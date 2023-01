OTAN-UCRANIA / RUSIA: Últimas noticias del frente militar y político

ARTEMOVSK: se combate por cada calle, casa y piso

FUENTE MK RU

Los países europeos comenzaron a anunciar el suministro de Leopard 2 a Ucrania

Después de la decisión de Alemania, los aliados europeos comenzaron a anunciar el suministro de tanques Leopard 2 a Ucrania.

La Ministra de Defensa de España, Margarita Robles, dijo que Madrid está lista para enviar tanques Leopard 2 a Ucrania en coordinación con la Alianza. También dijo que el ejército ucraniano puede capacitarse para manejar los tanques en España.

Finlandia también informó que iban a poner Leopard en Ucrania. Sin embargo, Helsinki señaló que estaban hablando de un pequeño lote. Amsterdam también anunció que estan listos para unirse al plan de los aliados europeos para proporcionar a Kiev los tanques Leopard 2.

El miércoles 25 de enero, el gobierno alemán confirmó oficialmente que pondría en Ucrania 14 tanques Leopard y que Berlín autorizaba a otros países que re-exportaran los Leopard alemanes que tienen. Alemania se comprometió a entrenar a las tripulaciones ucranianas para los tanques suministrados, así como para suministrarles municiones y repuestos.

Incluso antes de la decisión de las autoridades alemanas, Polonia anunció que estaban preparados para transferir 14 Leopard a Ucrania.

Bélgica no tiene tanques para Ucrania

El Ministerio de Defensa belga dijo que el país no tiene tanques útiles para Ucrania, ya que ese equipo fue eliminado hace muchos años, ya que se creían que no sería necesario en nuevos teatros de operaciones militares.

Hace diez años, los tanques ya no estaban en condiciones de trabajo y el Estado los vendió por 10-15 mil euros/la unidad a compañías privadas, que ahora los venderían por medio millón de euros cada uno.

Cuántos tanques Leopard puede recibir Ucrania

La publicación ucraniana «País», basándose en informaciones de los medios, calculó el número de tanques Leopard que recibirá Ucrania.

Según las publicaciones, España prometió enviar 53 tanques Leopard, aunque de momento sólo 20 están operativos y el resto necesita reparaciones. Holanda enviará 18 tanques, la propia Alemania 14 tanques, al igual que Polonia. Noruega enviará 8 tanques y Portugal, 6, etc.

En total, los tanques prometidos en las declaraciones alcanzan el número de 113. Aunque 33 de ellos (los de España) necesitan reparaciones.

Anteriormente, las fuerzas armadas ucranianas afirmaron que para una «ofensiva exitosa en una zona», se necesitan 300 tanques occidentales modernos como los Leopard. Cuántos tanques tiene Rusia y cuántos tiene la OTAN En 2019, según publicaciones estadounidenses, había 11 mil tanques en los ejércitos de la OTAN y alrededor de 22 mil en Rusia, contando los que están en los almacenes. Según otras fuentes, el parque de tanques rusos tiene alrededor de 16 mil vehículos de combate. El experto militar ruso Vladislav Shurygin, señala que estas cifras pueden ser excesivas. En 2018 había 12 mil tanques en los almacenes del ejército ruso, incluidos los modelos obsoletos T-54, T-55. Debido al largo almacenamiento de tanques rusos en áreas abiertas, parte del arsenal de vehículos de combate se convirtió en montañas de metal oxidado. Sin embargo, se pueden restaurar después de lo cual la unidad de combate ingresaría a las tropas rusas casi como un nuevo vehículo modernizado con medios modernos de protección activa, comunicaciones y control de incendios. En 2021, señaló Shurygin, según fuentes rusas de información abiertas, el ejército tenía en activo 3330 tanques. De estos, 2840 pertenecían a las fuerzas terrestres, y el resto estaba cerca de las tropas costeras de la Marina. [N. de la E.:no hay datos sobre cuántos tanques de la OTAN están operativos realmente]. Militares y expertos estadounidenses ven difícil la llegada de los tanques a Ucrania y que las tropas puedan usarlos Los países europeos y los Estados Unidos enfrentarán grandes dificultades en el suministro de tanques Leopard 2 y M1 Abrams a Ucrania. En Washington, las autoridades dijeron que la entrega de vehículos de combate estadounidenses puede llevar años. Según The New York Times, el proceso de entregar armas occidentales a Kiev siempre ha sido uno de los secretos más cuidadosamente protegidos. Para esto, se utilizan convoyes secretos, que generalmente se mueven en la oscuridad o se disfrazan adecuadamente. Hasta ahora, Rusia no ha logrado golpear ninguna columna con armas. Pero ahora el riesgo y los temores son tan grandes que Kiev tendrá que ir a buscar las armas a los almacenes en la OTAN. La Alianza no los entregará en la zona de conflicto. [N. de la E: esto significa que EEUU se toma muy en serio la advertencia de Rusia sobre dónde golpeará si las armas ofensivas de la OTAN atacan teritorio de la Federación de Rusia]. El camino de los vehículos blindados hacia Ucrania sería un momento ideal para que Rusia le diera un golpe decisivo. El ataque a la columna con armas no solo retrasaría las entregas futuras, sino que también destruiría una parte significativa de los vehículos blindados antes de su llegada al frente. Algunos oficiales militares estadounidenses describieron una posible ruta como un «patchwork» entre el territorio de Polonia, Eslovaquia y Alemania. La mayor parte de los tanques probablemente será entregada por ferrocarril, ya que una larga columna de transporte atraerá inevitablemente la atención de Rusia. Los expertos creen que entregar tanques y otros vehículos blindados en el campo de batalla, tomará demasiado tiempo, combustible y repuestos. Los convoyes también se convertirán en un objetivo en movimiento para los aviones de combate rusos.

