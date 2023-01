TERCERA GUERRA MUNDIAL A LAS PUERTAS: EEUU ahora promete ‘la derrota militar de Rusia’

EEUU promete «ir a la ofensiva» contra Rusia



Este viernes, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el presidente de los Jefes Conjuntos de Estado Mayor, General Mark Milley, dieron una sesión informativa en la Base Aérea Ramstein en Alemania, donde prometieron a los Estados Unidos la derrota militar de Rusia.



ANDRE DAMON / wsws.org

Milley anunció el compromiso de Estados Unidos y la OTAN de «ir a la ofensiva para liberar a Ucrania ocupada por los rusos». Repitió que Ucrania usaría vehículos blindados de la OTAN y tanques para ir a la «ofensiva táctica y operativa para liberar las áreas ocupadas». Con esta declaración, todo el prestigio de la OTAN ha quedado comprometido en la reconquista de todo el territorio ucraniano, que, según Estados Unidos, incluye tanto a todo el territotio del Donbass como a la península de Crimea.

A medida que surgen los inmensos desafíos que plantea la nueva estrategia estadounidense en los próximos meses, y a medida que aumente el número de muertos entre las tropas ucranianas, la demanda inevitablemente será el despliegue directo de las tropas de la OTAN en el terreno de guerra. Esto significaría que los soldados estadounidenses y rusos se dispararían entre sí en el primer enfrentamiendo general entre Estados con armas nucleares en la Historia.

Milley es un oficial militar en servicio activo, y Austin es un general retirado de cuatro estrellas a quien se le otorgó una dispensación especial del Congreso para servir en la Oficina Civil del Secretario de Defensa. Estos dos generales de cuatro estrellas estaban así estableciendo de hecho la política exterior de Estados Unidos, en una amplia exhibición del poder de los militares en la sociedad estadounidense.

La afirmación explícita de Milley y Austin de que las armas proporcionadas por Estados Unidos y la OTAN son de carácter ofensivo, no defensivo, es un giro de 180 grados de las declaraciones públicas de la administración Biden, que justificó el aumento de la participación de los Estados Unidos en la guerra, con la declaración de que no proporcionaría equipos «ofensivos».

«El equipo que hemos proporcionado es defensivo, como saben, no ofensivo. Y vemos que eso es una diferencia ”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una sesión informativa en mayo. «La idea de que vamos a enviar equipos ofensivos -dijo Biden ese mismo mes- y tener aviones, tanques y trenes que van con pilotos estadounidenses y tripulaciones estadounidenses, se llama -y no se engañen, no importa lo que digan- ‘Tercera Guerra Mundial'».

A fines del mes pasado, Biden declaró: «La idea de que le daríamos a Ucrania material que es fundamentalmente diferente de lo que ya va allí, tendría la posibilidad de romper la OTAN y romper la Unión Europea». Agregó: «Ellos no buscan ir a la guerra con Rusia, no están buscando la Tercera Guerra Mundial».

Si uno acepta tanto las declaraciones públicas de Milley como las repetidas afirmaciones de Biden, significa que Estados Unidos está en realidad en «guerra con Rusia». Esta guerra no declarada se está librando sin la autorización del Congreso y sin ningún esfuerzo para pedir la aprobación del pueblo estadounidense.

El anuncio de la OTAN de que está enviando armas ofensivas a Kiev ha expuesto toda la narrativa de la administración Biden sobre la participación estadounidense en Ucrania, como un fraude. Biden ha afirmado repetidamente que Estados Unidos y la OTAN no están involucrados en la guerra. Pero la OTAN no es sólo una parte del conflicto, es su fuerza impulsora.

Como en todas las guerras, a medida que la lucha progresa, el debate sobre «quién disparó el primer tiro» se desvanece, y aparecen las fuerzas sociales reales y complejas que impulsan la guerra.

