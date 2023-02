GUERRA EN EUROPA: La mayor amenaza para la seguridad son unas élites políticas no cualificadas, señala un politólogo checo

El profesor Oskar Krejčí en una entrevista con el medio Parlamentní, señala que el mundo ha regresado a la época de mediados de los años 50 y que, ahora la mayor amenaza para la seguridad mundial es la generación de políticos que no han vivido una gran guerra y no entienden de lo que hablan. Krejčí explica que la guera en Ucrania, ya cambió el mundo, y se reducirá el peso específico de Ocidente.

Los obstáculos para la paz

–Ha pasado un año desde el comienzo de la guerra ruso-ucraniana. ¿Cómo cambió la guerra a Ucrania, a Rusia, y también a toda Europa, profesor?

La guerra destruye Ucrania. No importa con qué resultado termine, Ucrania perderá cientos de miles de vidas, las pérdidas económicas serán cientos de miles de millones de dólares, la vida social se verá interrumpida.

Por otro lado, Europa está experimentando intoxicación en la unidad de Occidente y no tiene idea de hacia dónde se dirige.

Compare las declaraciones de la Conferencia de Seguridad de Munich y el discurso del 21 de febrero de Vladimir Putin. Obviamente hay dos mundos separados.

En lo que respecta a Ucrania, la guerra comenzó en febrero pasado para los políticos de Occidente, para Rusia empezó por un golpe de Estado en Kiev de 2014. Ninguna de las partes logró sus objetivos iniciales. Ucrania continúa luchando, Rusia no se ha derrumbado. En su discurso, el presidente ruso habló de una disminución en el producto interno bruto del 2.1 % e inflación del 4 al 5 %. Más de la mitad del comercio exterior ruso se lleva a cabo en monedas nacionales, fuera del dólar y del euro. Eso no es un colapso.

–¿Cómo evalúa todo a nivel mundial?

La guerra en Ucrania cambió el mundo. Resulta que la lucha en Europa no es tan grave como el conflicto en el Medio Oriente.

El Sur finalmente se separa de sus metrópolis coloniales, y comienza a percibir los problemas del mundo a través del prisma de sus propios intereses. La guerra reduce el peso específico de Occidente, especialmente Europa, en el mundo. Rusia es más Este y Sur, lo que puede convertirse en un problema importante para el futuro de la Unión Europea.

China, como se puede ver en el «libro blanco» de la Iniciativa de Seguridad Global publicado recientemente en Beijing, actúa como un estabilizador global, un factor calmante. Sin embargo, esto molesta a algunos políticos.

–Según el Senado checo, la Federación de Rusia representa la amenaza más importante para la seguridad global. ¿Qué piensa usted al respecto?

La mayor amenaza para la seguridad mundial son las élites políticas no cualificadas que se niegan a aceptar la realidad de los cambios que están teniendo lugar. En un mundo donde despertaron económicamente colosos como China e India, Occidente no puede ser el amo que dicta las reglas para todos.

–¿Cuáles son las posibilidades defensivas de la República Checa en caso de amenaza rusa?

No creo en la amenaza rusa para la República Checa. Odio decirlo, pero nuestro hermoso país en Europa no tiene un gran significado geopolítico: las principales carreteras no pasan por aquí. Praga es geopolíticamente interesante sólo para aquellos que quieren hacer el viaje más corto de Berlín a Viena.

Y ya que hablamos de Viena: ¿Verdad que no se ve la misma histeria en la vecina Austria que en nuestro país?

Nuestras posibilidades defensivas se encuentran principalmente en el arte diplomático de la paz. Sin embargo, las élites políticas checas aún no han crecido.

–¿Qué puede decirnos del año de guerra? ¿Cómo evolucionará la situación en el frente?

