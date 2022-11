UCRANIA: Durísmo castigo ruso en respuesta al ataque con drones en Sebastopol

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, 44 de los 50 misiles rusos disparados fueron derribados, pero al mismo tiempo las autoridades locales ucranianas informaron de 49 explosiones por misiles. Los alcaldes reportaron impactos en 10 ciudades, incluida Kiev.

Golpe sin precedentes a toda la infraestructura crítica ucraniana: 18 instalaciones dañadas en 10 regiones

Kiev sin luz 31/10/2022 18:15

CRÓNICA DE MK RU

07:57 Las fuerzas armadas ucranianas lanzaron dos misiles HIMARS contra Alchevsk, una importante ciudad de unos 100.000 habitantes de la República Popular de Lugansk, a 43 km de Lugansk capital.

08:26 Alarma aérea en todo el territorio controlado por Ucrania.

08:54 Moscú no ve que se esté cumpliendo el acuerdo de facilitar el suministro de grano y suspende el tránsito, lo anunció el embajador plenipotenciario de Rusia a Turquía.

09:03 El ejército ucraniano está desmoralizado por las grandes pérdidas sufridas en su último intento de abrise paso en dirección a Zaporizhia. Así lo dijo el comandante de una de las unidades de artillería ucraniana del Distrito Militar del Sur, llamado «Vladimir», en una comuncación interceptada.

09:07 En la región de Chernihiv comenzaron los cortes de energía. El suministro de emergencia será de sólo cuatro horas.

09:17 Explosiones en Odessa, en Poltava, Kiev, Vinnitsa, Kirovograd, y en la región de Dnipropetrovsk por misiles.

09:40 Las autoridades de Letonia desmantelaron el obelisco dedicado a los soldados que combatieron contra el nazismo en la segunda guerra mundial. La policía letona detuvo a unas 30 personas, durante la protesta contra la demolición de los monumentos.

09:44 Apagón en Zaporizhia después del golpe a la infraestructura crítica.

09:46 Algunas áreas de Kiev se quedan sin electricidad ni agua.

Foto del gobierno de Ucrania

10:05 Anatoly Shari, [bloguero y político ucraniano perseguido por el régimen de Zelensky, actualmente en el exilio o en algún lugar secreto de Ucrania, desde que su partido político fue prohibido por Kiev y el SBU intentó asesinarlo] informó de daños a 18 instalaciones de infraestructura en Ucrania.

10:12 El teniente coronel retirado de las fuerzas armadas de Alemania, Jürgen Rose, advirtió que si los países occidentales continúan provocando a Rusia, entonces la crisis en Ucrania conducirá a una guerra nuclear.

11:21 Las autoridades de la región de Kiev anunciaron a los residentes que habrá un largo cierre de la electricidad después de los ataques. “Debido al bombardeo, parte de la región de Kiev está sin luz. Prepárese para una larga ausencia de electricidad ”, escribió el responsable regional.

11:27 En la región rusa de Belgorod (limítrofe con Ucrania), el ejército ucraniano bombardeó el pueblo de Krasnoye, dijo el gobernador de la región. No hay víctimas.

11:39 En la ciudad de Zaporizhia, que permanece bajo el control de las tropas ucranianas, después de los ataque de la mañana, no hay señal de televisión, la radio FM no funciona, las comunicaciones móviles funcionan mal y en algunas áreas no hay agua.

12:04 En Kharkov, después de la explosión en la instalación de infraestructura crítica, no funcionan ni el metro ni los semáforos, dijo el alcalde.

12:05 El ex jefe de los Servicios Especiales Israelí, el analista militar Yaakov Kedmi, señaló que lo que ocurra en noviembre tendrán un gran impacto a nivel global.

En intervenciones en medios televisivos rusos, Kedmi, explicó hace algunas semanas, que según sean los resultados de la operación militar de Rusia en Ucrania, se establecerá el orden mundial. En el caso de la victoria de Rusia, China tendrá una posición más fuerte en la confrontación con Estados Unidos y, en general, con Occidente, que será el perdedor. Si Rusia no consigue la victoria -dijo Kedmi en la entrevista- Beijing tendrá que confiar sólo en sí misma.También remarcó que para Rusia es vital lograr todos los objetivos de la operación militar especial, porque sólo así protegerá los intereses nacionales de la Federación de Rusia en el ámbito internacional.

12:07 En Dnepropetrovsk, después de las explosiones, el tráfico se bloqueó para todo tipo de transporte a lo largo del Puente Sur, así como parte de las rutas de autobuses.

12:38 El 80% de los habitantes de Kiev se quedaron sin agua, y parte de la ciudad, sin electricidad, anunció el alcalde de la ciudad Vitaly Klitschko.

12:54 El servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Internos de Moldavia afirma que el misil derribado por el sistema de defensa aérea ucraniana este lunes, cayó en las afueras de la aldea Naslavcha de Moldavia, al norte del país. No hubo heridos pero se rompieron los cristales de las ventanas en varias casas.

