ECONOMÍA RUSA – UN AÑO BAJO SANCIONES: Por qué no se cumplieron los pronósticos occidentales

El profesor Alexander Safonov, de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, explicó en una entrevista en URA.RU, cómo Occidente calculó mal, qué medidas protegieron a la economía rusa y los objetivos que debe lograr el país en el futuro.

Los resultados económicos de Rusia bajo un año de sanciones sorprenden a EEUU y a la UE

Gráfico del nivel de sustitución de importaciones en Rusia *

(*)Materiales de construcción 96%-Maquinaria de transporte 92%-%-Metalúrgica 90%-Industria farmacéutica 35%-Productos infantiles 31%-Recambios industriales 24%

Los escenarios del colapso de la economía rusa debido a las sanciones sin precedentes de los Estados Unidos y la UE, no se han hecho realidad. En respuesta a las sanciones, el gobierno de la Federación de Rusia, dirigido por el primer ministro Mikhail Mishustin, cambió radicalmente la política económica.

–Después de la introducción de las sanciones de EEUU y la UE, los expertos dieron pronósticos negativos para Rusia. El colapso económico en 2022 no ocurrió. ¿Por qué?

Rusia, a diferencia de muchos países, es autosuficiente en términos de recursos básicos, no sólo los naturales, sino también los humanos. A lo largo de los años de interacción con la comunidad internacional, nuestro país ha estado muy integrado en la economía mundial. Muchas fábricas en Europa y Estados Unidos trabajaron exclusivamente con nuestras materias primas o productos semi-manufacturados. Es imposible interrumpir todas las cadenas a la vez. La economía no puede pagar eso. Así, que las sanciones se desarrollaron gradualmente y esto le dio a Rusia tiempo para adaptarse.

Muchos países de América Latina, África, la región del Pacífico y Medio Oriente no apoyaron las sanciones. El grupo de Estados que nos ha brindado apoyo económico y político es mucho mayor que el de aquellos que se han unido a las sanciones. Establecimos lazos con Irán, interactuamos con Pakistán, Vietnam.

-¿Qué no tomaron en cuenta Europa y Estados Unidos introduciendo sanciones?

En la Federación de Rusia, hubo una larga discusión sobre que, muchas competencias deberían desarrollarse de forma independiente. A menudo, la competencia injusta de las compañías occidentales, que también utilizó esquemas de corrupción, interfirieron con este desarrollo. El vacío que surgió después de salir de nuestro mercado, lo llenaron los fabricantes nacionales. Esto condujo a un aumento en los volúmenes de producción en diferentes sectores de la economía. Por supuesto, hay dificultades.

La operación especial, que aumentó los pedidos estatales en la industria manufacturera también jugó un papel. Esto también influyó en las industrias de materias primas.

Los pronósticos apocalípticos realizados por los analistas occidentales de que tendríamos un caída del 26% durante el año, no se hicieron realidad. Además, la producción industrial mostró un aumento del 0.3%. Esto causó sorpresa entre los occidentales.

–Las primeras consecuencias de las sanciones se sintieron en el sistema financiero. ¿Qué hizo Rusia en esta área?

Un aumento en la tasa de descuento y la restricción de la venta libre de dólares y euros, condujo a la congelación de transacciones especulativas. No permitimos retirar una parte importante de los activos extranjeros del país. Si el banco central hubiera dejado la situación sin estos cambios, entonces en lugar del 11.9%, tendríamos el 40% de inflación. Puede recordar la experiencia de 1999, cuando la lucha especulativa con el rublo terminó default. En febrero y marzo de 2022, se esperaba eso de nuestro país. No hubo default.

–¿Se lograron durante este año reducir las consecuencias negativas de la desconexión del Swift?

La desconexión del Swift ha complicado los cálculos de los bienes. Tenemos que recurrir a herramientas intermedias. La posición dura de exigir los pagos del petróleo y gas en rublos, condujo al hecho de que la UE y Estados Unidos se vieron obligados a cancelar las restricciones para los bancos. De lo contrario, no podían pagar por aquello que realmente necesitan de nosotros.

Los Estados presionan a los aliados, exigiendo apretar las sanciones, pero no se olvidan de sus propios intereses. Para los bienes que son estratégicos para ellos, no impusieron restricciones: para el níquel, litio, titanio, fertilizantes, o uranio enriquecido.

Con muchos países, Rusia cambió a pagos en monedas nacionales. ¿Cómo perciben esta transición?

Se dieron cuenta de que era de su interés desarrollar formas paralelas de interacción financiera con la Federación de Rusia. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India y China no desean estar bajo el control constante de los Estados Unidos. Esto hizo posible el desarrollo de sistemas de pago alternativos, la creación de cestas bivalores.

–Hace un año, se observó un aumento de precios y una mayor demanda de determinados productos. A principios de marzo, la inflación se desaceleró y los precios se estabilizaron en el verano. En todo el año, la inflación no excedió los valores pronosticados. ¿Por qué y cómo afectó esto a la economía?

