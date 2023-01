GUERRA EN EL ESTE DE EUROPA: Noticias del frente militar

Vehículo robótico de combate de reciente fabricación rusa

FUENTE URA RU

29 de enero



El ejército ucraniano golpeó con HIMARS un puente ferroviario en el distrito de Melitopol, en la región de Zaporizhia incoporada a la Federación de Rusia, causando la muerte a 5 civiles y heridas a otros 4.

El ministro de Defensa de Ucrania admitió que la situación es difícil en el este. También admitió que la capacitación de las fuerzas armadas ucranianas para la gestión de los tanques occidentales necesitará tiempo.

El ejército ruso pudo tomar posiciones más rentables en dirección a Donetsk. Las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania ascendieron hasta 90 efectivos militares.

El general estadounidense Ben Hodges predijo que Ucrania podrá capturar Crimea solo si recibe misiles ATACMS. Al mismo tiempo, el observador estadounidense Michael Warren Davis cree que aún así, ese plan está condenado al fracaso, porque los habitantes de Crimea quieren permanecer en Rusia.

La desnazificación de Ucrania llevará muchos años, ya que será necesario que crezca una nueva generación de ucranianos fuera de la ideología fascista, dijo el coronel retirado Anatoly Matviychuk, ex oficial de las Fuerzas Especiales. “La desmilitarización es fácil. Debemos privar a este país fascista de potencial económico, y no sé si permitiremos que renazca o no. Esto dependerá de nuestra buena voluntad ”, enfatizó el coronel retirado. La desnazificación, en cambio, es una tarea muy difícil. Durante 30 años los jóvenes en Ucrania fueron criados en un mundo completamente irreal, en el mundo de las ilusiones, creyéndose superiores. Esta es la ideología del fascismo, el nazismo. Tiene que crecer una generación completamente nueva, que viva en el mundo real. No les pedimos amor por Rusia, pero debe existir una buena relación entre los vecinos, dijo Anatoly Matviychuk.

Los empresarios rusos anunciaron que pagarán un premio de 10 millones de rublos por cada tanque Abrams estadounidense destruido.

Una empresa rusa de tecnología robótica, de Chelyabinsk [ciudad que fue famosa en la Segunda Guerra Mundial por su producción de tanques, al punto que la llamaban Ciudad Tanque, y hoy es un gran centro de producción industrial y tecnológica] envió 4 robots de combate al Donbass. Son automóviles sin conductor, van armados con «buenas armas», saben orientarse en el terreno y llevan un dron. Están trabajando en una versión capaz de atacar a los tanques Leopard y a los Abrams estadounidenses.

28 de Enero

Las fuerzas armadas de Ucrania infligieron un golpe intencional con misiles HIMARS contra el hospital de Novoaydar en la República Popular de Lugansk, informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, con un resultado de 14 muertos y 24 heridos. Las bombas ucranianas cayeros sobre el pabellón de niños del hospital a las 7:30 de la mañana.

El experto militar Alexander Kotz dijo que para detener el suministro de Occidente a Ucrania, primero las fuerzas armadas rusas deberían golpear la defensa aérea enemiga, y luego el ejército ruso debería comenzar a destruir puentes, destruyendo toda la cadena logística.

Ucrania recibirá 321 tanques de Occidente, según el embajador de Ucrania en Francia Vadim Omelchenko.

La CNN realizó una encuesta entre los habitantes de Alemania para conocer qué piensan de la decisión de su gobierno de entregar tanques a Ucrania. Los resultados dicen que los alemanes ahora temen cómo se tomará Rusia esa decisión.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia tomaron posiciones más rentables en dirección a Donetsk. Durante la operación para reubicarse, los soldados rusos destruyeron a unos 30 militares ucranianos.

27 de enero

Zelensky dijo que si el país recibe los tanques occidentales en agosto, será demasiado tarde, y esa pequeña cantidad no jugará un papel decisivo en el frente.

El asesor del presidente provisional de la República Popular de Donetsk, dijo que efectivamente, para entonces Ucrania no tendrá a nadie para usar los tanques debido a las grandes pérdidas diarias que sufren las fuerzas armadas ucranianas en el frente.

El ejército ruso destruyó el suministro energético de las empresas de reparación y restauración de los equipos ucranianos, como resultado del cual el mantenimiento de las armas occidentales de las fuerzas armadas de Ucrania está dañado, dijo el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa durante una sesión informativa. “Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia dieron un golpe masivo con misiles, armas aéreas de alta precisión, y vehículos aéreos no tripulados, en las instalaciones del sistema energético que asegura el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial y el sistema de transporte de Ucrania. Se han logrado los objetivos del golpe masivo. Todos los objetos asignados están destruidos”, señaló el Ministerio.

El Coordinador de Comunicaciones Estratégicas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, volvió a declarar que EEUU no considera que esté del lado de Ucrania en el conflicto y que no tiene la intención de participar en él.

