RUSIA – ATAQUE UCRANIANO EN BRYANSK: Kiev entra en la senda del terrorismo yihadista

El 2 de marzo, dos comandos ucranianos penetraron en Rusia y atacaron dos localidades de la región fronteriza de Bryansk, tomando rehenes. Mataron a un niño y a un adulto.

KURSK 270 KM – MOSCU 515 KM -BRYANSK 170 KM – BELGOROD 350 km

El jueves 2 de marzo a primeras horas de la mañana, el gobernador de la región rusa de Bryansk, Alexander Bogomaz, informó de la penetración en el distrito de Klimovsky, de un grupo armado desde el territorio de Ucrania. Una de las primeras acciones de los atacantes fue disparar a un automóvil que circulaba, hiriendo a un niño –que más tarde falleció- y matando al adulto, un hombre nacido en 1966.

A las 14:10 los medios rusos publicaban que en el pueblo de Lyubechane, el comando ucraniano había tomado a varias personas como rehenes, según reportaban los servicios de emergencia.

Más tarde, los atacantes tomaron a varios residentes locales como rehenes en el pueblo de Sushany, que se encuentra en el mismo distrito de Klimovsky . «Varias personas, según datos preliminares, fueron tomadas como rehenes en un comercio”, informó Ria Novosti.

Los atacantes ucranianos pretendían reproducir el ataque de Beslán: el ejemplo del terrorismo yihadista

El grupo armado ucraniano trató de ingresar a las escuelas, seguramente con la intención de tomar a los escolares como rehenes, inspirados en la toma de la escuela de la localidad rusa de Beslan (Osetia del Norte) en 2004, llevada a cabo por una treintena de yihadistas, durante la guerra de Chechenia. En este sentido, el vicepresidente del comité estatal de la Duma, Alexei Zhuravlev, dijo que el ataque ucraniano estaba copiado de los del terrorista yihadista Shamil Basáyev, responsable de la masacre de la escuela de Beslán en 2004 (con un saldo de más de 300 muertos -186 de ellos, niños- y 700 heridos); de la tomade rehenes en un hospital de la ciudad rusa de Budiónnovsk en 1995 (causando más de 150 muertos y más de 400 heridos), y de los atentados que en 1999 dejaron más de 300 muertos en toda la Federación de Rusia.

El comando ucraniano que entró a Rusia, no logró emular a los terroristas de Beslán, ya que debido a la resistencia que encontró, no pudo entrar a las escuelas.

Los combates comenzaron en el pueblo de Sushany. «En el distrito fronterizo de Klimovsky, las fuerzas del FSB de Rusia, junto con las fuerzas del Ministerio de Defensa, toman medidas para destruir a los extremistas ucranianos armados que violaron la frontera estatal rusa», dijo el FSB en un comunicado.

El FSB expulsó a los saboteadores ucranianos de la región de Bryansk y les infligió un golpe masivo de artillería, informó Ria Novosti.

«Para evitar víctimas entre la población civil y daño a los objetos de infraestructura, el enemigo fue empujado hasta territorio de Ucrania, donde se le infligió un golpe de artillería masiva «, dijo el comunicado oficial. El área donde ocurrieron los hechos, fue peinada por zapadores, y se encontró una «gran cantidad de dispositivos explosivos de diferentes tipos».

Los atacantes ucranianos dejaron la región tras permanecer varias horas en la región rusa

A las 16:30 del día 2 de marzo, los medios rusos publicaban que testigos oculares desde el lugar de los hechos informaban que el comando atacante ucraniano había salido de la región de Bryansk. “No hay nadie del grupo ucraniano en el territorio de la Federación de Rusia, todos salieron. Ahora hay una búsqueda, tal vez de los combatientes restantes de las fuerzas armadas de Ucrania en nuestro territorio ”, decía un testigo ocular a la Agencia Tass, quien también agregó que en ese momento ya no se escuchaba el tiroteo.

