RUSIA: Mensaje del presidente Putin a la Asamblea General de la Federación rusa

Los analistas políticos rusos que han comentado el mensaje del presidente Putin del 21 de febrero, coinciden en señalar, que las amenazas externas han unido a la sociedad para resistirlas todos juntos. En general, el mensaje del presidente sobre la seguridad del país y su mayor desarrollo, es totalmente coincidente con las expectativas de la gente, dijeron los politólogos rusos.

El presidente Putin reveló cómo ve a Rusia y al futuro del país

El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió a las principales preguntas y preocupaciones de los rusos. Dejó en claro que Rusia no se ha roto ni se ha destruido durante el año de la operación especial en Ucrania. Por el contrario, el país se fortalece desde el interior, y lo principal se ha manifestado en las personas, como un deseo de vivir y construir su futuro.

Los ciudadanos de Rusia -y los de Occidente y otros países- han estado esperando este mensaje presidencial desde hace casi dos años.

Los invitados comenzaron a llenar el centro donde se celebró el evento dos horas antes del comienzo. Normalmente no hay invitados extranjeros, pero este año hubo una excepción: militares serbios escucharon al presidente de Rusia en vivo, incluido el comandante del pelotón de asalto Bratislav Zhivkovich, quien ha estado luchando en el Donbass desde 2014, «por el hermano pueblo ruso», según sus propias palabras. A ellos y a todos los que están participando en la operación especial, se dirigió el presidente. Agradeció a todos los que están luchando ahora, y a los que ya han regresado a casa con su familia. A pedido del presidente, se hizo un minuto de silencio para honrar a los muertos.

El presidente destacó que el pueblo ruso apoyó no sólo a los militares, sino también a los habitantes de los nuevos territorios. Y el Estado, dijo, hará todo lo necesario para integrar las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Kherson y Zaporizhia a Rusia lo antes posible.

Los asistente se pusieron de pie y aplaudieron después de las palabras de gratitud del presidente de la Federación Rusa dirigida a todos los que han ido a trabajar a las nuevas regiones de Rusia: médicos, ingenieros, trabajadores, voluntarios, periodistas que trabajan en la zona de la operación especial, artistas, sacerdotes, funcionarios y empresarios.

“Rusia es un país abierto y una civilización original. Esta civilización es nuestra. Eso es lo principal. Los antepasados ​​nos la dieron, y debemos guardarla para nuestros descendientes y transmitirla aún mejor ”, enfatizó el presidente.

Principales puntos de la intervención del presidente ruso

POLÍTICA EXTERIOR

“Rusia responderá a cualquier desafío, porque somos un país con un gran pueblo muy unido. Confiamos en nosotros mismos, estamos seguros de nuestras habilidades. ¡Creemos en esto!», dijo el presidente ruso.

El presidente ruso anunció que la Federación de Rusia suspende el acuerdo para reducir las armas nucleares ofensivas estratégicas (SNV). Esta es una medida forzada, porque los Estados se comportan «como quieren» sin cumplir con las condiciones del documento, dijo. Aclaró que Rusia no se retira del tratado, sino que «está suspendiendo su participación».

[El SNV- III / СНВ-III, o START-III es un tratado de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, firmado el 8 de abril de 2010 y entró en vigor el 5 de febrero de 2011. Es el último tratado de control de armas que quedaba entre EEUU y la Federación de Rusia].

“La OTAN presentó una solicitud para convertirse en miembro del SNV. Creemos que la presentación de la solicitud ha sido planeada desde hace mucho tiempo ”, dijo el presidente. Recordó que la OTAN en sí no es un poder nuclear, y al mismo tiempo, Gran Bretaña y Francia (que son poderes nucleares) no son participantes del SNV.

El presidente ruso calificó de «teatro del absurdo», la demanda de la OTAN de enviar inspectores occidentales para el control de los objetos nucleares y de defensa de Rusia. Recordó que Moscú no puede realizar chequeos completos bajo el Acuerdo sobre la reducción de las armas ofensivas estratégicas (SNV).

