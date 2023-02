LA FÁBRICA DE NIÑOS TRANSGÉNERO: Dos psicoanalistas francesas denuncian en un libro el reclutamiento ideológico a través de las redes sociales

El pasado 10 de enero salió a la venta «La fábrica de los niños transgénero. Cómo proteger a nuestros menores de la moda trans»«, traducción de la obra «La Fabrique de L’Enfant Transgenre», de las doctoras francesas Caroline Eliacheff y Céline Masson. En la obra las psicoanalistas Eliacheff y Masson denuncian un supuesto «derecho a la auto-determinación de género» que en realidad esconde y manipula el sufrimiento de los adolescentes.

Si bien, las autoras no tratan el tema, cabría investigar los intereses que podría tener la industria farmacéutica en fomentar el crecimiento artifical de un colectivo de personas que serán consumidores de por vida de preparados farmacológicos para mantener la apariencia del sexo al cual han mutado.

Caroline Eliacheff (1947), es doctora en Medicina, psiquiatra infantil, psicoanalista y ensayista. Es autora de numerosas obras de psicología y está especializada en los trastornos psicológicos que afectan al cuerpo. Céline Masson (1971) es psicoanalista, profesora universitaria y codirectora del Observatorio de Discursos Ideológicos sobre la Infancia y la Adolescencia.

En una entrevista realizada en febrero de 2022 en el medio francés L’EXPRESS, las especialistas denuncian un «reclutamiento ideológico» y «la influencia de las redes sociales» en el aumento exponencial de las solicitudes de cambio de sexo en los menores y en las consultas sobre «disforia de género».

En «La Fabrique de L’Enfant-Transgenre», las psicoanalistas Caroline Eliacheff y Céline Masson denuncian las derivaciones del «transgenerismo» entre los menores

Las consultas sobre «disforia de género» y las solicitudes de cambio de sexo aumentan considerablemente en los menores. ¿Deberíamos ver una liberación y una mayor sensibilidad de la sociedad o estamos presenciando un fenómeno de «contagio social», influenciado por el discurso de los activistas trans?

–L’EXPRESS: En su opinión, la transidentidad caería bajo una «subcultura ideológica contagiosa a través de las redes sociales, reuniendo muchos aspectos de la influencia sectaria» …

–CÉLINE MASSON: Distinguimos la «disforia del género» verdadera, extremadamente rara, de lo que yo llamo «utopía de género», que es una influencia ideológica a través de las redes sociales donde se hace creer maravillas a los jóvenes en busca de identidad y de lo que está mal en sus cuerpos.

–CAROLINA ELIACHEFF: En Francia, el fenómeno aún no ha alcanzado las mismas dimensiones que en otros países. Las redes sociales, frecuentadas por millones de jóvenes, tienen una influencia considerable.

Una gran mayoría de los adolescentes que se presentan en consultas por «disforia de género» se han diagnosticado en Internet. Las personas influyentes trans organizan las diferentes etapas de su transición, remiten a los jóvenes a los sitios que les explican cómo convencer a los médicos de recetar hormonas o que hagan «su salida» con los padres. Llegan a consulta con un discurso estereotípico. Estos jóvenes se sienten parte de una comunidad, una nueva familia que los apoya y los convierte en héroes. Sin embargo, en el 75 al 80% de los casos, tienen trastornos psiquiátricos preexistentes y piensan que están resolviendo sus problemas al declararse «trans».

-¿No se trata sólo de que hay una mejor escucha en la sociedad?

–C.M.: El argumento que consiste en decir que si hay más solicitudes hoy es porque se habla con libertad, es falaz. Es una negación de la realidad de que las redes sociales proporcionan ideologías donde uno encuentra tanto lo mejor como lo peor.

En Estados Unidos, la investigadora y doctora Lisa Littman mostró un aumento en estas solicitudes del 4.400% con un 80% de niñas. Ella habló de una «disforia de género con disparador rápido», sin signos precursores, apareciendo por primera vez en la pubertad. Los padres dicen que la apariencia de la disforia de género parecía ocurrir en el contexto de pertenecer a uno o más grupos de compañeros, donde todos los amigos se han convertido en disfóricos de género e identificados como transgénero durante el mismo período. Los padres han visto un aumento en el uso de redes sociales justo antes del anuncio de transidentidad.

Que estos jóvenes sufren es obvio, que todos son «disfóricos de género», es menos. Es peligroso afirmar esto porque este «diagnóstico» lleva a estos jóvenes posiblemente a la medicalización cuando están en plena maduración psíquica y fisiológica. Es por eso que debemos hablar sobre la utopía de género y alentar a los jóvenes a pensar/soñar con otro mundo mientras nos damos cuenta de los límites impuestos por la realidad.

-Si bien los niños previamente eran mayoría, ahora son las niñas las que son proporcionalmente más numerosas para las solicitudes de cambio de sexo. ¿Tiene una explicación?

