofensiva rusa, y si querrán hacerlo, se verán obligados a pasar al plan B para buscar formas de salvar la existencia misma del Estado ucraniano. Esto es lo que se avecina. Las apuestas son muy altas. La campaña de primavera-verano, tendrá importancia decisiva en los hechos y fechas propias ”, dijo Gennady Alekhin.

Según el coronel, el lado ucraniano ya ha comenzado a prepararse. “En primer lugar, no habrá rescate [por parte de fuerzas de la OTAN]. Otros hechos también indican esto. Todavía están preparando dos Cuerpos de choque en los países de Europa del Este y en el territorio de Ucrania. Están tratando de crear dos puños de choque poderosos: artillería y tanques para atacar en el sureste. Hay quien dice que empezarán por el sur, en la región de Melitopol, para ir luego a Crimea. Hay quién dice que habrá un ataque por otro lugar. Esto ahora es difícil de juzgar. Los otanistas los impulsan todo el tiempo para que ataquen lo más rápido posible después del deshielo de primavera. Los arrastran persistentemente a eso”, explicó el experto.

El portavoz de la presidencia de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo que en un par de meses se esperaba la contraofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania.

Si el ejército ucraniano se decide por el contraataque, entonces será como la ofensiva de la Alemania nazi en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, dijo Scott Ritter, oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos .

11 de marzo: Se corta el suministro clave de las fuerzas armadas de Ucrania en Bakhmut

La última gran línea de suministro de las fuerzas armadas de Ucrania en Bakhmut fue cortada por los combatientes de la Wagner, informaron los corresponsales de guerra en la zona del frente.

«Zelensky está destruyendo la nación ucraniana, no fue elegido para esto», dijo Oleg Soskin, ex asesor del ex presidente de Ucrania Leonid Kuchma [segundo presidente luego de la independencia, de 1994 a 2005]. Soskin, acusó a Zelensky de crear una dictadura en el país. También declaró que Zelensky adopta leyes que lo ayudan a llevar el país a la dictadura: “Parece que los tiempos fascistas han regresado», dijo. Acusó al presidente ucraniano de falta de voluntad para resolver el conflicto y de ignorar las llamadas de sus propios ciudadanos para llegar a un acuerdo pacífico sobre el tema. Soskin cree que en Ucrania es necesario un cambio en el poder.

El oficial de inteligencia retirado estadounidense, Scott Ritter, pronostica el agotamiento de las reservas de municiones en Ucrania para el verano y esto conducirá a la derrota de las fuerzas armadas ucranianas.

“Occidente no puede hacer nada con la falta de municiones, sin importar qué intenten. Este verano, Ucrania se quedará sin municiones y cuando esto suceda, todo terminará ”, dijo Scott Ritter en el programa Freedom Watch with Judge Napolitano, canal de YouTube del juez retirado estadounidense Andrew Napolitano.

Anteriormente, Ritter sugirió varios escenarios en el conflicto de Ucrania. Uno de los escenarios, enfatizó, es que el régimen de Kiev colapsará y el nuevo gobierno se rendirá a Rusia. También dijo en una entrevista en YouTube que Vladimir Putin destruyó los planes de los políticos occidentales para destruir a Rusia, y que el preidente ruso pasaría a la historia como uno de los mejores líderes del país.

El director de la CIA , William Burns, dijo que los próximos seis meses serán los más críticos para el conflicto en Ucrania.

Los ucranianos no creen que alargar el conflicto los ayude, según dijo Michael MacFaul, ex embajador de los Estados Unidos en Rusia.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia fortalecerán a las unidades en Zaporizhia, con 400 efectivos más, dijo el politólogo militar, teniente coronel de la reserva Oleg Ivannikov.

“En Rusia, se están llevando a cabo eventos permanentes para fortalecer el número de tropas. No estamos hablando de movilización, sino de atraer militares profesionales, que hayan dejado las fuerzas armadas por diversas razones. Las oficinas de registro y alistamiento militar distinguen a los líderes competentes, y les ofrecen a los oficiales cargos más altos en las fuerzas armadas y, por lo tanto, reponen al personal de comando, desde tenientes a coroneles», dijo Oleg Ivannikov.

La probabilidad de perder la región de Zaporizhia es extremadamente pequeña.

