SERGEY LAVROV: Rusia y China facilitarán la creación de un sistema justo multipolar

Entrevista al ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, en el semanario digital estadounidense Newsweek, publicada el 21 de septiembre de 2022, con el título: «Russia’s Sergey Lavrov Warns U.S. It Risks Becoming Combatant in Ukraine War».

Pregunta: La operación militar de Rusia en Ucrania continúa, y muchos temen que el conflicto pueda continuar indefinidamente. ¿Rusia ha progresado hacia sus objetivos declarados de «desnazificación» y «desmilitarización» de Ucrania, y están las dos partes más cerca de un acuerdo negociado que el 24 de febrero?

Sergey Lavrov: Con sus acciones para nutrir un régimen neonazi rusofóbico en Ucrania, desplegar equipos militares y convertir su territorio en un trampolín para contener a Rusia, Occidente no nos dejó más remedio que llevar a cabo una operación militar especial. Sus objetivos son bien conocidos: protección de la población del Donbass, eliminación de amenazas a la seguridad de Rusia, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Todos ellos siguen siendo relevantes y serán logrados, sin importar cuánto tiempo tomen.

Hasta la fecha, toda la RPL (República Popular de Lugansk), una parte importante de la RPD (República Popular de Donetsk), y de las regiones de Kherson y Zaporizhia se han liberado. La vida pacífica está tomando forma en estos territorios. A pesar del bombardeo y el sabotaje, los trabajos de reparación y restauración están en marcha en las instalaciones de infraestructura civil y en el sector residencial. Se están construyendo nuevas casas, escuelas, hospitales, instituciones culturales.

Me gustaría enfatizar que el Occidente colectivo, dirigido por los Estados Unidos, busca abiertamente derrotar a Rusia «en el campo de batalla». Estados Unidos y sus aliados están listos para sacrificar Ucrania por sus objetivos geopolíticos. Para lograrlos, llenan el país con armas y esto lleva a un conflicto intensificado y prolongado, con perspectivas de permanencia.

Washington no está interesado en establecer la paz y la tranquilidad en Ucrania. Esto quedó claro ya en marzo, cuando Moscú y Kiev estuvieron cerca de llegar a acuerdos mutuos. Tal giro de los acontecimientos obviamente asustó a los estadounidenses y a los británicos, por lo que en realidad prohibieron a Ucrania realizar un mayor diálogo con Rusia. Desde entonces, las autoridades ucranianas han estado evitando el proceso de negociación.

Pregunta: Siria se ha convertido en el primer país, aparte de Rusia, en reconocer las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como Estados independientes. ¿Rusia ve a estas entidades como naciones con fronteras fijas, o Rusia apoyaría los esfuerzos para expandir su soberanía para incluir otros territorios en los que las fuerzas rusas operan actualmente en Ucrania? ¿Rusia apoyaría las medidas de independencia separada en estos territorios o referéndums para unirse a la Federación de Rusia, como fue el caso de Crimea en 2014?

Sergey Lavrov: El primer Estado en reconocer la independencia de la RPD y la RPL no fue Rusia, sino Osetia del Sur. Y después de Rusia, Abjasia, Siria y Corea del Norte también hicieron esto.

Rusia reconoció la independencia de las Repúblicas del Donbass dentro de las fronteras especificadas en sus Constituciones. De hecho, eso significa las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk en la antigua República Socialista Soviética de Ucrania.

En cuanto a otros territorios ucranianos liberados del yugo del régimen neonazi de Kiev que menciona, procedemos de la premisa de que sus habitantes tienen el derecho de determinar independientemente su propio destino. Vemos el deseo de las personas de estar junto con Rusia y, por lo tanto, trataremos su elección con respeto. Las intenciones correspondientes han sido expresadas recientemente por los líderes de la RPD, RPL, y de las regiones de Zaporizhia y Kherson.

Todos tienen derecho a usar el derecho a la autodeterminación de acuerdo con la Carta de la ONU.

Pregunta: El presidente Joe Biden confirmó al principio del conflicto que había habido una «ruptura completa» en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿En qué niveles se siguen comunicando ambos países? ¿Se están realizando conversaciones sobre la verificación de armas nucleares, la desconflictización en regiones como el Mar Negro y Siria, o los destinos de los ciudadanos estadounidenses detenidos por un tribunal penal o en el campo de batalla?

Sergey Lavrov: El diálogo interestatal ruso-estadounidense se ha congelado prácticamente debido a los Estados Unidos. No es objetivamente posible mantener la comunicación normal con Washington declarando la derrota estratégica de Rusia como un objetivo. Las consultas sobre estabilidad estratégica y control de armas se han descontinuado por el lado estadounidense. Naturalmente, observamos algunas señales incompletas de la administración de EEUU, y personalmente Joe Biden, con respecto a la reanudación del diálogo sobre START (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), pero queda por ver lo que hay detrás de esas señales.

Los estadounidenses están evitando cualquier interacción sustantiva en la desconflictivización regional.