“Nuestra relación fue degradada. Y esto es completamente un mérito de los Estados Unidos ”, dijo el presidente.»No funciona, por eso suspendemos el START III, enfatizó.

Que Rusia reanude su participación en el SNV depende de Occidente, que sueña con la derrota estratégica de la Federación Rusa. «Antes de regresar a la discusión del tema, debemos comprender qué tienen los países de la OTAN, como Francia y Gran Bretaña y cómo tendremos en cuenta sus arsenales», dijo Putin.

La Federación de Rusia tendrá que responder a posibles pruebas nucleares de los Estados Unidos. El jefe de Estado ruso agregó que Rusia tiene todas las capacidades para comenzar sus propias pruebas nucleares. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusia y Rosatom deben garantizar la preparación de los ensayos nucleares.

“Occidente desplegó no sólo un frente militar e informativo, sino también un frente económico. Pero no ha logrado nada y no lograrán nada. Además, los iniciadores de las sanciones se castigan a sí mismos ”. «El objetivo es, como declaran los propios líderes occidentales, en una cita directa:» forzar al pueblo de Rusia a sufrir «. ¡Qué humanistas! Pero no acertaron en sus cálculos”, dijo Putin.

Occidente, que provocó el conflicto ucraniano, ahora lo está calentando con promesas de enviar nuevas armas -aseguró Vladimir Putin- y las armas occidentales de mayor rango «ingresarán a Ucrania y nos vemos obligados a empujar la amenaza de nuestras fronteras«. Anunció medidas de respuesta a los planes occidentales de suministrar armas de largo rango a Ucrania. Rusia continuará empujando la amenaza en sus fronteras que representa cada uno de esos suministros.

Rusia resistirá a Occidente y a los nazis ucranianos, no sólo en el campo de batalla – y Occidente entiende, dijo el presidente, que «es imposible derrotar a la Federación de Rusia en el campo de batalla»- sino también en el informativo. Esta es una protección de primer orden a todas las generaciones de rusos jóvenes.

El presidente recordó contra quién se lucha en el Donbass. «Da vergüenza decir que recientemente a una de las tropas de las fuerzas armadas ucranianas se le asignó el nombre «Edelweiss», como la división de Hitler, que participó en la deportación de judíos, ejecuciones de prisioneros de guerra y en operaciones de castigo. Los signos de identificación de la Wehrmacht de la Alemania nazi se graban en los blindados ucranianos”, dijo.

POLÍTICA INTERIOR

Desarrollo económico independiente

Rusia está entrando en un nuevo ciclo de desarrollo económico: “Hoy ya vemos la imagen completa, entendemos los problemas estructurales que necesitamos resolver. Los cambios en la estructura de la economía son una necesidad vital ”, enfatizó el mandatario ruso.

«Tenemos todo lo necesario para garantizar la seguridad y crear condiciones para el desarrollo seguro del país», dijo el presidente.

“Es hora de entender que las fuentes de riqueza deben estar sólo aquí, en Rusia. Y luego crearemos una economía autosuficiente que no se cierre del mundo”, enfatizó Putin.

Aumento del salario mínimo en un 18,5% a partir del 1 de enero de 2024.

“El inicio exitoso de las empresas rusas, de las pequeñas empresas familiares ya es una victoria. La apertura de nuevas fábricas y carreteras también es una victoria. La contribución de todos a un nuevo éxito es lo importante «, recordó el presidente.

El presidente señaló que los empresarios deberían invertir en el desarrollo de Rusia. La sala se pusó de pie y lo ovacionó.

«La tecnología, las fuentes financieras más baratas y los mercados de ventas más rentables están en Occidente. Y naturalmente, el capital comenzó a fluir allí. En lugar de expandir la producción y crear empleos aquí, en Rusia, se gastaron [las ganancias] en yates y bienes raíces extranjeros”, reprochó Putin a los empresarios.

Ninguno de los rusos se lamenta por los empresarios que perdieron su capital en bancos extranjeros, sus yates y mansiones, dijo el presidente ruso.

