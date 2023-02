CONFLICTO OTAN/RUSIA EN UCRANIA: Resumen semanal del frente militar y político

27 de Febrero

El ejército de la Federación de Rusia rechazó un ataque en el área de Kremenny

FUENTE URA RU

Los combatientes de la Wagner se acercan al centro de Bakhmut (Artemovsk), informó Igor Kimakovsky, asesor del presidente interino de la República Popular de Donetsk.

Ucrania llevó tropas a la frontera con Transnistria

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, podría estar de acuerdo en el posible ataque de Ucrania contra Transnistria, cuya independencia no reconoce. Un ataque a Transnistria desde Ucrania, tendría consecuencias impredecibles debido a los almacenes de municiones de la época soviética. El ex presidente de Moldavia, Igor Dodon, instó a la presidenta Sandu a no desatar la guerra en la región.

El ejército ruso destruyó el centro operativo de operaciones especiales de las fuerzas armadas ucranianas en el área de Khmelnitsky.

Las fuerzas ucranianas intentaron atacar las posiciones de la Federación Rusa en el área de Kremenny, pero fueron rechazadas.



Ucrania envía a la primera línea de defensa de Bakhmut a personas acusadas de pequeños hurtos

El corresponsal militar de Ria Novosti explicó que los combatientes de la Wagner encontraron junto al cuerpo de un soldado ucraniano muerto, llamado Alexander Anatolyevich Krasnorutsky, documentos que mostraban que Krasnorutsky había sido juzgado por el robo de 5 litros de gasolina y 2 kilogramos de azúcar. Anteriormente había sido juzgado por el robo de una bicicleta. Unos días después de la sentencia, se le dio un rifle. Krasnorutsky murió, en el frente, cuatro días después.



La liberación de las regiones de Nikolaev, Odessa, Kharkov y Dnipropetrovsk, significarán el colapso inminente del régimen de Kiev en Ucrania

La captura de las regiones de Nikolaev y Odessa, y luego Kharkov y Dnepropetrovsk, indicarán el final inminente de la operación especial, dijo el coronel retirado Viktor Litovkin. No descartó que Rusia se vea obligada a ir a la frontera con Polonia. “Debemos entender algo simple: si al menos un pedazo de tierra ucraniana permanece sin ser liberada por nosotros, entonces desde allí nos dispararán con todas las consecuencias resultantes. Por lo tanto, no tenemos más remedio que ir hasta la frontera polaca ”, explicó el experto militar.

La batalla decisiva se puede celebrar en el área de Zaporizhia, dijo Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la Región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia.

26 de Febrero

Ucrania está preparando un ataque contra Crimea y la destrucción de almacenes militares en Rusia, para la primavera, dijo el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano

Estados Unidos aún no ha decidido si apoyará el ataque de Ucrania en Crimea. Zelensky cree que la captura de la península de Crimea llevará la paz a Ucrania

El comandante principal del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, informó al presidente de Ucrania sobre la situación crítica de las fuerzas armadas en Bakhmut (Artemovsk). Según él, el ejército ucraniano sólo tiene un camino para la retirada, aunque también está bajo el control de las fuerzas rusas.

Las fuerzas armadas de Ucrania hicieron explotar una presa en Bakhmut. Debido a esto, el agua llena los sótanos, lo que puede provocar una epidemia entre los ciudadanos, dijo el jefe interino de la República Popular de Donestk, Igor Kimakovsky.

Los tanques Leopard llegan a las fuerzas armadas de Ucrania, en Chasov Yar, cerca de Bakhmut. Los combatientes de la Wagner, dijeron que aún no habían encontrado esos tanques.

Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informa:

El ejército de la Federación de Rusia destruyó un helicóptero MI-8 ucraniano en la región de Kharkov. Además, el ejército ruso eliminó siete drones en la República Popular de Lugansk y en la región de Kherson incorporada a la Federación de Rusia.