A lo largo de 2022, la administración Biden afirmó que estaba interviniendo en el conflicto «para salvar vidas ucranianas». En el largo año de hostilidades, ha quedado claro que el único papel que da Estados Unidos a la población ucraniana, es el de carne de cañón para que una guerra domine las tierras euroasiáticas.

Al abrir la reunión, Austin declaró: «Como dijo el presidente Biden, esta es una década decisiva para el mundo». Esta fue una cita de la introducción de Biden a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que declara que Estados Unidos «aprovechará esta década decisiva para avanzar en los intereses vitales de Estados Unidos, y posicionar a los Estados Unidos para superar a nuestros competidores geopolíticos».

A lo largo del evento, no se mencionó la palabra «alto el fuego» o «paz». En cambio, Milley declaró: «Esta guerra, como muchas guerras en el pasado, terminará en algún tipo de mesa de negociación». Pero lo que Milley estaba describiendo como «mesa de negociación» es igual a la que se planteó a bordo del USS Missouri, donde el ministro de Asuntos Exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firmó la rendición incondicional de Japón, con la única alternativa, en palabras de la Declaración de Potsdam, de una «destrucción rápida y absoluta «. Después de la caída de dos bombas atómicas en las ciudades japonesas y una serie de bombas de fuego que mataron a cientos de miles de civiles japoneses, esa guerra también terminó en la mesa de negociaciones.

Incluso cuando admitieron que las intenciones de EEUU en la guerra fueron fundamentalmente ofensivas, los generales se involucraron en las mentiras obligatorias y la hipocresía con la que se lubrican los engranajes de la guerra. «La agresión internacional, donde los grandes países usan la fuerza militar para atacar a los países pequeños y cambian las fronteras reconocidas, no se puede permitir ni tolerar», declaró Austin. Esto proviene de un país que, sólo en el último cuarto de siglo, ha atacado ilegalmente u ocupado Irak, Yugoslavia, Afganistán, Libia y Siria.

Austin continuó: «Se trata del mundo que queremos que nuestros hijos y nietos hereden».

De hecho, la catástrofe desatada por el imperialismo estadounidense en su «década decisiva», si no se detiene, dejará a la próxima generación con un páramo carbonizado, si queda una generación para presenciarlo.

Respondiendo a la afirmación de la OTAN de que su objetivo es la derrota de Rusia, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, escribió una breve declaración en Telegram: «La caída de un poder nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear. Las potencias nucleares no pierden conflictos importantes en los que depende su destino».

Sin embargo, la posición del imperialismo estadounidense es que el uso de armas nucleares, ya sea por Rusia o los propios estadounidenses, no es un elemento disuasorio en la escalada del conflicto. En un editorial publicado el miércoles, The Wall Street Journal exigió ataques dentro del territorio ruso, declarando: «¿Por qué un dictador que rodó sobre una frontera extranjera es libre de reclamar su territorio como sacrosanto?» Y concluyó: «La réplica es que el Sr. Putin podría desatar una guerra nuclear, pero los últimos meses han demostrado que en cualquier caso, tomará esa decisión basada en sus propios cálculos».

Este editorial refleja el estado de ánimo completamente imprudente que domina en la oligarquía capitalista, que ve la guerra como una salida de la enorme crisis social, económica y política que sacude al orden capitalista.

Las fuerzas sociales que impulsaron la guerra se mostraron en el Foro Económico Mundial en Davos, donde los multimillonarios y los jefes de los principales bancos se unieron con oligarcas y belicistas ucranianos, junto al ex primer ministro británico, Boris Johnson, alias «dejen que los cuerpos se acumulen por miles», que declaró: “¡Denles los tanques! No hay absolutamente nada que perder».

Pero la misma crisis que subyace en la guerra imperialista está impulsando el crecimiento de la lucha de clases en todo el mundo. Es la clase trabajadora internacional, movilizada sobre la base de un programa socialista, la que pondrá fin a las conspiraciones de las élites gobernantes y al sistema de ganancias capitalista.