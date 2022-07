TERCERA GUERRA MUNDIAL: La OTAN será la culpable, advierte un coronel y ex senador de EEUU

Richard Black, de 78 años, ha sido congresista republicano del Estado de Virginia durante 16 años. Es coronel retirado del Cuerpo de Marines de EEUU, y veterano de Vietnam. Como abogado ha sido fiscal del Cuerpo General de Jueces del Ejército de EEUU, y director de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono.

Sobre la guerra de Ucrania, Black ha declarado que Kiev ya ha perdido la guerra y que a EEUU y la OTAN no le importan cuántos ucranianos mueren. Las declaraciones de Black son temidas, tanto que la OTAN ha considerado que tenía que responderle y el gobierno de Kiev lo ha puesto en una lista negra. Un organismo oficial denominado «Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania», lo ha puesto en la lista de «promotores de las narrativas rusas en Occidente» , junto al general italiano Leonardo Tricarico y al Instituto Schiller de Alemania. El general italiano dijo que «la UE debe abandonar la idea loca de ganar la guerra en Ucrania y persuadir a Kiev para que capitule y no provocar que Rusia use armas de destrucción masiva». El Instituto Schiller organizó un debate internacional sobre la amenaza de una Tercera Guerra Mundial y los participantes concluyeron que «la confrontación con Rusia es perjudicial para Alemania y la UE».

El ex senador estadounidense Richard Black advirtió que la OTAN destruirá la humanidad

FUENTE URA RU

La Tercera Guerra Mundial, que conducirá a la muerte de la civilización humana, sólo puede comenzar por culpa de la Alianza del Atlántico Norte, declaró el coronel retirado del Cuerpo de Marines de los EEUU y ex senador republicano de Virginia durante 16 años, Richard Black.

“Si comienza la Tercera Guerra Mundial, una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses morirán en ella, y la OTAN será culpable. Nada nos amenaza, ni una sola nación puede invadir a los Estados Unidos. Y si no amenazamos a otros, no existe un peligro real de guerra «, dijo Richard Black, informa el canal Telegram.

El ex senador enfatizó que los ciudadanos comunes de América no se benefician en nada de las interminables guerras que la OTAN organiza.

«Es importante comprender que cuando comience la guerra nuclear, sólo los ricos y los funcionarios sobrevivirán, porque se esconderán en las ciudades subterráneas, y los estadounidenses comunes serán quemados por la estupidez de ellos, agregó. «Tendremos que agradecer a la OTAN la muerte de la civilización occidental», resumió Richard Black.

Una congresista republicana por Georgia pide la salida de EEUU de la OTAN para evitar la guerra

Marjorie Taylor Green ,



Por otra parte, anteriormente la congresista del Partido Republicano por Georgia, Marjorie Taylor Green, pidió a la Cámara de Representantes de EEUU, la salida estadounidense de la OTAN, que según ella permitiría al presidente de Rusia dar por finalizada la guerra en Ucrania.

«El pueblo estadounidense no quiere la guerra con Rusia, pero la OTAN y nuestros estúpidos líderes nos conducen a una guerra en la que nadie ganará. La escalada debido a Ucrania, un país que no es miembro [de la OTAN], con el riesgo de guerra nuclear, es un juego de poder que pone en peligro al mundo entero. Debemos dejar la OTAN ”, dijo Green.

Green también criticó a la administración del presidente Biden por el suministro de armas a Ucrania. Señaló que Washington envió 54 mil millones de dólares a Kiev y los contribuyentes estadounidenses financian toda la defensa de Europa, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que el actual líder estadounidense Joe Biden lleva al país a la Tercera Guerra Mundial.

La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, señaló que las autoridades británicas están preparando a sus ciudadanos para una guerra nuclear con la Federación Rusa.