Una unidad de las fuerzas armadas de Ucrania asumió la responsabilidad del ataque

«La responsabilidad del ataque en la región de Bryansk fue asumida por la unidad de las fuerzas armadas ucranianas autodenominada “Cuerpo de Voluntarios de Rusia «, explicó RT a las 16:44. Los miembros del grupo publicaron su autoría en su canal de Telegram.

Este grupo se formó en agosto de 2022 y forma parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Uno de los miembros del grupo es Denis Nikitin, promotor de la ideología nazi del batallón ucraniano Azov.

Reacciones de las autoridades y políticos rusos

El presidente ruso Vladimir Putin calificó al ataque como terrorismo

“Hoy han cometido otro acto terrorista, otro crimen. Penetraron en el territorio fronterizo y abrieron fuego contra los civiles”, dijo el presidente Putin. El presidente de la Federación de Rusia señaló que el comando ucraniano atacó un automóvil civil que no representaba ningún peligro para ellos.

El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó los hechos en la región de Bryansk, como un ataque terrorista.

El presidente de Chechenia, Ramzán Kadyrov, pidió una «guerra sin reglas» contra Ucrania

“Es necesario tratar a todos los participantes (en el ataque) en la región de Bryansk de la manera más severa, la más dura e incluso cruel, como sea posible, (llevarlos) en un lugar remoto y neutralizarlos para siempre, y luego tomar medidas de represalia contra Kiev”, escribió el presidente de la República Chechena, en su canal de Telegram.

Los diputados en la Duma estatal del partido Una Rusia Justa, después del ataque del comando ucraniano en la región de Bryansk pidieron que se cambiara el estatus de la operación militar especial a “operación contraterrorista”.

El primer vicepresidente del Comité de Control de la Duma estatal, miembro del grupo de trabajo sobre Movilización, del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, Dmitry Gusev, declaró:

“Estoy seguro de que ahora nos están esperando decisiones serias que cambien los límites de la operación especial. Porque ya se superan todos los límites, en el sentido literal y figurado de la palabra. El partido Una Rusia Justa y nuestro líder Sergei Mironov han declarado durante mucho tiempo que era necesario cambiar el estatus de la operación militar especial por el de contraterrorismo”, dijo el diputado.

Gusev también aclaró cómo difiere ese estatus del de la operación especial. “La diferencia es que el objetivo principal sería destruir el liderazgo de estos grupos criminales. En este caso, estamos hablando de nuestros oponentes del lado ucraniano”, explicó.

El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, Alexei Zhuravlev, dijo que las autoridades de Ucrania están siguiendo el camino del yihadista Basayev

“Las fuerzas armadas, y todo el liderazgo de Ucrania se mueven a lo largo del camino de Shamil Basayev. En realidad, Basayev siempre ha sido un asesino y un terrorista. Kiev se divide rápidamente y se convierte en una criatura siniestra”, dijo el diputado.

En una nota del 2 de marzo a las 19:18, Ria Novosti enfatizó que se trataba de “una formación armada terrorista”. Y “el hecho de que reciba órdenes de los funcionarios de otro Estado, no cambia nada, simplemente confirma una vez más lo que, en general, ya sabemos: Ucrania es un Estado terrorista”.

“El objeto de ataque no eran objetivos militares, que aún podrían atribuirse a ‘objetivos militares legales’. No, el objetivo resultó ser la población civil, incluidos los niños. Esta acción no tiene un significado militar. El ataque tiene el único fin de sembrar miedo e incertidumbre en la sociedad rusa, y no sólo en las regiones fronterizas. Es una forma pura de terrorismo, eso es lo que es”.

“Dos circunstancias importantes se derivan de esto. En primer lugar, las fuerzas que son conscientes de su inevitable derrota tradicionalmente recurren a los métodos terroristas. Y esto significa que las cosas para Kiev están bastante mal, y lo más importante, son conscientes de ello. El ataque a la región de Bryansk parece un gesto de desesperación, un intento de al menos cambiar de alguna manera una situación que se arrastra rápidamente hacia la catástrofe”.