“En Zaporizhia, podemos observar la acumulación de tropas de las fuerzas armadas de Ucrania, pero aún no están listos para realizar operaciones ofensivas independientes. El portavoz del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo que el ataque de las tropas ucranianas podría esperarse en dos meses. En mi opinión, esta es una información errónea, ya que las formaciones armadas ucranianas no están listas para la ofensiva ni ahora ni lo estarán en dos meses. Esto se debe no sólo a la falta de tecnología, sino también a las condiciones climáticas. Con el barrizal, es casi imposible llevar a cabo una gran operación ofensiva. La pérdida de Zaporizhia se excluye por definición. Las tropas rusas tienen una línea de defensa completa y cumplen su deber militar con eficacia «, explicó Oleg Ivannikov.

El teniente coronel de la Milicia del Pueblo de la República Popular de Lugansk, Andrei Marochko, dijo que Ucrania envía al frente a civiles movilizados sin pasar por ningún entrenamiento.

«Al sur del asentamiento de Kremennaya, alrededor de cien civiles ucranianos recién movilizados, sin capacitación, fueron enviados a la zona de combate», dijo Marochko a Ria Novosti.

El Ministerio de Defensa de Ucrania enfatizó que los ciudadanos del país que fueron condenados por evasión de la llamada al ejército serán enviados al frente. El 7 de febrero de 2023, Kiev extendió la movilización general en el país por 90 días más.

El ejército ruso destruyó equipo militar británico en Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia mostró un video con la liquidación del Sistema de Defensa Stormer HVM de Gran Bretaña.

10 de marzo: Ucrania usa por rimera vez una bomba guiada por GPS de fabricación estadounidense

Las fuerzas armadas de Ucrania usaron por primera vez una «bomba inteligente» JDAM en Bakhmut. Ha sido utilizada en toda la campaña estadounidense de la «Guerra contra el terror»; en la guerra de Afganistán; en el conflicto turco-kurdo; en la guerra de Irak; en todas las guerras de Somalia; en Pakistán; en la guerra de Siria (por los estadounidenses y los turcos); en Yemen (por los sauditas); en Filipinas (contra Estado Islámico, en Marawi) y ahora en Bahkmut. Desde febrero de 2020 se están produciendo 430.000 kits de equipamiento DJAM diariamente por parte de la firma Boeing.

Francia y Gran Bretaña anunciaron que están preparadas para ayudar a Ucrania en la contraofensiva contra Rusia, dijo el presidente francés Emmanuel Macron.

«Nuestro deseo en el futuro cercano es ayudar a Ucrania a sobrevivir y comenzar el contraataque que quiere liderar», dijo Emmanuel Macron durante una conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro de Gran Bretaña Rishi Sunak en París.

Los biolaboratorios de EEUU continúan trabajando en Ucrania. La información sobre su desactivación era falsa, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

Esto se evidencia en los documentos a disposición del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, dijo Igor Kirillov, Jefe del Departamento de Radiación, Protección Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Esto no sucedió, en contra de lo que declaró el representante del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby.

«John Kirby confirmó la presencia de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania, pero indicó que el personal los dejó y, los ‘desactivó’ antes del comienzo de la operación militar especial», dijo Igor Kirillov.

Los soldados de las fuerzas armadas de Ucrania se sacrifican a los intereses de la OTAN, reconoció el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov.

El ejército ruso derribó un avión militar ucraniano SU-27 sobre la República Popular de Donetsk.

9 de marzo: Día de castigo por la incursión ucraniana en la región de Bryansk

Se usaron armas de alta precisión para golpear la infraestructura militar de Ucrania y las empresas del complejo militar

Las fuerzas armadas de Rusia golpearon instalaciones militares en Ucrania como parte de un «golpe de represalia» masivo, en respuesta al ataque terrorista en la región de Bryansk del 2 de marzo. Las instalaciones de las empresas de la industria de defensa también fueron destruidas.

Las fuerzas armadas de Ucrania intentaron un contraataque en una de las secciones de Bakhmut (Artemovsk). El mando ucraniano envía soldados no preparados a la ciudad, entre los cuales se registra un gran número de muertos.

El tanque ruso T-90M «PRORYV-3», que se produce en Uralvagonzavod, se ha revelado como el mejor vehículo de combate entre los que participan en la zona de la operación especial. Actualmente, la unidad donde se encuentra el transportador del tanque está trabajando las 24 horas, al igual que los otros talleres de UVZ. El T-90M «PRORYV-3» es una versión mejorada del tanque T-90 VLADIMIR. Se conoció en 2017. Fue diseñado para la exportación, pero en 2021 se empezó a entregar en cantidad al ejército ruso. En 2022 empezó a participar en la operación especial. Su precio es de 4,5 millones de dólares.

Intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Del cautiverio ucraniano salieron 39 soldados de la República Popular de Donetsk.

