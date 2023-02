GUERRA EN EL DONBASS Y MEMORIA HISTÓRICA: Un pueblo llamado Sacco y Vanzetti

El pasado 1 de febrero, las fuerzas rusas tomaron el control de una aldea -despoblada desde hace mucho tiempo, desde antes de la primera guerra del Donbass de 2014- donde sólo queda en pie una casa en ruinas. Su importancia para la estrategia militar, no es la de Soledar o Ugledar pero su nombre -que data de la época soviética- reaviva la memoria histórica, precisamente la del «hilo rojo»que atraviesa la trama de la Historia, y que hoy tanta mano negra quierre borrar del conocimiento de las nuevas generaciones. La aldea se llama Sacco y Vanzetti, en honor a dos obreros anarquistas italianos ejecutados en EEUU en 1927 acusados de un crimen que no habían cometido.

Quienes fuimos jóvenes en los 70 y veíamos cine político conocimos el caso por la película «Sacco y Vanzetti» del director italiano Giuliano Montaldo. En 1977 el gobernador demócrata del Estado de Massachusetts (EEUU) reconoció que los dos obreros inmigrantes ejecutados no habían tenido un juicio justo y declaró el 23 de agosto -día de su ejecución en la silla eléctrica- como día conmemorativo. Finalmente, en 1997, en el 70 aniversario de las ejecuciones de Sacco y Vanzetti, el gobernador republicano del Estado de Massachusetts y el alcalde demócrata de la ciudad de Boston, aprobaron la instalación de una escultura conmemorativa presentada por la Sociedad Dante Alighieri de Massachusetts.

Mucho antes de eso, docenas de localidades, calles de ciudades y fábricas de la URSS, llevaban el nombre de Sacco y Vanzetti, que en Rusia perdura hasta la actualidad.

A pesar de la rehabilitación de la memoria de Sacco y Vanzetti y el reconocimiento de que no tuvieron un juicio justo, que tuvo lugar en EEUU en las últimas décadas del siglo XX, en este siglo XXI las fuerzas más oscuras no cejan en su empeño de hundir a la humanidad en un abismo de ignorancia absoluta. Me refiero a hechos malintencionados como el siguiente: al poco de conocerse en Occidente que las fuerzas rusas habían tomado una aldea despoblada que se llamaba Sacco y Vanzetti, apareció en la Wikipedia en inglés una página editada el 4 de febrero de 2023, a las 06:51 (UTC) que dice refiréndose a esta localidad del Donbass: «El pueblo lleva el nombre de los anarquistas Sacco y Vanzetti, quienes fueron controvertidos condenados por asesinar a un cajero y a un guardia de seguridad en una fábrica de zapatos en los Estados Unidos y sentenciados a muerte en la década de 1920. La propaganda soviética celebró a Sacco y Vanzetti como proletarios y revolucionarios ‘acusados injustamente’ «. Todo el párrafo es repugnante y perverso, porque a estas alturas ya se ha demostrado sobradamente que ni cometieron ese crimen ni tuvieron un juicio justo para poder demostrar su inocencia.

Las fuerzas rusas liberaron la aldea de Sacco y Vanzetti en la RPD

Un grupo de asalto ruso se fotografió en la aldea de Sacco y Vanzetti

Ria Novosti informó que las fuerzas rusas tomaron por completo el control de la aldea Sacco y Vanzetti en la República Popular de Donetsk, el 1 de febrero de 2023. Sacco y Vanzetti se encuentra al norte de Artemovsk y en las inmediaciones del pueblo de Krasnopolie, cuya captura fue reportada el 23 de enero por el Ministerio de Defensa ruso; y a unos pocos kilómetros al noroeste de Soledar, que pasó bajo control ruso el 12 de enero. Soledar es importante para continuar el ataque exitoso en dirección a Donetsk, ya que se encuentra en el centro de la línea de defensa de Artemovsk – Seversk, donde el ejército ucraniano erigió poderosas fortificaciones defensivas.