“Y en segundo lugar, la Rusia moderna tiene una experiencia extremadamente extensa y muy exitosa en la lucha contra el terrorismo. Además, no sólo las fuerzas especiales, sino también nuestra gente en general. La resistencia, el coraje, la perseverancia y la destrucción despiadada de los terroristas son métodos probados que nos permitieron hacer frente a esta abominación la última vez….”

Zelensky lo niega todo

Kiev acusó a Rusia de organizar un auto-ataque de falsa bandera. El día anterior, el ministro ucraniano Podoliak dijo algo similar. Ante un aparente intento de ataques con drones dentro de Rusia, dijo que se trataba de “atacantes domésticos”.

Comentarios de los ciudadanos rusos en los medios

–Los guardias fronterizos soviéticos no habrían permitido esto. La frontera era sagrada e inviolable. ¿Cuando nuestro Estado finalmente se dará cuenta de que no debe haber lealtad y humanismo con un Estado enemigo que mata a nuestros ciudadanos? Esta ya es una guerra contra nuestro territorio.

–En la frontera de la URSS no hubieran pasado, ¿Y la tecnología?

-¿Dónde estaba la Guardia Fronteriza, en un castillo o dónde? Además, ¿los dispositivos chinos no funcionan para la vigilancia?

–La Guardia Fronteriza se terminó, o más bien los terminaron en 2003, ahora el servicio fronterizo está a cargo del FSB. En la frontera además se terminó con todo el sistema de seguridad. Preguntas, al liderazgo.

-Parece que en la frontera es un completo desastre, ¡entra y haz lo que quieras! No es excusa que no haya Guardia Fronteriza. ¡Alguien debería responder por esto!

–Esto es lo que resulta de haber vivido durante 30 años con la estrategia ideológica de los oligarcas y adorando a Occidente, gerentes del poder e idólatras, en lugar de especialistas

-¿Por qué no fortalecemos a los agentes de la ley en los territorios fronterizos?

-¿Cómo pasa desapercibido por la frontera un grupo armado? ¿Por qué no hay tierra quemada por múltiples kilómetros desde la frontera hasta la línea de contacto de las fuerzas armadas de la Federación Rusa y las fuerzas armadas ucranianas?

– Bueno, ¿tal vez porque la longitud de la línea de contacto es de más de 2000 km? Un grupo preparado de saboteadores siempre cruzará cualquier frontera, para eso se los entrena.

-¿Y la frontera está equipada como se esperaba? ¿Quién debe responder?

– Y todavía no sabes qué desastre es la frontera con los kazajos…

-¿Por qué la frontera es un colador? ¿Quién será responsable de esto?

-¿Cómo llegaron a la región de Bryansk desapercibidos? ¿Nuestra frontera es un patio, o qué pasa? De qué podemos hablar entonces. No me sorprenderá si mañana los atacantes llegan a Moscú.

-¿Tenemos una frontera como un colador? Alguien al final debería ser responsable de todo el desastre.

¿Cómo cruzaron la frontera, y no una frontera cualquiera, sino la frontera del Estado con el que nuestro país está llevando a cabo una operación militar especial?

–¿Tenemos una frontera como un colador justo con el país contra el que luchamos?

-Ustedes, expertos, ¿saben que la frontera de la Federación Rusa y Ucrania es de 1300 km?

-¡Den armas a la población!

-Es necesario tomar las ciudades (ucranianas) con fuerza y ​​sin contemplaciones. Y los misiles ya deberían están cayendo en los suburbios. Esos banderovsky [seguidores del dirigente histórico nazi ucraniano Stepan Bandera] no deben ser tan difícil de castigar. La bondad se toma por debilidad. Nuevamente, la transacción de grano se extiende. Y ¿qué obtiene Rusia de esto? Nada. Engañarnos.. Los gestos de buena voluntad son gestos de humillación ante unos pervertidos y fascistas. No se pueden tener gestos de buena voluntad frente al enemigo. Si en la URSS, no hubiéramos luchado al 200%, no hubiéramos ganado. ¡La victoria será nuestra!

Anuncio publicitario