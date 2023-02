LAS MENTIRAS VIEJAS Y NUEVAS DE EEUU QUE HAN LLEVADO LA GUERRA AL ESTE DE EUROPA

Las mentiras de Estados Unidos

JEAN-LUC BASLÉ / BREIZH-INFO

Es un asunto conocido: los dirigentes políticos mienten. Mienten a su pueblo. Mienten en la escena internacional. Los dirigentes estadounidenses mienten. Lo hacen casi con total impunidad gracias a la complicidad de los medios de comunicación. Afortunadamente, a veces la verdad explota fortuitamente o gracias a las revelaciones de los denunciantes, como Edward Snowden, exiliado en Rusia; periodistas de investigación como Julian Assange encarcelado en Londres; o personas valientes que no apoyan estas mentiras, como Chelsea Manning, encarcelada durante siete siete años por revelar los abusos estadounidenses en Irak.

En los últimos días, se han revelado o confirmado cuatro mentiras estadounidenses: el Russiagate, los archivos de Twitter, los Acuerdos de Minsk y el sabotaje a Nord Stream. Vamos a repasarlos brevemente.

El Rusiagate no existió

El escándalo del Rusiagate ya no es un «escándalo» desde la investigación de Robert Mueller, que concluyó en 2019 que el archivo estaba vacío. Pero, como señala Patrick Lawrence [1], los medios de comunicación le dieron un informe tan parcial que el lector no prevenido podría creer que el caso no está cerrado. Afortunadamente, Jeff Gerth, un veterano periodista de Nueva York, ahora retirado, reabrió el archivo para cerrarlo definitivamente.

No hay nada cierto en las elucubraciones de los medios de comunicación que afirmaron, a instigación de Hillary Clinton, que Donald Trump, su competidor en las elecciones presidenciales, era un agente de los rusos o estaba a sueldo de ellos.

El caso que se tapó: Hunter Biden, la compañía de gas ucraniana y el cese del fiscal que la investigaba

El segundo caso, conocido como «archivos de Twitter», se refiere a Hunter Biden, el hijo del presidente. Es una historia como mínimo rocambolesca, pero que hoy sabemos que es cierta gracias a las revelaciones del New York Post; de Elon Musk, dueño of Twitter, y de Matt Taibbi [2], periodista de investigación.

El caso parece apenas creíble: después de un daño por agua, Hunter Biden le da su computadora a un reparador … sin recogerla jamás. Sin embargo, el disco revela -además de un video que muestra al hijo del presidente fumando crack mientras hacía el amor con una mujer- que Hunter presentó a su padre un gerente de la empresa de gas ucraniana Burisma [3], que quería que él interviniera despidiendo al fiscal que estaba investigando dicha compañía … lo que se hizo. Sin embargo, después de la reanudación de Twitter con Elon Musk, nos enteramos de que los dirigentes de la red social estaban autoensurados para que no apareciera nada sobre este caso. Hoy está en manos de la justicia estadounidense.

El engaño a Rusia con los Acuerdos de Minsk

El tercer caso no es estadounidense estrictamente hablando, ya que se refiere al Protocolo Minsk, firmado el 5 de septiembre de 2014 por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, y cuyo objetivo era traer la paz a Ucrania después de la «Revolución del Maidan» de febrero de 2014 . Sorpresa. Para aliviar su conciencia, Angela Merkel nos dijo recientemente que no era un acuerdo de paz, sino una maniobra que tenía la intención de dar tiempo a Ucrania para prepararse para la guerra contra Rusia.

Estados Unidos no tiene nada que ver en este caso, dirá usted. Puede ser. Pero, ¿no están maniobrando desde la cumbre de Bucarest en abril de 2008 cuando propusieron a sus aliados invitar a Ucrania y Georgia a unirse a la OTAN? Es difícil imaginar que no estén involucrados en este caso … o Angela Merkel es maquiavélica y cínica, rasgos de personalidad que no le conocíamos. Recuerde que Victoria Nuland siendo Secretaria de Estado Asistente para Europa y Eurasia, cuando estalló la Revolución del Maidan, se hizo célebre por su «que se jodan los europeos» [4] que pronunció en ese momento.

El sabotaje a Nord Stream

La cuarta mentira se refiere al sabotaje a Nord Stream, el gasoducto del mar Báltico destinado a transportar gas de Rusia a Alemania. Nadie sabía quién era el autor. En un tiempo se implicó a Rusia, pero ante la incongruencia de la acusación, la cosa fue rápidamente olvidada. Las sospechas se centraron entonces en Gran Bretaña. Sabemos hoy, gracias a Seymour Hersh, el periodista de investigación que una vez reveló al público estadounidense la masacre de My Lai, [5] que el autor no es otro que Joe Biden, asistido por su equipo de política exterior: Tony Blinken, Victoria Nuland y Jake Sullivan. [6] Durante la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2022, después de su reunión con Olaf Scholz, no eran un misterio las intenciones de Biden de destruir el gasoducto. Esto es lo que él dijo en respuesta a una pregunta directa [7]: «Si Rusia invade Ucrania, Nord Stream 2 será destruido». Visiblemente avergonzado, el canciller evadió la cuestión cuando se le preguntó sobre el mismo tema. Destruir la infraestructura de una nación es un acto de guerra. [8] Este acto fue cometido sin la aprobación del Congreso que es el único que puede declarar la guerra (Art. I, Sección 8 de la Constitución Americana).

Tres décadas de mentiras

Me podrán objetar, que estas pocas son unas mentiras pasadas, y hoy Ucrania es la cuestión de importancia. Pero, aquí es precisamente donde adquieren su significado completo. Se refieren a Ucrania y Rusia. Recuerden a James Baker, Secretario de Estado [9] de George Bush (padre), prometiendo a Mikhail Gorbachev, a cambio de su acuerdo sobre la reunificación de Alemania, que la OTAN no avanzaría ni un «pulgada» hacia el este. ¡Sabemos lo que pasó con esta promesa! … [10] [11]. La OTAN tenía 16 miembros. Ahora tiene 30, todo al este de la frontera alemana, aparte de Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte.

La guerra en Ucrania no es para ventaja de los ucranianos. The Washington Post [12] anunció recientemente que Estados Unidos estaba listo para negociar un acuerdo con Rusia. Los estadounidenses ahora están hablando de una «solución coreana», un armisticio que terminaría con la guerra, en referencia a la Guerra de Corea.

Pero, ¿cómo podemos imaginar que los rusos van a poner su firma en un documento oficial cuando Estados Unidos no solo renegó de su palabra en muchas ocasiones, sino que los ha humillado con la negación de la palabra que les dio James Baker y con el Protocolo de Minsk, que en ambos casos, tomaron por ciertos?

Esto augura mal cualquier acuerdo de paz en Ucrania.

Jean-Luc Baslé es ex director de Citibank en Nueva York. Es autor de «El sistema monetario internacional: desafíos y perspectivas» (1982) y «¿Sobrevivirá el euro?» (2016)