–C.E.: En todos los países que han abierto consultas dedicadas la proporción ha revertido entre niños y niñas. No tenemos una explicación final. Pero parece haber una dificultad, para que la mayoría de estas chicas, asuman su femineidad. Esto también es como los trastornos alimentarios, y en particular la anorexia mental, en la cual son mayoría las niñas. A nivel social, el discurso de las víctimas está en pleno apogeo: saben que las niñas están expuestas al incesto, la violación, la violencia doméstica, la sumisión… y esto no es muy atractivo. A nivel individual, estas jóvenes a menudo tienen una historia personal que no coincide con su ideal femenino, y en particular con el modelo de su madre. Ciertamente, algunas de ellas han sido realmente agredidas, o no se atreven a declararse lesbianas. A menudo presentaban problemas antes de su autodiagnóstico «trans».

También existe la cuestión de la orientación sexual, una cuestión frecuente en la adolescencia. Pero cuando decimos «trans», evitamos lo «sexual». Nosotras abogamos para que cuando un niño o una niña vaya a consultar para reclamar hormonas para «cambiar de sexo», los padres y la sociedad no lo tomen al pie de la letra, sino que se den tiempo para escuchar su sufrimiento, explorar su historia personal y dejarle la posibilidad de reconciliarse con su sexo, lo que la mayoría de ellos hacen.

-Ha recopilado testimonios de los padres. ¿Qué le dicen?

–C.M.:Estos padres, cuando nos contactan, están angustiados. Quieren el bien de su hijo, pero se enfrentan, a menudo indefensos, con una solicitud imperativa de transición de género, sin comprender nada al principio. Investigan en Internet y consultan nuestro sitio, el Observatorio La Petite Sirène, compuesto por profesionales: médicos somáticos, psiquiatras y/o psicoanalistas, abogados. Descubren otra voz aparte de la de los activistas transafirmativos que tienen un discurso inequívoco en los medios de comunicación.

–C.E.: Estos padres describen su asombro frente a la respuesta médica a menudo muy rápida a la solicitud de sus hijos. Al contrario de lo que afirman la mayoría de los servicios dedicados a la transidentidad, nos cuentan que a veces es suficiente con una o unas pocas consultas para que los menores tengan una receta, ya sea de bloqueadores de pubertad para los más jóvenes u hormonas antagonistas. Esta velocidad les da pánico en tanto que son conscientes de los problemas preexistentes: depresión antigua, trastornos autistas diagnosticados. También están firmemente involucrados con el objetivo que defienden los médicos para autorizar estos tratamientos, que es el bienestar del hijo y evitar el suicidio. Los padres nos dijeron que se les había dado como argumento a favor de la transición de su hijo, el dogma militante: «¿Quieres una niña muerta o un niño vivo?».

-Habla de Keira Bell, una joven inglesa que, lamentando su transición, presentó una queja contra la clínica Tavistock. ¿No es este caso, extremadamente minoritario? Un especialista como Jean Chambry explica que sólo tiene un caso de una persona que lamentó su transición …

C.E.: ¡Uno ya es demasiado! En los países pioneros en estos temas, se estima que hay entre el 7 y el 10% de «dis-transaccionistas». Sigue siendo una minoría, pero no es trivial. Las estadísticas son difíciles de establecer porque [los que se arrepienten] no necesariamente regresan a los servicios que les prescribieron hormonas, sabiendo que la comunidad trans de las redes sociales los considerará «traidores», y es difícil para ellos afirmar públicamente su arrepentimiento bajo penalización de ser acosados.

-Critica la autodeterminación [de género] y la idea de que todos puedan decidir sobre su identidad. Pero por el contrario, ¿no es esto algo bueno en una sociedad liberal?

C.E.: ¡Es que los seres humanos tienen límites! Uno de ellos, y no poco importante, es que hay dos sexos y no treinta y seis. Y no es cierto que se pueda cambiar el sexo. Puede cambiar la apariencia, gracias a las hormonas y la cirugía. También debe tenerse en cuenta que esta cirugía de «reasignación de sexo» -como se llama- es en realidad una cirugía mutiladora, castrando a los niños y eliminando los senos y genitales a las niñas. Varios adultos transexuales dicen abiertamente que han cambiado su apariencia, pero que saben perfectamente que no son del sexo opuesto. Este liberalismo del que hablas se enfrenta a límites biológicos, que nos gustaría ver explotar.

Los adultos que hagan lo que quieren. Está lejos de nosotros la idea de hacer un juicio en lo que a ellos respecta.

Lo que nos importa es que los niños y los adolescentes no se comprometan en vías sin retorno, mientras que a su edad es necesario mantener la posibilidad de ser completamente fluida, es decir que esté en su mente lo que quieren, pero sin dejar rastros irreversibles en su cuerpo.

-Pero los bloqueadores de la pubertad son reversibles …

C.E.: Los bloqueadores previenen la aparición de características sexuales secundarias. Imagine un niño de 11 o 12 años que está bloqueando la pubertad, mientras que sus compañeros cambian física y psíquicamente, ellos permanecen impúberes. Cuando detenga los bloqueadores, aparecerán signos de pubertad.