25 de Febrero

El comandante de pelotón del grupo Wagner informó que quedan 1.740 metros para llegar hasta el centro de Artemovsk (Bakhmut). Los combatientes de la Wagner también tomaron posesión de la aldea de Yagodnoye al norte de la ciudad.

Rusia tomó 1877 asentamientos que estaban bajo el control de Kiev, según datos ofrecidos por Vladimir Zelensky.

Las fuerzas aéreas de la Federación de Rusia derribaron a los aviones SU-24 y MIG-29 de las fuerzas ucranianas, en la República Popular de Donetsk. Además, el sistema de defensa aérea rusa derribó un avión de ataque ucraniano SU-25 en la región de Kherson, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentan a grandes pérdidas de especialistas militares de inteligencia aérea en el área Bakhmut. Cinco formaciones ucranianas tienen déficit de unidades de operadores de drones.

Según Zelensky, el conflicto entre Rusia y Ucrania terminará sólo cuando se observen todos los puntos de la «fórmula» elaborada por él mismo.

El ejército ucraniano puede comenzar una ofensiva sur en la región de Zaporizhzia a fines de marzo, dijo Vladimir Rogov, miembro del Consejo de Administración de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia. También señaló que las fuerzas armadas de Ucrania construyeron apresuradamenre áreas fortificadas en la parte de Zaporizhia que controlan.

Las fuerzas armadas ucranianas tienen la intención de invadir Transnistria para capturar las municiones soviéticas almacenadas allí, según el experto militar Igor Nikulin

[Transnistria -cuyo nombre oficial es República Moldava del Transniéster- es un Estado de Europa oriental, con reconocimiento limitado, entre la frontera entre Moldavia y Ucrania. Declaró su independencia en 1990, lo que generó la guerra de Transnistria hasta 1992. La República de Moldavia no reconoce la secesión].

24 de Febrero

El primer ministro polaco Mateusz Moravetsky anunció que Polonia proporcionó a Ucrania el primer lote de tanques Leopard 2A4, que consta de cuatro unidades. Insistó a los aliados de la Unión Europea y la OTAN que proporcione tanques de Kiev.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China presentó un plan de paz para resolver el conflicto en Ucrania. El documento incluye 12 puntos, entre los cuales se apoya la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev.

Zelensky dijo durante su alocución nocturna diaria que la situación de las fuerzas armadas de Ucrania en el frente ahora es bastante difícil.

El canciller alemán Scholz dijo en directo en uno de los canales de televisión alemanes, que quería hablar con el presidente ruso Vladimir Putin, con la intención de encontrar una solución «correcta» al conflicto ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso informó:

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron cinco almacenes con municiones de las fuerzas armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk y en la región de Zaporizhzia; y el puesto de mando ucraniaano en Avdeevka.

Las tropas rusas destruyeron un obús estadounidense M777 y una lanzadora autopropulsada polaca Krab en el área del sur de Donetsk. Entre las pérdidas ucranianas, hay también un tanque, dos vehículos de combate contra la infantería, cuatro MLR «Huracán», así como el centro antibatería de producción estadounidense AN/TPQ-36 y un D-20.

Washington proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de asistencia por valor de 2 mil millones de dólares. EEUU también tiene la intención de transferir Ucrania municiones de artillería adicionales y drones.

El personal del proyecto Tribunal investigó miles de crímenes cometidos por las fuerzas armadas ucranianas desde el momento en que comenzó la operación especial. Los crímenes fueron cometidos por los combatientes del Batallón Azov (organización declarada extremista y terrorista, prohibida en la Federación de Rusia), funcionarios de los servicios de inteligencia ucranianos SBU, así como por mercenarios extranjeros.

