RUSIA: Un diputado de la Duma asegura que EEUU y Ucrania planean golpear un importante barrio de Moscú

Un diputado de la Duma estatal advirtió que EEUU se está preparando para atacar el Centro Internacional de Negocios de Moscú

Centro Internacional de Negocios de la Ciudad de Moscú

MK RU informa que el diputado de la Duma del Estado de la Federación de Rusia y líder del Movimiento Nacional de Liberación, Yevgeny Fedorov, dijo que Estados Unidos y Ucrania están desarrollando un plan para atacar el Centro Internacional de Negocios de la Ciudad de Moscú, con drones o misiles Tomahawk.

El Centro Internacional de Negocios de la Ciudad de Moscú, también conocido como Moscú-City, es un complejo multifuncional que forma una ciudad dentro de la ciudad, sede de centros de negocios, museos, restarurantes y cines, etc. El distrito contiene ocho de los diez edificios más altos de Rusia, seis de los cuales superan los 300 metros de altura

Según el diputado, existe un plan estratégico según el cual «en la perspectiva de un año y medio» debería tener lugar la victoria de Kiev. Al mismo tiempo, que aumente el suministro de armas a Ucrania, el bombardeo a Rusia también se intensificará, como ya se ha hecho en la ciudad de Engels. El bombardeo «aumentará», enfatizó Fedorov. «Sé que están desarrollando un plan para un golpe en Moscú-City», señaló.

El 26 de diciembre, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que tres militares rusos murieron debido a la caída de los restos de un dron ucraniano en el aeródromo en Engels, de la región de Saratov. El incidente ocurrió alrededor de las 01:35 hora de Moscú. El dron fue derribado a baja altitud y los aviones no sufrieron daños.

El 29 de diciembre, el canal Mash Telegram informó de explosiones en Engels. El gobernador de la región dijo que el sistema de defensa aérea, que destruyó un objeto no identificado, estuvo activo en el distrito de Engels. El gobernador aseguró que no había amenza para los residentes.

La ciudad de Engels está situada a 734 km de Moscú y a 280 km de la frontera ucraniana. Engels tiene más de 300.000 habitantes, y es un importante centro industrial: allí se fabrican los trolebuses para el transporte público de Rusia y material para la industria ferroviaria, automotriz, y del acero.



El Movimiento de Liberación Nacional, liderado por Yevgeny Fyodorov (1963, Leningrado, URSS), surgió alrededor de 2012, y se define como soberanista, nacionalista, estatista, antiglobalización, antiimperialista y euroasiático. Estas líneas políticas, según Occidente, consisten en una ideología «ultra conservadora y de extrema- derecha». Yevgeny Fyodorov dice que el presidente ruso Vladimir Putin, aun siendo un líder de la liberación nacional, que comenzó a resistir la influencia extranjera, necesita de un movimiento de apoyo popular para lograr la victoria final sobre las fuerzas internas, que intentan frenar la política de liberación nacional para entregar el país al control del poder hegemónico extranjero. El Movimiento tiene seguidores en Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Azerbaiyán, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Estonia, la República Checa y Alemania.