El general Robert B. Abrams -en honor a cuyo padre se llamó al vehículo de combate- dijo que será muy difícil para las tropas ucranianas obtener tanques, así como usarlos, y mantener en servicio a la tripulación y los mecánicos, así como crear una red de suministros.

Ucrania canta victoria: Un general dice que dos semanas después de recibir los Leopard atacarán Crimea

El general del ejército de Ucrania, Nikolai Malomuzh, habló en la televisión del país sobre las esperanzas que los especialistas locales tienen en los tanques alemanes Leopard 2, que Kiev espera recibir de la OTAN en un futuro cercano. «Esto dará una oportunidad de comenzar una ofensiva en dirección de Donetsk y en todo el corredor del sur, incluida Crimea«, dijo. Y todo, en dos semanas.

Los expertos rusos -al igual que los estadounidenses- señalan que la efectividad y la duración en uso de los tanques occidentales dependerán no sólo de las habilidades de las tripulaciones, sino también de la organización del mantenimiento oportuno y la reparación de vehículos. Además, en la actualidad, no existe en el territorio de Ucrania la base técnica necesaria para hacerlo.

Rusia advierte que está lista para una respuesta drástica al suministro de armas a Ucrania

Si Estados Unidos y la OTAN entregan a Ucrania armas para atacar ciudades rusas, entonces nuestro país está listo para una respuesta drástica, declaró el jefe de la Delegación de negociaciones sobre seguridad militar y control de armas de la Federación Rusa , Konstantin Gavrilov.

En el caso de suministrar armas a Kiev para atacar a los civiles en Rusia, así como intentos de capturar territorios constitucionalmente incorporados, Moscú dará una «respuesta dura. No digan más tarde que no se lo advertimos», dijo Gavrilov.

El representante ruso hizo estas declaraciones en la reunión plenaria del Foro de la OSCE para la cooperación en el campo de la seguridad que tiene lugar en Viena.

Florian Philippot: «El plan de la OTAN de Tercera Guerra Mundial se está desarrollando»

El político francés y ex europarlamentario Florian Philippot, en su cuenta de Twitter, comentó la información de que los países occidentales enviarán tanques de combate Leopard y Abrams a las fuerzas armadas de Ucrania.

«El plan de la OTAN de Tercera guerra mundial se desarrolla, y los tontos aplauden!», escribió el ex diputado del Parlamento Europeo. Según Philippot, París aún puede seguir el camino de la desescalación y la paz, pero para esto será necesario desafiar a la OTAN y a la Unión Europea.

Philippot, se define como gaullista y soberanista y aboga por un frente común que vaya desde los conservadores hasta la izquierda radical para defender la soberanía nacional de Francia.