Hace un año, muchos precios variaron asociados con el comportamiento de las personas. Les parecía que los productos que están acostumbrados a comprar podrían desaparecer de las tiendas. Se apresuraron a comprar y aumentó la demanda. Hubo un déficit artificial de raíces psicológicas que condujo a un aumento en los precios de algunos bienes. El tipo de cambio del dólar aumentó a 120. La gente creía que al día siguiente todo se cerraría y no llegaría nada del extranjero.

Luego, las autoridades comenzaron a introducir restricciones al aumento de los precios, junto con una política informativa. La gente veía que había azúcar en los estantes un día, y al siguiente, había almacenes llenos. La demanda disparada de muchos productos se ha parado y también el precio. Y durante este período de tiempo, las perspectivas para el desarrollo de la economía se hicieron más claras.

–El gobierno apoyó rápidamente a las pequeñas y medianas empresas: se introdujo una moratoria para los pagos; se ofrecieron préstamos; las primas de seguros se cancelaron y ha aparecido una importación paralela. ¿Cómo se comportan los empresarios en condiciones de incertidumbre?

-Las empresas estaban en una situación difícil. La decisión del banco central de aumentar la tasa de interés al 21% hizo que para muchas compañías fuera casi inalcanzable tomar un préstamo. Pero el Estado introdujo beneficios fiscales, reduciendo el costo del producto producido y apoyando la competitividad de los precios en la Federación de Rusia.

Las empresas recibieron subsidios como parte de protección del empleo. Muchas compañías pudieron salvar al personal y se evitó un aumento en el desempleo, mantuvo la solvencia de las personas, que continuaron recibiendo ingresos, lo cual es importante para el funcionamiento de la demanda.

El Estado ha aplicado un enfoque elaborado durante la pandemia: reducir las cargas económicas en las pequeñas y medianas empresas, tanto como sea posible. Muchas empresas recibieron pedidos del Estado para el ejército. La industria textil se está desarrollando muy activamente, gracias a estos pedidos.

–Después de las primeras sanciones contra Rusia en 2014, comenzó un movimiento hacia la sustitución de las importaciones. En 2022, este tema empeoró. ¿Las empresas lograron reconstruirse? ¿En qué sectores hay resultados?

-La sustitución de la importación implica un ciclo completo de producción de bienes. Necesitamos personal cualificado, soluciones de diseño, equipos. Todo esto se puede comprar, pero las competencias son un aspecto complejo. No se pueden desarrollar en un año. Mire la situación con los semiconductores. Los compramos en el extranjero, en el mismo Taiwán. La estrategia resultó ser incorrecta.

Las autoridades decidieron recrear un ciclo completo para su producción. Este objetivo requerirá al menos 5-7 años. En ese tiempo, deberíamos tener una categoría de bienes que podamos producir completamente en todo su ciclo.

Esto es, principalmente, las nuevas tecnologías: aviónica, ciencia de los materiales, materiales compuestos. La recreación de un nuevo entorno científico-técnico en torno a las empresas tiene un gran impacto.

–En la segunda mitad del año, el gobierno de la Federación de Rusia se dedicaba a la reestructuración de los lazos logísticos. El primer ministro Mikhail Mishustin visitó Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán. ¿Qué resultados ha dado la activación de las relaciones con Asia?

-Para responder a esta pregunta, hay que ver cómo, en condiciones de sanciones, se están desarrollando las economías de nuestros socios. Y todos tienen ventajas.

Estos países se han convertido en una especie de centros de transporte para la Federación de Rusia. Una gran cantidad de bienes pasan directamente a través de ellos y esto crea trabajos adicionales, les trae ingresos. La actividad de inversión en esas repúblicas mencionadas ha aumentado considerablemente.

En la logística hay muchas articulaciones conjuntas que pueden tener éxito. No es de extrañar que la integración económica geográfica haya existido en la Unión Soviética.

La penetración mutua de las economías hará que sea imposible repetir situaciones como las sanciones actuales. Además, los países de Asia Central son transitores geográficos en las relaciones de Rusia con India, Irán, Pakistán, Afganistán.

¿Puede el efecto acumulativo de las sanciones dañar la economía en el futuro?

-El efecto existe, y no hay que descartarlo. Se manifestará en el hecho de que extraeremos menos combustibles fósiles. Esto puede considerarse como una ventaja. El hecho es que el petróleo, el gas y el carbón no son fuentes de energía renovables. Por lo tanto, el vacío que surgió en las relaciones con Occidente nos permite ahorrar recursos.

¿Qué tareas tienen por delante las autoridades rusas en 2023?

–La continuación de la lucha contra la inflación; la restauración del poder adquisito de la població; resolver problemas comerciales en términos de promoción de nuevas empresas, lo cual estará dirigido a la sustitución de las importaciones.

En primer lugar, trabajar con pequeñas y medianas empresas, y en menor medida, con grandes empresas. Entonces todo irá bien para las empresas. Se alimentarán a sí mismas. Las pequeñas empresas son una fuente de ideas y capital humano.