En cuanto a los ciudadanos estadounidenses detenidos, hemos advertido repetidamente que es contraproducente traer este problema ante el público. Debe ser tratado profesionalmente por las agencias competentes en el formato que sea acordado por Moscú y Washington.

En cuanto a los estadounidenses encarcelados durante las operaciones de combate se debe recurrir a las autoridades en Kiev, así como a los altos funcionarios de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk a través de canales diplomáticos oficiales.

Pregunta: Las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados a Rusia han sido shock a la economía global, y un área de considerable retroceso ha sido el sector energético, donde en los Estados Unidos y varios otros países, el precio del gas y otros bienes se han convertido en una fuente importante de preocupación. ¿Rusia espera que el costo interno de estas sanciones pronto supere a sus beneficios y se rompa la coalición de países que libran la guerra económica contra Rusia?

Sergey Lavrov: Occidente ha estado imponiendo medidas restrictivas unilaterales bajo la apariencia de que paralizan Rusia. Sin embargo, no han logrado romper la economía rusa. Además, las sanciones han parecido ser un arma con dos resultados extras: el aumento de los precios y la disminución de los ingresos se observan en muchos países europeos, así como la escasez de energía y las amenazas de trastornos sociales.

Las condiciones normales de la civilización ahora se convierten en un privilegio de los ricos. Este es el precio que los ciudadanos comunes pagan por la política antirrusa de las élites gobernantes.

Todos los sectores de las economías europeas (incluido el metalúrgico y el químico) han prosperado durante décadas debido a los suministros estables de productos energéticos rusos a bajo costo. Permitió que los países de la UE entraran en competiciones exitosas, incluso con empresas estadounidenses.

Parece que este ya no será el caso, y no ha sido por nuestra elección. Si en Occidente quieren actuar en detrimento de sus propios intereses, no podemos evitar que lo hagan.

Pregunta: La desconfianza mutua que ha surgido desde que comenzó el conflicto ha llevado a muchos a considerar que el nivel anterior de integración económica entre Rusia y Occidente no podrá volver a lograrse durante algún tiempo, si es que alguna vez se logra, incluso si el conflicto se resolviera. ¿Está Rusia preparada para este escenario a largo plazo y, de ser así, qué significa eso para el futuro económico y geopolítico de Rusia? ¿Podríamos ver más inversión en marcos alternativos como BRICS y la Organización de Cooperación de Shangai?

Sergey Lavrov: La respuesta frenética de los Estados Unidos y sus aliados a la operación militar especial de Rusia, básicamente ha trazado hacia abajo la línea de toda una era de interacción entre nuestro país y Occidente.

Aquellos, a quienes creíamos socios económicos confiables, han elegido sanciones ilegítimas y una interrupción unilateral de los lazos comerciales.

Rusia no está contenta con eso: lo que había sido construido por décadas de arduo trabajo fue destruido prácticamente durante la noche. Bueno, sacaremos nuestras propias conclusiones del comportamiento de nuestros colegas occidentales: no creo que en el futuro previsible puedan restaurar su credibilidad como homólogos comerciales.

Continuaremos trabajando con aquellos socios que están listos para una cooperación igual y mutuamente beneficiosa, que no han sido afectadas por la histeria antirrusa. Y constituyen la gran mayoría de la comunidad internacional. Vemos un amplio interés en la cooperación ampliada con nosotros, por parte de los países de Eurasia, África y América Latina, miembros y participantes en la EEU, el CSTO, la CIS, la SCO, los BRICS y muchos otros países no occidentales.

[N.de la E.: EEU (Unión Económica Euroasiática: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kyrgizstán, Rusia, observadores: Cuba, Moldavia, Uzbekistán); CSTO (Tratado Organización Seguridad Colectiva: 6 miembros, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kyrgizstán, Rusia, Tajikistán y 2 observadores, Irán y Serbia); CIS (Comunidad de Estados Independientes: Armenia, Bielorrusia, Kazajistan, Kyrgizstan, Rusia, Azerbaiyán, Moldova, Tajikistán, Moldova, Uzbekistán); BRICS (Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica), SCO (Organización de Cooperación de Shangai: China, Rusia, India, Kazajistán, Kyrgizstán, Tajikistán, Uzbekistán, Pakistán; observadores: Afganistán, Irán, Bileorrusia, Mongolia; socios de diálogo: Armenia; Azerbaiyán, Camboya, Egipto, Nepal, Qatar; Arabia Saudí, Sri Lanka, Turquía; invitados: ASEAN; CIS, Turkmenistán, ONU)].

Continuaremos adaptándonos a las nuevas realidades financieras y de comercio exterior, intensificaremos la eliminación de la importanción.

Junto con nuestros amigos, disminuiremos la participación del dólar estadounidense en el comercio mutuo y usaremos monedas nacionales. Tenemos la intención de utilizar todas las oportunidades e instrumentos disponibles para proteger nuestros intereses. No tengo dudas de que Rusia resistirá cualquier presión de sanciones.