13:52 El Ministerio de Defensa ruso informó las principales acciones militares del lunes 31 de octubre:

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, con un arma de alta precisión, desde el aire y el mar, golpearon todos los objetivos marcados, de la administración militar y la infraestructura de energía de Ucrania;

marcados, de la administración militar y la infraestructura de energía de Ucrania; Las unidades rusas repelieron los ataques de las fuerzas armadas ucranianas en dirección a Krasnyi Liman, y más de 170 militares ucranianos fueron destruidos;

Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron más de 60 militares ucraniano s en dirección a Donetsk;

s en dirección a Donetsk; Las fuerzas armadas de la Federación Rusa arrojaron a las fuerzas armadas de Ucrania a las posiciones iniciales en dirección de Nikolaev -Krivoy Rog, después de intentos fallidos de avances del enemigo;

Las tropas rusas destruyeron a más de 110 miembros del personal militar de las fuerzas armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, en dirección a Kupyansk

15:28 Según la televisión estadounidense NBC, Biden perdió los nervios en una conversación con Zelensky.

15:54 Un helicóptero militar ucraniano cayó en el área de Kostyantynivka, en la República Popular de Donetsk, informan los residentes locales. Las razones del accidente aún no se han reportado.

16:02 La administración de la República Popular de Donetsk, informó que en el centro de la ciudad de Donetsk, debido al bombardeo ucraniano, se dañó una tubería de gas y se produjeron incendios. También se registraron daños en edificios residenciales de otros barrios.

16:21 Las tropas ucranianas intentaron romper la línea de defensa en dirección a Berislav en la región de Kherson (Jerson), el ataque fue repelido y 2 tanques fueron destruidos, dijeron las autoridades regionales.

16:56 En la región de Chernivtsi la instalación de infraestructura energética crítica resultó dañada como resultado del ataque con misiles. Se produjo un incendio, dijo el jefe de la administración militar regional ucraniana.

17:26 El Ministerio de Defensa ruso anunció la finalización de la movilización parcial.

19:12 El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko aprobó el borrador de acuerdo con la Federación de Rusia sobre la creación y el funcionamiento de los Centros de Entrenamiento Conjunto para el personal militar de las Fuerzas Armadas.El decreto correspondiente se firmó este lunes.

19:24 El ataque de Kiev a la flota del Mar Negro pone una tachadura en la dimensión humanitaria de los acuerdos de Estambul, dijo el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzy. Agregó que la Federación de Rusia no puede resolver el paso sin obstáculos de los barcos, a través del Mar Negro, sin inspeccionarlos. Nebenzy también señaló que los acuerdos sobre el paso de los barcos a través del Mar Negro no se van a llevar a cabo sin la participación de Rusia.

19:29 La compañía de energía ucraniana DTEK anunció la reanudación del suministro de energía para 350 mil familias y para la empresa de servicios de agua en Kiev, que quedaron sin luz en la mañana.

20:40 El Ministerio de Defensa ruso anunció la suspensión del movimiento de barcos a lo largo del corredor para el comercio de grano.

21:26 Las autoridades de la región de Kherson (incorporada a la Federación de Rusia) ampliaron la zona de evacuación a 15 km del Dnieper, debido a que las fuerzas armadas de Ucrania están preparando un ataque masivo con misiles a la cental de energía hidroeléctrica de Kakhovska, lo que provocará una inundación.

21:41 Los representantes de la República Popular de Lugansk, informan que las fuerzas armadas de Ucrania destruyeron con HIMARS el Hotel Metalúrgico de Alchevsk. Una persona está debajo de los escombros.

21:59 Los medios ucranianos informaron una explosión en Jarkov/Kharkov. Aún no se han dado otros detalles.

23.22 El presidente Putin dijo que los ataques contra la infraestructura de Ucrania son una respuesta a los hechos de Sebastopol

23.58 En la ciudad de Nikopol de la región de Dnipropetrovsk de Ucrania, se escuchan explosiones.

00.23 El representante de la República Popular de Donetks, del Centro Conjunto para el control de los crímenes de guerra cometidos por Ucrania, informó que las fuerzas armadas de Ucrania en la noche del 31 de octubre dispararon sobre Gorlovka cuatro veces, usando 17 bombas con un calibre de 122 y 155 milímetros.

01.13 Los militantes del grupo «Primavera Rusa» publicaron en su canal de Telegram fotografías de la fragata «Almirante Makarov», sin daños. Ucrania declaró que la fragata había sido «destruida» como resultado del ataque de los drones flotantes kamikaze en Sebastopol.

01.20 El presidente Vladimir Putin dijo a los periodistas que en la actualidad 260 mil personas de los llamados a la movilización parcial, no participan en las hostilidades, sino que están recibiendo entrenamiento militar.

01.35 En las regiones de Nikolaev, Cherkasy y Poltava de Ucrania suena la alarma aérea.

02.11 Los activistas de organizaciones públicas ucranianas en Suecia exigieron que las autoridades locales aumenten los beneficios diarios que reciben los ucranianos que viven en el país. La UE decidió reducir el volumen de asistencia a los refugiados de Ucrania.