El canciller alemán Sholtz dice que Alemania nunca enviará soldados a Ucrania

El canciller alemán dijo que Alemania no planea, ahora ni en el futuro, enviar a sus soldados a Ucrania o suministrar aviones militares al país, en respuesta a las preguntas de los diputados del Bundestag. «No habrá participación directa de los soldados de la OTAN en la guerra en Ucrania», dijo el canciller. [N.de la E.: tampoco iba a enviar tanques Leopard y en pocos días se rindió a la presión de Polonia (su antiguo patio trasero) y a los editoriales furibundos de la prensa estadounidense].

El ministro de Relaciones Exteriores italiano dijo que ahora ni Alemania, el país más fuerte de la UE, puede demostrar su valía

AntonioTayani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, dijo en una entrevista en La Stampa que la Unión Europea no tiene una «política exterior real» y una «política de defensa». En este sentido, Europa sigue todo el tiempo a Estados Unidos.

Además, Tayani dijo que la Unión Europea ahora carece de un líder como fue la ex canciller alemana Angela Merkel. El diplomático recordó que ahora incluso Alemania, el país más fuerte de la UE, no puede demostrar su valía.

Anteriormente, el ministro Tayani, dijo que aunque la OTAN y Europa ayudan a Ucrania, no están en guerra con la Federación de Rusia. «Debemos hacer todo para que la confrontación nunca empeore», agregó.

Estados Unidos atrae a Europa a una gran guerra dijo la portavoz de Exteriores de Rusia

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, anunció que Estados Unidos estaba atrayendo a toda Europa a una gran guerra. Zakharova cree que Estados Unidos atrae a Europa a una gran guerra debido al hecho de que Washington no tiene otros recursos para mantener la hegemonía del dólar y mantener la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, por eso crea focos de tensión en el mundo.

Zakharova invitó a Europa a despertarse de su sueño letárgico, y recordó que Estados Unidos ha sido el principal beneficiario en las guerras mundiales anteriores desatadas por los países occidentales.

El presidente Putin señaló que Alemania sigue ocupada por las tropas estadounidenses

Durante una reunión con los jóvenes en el Día del Estudiante (el 25 de enero) el presidente Vladimir Putin recordó que las tropas estadounidenses en Alemania siguen de hecho ocupando el país hasta el día de hoy.

El presidente ruso recordó que las tropas soviéticas también estaban presentes en Austria, pero pronto salieron del país voluntariamente. Rusia, heredera de la URSS, actuó como garante de la República Austriaca como Estado neutral y de su Constitución, agregó. El presidente Putin dijo que muchos ciudadanos de Austria son conscientes de este hecho y agradecen a Rusia esta posición.

La URSS, a diferencia de los Estados Unidos -recordó Vladimir Putin- detuvo legalmente la situación de estado ocupado de Alemania. Esto significa que las tropas estadounidenses ahora presentes en el territorio de Alemania conservan el estado de fuerzas ocupantes. «De hecho, hay muchas en Alemania», recordó el presidente.

Anteriormente, su portavoz Dmitry Peskov dijo que en este momento no hay forma de resolver la situación en Ucrania por medios diplomáticos.

El optimismo del presidente Putin: cree que Europa recuperará su soberanía

En una reunión con los estudiantes del Centro de Ciencia y Tecnología de la Universidad Lomonosov de Moscú, el presidente ruso dijo que Europa de una forma u otra recuperará su soberanía, pero llevará su tiempo.Según el presidente Putin, mucho de lo que está sucediendo ahora tiene raíces profundas y ciertos motivos para que sea así.

“Por supuesto, llegará el tiempo, no hay dudas sobre ésto, en que de una forma u otra, la soberanía será devuelta a Europa. Aparentemente, todavía es necesario algún tiempo hasta que esto ocurra ”, dijo Putin.

El director del Comité de Legislación Constitucional de la Federación Rusa anunció la respuesta si se confiscan los activos de Rusia

En el caso de incautación de bienes del Estado ruso en el extranjero, Rusia puede tomar medidas de respuesta, incluida la confiscación de activos extranjeros, dijo el director del Comité de Legislación Constitucional, Andrei Kishas, quien expresó su confianza en que no se llegue a la confiscación de la propiedad de los individuos, porque tal idea contradice la Constitución rusa. Pero el senador dijo que tales medidas pueden ser tomadas por decisión judicial, ya que el código penal de la Federación de Rusia contiene artículos que autorizan la confiscación parcial.

La idea de confiscar activos extranjeros se actualizó después de que la Unión Europea comenzó el debate sobre la transferencia de los activos rusos congelados a Ucrania para restaurar su economía.