Pero, durante el período de bloqueo, no sólo detienen la aparición de signos físicos, sino que también bloquean el desarrollo psíquico de estos jóvenes. No hemos encontrado que se haya hecho un estudio sobre la influencia de estos bloqueadores en la psique. Los bloqueadores de la pubertad se presentan como una solución de espera mientras que en realidad, asociados con la llamada transición social, conducen directamente a la prescripción de hormonas… de por vida. Algunos efectos son irreversibles y sus efectos secundarios están lejos de ser inofensivos. Estos son experimentos en jóvenes perfectamente saludables que no se basan en criterios científicos.

-Según su lectura, lo transgénero –teniendo en cuenta el hecho de que hoy las niñas que se declaran trans son más numerosas que los niños – testificaría un «odio a lo femenino». Esto claramente la coloca en el campamento llamado «TERF» (sigla de «Feminista Radical Trans-Excluyente») …

C.E. : Las mujeres nacidas mujeres y que se sienten mujeres, todavía representan la gran mayoría de la población mundial femenina. La militancia trans busca imponer la idea de que las llamadas mujeres «CIS» [N. de la E.: de CISGENERO, neologismo que designa a las personas que se identifican con el género con el cual han nacido. Cuando una persona transgénero llama a alguien “cisgénero», a menudo lo hace de manera negativa] sólo serían una subcategoría femenina.

Estamos presenciando una eliminación de la palabra «mujer» en el vocabulario, para no dañar la sensibilidad de una pequeña minoría.

En diciembre de 2020, el servicio de Planificación familiar (de Francia) se atrevió a calificar a las mujeres como «personas que tienen un útero». En los Estados Unidos, este borrado va aún más lejos: no debemos decir «mujer embarazada» sino «persona embarazada». La palabra «vagina» es desterrada a favor del muy elegante «orificio delantero».

–¿No se trata sólo de una ruptura generacional sobre estas cuestiones?

C.M. ¡Piense de nuevo! Los jóvenes y en particular los estudiantes han expresado sus dudas relacionadas con estos discursos radicales. A veces tienen miedo de expresarse y manifestar su desacuerdo, ya que las presiones son fuertes, especialmente en ciertas universidades más permeables a estas ideologías. Debemos ser inquebrantables junto con los jóvenes involucrados en la lucha contra el racismo, el antisemitismo y toda la discriminación, pero no dar crédito a unos pocos bravucones que pervierten estas luchas, y segmentan nuestra sociedad reduciendo a los individuos a identidades congeladas.

C.E.: Los jóvenes muestran afectos que cambian de acuerdo con épocas, como las adicciones o los trastornos alimentarios.

Hoy, como en el pasado, expresan su incomodidad según la sociedad en la que viven. Es la respuesta de la sociedad y de parte de la profesión médica la que ha cambiado radicalmente. Cuando una niña afirmaba que se sentía demasiado gorda cuando pesaba 30 kilos, la respuesta de la profesión médica o la sociedad nunca fue responderle «pues sí, ¡es su forma de vida y vamos a hacerle una liposucción!». Cuando un joven expresa una incomodidad que dice «quiero cambiar de sexo», ahora nos adherimos sin reservas a su «sentimiento».

Sí, hay modas entre los jóvenes, pero es raro que un joven «gótico» de 17 años, todavía lo siga siendo a los 30.

-¿No teme que la acusen de «transfóbica»?

C.M.: Decimos, por el contrario, que debemos ayudar a los jóvenes que sufren a tomarse el tiempo necesario para comprender su incomodidad. ¿Cómo puede ser esta postura «transfóbica»?

Debemos luchar contra la pobreza de ese pensamiento militante que cada día está un poco más desplegado en nuestros espacios de libertad. Estas acusaciones obstruyen las formas de razón y diálogo.

C.E.: La acusación de «transfobia» es un método de intimidación poderoso pero también débil. Poderoso, por ejemplo cuando una colega fue excluida de una consulta dedicada a la transidentidad porque se había atrevido a firmar nuestro llamado del Observatorio a favor de un enfoque más cauteloso de la «disforia de género». Débil, cuando nuestros detractores se niegan a debatir con nosotros a riesgo de tener que cuestionar sus prácticas. Gaston Bachelard dijo que la verdad es la hija de la discusión. El debate entre posiciones contradictorias es de lo más necesario.

En el caso de niños y adolescentes, la prudencia debería prevalecer, especialmente porque algunos países más avanzados ya se embarcan en este camino. En 2020, Finlandia cambió su política para favorecer las intervenciones psicológicas antes que cualquier tratamiento médico. En Suecia, el Hospital Karolinska, el año pasado terminó con la prescripción de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales antagónicas a menores de 16 años. En estos temas, llegamos, por lo tanto, bastante tarde en Francia.