“Todos tienen la oportunidad de elegir. Alguno querrá vivir en una mansión embargada, con sus cuentas bloqueadas. Tienen derecho. Pero es hora de entender que para Occidente esas personas fueron y seguirán siendo extraños. Y los títulos y los compañeros comprados no los ayudarán. Pero hay otra opción: estar con su tierra natal ”, recordó el presidente.

“Es hora de entender que las fuentes de riqueza deben estar sólo aquí, en Rusia. Y luego crearemos una economía autosuficiente que no se cierre del mundo ”, enfatizó Vladimir Putin.

Agradeció a los agricultores rusos por haber logrado una cosecha récord.

Anunció la continuación del programa de gasificación gratuita. En 2023, se comienzan a modernizar los servicios comunales y de vivienda.

“Desarrollaremos los puertos del Mar Negro y de Azov. Prestaremos especial atención al desarrollo del corredor Norte – Sur ”.

Reducción de impuestos para las empresas que compren tecnología nacional

“A partir de este año, las empresas rusas pueden reducir el pago de impuestos sobre los beneficios si compran soluciones nacionales de tecnología de la información. Por cada rublo invertido por empresas en la compra de dichos productos, hay una deducción de impuestos de 1.5 rublos ”, anunció Putin. Propuso, además, extender esta deducción a todos los equipos de alta tecnología producidos en Rusia.

No se necesita recurrir a los préstamos internacionales

«Rusia no necesita pedir préstamos en el extranjero, inclinarse, suplicar dinero y luego tener conversaciones durante mucho tiempo, sobre qué y cuánto van a dar», dijo Putin.

Independencia del dólar

“La cotización del rublo ruso según nuestros cálculos internacionales, se duplicó y ascendió un tercio. Y junto con las monedas de países amigables, a más de la mitad. Continuaremos trabajando con nuestros socios en la creación de un sistema de información internacional independiente del dólar».

Políticas Educativas: «Es necesaria la síntesis de lo mejor del sistema educativo soviético y la experiencia de las últimas décadas»

Anunció la reforma de la educación superior. Abolición del sistema del Plan Bolonia. El presidente dijo que el país necesita regresar al sistema tradicional de formación de especialistas con un período de capacitación de entre 4 a 6 años, abandonando así el sistema de Bolonia. Explicó que en los próximos cinco años Rusia debe formar alrededor de un millón de especialistas para la industria electrónica, la robótica, la ingeniería, la metalurgia y muchas otras industrias que son críticas para el desarrollo del país.

[El Plan Bolonia fue un acuerdo sobre educación superior, firmado en 1999 por la UE, Rusia y Turquía, con el objetivo de facilitar el intercambio de titulados y «adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas del mercado». Los firmantes debían hacer reformas educativas para adaptarse. Este acuerdo se enmarca dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, de 1995, y cuyo objetivo era «liberalizar el comercio de servicios» a escala mundial para introducirlos en el mercado, porque «la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados«. La reforma de la financiación universitaria aumentó las tasas que pagan los estudiantes por cada materia que cursan (en España la subida fue de hasta el 8,2 %) y entraron las inversiones de corporaciones privadas. El Plan Bolonia fue ampliamente rechazado, con manifestaciones especialmente multitudinarias en Francia, Italia y Grecia. También hubo protestas en Turquía (all’i las tasas para los alumnos aumentaron el 80% con el Plan Bolonia); en Alemania; Croacia; Serbia. Al final, como siempre ocurre, el Plan Bolonia se impuso a pesar de la resistencia popular].

Para finales de este año, se habrán construido 3.500 edificios escolares. La mayoría están en las zonas rurales.

“Agradezco a los maestros que se preocupan sinceramente por las nuevas generaciones de Rusia. Especialmente aquellos que trabajan en las condiciones más difíciles en la zona de primera línea ”, dijo Putin.

Políticas Sociales

La deducción de impuestos para los rusos se duplicará. La deducción aumentará en un 115% en los gastos de educación de los niños, y se podrá desgravar un 30% más por año por tratamientos de salud y medicinas.