23 de Febrero

Estados Unidos discute el suministro a Ucrania de aviones militares de cuarta y quinta generación

En declaraciones al canal de televisión británico Sky News, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, prometió no usar aviones de combate para atacar en Rusia. Dijo que se utilizarían para devolver a Ucrania los nuevos territorios rusos. Gran Bretaña no quiere enviar estas armas a Ucrania por temor a que caigan en poder de Rusia y conozca su teconología secreta. Italia dijo que es casi imposible enviar este suministro. Estados Unidos, estaría dispuesto a apoyar el envío de aviones de combates a Ucrania, por parte de otros países.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Occidente quiere dividir a Rusia y que Rusia está en peligro. «Los países occidentales están tratando de desmembrar a Rusia y privarla de soberanía, utilizando a Ucrania, pero estos intentos están condenados al fracaso», dijo Shoigu.

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que el ejército ruso derribó un avión SU-25 ucraniano, cerca de Kherson.

Las agencias meteorológicas occidentales distorsionan deliberadamente los pronósticos del clima para desinformar a las fuerzas aéreas rusas

Los servicios meteorológicos occidentales dan datos falsos para que los expertos rusos elaboren pronósticos climáticos incorrectos y, por lo tanto, desorienten a las fuerzas militares, explicó el meteorólogo militar retirado Alexander Ilyin. Por lo tanto, los centros de la Federación de Rusia tienen que trabajar manualmente fuera de la red internacional.

«A menudo sucede que los puntos de observación meteorológicos que se encuentran en las áreas de donde proviene el clima, dan información incorrecta. Es decir, son de los países hostiles a nosotros. De hecho, todo el proceso de formación del clima proviene del oeste y del noroeste. Si obtenemos esa información y sin sospechar nada, preparamos el pronóstico del tiempo, damos datos incorrectos”, dijo Alexander Ilyin. El teniente coronel de la reserva explicó que el trabajo de la aviación militar depende del pronóstico claro del clima. “El trabajo de la aviación es muy importante aquí, como para que la información inicial sea correcta y, en consecuencia, haya un pronóstico correcto. Luego se planifica el trabajo, las acciones de los misiles con cabezas de guía infrarroja, para que la nubosidad no interfiera su visibilidad y su precisión”, agregó.

La compañía francesa Auchan Holding cayó en la lista ucraniana de «patrocinadores de la guerra», debido a que no abandonó el mercado ruso después del inicio de la operación especial

Por el momento, hay 230 cadenas Auchan en Rusia. [Auchan es uno de los minoristas más grandes del mundo con presencia directa en Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Hungría, Ucrania, Rusia, Taiwán, Senegal, Mauritania, Tayikistán y Túnez. En España opera con el nombre de Alcampo. Los propietarios de Auchan también lo son de las conocidas Leroy Merlin y Decathlon].

22 de Febrero

Rusia se protegerá de Occidente por cualquier medio, incluidas las armas nucleares, declaró el vicepresidente del Consejo de Comisarios Populares, Dmitry Medvedev

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia repelieron la ofensiva de las fuerzas armadas ucranianas en el área de Krasnyi Liman.

El ejército ruso destruyó el punto de despliegue de los mercenarios extranjeros, en el área del pueblo de Memick, en dirección a Donetsk

20 de Febrero

Estados Unidos aprobó una nueva ayuda militar a Ucrania por 500 millones de dólares. El nuevo paquete incluye municiones para artillería, sistemas antitanque y radares de vigilancia aérea.

La mayoría de los equipos occidentales recibidos por el ejército ucraniano fueron destruidos por el ejército ruso

Desde diciembre de 2021, la OTAN transfirió a Ucrania: 1.170 sistemas de defensa aérea, 440 tanques, 1.510 BMP, 655 sistemas de artillería; más de 9.000 misiles occidentales para lanzadoras autopropulsadas MLRS, y más de 1 millón de proyectiles de tanques, informó Ria Novosti.

Zelensky dijo que las fuerzas armadas de Ucrania no mantendrán Bakhmut (Artemovsk) a toda costa, y que las tropas ucranianas abandonarán la ciudad cuando lo considere apropiado.

El presidente de Ucrania dijo que la unidad de China y Rusia «pondrá al mundo en la línea del estallido de la tercera guerra mundial»

La Fuerza Aérea rusa en la región de Kharkov derribó un avión SU-27 ucraniano, informó el Ministerio de Defensa ruso.