Pregunta: Rusia y China han fortalecido su asociación estratégica integral durante años y ambas partes dicen que continuarán haciéndolo incluso en medio del conflicto en Ucrania, durante el cual algunas grandes empresas e instituciones chinas han sido cautelosas para no desencadenar sanciones estadounidenses al tratar con los mercados rusos. ¿Qué significan los eventos desde el 24 de febrero para la relación entre Moscú y Beijing y el orden internacional multipolar que ambos gobiernos han tratado de promover?

Sergey Lavrov: La asociación estratégica con China sigue siendo una prioridad de política exterior absoluta para Rusia. Es sostenible, a largo plazo y no depende de la volatilidad del entorno internacional. La relación entre Rusia y China se caracteriza por una profunda confianza mutua, apoyo mutuo en la protección de los intereses nacionales fundamentales y la voluntad de expandir los lazos mutuamente beneficiosos.

El diálogo intensivo y basado en la confianza entre los líderes, el presidente Putin y el presidente XI, juega un papel clave. En febrero, el líder ruso visitó Beijing, y el 15 de septiembre las negociaciones de nivel superior se llevaron a cabo en Samarcanda en el contexto de la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS.

En un contexto de tensiones internacionales elevadas, el enfoque responsable adoptado por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre cuestiones apremiantes, se vuelve cada vez más relevante.

Junto con nuestros amigos chinos, seguiremos trabajando para mejorar la situación mundial, facilitaremos la creación de un sistema justo multipolar basado en la Carta de la ONU y, en primer lugar, en el principio fundamental de la igualdad soberana de los Estados.

Pregunta: Este año se cumple el 50 aniversario de su graduación en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y ha estado involucrado en la diplomacia de su país desde entonces. Mirando hacia atrás en medio siglo de experiencia, ¿cómo evaluaría el riesgo de confrontación entre las principales potencias de hoy? ¿Los pueblos del mundo, incluidos estadounidenses y rusos, viven en un momento particularmente peligroso?

Sergey Lavrov: Desafortunadamente, la situación global continúa degradándose. La causa principal, y he tenido que hablar sobre ella repetidamente, es el deseo persistente de Occidente dirigido por Estados Unidos, de garantizar su dominio global, aunque es imposible por razones obvias. Sin embargo, Washington y sus satélites hacen todo para ralentizar el proceso de democratización de las relaciones internacionales.

Quieren reemplazar la arquitectura no centrada formada a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el Derecho Internacional con un «orden basado en reglas». Actuando en las peores tradiciones coloniales, dividen el mundo en «democracias» y «regímenes autoritarios». Intentan presionar a aquellos que no están de acuerdo con este curso, que siguen una política independiente y se guían por los intereses nacionales, utilizando sanciones unilaterales, chantaje y un juego de poder flagrante.

Hoy, los Estados occidentales canalizan las armas y la tecnología militar hacia el régimen neonazi de Kiev, y entrenan a las fuerzas armadas de Ucrania. La OTAN, las armas de EEUU se utilizan para disparar en el territorio ruso limítrofe con Ucrania, matando a civiles allí. El Pentágono no oculta el hecho de pasar inteligencia a Kiev y designar objetivos para ataques. Registramos la presencia de mercenarios y asesores estadounidenses en el frente de batalla.

Estados Unidos, de hecho, está al borde de convertirse en una parte para entrar en conflicto. Esto es en respuesta a su pregunta sobre el riesgo de una colisión directa entre las potencias nucleares.

Desafortunadamente, Washington parece estar viviendo en el día de antes de ayer, pensando en términos de unipolaridad. No pueden aceptar el hecho de que el mundo moderno ya no está centrado en Occidente. Y nunca volverá a estarlo.

Hoy, han surgido jugadores fuertes e independientes en los países en desarrollo y son cada vez más visibles. Estos Estados y sus asociaciones de integración no quieren participar en la «cruzada» antirrusa instigada desde Washington.

Pregunta: Si bien sabemos que los funcionarios rusos han declarado que no juegan en la política nacional de los Estados Unidos, es cierto que la política interna influye en la política exterior. ¿Rusia está invetigando cómo las próximas elecciones de mitad de período, y las elecciones presidenciales de 2024 pueden afectar la política estadounidense hacia Rusia y a otros problemas de política exterior que afectan los intereses de Rusia?

Sergey Lavrov: Una vez más, me gustaría reafirmar nuestra posición de principios de no interferencia en los asuntos internos de los Estados extranjeros. Estados Unidos no es una excepción. No estamos interfiriendo, pero, por supuesto, estamos monitoreando de cerca los preparativos para las elecciones de mitad de período de noviembre al Congreso. Esto no es un capricho, sino un deber de diplomáticos, periodistas y académicos. Sin embargo, puedo decir de inmediato que no exageramos la importancia de los resultados de estas elecciones en el contexto de mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, dado el rechazo persistente en el Capitolio de la idea de diálogo con Moscú de igual a igual. Todavía es demasiado pronto para decir algo sobre la campaña presidencial de los Estados Unidos 2024, ya que todavía no ha comenzado.