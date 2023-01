IRÁN – ATAQUES A INSTALACIONES MILITARES: Expertos rusos analizan la posible autoría de los hechos

¿Quién atacó las instalaciones militares de Irán?

FUENTE TASS

Varias instalaciones militares iraníes fueron atacadas durante la noche del 29 de enero

Una poderosa explosión sonó en Isfahan, en uno de los centros de producción de municiones del país. El vicegobernador de la provincia de Isfahan confirmó que la explosión ocurrió en uno de los centros del Ministerio de Defensa. Según él, no ha habido víctimas y las causa y los daños se están investigando.

Los medios de comunicación árabes afirmaron que Israel había lanzado una «operación militar especial» contra Teherán para aplastar su industria de defensa. Dicho esto, una de las instalaciones probablemente fue dañada por el terremoto, mientras que no hay evidencia de golpes exitosos en las demás. El liderazgo iraní no tiene prisa por culpar a Tel Aviv. Israel, por su parte, no comenta los eventos.

La participación de Israel en los incidentes no puede descartarse, pero aún es temprano para afirmarla, dice el investigador jefe del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú Andrey Kazantsev. Un ataque a las instalaciones nucleares de Irán habría sido una indicación más definitiva de la mano de Tel Aviv. En cuanto a los eventos ocurridos en las primeras horas del 29 de enero, la lista de sospechosos puede ser bastante larga porque las relaciones de Irán con sus vecinos árabes no son particularmente estelares. Según el experto, la responsabilidad puede encontrarse en grupos que se oponen al gobierno actual en Irán, o en Arabia Saudita, que es capaz de organizar un ataque con drones contra las instalaciones militares de Irán y luego desplazar la culpa a Israel. En cuanto a Estados Unidos, al igual que Israel, creen firmemente que Irán no debería tener armas nucleares. Esta sería la razón por la cual la participación de los Estados Unidos hubiera sido más probable, si las instalaciones nucleares de Irán hubieran sido atacadas.

Al final del día, hubo un intento confirmado de sabotaje usando drones contra algunos edificios del Ministerio de Defensa de Irán en Isfahan. El Ministerio de Defensa del país dijo que un dron fue derribado y otros dos entraron en trampas defensivas y explotaron. Nadie resultó herido y el daño causado es insignificante.

El experto militar ruso Yury Lyamin, recordó que este tipo de ataques ya habían ocurrido antes. Por ejemplo, en mayo de 2022, los drones atacaron un centro de investigación militar iraní en Parchin cerca de Teherán y un empleado murió, según informó Irán. En 2021, hubo un ataque con drones contra una planta que produce componentes para centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en Karaj, agregó el experto.

En cambio, el incendio en una fábrica de aceite de motor que estalló en la noche del 29 de enero ocurrió al mismo tiempo que el terremoto de magnitud 5.9. No hay información sobre qué desencadenó el incendio, pero es posible que estuviera relacionado con el terremoto, piensa el experto.

Moscú condenó enérgicamente cualquier provocación como los ataques con drones

«Condenamos enérgicamente cualquier esfuerzo provocativo que tenga el potencial de provocar una escalada de tensiones incontroladas en una región como ésta, que está lejos de ser pacífica. Tales acciones destructivas podrían tener consecuencias impredecibles para la paz y la estabilidad en Medio Oriente. Esto debe ser entendido por los organizadores de la descarada incursión, por sus patrocinadores y por aquellos que se regodean con los hechos, aferrándose a la inútil esperanza del debilitamiento de Irán «, dijo el comunicado de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, este lunes.