Los empleados de las empresas de Defensa tendrán alquiler preferencial de vivienda, a un precio más bajo que el de mercado.Parte de los gastos serán subvencionados por el Estado.

Las familias que viven en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Kherson y Zaporizhia, recibirán las ayudas por nacimiento para los niños nacidos a partir de 2007.

Política Militar

Los participantes en la operación especial tendrán al menos 14 días de vacaciones cada seis meses.

«Oficiales y sargentos que se mostraron como comandantes competentes y modernos tendrán prioridad para avanzar a los puestos de alto nivel», anunció Putin. Además, los participantes en la operación especial quedarán en la reserva en universidades militares.

Los participantes en la operación especial deben recibir trabajo en el servicio civil. El país debe mostrar su gratitud a los veteranos con su confianza en su nombramiento para los puestos públicos, dijo Vladimir Putin.

Se crea un Fondo Estatal especial para asistencia de las familias de los combatientes muertos y heridos en la operación especial. El Fondo debe proporcionar a veteranos, familiares, y participantes en la operación especial, asistencia psicológica y médica, brindar asistencia en la búsqueda de empleo, ayudar con el desarrollo de negocios privados, proporcionar servicios para mejorar la capacitación laboral.

Valoraciones de personalidades rusas sobre la intervención presidencial

Los expertos han comentado el mensaje del presidente Putin del 21 de febrero. Coinciden en señalar, cómo las amenazas externas hacen que rusos se hayan unido para resistirlas todos juntos, y esta es una cualidad muy importante que se ha manifestado en la sociedad.

El director del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil, Konstantin Kostin, dijo que la gente, por supuesto, está preocupada por su futuro, y es por eso que los habitantes del país estaban esperando el mensaje y querían escuchar del presidente su visión del desarrollo posterior de la situación en Rusia, y su lugar en el mundo. “Durante un año, los rusos como nación civil mostraron una cualidad muy importante: la voluntad de vivir. A pesar de todas las dificultades, entienden que debemos vivir, adaptarnos a lo que está sucediendo, levantarnos y seguir adelante. Esta voluntad de vivir, es muy importante para la política de cualquier nación», señala el politólogo.

El diputado estatal de la Duma y analista político, Dmitry Gusev, está convencido que la operación especial ayudó a saber quién es quién. “Todo fue a su lugar. Está claro que no necesitamos nutrir ninguna ilusión, debemos aprender con calma a vivir en este mundo. El presidente dijo cómo lo haremos. Mostró que tenemos todo lo necesario para ser fuertes, para vivir de verdad, basados en nuestros principios, en nuestra fe, en nuestra comprensión del mundo ”, resumió Gusev.

El jefe del Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, Valery Fadeev, dijo que el presidente Putin mostró cuánto ha cambiado la sociedad rusa en un año. Lo importante es que en este año no se ve tensión social, «no veo que la gente exija detener la operación especial. Nuestra sociedad a este respecto es muy madura, es consciente de lo que está sucediendo y por qué «, dijo Fadeev.

El gobernador de Chelyabinsk, Alexei Texler, señaló que Occidente no pudo dividir al pueblo ruso. Por el contrario, la gente se volvió «más cercana». “Vemos esto en el apoyo a nuestro ejército. Esta es una cohesión alrededor de la victoria. Todos están unidos por una idea: la lucha por la soberanía”, señaló Texler.

El gobernador de la región de Samara, Dmitry Azarov, está convencido de que el presidente mostró lo que siente la sociedad, y siente el nivel de apoyo de los rusos para proteger la soberanía del país. «La gente apoya el deseo del presidente de preservar a Rusia unida, indivisible y proteger a nuestros compatriotas. En general, el mensaje del presidente sobre la seguridad del país y su mayor desarrollo, es totalmente coincidente con las expectativas de la gente «, dijo Azarov.

El líder del partido Rusia Justa- Por la Verdad en la Duma del Estado, Sergey Mironov, dice que además, la sociedad se ha vuelto más honesta, y la misma gente pide transparencia a los funcionarios.

Anuncio publicitario