Parece que las armas e inteligencia modernas (para Ucrania gracias a los envíos de Occidente) hacen imposibles grandes avances soprendentes en el frente. Mientras tanto, Rusia parece usar su superioridad en la presión en toda la línea y está buscando un lugar más débil. Debido a la densidad de la defensa fortificada, el procedimiento es lento, y están esperando un momento y un lugar donde se derrumbe la defensa.

Sin embargo, el predominio del lado ruso es inequívoco, no creo que cambie con el suministro de armas modernas de Occidente.

La pregunta sigue siendo lo que sucedería si miles de «voluntarios» de los ejércitos de la OTAN llegaran a empuñar estas armas.

–El recién elegido presidente checo Petr Pavel admitió que es posible entrar en una situación en la que la recuperación de ciertas partes del territorio ucraniano significará más pérdidas de vidas de las que la sociedad puede soportar. ¿Qué opina?

Es necesario pensar en el horizontes del fin de la guerra. Las reuniones de Macron no parecen innecesarias.

De todos los finales de la guerra en Ucrania, el más probable, parece ser el que signifique concesiones territoriales de Kiev. Ninguna histeria mediática o protestas de ministros pueden cambiar nada.

–En el sitio web del Ministerio del Interior se señala que hay varias iniciativas de paz en el espacio público que piden el fin de la guerra en Ucrania, y a veces incluso exigen el final del apoyo militar occidental de Ucrania. Y se dice: «Estas iniciativas están respaldadas por el humanismo y el pacifismo, pero son manipuladoras, sirven principalmente intereses estratégicos rusos …»

El derecho a la vida es la ley humana predeterminada. Y el derecho a la vida es el derecho a la paz.

Aquellos que condenan la paz hoy y piensan que es posible ganar a Rusia en esta guerra, hablan de una «victoria estratégica», lo que significa la eliminación completa de Rusia como un poder soberano.

El pasado reciente es instructivo. El psicólogo estadounidense Gustave Gilbert tuvo la oportunidad de hablar con criminales de guerra nazis en Nuremberg. En el libro Nuremberg Daily, entre otras cosas, cita las palabras de Hermann Göring sobre el consentimiento de la mayoría del pueblo alemán con las actividades bélicas de Hitler. Según Göring lo importante es que las personas siempre obedezcan las órdenes de los líderes. «Es fácil. Todo lo que tiene que hacer es decir que están en riesgo y acusar a los pacifistas de falta de patriotismo y poner en peligro el país».

La mayoría de los que critican la participación de los gobiernos occidentales en Ucrania se sienten parte de Occidente. Sólo piensan que los gobiernos actuales están equivocados. Como en el caso de Yugoslavia o Afganistán.

–El presidente Biden visitó Kiev y confirmó otro paquete de ayuda de dos mil millones de dólares, que incluye otros equipos militares, municiones de artillería, obuses y misiles. Al final de esta semana, la administración Biden anunció más sanciones.

Las sanciones son perjudiciales para ambas partes. La inflación en Rusia es menor que en la Unión Europea. Hasta ahora, ambas partes intentarán continuar sus esfuerzos este año, con más intensidad. Ese no es un buen mensaje.

–Profesor, al final, ¿su conclusión después de un año de guerra?

Tragedia. Eso es lo primero que puedo pensar. Las víctimas en su mayoría son jóvenes que no son responsables de nada.

El caos en el mundo está creciendo, aumenta la imprevisibilidad.

El presidente Putin anunció que Rusia está suspendiendo su participación en el Acuerdo de armas estratégicas. Y agregó que si Estados Unidos renueva las pruebas nucleares, Rusia también lo hará. Regresamos a mediados de la década de 1950. Con una generación de políticos que no han experimentado una gran guerra y generalmente no entienden de qué están hablando. No es bueno. Ojalá la guerra finalice este año.

El profesor Oskar Krejčí (Praga, 1948) es un politólogo checo, especialista en geopolítica, autor de 30 libros y más de mil estudios y artículos. Es profesor universitario, director del Instituto de Estudios Globales de la Universidad UJAK de Praga.

Anuncio publicitario