El ex funcionario del Pentágono Jim Townsend, dijo que el ejército ucraniano no podrá mantener en condiciones adecuadas los tanques Leopard 2 y Abrams en el frente. En su opinión, las fuerzas armadas de Ucrania no tienen habilidades adecuadas para esto, y las diferencias en la estructura de los tanques son demasiado significativas.«Es como tener una motocicleta, un bote y un automóvil deportivo de alta gama al aire libre e intentar mantenerlos en condiciones de trabajo todos los días en condiciones severas», dijo Jim Townsend, al Foreign Policy . El experto duda de la capacidad del ejército ucraniano para realizar por si mismos el mantenimiento de los tanques.

Las tropas rusas agotaron a las fuerzas armadas ucranianas antes del comienzo de una gran ofensiva, según la publicación estadounidense Bloomberg. El medio de EEUU dice que Rusia podría comenzar una gran ofensiva en febrero o marzo de 2023.

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, mediante ataques intensivos en lugares como Bakhmut, han agotado a los ucranianos. Por lo tanto, el ejército ruso se está preparando para una gran ofensiva a gran escala, escribe Bloomberg, y dice basarse en fuentes informadas cercanas al Kremlin. Al mismo tiempo, -dice la publicación- tanto Ucrania como Occidente temen que la ofensiva de la Federación de Rusia pueda comenzar antes de que Ucrania reciba los tanques prometidos.

El artículo también señala que los funcionarios de Estados Unidos y de la UE están preocupados de que el conflicto se convierta en batallas de artillería como las de la Primera Guerra Mundial, y que ese escenario sería favorable al lado ruso.



26 de enero

Los soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia entraron en la ciudad de Ugledar y se fortificaron en las afueras de la ciudad. “Entraron y se atrincheraron en las afueras de Ugledar, por lo tanto, las fuerzas del enemigo están limitadas. Nuestra artillería trabaja para detener al enemigo que intenta contraatacar ”, dijo Igor Kimakovsky, asesor del presidente interino de la República Popular de Donetsk.

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa destruyeron la sede del Centro de Comunicaciones de las fuerzas armadas ucranianas en Ugledar, con munición de alta precisión «Krasnopol», calibre 152 mm. Estas instalaciones militares fueron descubiertas gracias a la antena de comunicación satelital a Internet de la red Starlink del empresario Elon Musk. [N. de la E.: El 2K25 Krasnopol es un sistema de municiones de artillería de 152/155 mm, de creación soviética, semiautomático, guiado por láser, operado por un observador de artillería o de dron. Está diseñado para destruir objetivos blindados e instalaciones militares desde el primer disparo].

Anteriormente, el ex director de Roscosmos Dmitry Rogozin declaró que Rusia no sólo se opone activamente a Starlink, sino que también logró confiscar estas tecnologías durante el conflicto en Ucrania. Además, los prisioneros de guerra ucranianos admitieron que el país no posee habilidades para usar los sistemas satelitales de Starlink.

El coronel retirado Yuri Knutov declaró que Ugledar es una de las cinco ciudades, cuya captura conducirá a la liberación completa de la RPD.

Zelensky hizo una nueva demanda a Occidente. Según él, Occidente debería comenzar a suministrar misiles y aviones de largo alcance a Ucrania.

Un miembro del grupo de trabajo del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, dijo que la calificación de la operación militar especial debe cambiarse a ‘operación contraterrorista’. Anteriormente, esta propuesta ya había sido hecha por un diputado estatal de la Duma de Crimea, en el contexto del envío de tanques occidentales a Ucrania (con los cuales, según un general ucraniano, tomarían Crimea en dos semanas).

Budapest acusó a Ucrania de llevar a cabo la movilización masiva de húngaros étnicos en Transcarpatia. El Primer Ministro de Hungría declaró que sólo Estados Unidos se beneficia de las hostilidades en Ucrania. Y el presidente húngaro instó a la OTAN a no intervenir en el conflicto ruso-ucraniano.

El ejército ruso destruye unos 200 efectivos militares ucranianos por día, dijo el representante del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov.

24 de enero

El reloj del «Día del Juicio» está a 90 segundos de la guerra nuclear, informa el boletín de los científicos atómicos. El reloj simboliza el nivel de tensión de la situación internacional y está cerca de la «medianoche», que representa el cataclismo nuclear.

El portavoz de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, dijo que el suministro de armas a Ucrania por parte de la OTAN puede provocar una guerra nuclear.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió a Kiev que ya pueden esperar el «día del juicio» si atacan Crimea.

El presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó al primer ministro de la Federación de Rusia, Mikhail Mishustin, que acelere el trabajo para mejorar el nivel de vida en el Donbass, así como en las regiones incorporadas a Rusia, de Zaporizhia y Kherson. El presidente enfatizó que todos los fondos necesarios para esto están disponibles.

El ejército ruso en la región de Kherson frenó el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de cruzar el río Dniéper. Durante el rechazo a los ataques ucranianos, las fuerzas rusas destruyeron 6 vehículos de combate de infantería, 3 barcos y unos cien efectivos militares ucranianos.

La artillería rusa derrotó a brigadas de asalto aéreo de las fuerzas armadas ucranianas en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.