Los sistemas de defensa aérea rusos en el área de la aldea de Volnyansk , en la región de Zaporizhia derribaron un avión de combate ucraniano MIG-29, anunció el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

8 de marzo: Borrell pretende que el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz done mil millones para comprar municiones para Ucrania

El representante de Exteriores de la UE, José Borrell, propuso a los socios de Unión que el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, asigne mil millones de euros para la compra de municiones para las fuerzas armadas de Ucrania. La decisión se tomará el 20 de marzo. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz tiene la misión de «reforzar la capacidad de la Unión de prevenir conflictos, consolidar la paz y reforzar la seguridad internacional».

El ministro de Defensa alemán anunció que Alemania y Portugal suministrarán a Ucrania 21 tanques Leopard 2A6 durante el mes de marzo.

Drones ucranianos atacaron con munición incendiaria el terraplen de la ciudad de Energodar en la región de Zaporizhia, causando un incendio en un área de cuatro hectáreas que se extendió a lo largo de la línea eléctrica que alimenta toda la ciudad y la estación de bombeo.

Ucrania producirá drones que tendrán un vuelo autónomo de hasta 3.100 kilómetros.

Un comando de 12 miembros de las fuerzas especiales británicas,acompañados de oficiales, lleva a cabo misiones secretas en los mercados negros de armas de África y Asia, con la intención de comprar antiguas bombas soviéticas para el ejército ucraniano, según publica la revista Express. El medio señala que el grupo ha visitado diferentes países, desde Angola y Egipto hasta Jordania, Kazajstán e incluso Vietnam.

7 de marzo: Las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas aumentaron un 40% en un mes

El ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergey Shoigu, dijo que en comparación con el último mes, las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas aumentaron un 40%. Kiev perdió en un mes unos 11.000 efectivos militares.

En Bielorrusia fue detenido un saboteador cuando intentaba sabotear aviones A-50 en el aeropuerto de Bielorrusia. El detenido trabaja para el servicio de inteligencia ucraniano SBU, según admitió.

Intercambio de prisioneros: 90 prisioneros de guerra rusos regresaron al país, informó el ministro de Defensa Shoigu.

Según información del fundador de la Wagner, en este momento en Bakhmut hay hasta 20.000 soldados ucranianos.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyen en todos los frentes los suministros de la OTAN a las fuerzas armadas de Ucrania : obuses, tanques, vehículos de transporte militar blindado y otros equipos, informó el quinto canal ruso.

6 de marzo: Las fuerzas armadas de Ucrania decidieron continuar la defensa de Bakhmut

Durante la reunión en la sede del comandante supremo, el ejército ucraniano decidió continuar la defensa de Bakhmut. Anteriormente, el Secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, dijo que Bakhmut es de gran importancia simbólica para ambos lados.

El ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergey Shoigu, voló a la ciudad de Mariupol para evaluar cómo está la restauración de la ciudad: visitó los centros médicos y de emergencias reconstruidos, y la nueva área de viviendas.

El gobernador interino de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia por referéndum, Evgeny Balitsky, pronosticó que las regiones de Nikolaev y Odessa se unirán pacíficamente a Rusia después de que el gobierno de Kiev entre en crisis esta primavera.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia eliminaron hasta 225 efectivos militares ucranianos cerca de Donetsk, informó el quinto canal.

5 de marzo: Las fuerzas armadas de Ucrania perdieron unidades bien entrenadas en el área de Bakhmut

En los últimos meses, las fuerzas armadas de Ucrania han perdido varias de sus divisiones en Bakhmut, entre ellas, las que estaban mejor preparadas, informa The Wall Street Journal.

Las unidades rusas de voluntarios han logrado una ventaja posicional sobre las tropas ucranianas en Bakhmut.

La Milicia Popular de la RPD informó que los combatientes de la Wagner tomaron la estación de ferrocarril Stupka, de modo que el distrito norte de Bakhmut (Artemovsk) quedó bajo su control.

Se descubrió un grupo de desertores ucranianos en el área de Kremennaya (República Popular de Lugansk). Según el presidente provisional de la RPL, estos soldados ucranianos no quieren participar en la guerra.

El Ministerio de Defensa ruso informó que en el área de Krasnyi Liman alrededor de 180 efectivos ucranianos fueron destruidos por las fuerzas rusas; en el área Donetsk, 120 y en Kupyansky hasta 40. Y en la región de Zaporizhia, cerca de la aldea de Muravyovka, las tropas rusas destruyeron el puesto de mando del Batallón Azov.

