DESDE EL DONBASS: «Para nosotros el comienzo de la operación militar especial fue un día de fiesta»

Los referéndums son más importantes que la operación especial, dice el fundador de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk

Vitaliy Kiselev

Entrevista de URA RU al legendario comandante de la Milicia Popular de la RPL, Vitaliy Kiselev.

– ¿Cómo recibió la noticia sobre el comienzo de la operación especial?

-Entendí que tarde o temprano comenzaría algo grande. Para nosotros fue un día de fiesta, cuando Vladimir Vladimirovich [Putin] anunció que los territorios de la República Popular de Lugansk serían liberados y unidos a Rusia, fuimos por Lugansk con banderas durante toda la noche despertando a la gente. Esperábamos algo menor, pero obtuvimos más. Fue una sorpresa para absolutamente todos los habitantes de la República, aunque todos esperaban que tarde o temprano algo comenzaría. Lo vimos en el enemigo: había una preparación intensiva, los instructores de la OTAN llegaron hasta la línea de contacto de combate e intentaban poner sus bases en Ucrania. No podíamos retroceder y dimos el primer golpe.

– ¿Qué es más importante para usted, el comienzo de la operación especial o los resultados del referéndum?

– Los resultados del referéndum. Los combates pueden afectar positiva o negativamente un territorio, pero lo principal es el marco legislativo y la determinación de ser quiénes somos y por qué estamos aquí. El referéndum estableció el punto irrevocable que nos llevó a lo que está sucediendo.

– ¿Cómo evalúa la operación especial?

-En algún lugar nos apretaron, y en otros nos fue mejor.

Estamos luchando no sólo contra las fuerzas armadas de Ucrania: estamos luchando contra mercenarios, instructores y el Occidente entero que suministra no sólo armas pequeñas, sino que también se prepara para suministrar aviones. Esta es una tendencia peligrosa, sólo las armas modernas de alta tecnología y su uso en el campo de batalla pueden resistir esto.

La demostración de esto es lo que le pasa al régimen de Kiev: cuando se destruye el sistema de energía, se para el trabajo de fabricación de municiones y la reparación de equipos.

– ¿Por qué, junto con la tecnología moderna, en la operación especial se usan armas «obsoletas»?

– Estamos en un período de transición para las armas modernas y la conducción de las operaciones militares, entre como se combatía antes y cómo lucharemos en el futuro. Muchos jóvenes especialistas [que participan en la operación especial] tienen una mentalidad con decenas y cientos de años de anticipación. Todos quieren que un cohete vuele y destruya al enemigo; esto aún no sucederá.

Los únicos que ganan hoy en el campo de batalla son los hombres de infantería. Hasta que ellos no ingresan en un pueblo, no se toma. Aunque tenemos drones bombardeando tanques y armas, el pueblo no está tomado hasta que no se entra, y se toma la bandera (enemiga), como en la operación de Debaltsevo. Esa es la victoria.

– ¿Cuáles son las armas del futuro?

– Drones y misiles, por supuesto. El mismo sistema de misiles «Avangard» («Vanguardia») es un arma única que obtuvimos con mucho esfuerzo, como cualquier desarrollo de alta tecnología. Pero no puedo decirle cómo lo usaremos, ahora no puedo, ¡el enemigo no está durmiendo!

Si hablamos sobre el futuro cercano, es el de los hombres de infantería que ponen las botas sobre el terreno; de los que avanzan con nuestros tanques…

– ¿Cómo afectará a la guerra ​​el suministro de equipos pesados a Ucrania?

– Si Ucrania no hubiera recibido armas occidentales, la guerra habría terminado hace mucho tiempo. Pero Estados Unidos y Occidente estaban preparando y saturando Ucrania con armas.

En el campo de batalla, cualquier equipo técnico, ya sea un tanque o un vehículo militar blindado, es un arma formidable. La gente común dice «y qué, lo quemarán», ¡pero trate de quemarlo en el campo de batalla! Hay que ser un especialista. Sé desde 2014, lo difícil que es, incluso si el equipo que lo maneja es inepto, es un arma terrible y muy formidable.

Los tanques que vendrán pronto – Bradley, Leopard, Panther- equiparán a varias unidades nuevas. Todos conocen las declaraciones sobre la preparación de las mismas. Y luego serán enviados a Kremennaya-Svatovo o al área de Melitopol. Los nuevos tanques no cambiarán el curso de los eventos, pero se pueden retrasar. Imagine lo que esas máquinas pueden arrasar.

Pero como dijo nuestro presidente: «No vamos a usar sólo armas simples, como un lanzador de granadas para detener estos tanques».

– ¿Qué momento recuerda más del año de operación especial?

-Cuando en el otoño detuvimos fuerzas muy grandes en el área de Kremennaya-Svatovo . Desde septiembre, el frente no sólo estaba estabilizado, sino que comenzó a moverse en dirección opuesta. Y estos avances, gracias a Dios, no son acciones de asalto rápidos, ahora las tácticas correctas son rodear al enemigo y destruir a aquellos que están especialmente motivados (los que no se rinden).También en los últimos meses, Soledar ha sido liberado. Ahora, el rodeo táctico eficaz de Bakhmut por las unidades de la PMC Wagner, dan un resultado positivo. Esto es muy importante, así cortaremos la ruta de Kharkov a Zaporizhia, dividiremos estas ciudades y cruzaremos lo que llaman la segunda y tercera línea de defensa.

– ¿Puede ser que Ucrania deje de existir después de la operación especial?

– Hay quien lo dice, pero borrar a Ucrania de la faz de la tierra es imposible. Ellos son nuestros hermanos y hermanas. Nuestros familiares viven allí. Sí, les lavaron el cerebro. Ahora están aturdidos, porque los destacamentos punitivos ucranianos van, se llevan a los hombres y los envían a la fuerza a la guerra. Están asustados, pero ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, hoy nos necesitan.

– ¿Cuándo terminará la operación especial?

– Todo dependerá de las decisiones políticas de nuestro presidente. Me gustaría, como simple ciudadano, que terminara este año, desde el punto de vista de las operaciones militares. Limpiar Ucrania de toda esa porquería nazi puede llevar un largo período.

La ideología fascista es el mayor problema de la Ucrania moderna. Desafortunadamente, tendremos que eliminarla. No será como en 1945, cuando nuestros abuelos la detuvieron, y todo eso terminó. Las acciones más activas terminarán este año, y todo lo demás aún durará dos o tres años más, no menos.

– ¿Dónde terminará la operación especial?

– En la frontera con Polonia, en el marco del territorio de Ucrania. Con toda probabilidad, habrá una gran decisión política, pero definitivamente llevaremos la desmilitarización y la desnazificación hasta el final.

Todas las personas que viven desde Kaliningrado hasta Sakhalin (una isla en el Lejano Oriente ruso) deben comprender que la operación especial es necesaria para cada uno de nosotros. La guerra es el castigo que tenemos porque nos vendimos al mundo material, a tener hermosos coches, irnos de vacaciones, etc. Abandonamos a nuestro país, no construimos nada aquí: tenemos una naturaleza rica única, podemos hacer todo con nuestras propias manos. ¡Cuántos se alimentaron a expensas del pueblo, y cuando llegó el momento de protegerlo, traicionaron y huyeron!

Esto es una vacuna para los traidores que abandonaron el país. Y una gran vacuna para Ucrania por la traición a Rusia.

– ¿Qué dará la victoria a Rusia?

– Será gracias al pueblo ruso.