Informe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia

El batallón ruso Vostok, avanzando en dirección a Zaporizhia, tomó posiciones más rentables, destruyendo más de 60 efectivos ucranianos durante el pasado día. Además, el grupo destruyó siete unidades de equipos de combate enemigos: 3 tanques, 2 vehículos blindados, un automóvil y un obús D-20.

El grupo del sur del ejército ruso continuó el ataque exitoso en dirección a Donetsk. Los soldados rusos destruyeron dos almacenes de municiones del ejército ucraniano en la región de Razliva y Konstantinovka.

El ejército ruso interceptó cuatro misiles HIMARS en las áreas de Pologi y Tarasovka, en la región de Zaporizhia (incorporada a la Federación de Rusia).

Por otra parte, el corresponsal militar Andrei Rudenko informó en su canal de Telegram que las fuerzas armadas ucranianas después de haber perdido la primera línea de defensa cerca de Ugledar (República Popular de Donetsk), se trasladaron al interior de la ciudad. Allí las tropas ucranianas tomaron posiciones preparadas en una mina, que se encuentra en las afueras de la población y se presta para acciones defensivas. «Ahora nuestra artillería destruye los refuerzos y desmonta las fortificaciones del enemigo ”, dijo el corresponsal.

Ugledar es una ciudad bastante grande (14 mil habitantes) con zonas industriales y edificios altos, por lo que «debe rodearse y luego hacer un caldero, explicó el corresponsal.

Voluntarios de Suecia y de Serbia se unen a un batallón para luchar contra el ejército ucraniano

El gobernador interino de la región de Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia tras el referéndum, Yevgeny Balitsky, dijo que suecos y serbios se han unido al Batallón Pavel Sudoplatov.

La base del batallón son los residentes de Zaporizhia, quienes «durante el régimen ucraniano se vieron obligados a esconderse, a guardar silencio, para simplemente salvar sus vidas«, dijo Balitsky en el canal de televisión Rusia 24. Agregó que ciudadanos de Serbia y Suecia se unieron al batallón.

El batallón, se llama así por el legendario agente de la contrainteligencia soviética Pavel Sudoplatov (1907-1996) nacido en la ciudad de Melitopol, que ahora es capital de la Zaporizhia incorporada a la Federación de Rusia.

El Batallón Pavel Sudoplatov ya tiene una compañía en la línea del frente y otra está en la coordinación de combate, explicó el gobernador interino de Zaporizhia.

CNN : a las fuerzas armadas ucranianas se les ha vuelto más difícil atacar objetivos rusos

A las fuerzas armadas de Ucrania se les hace más difícil atacar objetivos rusos en la zona de la operación militar especial, ya que las fuerzas armadas de la Federación Rusa comenzaron a «estudiar sus errores», revela la CNN citando a funcionarios ucranianos.

«Los funcionarios ucranianos dicen que es más difícil para los misiles ucranianos golpear en almacenes con municiones y nodos logísticos», según la CNN.

The Washington Post publica que Biden hace planes para ‘contener’ a Rusia después del conflicto ucraniano

La administración de Joe Biden ya ha comenzado a considerar cuál será el equilibrio de poder después de la finalización del conflicto ucraniano, según informa The Washington Post. Como dijeron a la publicación, el Secretario de Estado Anthony Blinken y funcionarios no identificados, parte de la estrategia debería garantizar paz a largo plazo en Ucrania y la ‘disuasión’ de Rusia.

Según Blinken, Biden quiere evitar un conflicto a gran escala y una confrontación directa con la Federación de Rusia. El Secretario de Estado dijo que están convencidos de que tanto Washington como sus aliados deben pensar en cómo Ucrania se ocupará del conflicto, y cómo lograr una «paz justa y duradera», que podría ayudar al lado ucraniano a mantener la integridad territorial y evitar una «posible agresión» en el futuro.

Al mismo tiempo, según la publicación, Estados Unidos no quiere permitir que Rusia «se relaje» y se reagrupe para una nueva ofensiva. En este sentido, varios funcionarios estadounidenses creen que la tarea principal de EEUU es proporcionar a Kiev instrumentos para la defensa, y no una declaración de obligaciones contractuales. Uno de los funcionarios del Departamento de Estado señaló que las armas son necesarias para que Ucrania capture los territorios ahora, así como un factor de disuación contra los «futuros ataques rusos».