Las fuerzas armadas ucranianas atacaron con HIMARS la ciudad de Volnovakha en la República Popular de Donetsk

4 de marzo: No se sabe cuánto durará este conflicto debido a los múlitples objetivos que EEUU ha impuesto a Kiev, dice un editorial del China Daily

El Ministro de Defensa ruso se reunió con diputados para hablar de la organización del entrenamiento de combate de las unidades de reserva.

El director general de la compañía alemana Rheinmetall Armin Papperger anunció planes para construir una fábrica de tanques en Ucrania. Según él, esto permitirá producir alrededor de 400 tanques Leopard por año para Kiev. En respuesta a esto, el vicepresidente del Consejo de Comisarios Populares de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que en el caso de la construcción de esa fábrica, Rusia la «saludará» con una salva de misiles de crucero «Kalibr».

En el área de Kremennaya (República Popular de Lugansk), la distancia entre las fuerzas rusas y ucranianas es de sólo unos 40 metros.

En la Zaporizhia controlada por los ucranianos, la población manifiesta su insatisfacción con las acciones del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Tampoco están satisfechos con Zelensky, sus combatientes de los batallones de defensa territorial, según informó un miembro de Consejo Principal de Administración de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia por referéndum.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron a unos 490 efectivos militares ucranianos en un día, y un sistema de artillería M777 de producción estadunidense, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania tendrá que pagar toda la asistencia militar proporcionada por los Estados Unidos tan pronto como Kiev alcance los objetivos que le ha establecido el gobierno de EEUU, señala un editorial del China Daily. El medio chino señala que Washington marcó muchos objetivos a Ucrania, debido a los cuales no está claro cuánto durará este conflicto.

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa continúan avanzando el área de Donetsk. El ejército ruso ha destruido más de 90 combatientes ucranianos, así como un tanque y seis vehículos, informa el quinto canal.

3 de marzo: El día después de la incursión de los comandos ucranianos en territorio ruso. Los terroristas disparon a tres niños

Rusia desarrollará medidas contra el terrorismo después del ataque de dos comandos ucranianos a civiles rusos en el territorio fronterizo. También habrá un régimen fronterizo especial, dijo el portavoz presidencial, Dmitry Peskov.

Un niño de 10 años de la región de Bryansk, llamado Fedor, recibió la medalla oficial «al valor y coraje« por el heroísmo y entrega que mostró en un incidente durante el asalto de los comandos ucranianos en el distrito de Klimovsky.

El 2 de marzo de 2023, Fedor, de 10 años, y dos niñas nacidas en 2015 y 2016 eran llevados a la Escuela en automóvil cuando fueron atacados por personas armadas. El conductor del automóvil fue asesinado por los terroristas en el momento. Fedor hubiera podido huir rápidamente, pero no dejó a las niñas, que iban en los asientos traseros, las ayudó a salir del vehículo y les dijo que corrieran al bosque. Los hombres armados abrieron fuego contra los niños que corrían. Fedor fue herido por una bala, pero aun así logró llevar a las niñas a través del bosque, luego hizo parar a un automóvil que pasaba y llegaron a un lugar seguro. Sólo entonces, el propio Fedor fue al hospital. El niño fue ingresado en cuidados intensivos.

Las fuerzas armadas de Ucrania dispararon nuevamente contra la ciudad de Energodar con los sistemas de artillería proporcionados por la OTAN, informó el Consejo General de la Administración de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia.

2 de marzo: Dos comandos ucranianos penetraron en la región rusa fronteriza de Bryansk atacando a la población civil

La información del ataque aquí.

1 de marzo: Las Fuerzas de Defensa Aérea rusas repelieron con éxito el ataque masivo de drones ucranianos en Crimea

Las Fuerzas rusas en Crimea repelieron con éxito un ataque de diez drones ucranianos. Seis fueron derribados por la defensa misilística y cuatro fueron liquidados por las fuerzas de guerra electrónica.

El Pentágono explicó las razones de la falta de voluntad del liderazgo estadounidense para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania: su alto precio y el largo período de producción.

Medios de comunicación británicos publican que Zelensky reconoce el riesgo de una derrota completa de las fuerzas armadas de Ucrania mientras intenta consevar Bakhmut. Los medios señalan que el aumento de ataques del ejército ruso, hace que para las fuerzas ucranianas cada vez sea más difícil hacerles frente.

Las tropas rusas tomaron varios puntos fortificados de las fuerzas armadas ucranianas durante la ofensiva en el área de Kremennaya, en la República Popular de Lugansk.

El Ministerio de Defensa ruso informó que en todas las zonas de combate, durante el día anterior, el ejército ucraniano perdió en total hasta 400 efectivos militares.