La aldea lleva el nombre de los inmigrantes italianos en EEUU, Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti, obreros y militantes anarquistas, que fueron juzgados y ejecutados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927 en Massachusetts por un crimen que nadie creyó que hubiesen cometido, pero en realidad fue una caza de brujas contra el movimiento obrero. En 1977, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, declaró que Sacco y Vanzetti fueron injustamente enjuiciados y que «cualquier deshonor debería ser para siempre borrado de sus nombres».

Antes de su ejecución, en 1926 y 1927, hubo protestas internacionales masivas, en ciudades estadounidenses, y de Europa, Japón, África y América Latina. En EEUU se creó un Comité de Defensa de Sacco y Vanzett integrado por prestigiosos juristas que realizaron apelaciones al veredicto. EEUU no cedió. La ejecución suscitó violentas protestas y atentados en diversas ciudades del mundo.

En 1971, el director de cine italiano Giuliano Montaldo, narró esta historia en el film «Sacco y Vanzetti». Bartolomé Vanzetti fue interpretado por el emblemático actor Gian Maria Volonté. La banda sonora, del famoso Ennio Morricone, una de las más celebradas de su carrera, fue un himno político en la década de los 70. La cantante y activista estadounidense Joan Báez también participó interpretando una balada con música de Morricone. La película se centra en el juicio, como un ejemplo de la instrumentalización del poder judicial al servicio de las élites, que querían lanzar un severo escarmiento y una advertencia a la gran masa de inmigrantes pobres, para que se abstuvieran de toda militancia política.

Las autoridades soviéticas consideraban que los proletarios y revolucionarios Sacco y Vanzetti fueron perseguidos injustamente por las autoridades estadounidenses. En Rusia hasta el día de hoy, docenas de pueblos, calles y fábricas llevan el nombre de los dos obreros anarquistas ejecutados en EEUU.

La aldea del Donbass, también recibió su nombre en la época soviética. Hoy no vive nadie en la aldea de Sacco y Vanzetti del Donbass: en 2001 sólo quedaban 3 personas.

En 1977 el gobernador de Massachusetts admite los errores cometidos en el juicio y rehabilita su memoria

El 23 de agosto de 1977, el gobernador de Massachusetts, el demócrata Michael S. Dukakis, declaró la fecha como Memorial Day en recuerdo de Sacco y Vanzetti. El gobernador Dukakis dijo que Sacco y Vanzetti no habían tenido un juicio justo y pidió a todos «que reflexionen sobre estos trágicos eventos y saquen como lecciones históricas la resolución de evitar que las fuerzas de la intolerancia, el miedo y el odio vuelvan a unirse para superar la racionalidad, la sabiduría y la equidad a la que aspira nuestro sistema legal». Dukakis también dijo que esos hechos «siempre deben recordarnos que todos los ciudadanos deben estar en guardia contra sus prejuicios y contra la intolerancia hacia las ideas no ortodoxas, con el compromiso de defender siempre los derechos de las personas que consideran extranjeras y de respetar al hombre y la verdad».

En 1997 se erigió una escultura en Boston

El Comité Memorial de Sacco y Vanzetti había tratado que los gobernadores de Massachusetts y alcaldes de Boston aceptaran la instalación de una escultura, en 1937, 1947 y 1957. Todas las veces se rechazó la petición. Finalmente, en 1997, en el 70 aniversario de las ejecuciones de Sacco y Vanzetti, el gobernador de Massachusetts, Paul Cellucci (republicano) y el alcalde de Boston, Thomas Menino (demócrata), aceptaron instalar la escultura. La escultura se encuentra actualmente en la Biblioteca Pública de Boston.

Así protestaron los sindicatos de Argentina, México y Uruguay contra la ejecución de Sacco y Vanzetti

Carteles de las convocatorias de protestas en la época

ARGENTINA. Obreros gastronómicos y FOL Tucumana

ARGENTINA. Federación Obrera Provincial Jujeña

MÉXICO. Confederación General de Trabajadores

Convoca «El Comité de Agitación» en la Casa del Pueblo, Riv adavia 2150

Cartel de Unidad Sindical Uruguaya















