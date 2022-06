EEUU HARÁ TODO LO POSIBLE PARA QUE HAYA TERCERA GUERRA MUNDIAL, dice el vicepresidente del Comité de Defensa del parlamento de Rusia

El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal ve peligro de una guerra a gran escala entre Rusia y Occidente

«Podemos lanzar el Samart desde Siberia e inclusive llegar hasta el Reino Unido. Desde Kaliningrado en vuelo hipersónico tarda 3 minutos»

La entrada de Finlandia en la OTAN amenaza su destrucción, dijo Alexey Zhuravlev, Vicepresidente Primero del Comité de Defensa de la Duma del Estado, en una entrevista con Ura.ru. Según él, Rusia ni siquiera tiene que colocar las ojivas nucleares en su frontera noroeste, porque habría suficiente con otras armas. Pero debido a los intentos de EEUU de escalar la situación, puede convertirse en la Tercera Guerra Mundial, y luego se puede usar la peor arma, [la nuclear] advirtió Zhuravlev.

– Finlandia y Suecia anunciaron oficialmente su disposición a entrar a la OTAN. Para Rusia, como dijo el portavoz presidencial Dmitry Peskov, esto plantea una amenaza. ¿Debería Rusia tomar alguna medida preventiva para protegerse contra esta amenaza o incluso dar un golpe preventivo?

– Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial trató de vivir en buenas relaciones con nosotros. Y lo hizo. Hoy nos está creando problemas adicionales. Bien. Pero cuando alguien crea problemas a otro, debe comprender que los obtendrá para sí mismo, como está sucediendo ahora en Europa, que trató de crearnos problemas con sanciones. ¿Y quién está sufriendo ahora por estas sanciones? La misma Francia está a punto de introducir tarjetas de comida. [N.de la E: En Francia la inflación anual superó el 5% en mayo y se anunció un cheque mensual para alimentos para ayudar al poder adquisitivo de los franceses].

La entrada de Finlandia a la OTAN la pone en riesgo de ser destruida

– ¿Está de acuerdo con el representante político de Rusia en la ONU, Dmitry Polyansky, de que la colocación de unidades de la OTAN en el territorio de Finlandia y Suecia, conducirá al hecho de que se convertirán en posibles objetivos para el ejército ruso?

– El hecho de que se convertirán en un objetivo para el ejército ruso ni siquiera se discute. La pregunta es otra: ¿cuáles serán las otras consecuencias? Hoy es imposible darle una respuesta directa. Pero soy consciente de cómo esto es una amenaza para Finlandia.

– ¿Qué amenaza?

– En general, amenaza su existencia. La OTAN está tratando de crearnos problemas a nosotros, de representar una amenaza para la existencia de Rusia. Estados Unidos habla directamente sobre esto. Nuestro presidente habla directamente sobre estos propósitos de Estados Unidos y de la OTAN.

Si Finlandia quiere unirse a ese bloque, nuestro objetivo es absolutamente legal: cuestionar la existencia de ese Estado. Esto es lógico.

Si Estados Unidos amenaza nuestro Estado, bueno: aquí tienes un «Sarmat», y habrá cenizas nucleares de ti, si crees que Rusia no debería existir. Finlandia dice que está del mismo lado que Estados Unidos. Bueno, pónganse en la cola.

[N. de la E.: el SARMAT (RS-28 SARMAT) es un misil balístico intercontinental/supercontinental, conocido popularmente como «Satán II». Es una de las seis nuevas armas estratégicas rusas presentadas por el presidente Putin el 1 de marzo de 2018. Hizo su primer vuelo el 20 de abril de 2022. Es una modernización del «Satán I» diseñado por la URSS].

Los finlandeses generalmente deberían estar agradecidos con Rusia por tener su Estado, por el hecho de existir como país independiente.

[N. de la E.: Finlandia hasta 1917, era un Gran Ducado del Imperio zarista, Lenin les reconoció la independencia en 1918, al día siguiente de ser declarada. La URSS fue el primer Estado del mundo en reconocerla]

– ¿Rusia necesita colocar armas nucleares cerca de la frontera de Finlandia?

– ¿Por qué? No hay necesidad.

Podemos lanzar el Sarmat desde Siberia e inclusive llegar hasta el Reino Unido. Y si se lanza desde Kaliningrado, el tiempo de vuelo hipersónico son 200 segundos (3 minutos y 20 segundos). En la frontera finlandesa no necesitamos tener armas estratégicas, se alcanza Finlandia en 20 segundos, o tal vez, en 10.

– En cualquier caso, en la región de Leningrado, en Karelia, ¿fortaleceremos la presencia militar?

– Definitivamente. Se fortalecerá. Esto es natural, hasta ahora no pensábamos en posibles ataques desde Finlandia, pero ahora son muy posibles. Y esto debe tenerse en cuenta, sin duda.

– Dice que las hostilidades son posibles. ¿Será por deseo de Finlandia o más bien por la alianza de los finlandeses con Estados Unidos y Gran Bretaña?

– Hace la pregunta correcta. Los finlandeses no tienen ningún problema con nosotros. Reciben más del 90 % del gas de nosotros, compartimos el bosque y mucho más. ¿Quién necesita hostilidades? ¿Los finlandeses o quién? No tenían miedo de que Rusia los ataque. Pero, por supuesto, los estadounidenses tarde o temprano, los obligarán a las hostilidades. Justo como obligaron a hacerlo a Ucrania, están tratando de forzar a Polonia, a Rumania. Y, como se demuestra en la práctica, tienen éxito.

Decir que Finlandia se unirá a la OTAN y se comportará con nosotros como antes, no sucederá. Los estadounidenses los incitarán a provocaciones. Nosotros aguantamos mucho tiempo, pero esto no puede continuar para siempre.

EEUU encenderá la Tercera Guerra Mundial en tantos países como sea posible

– Dada esta situación en las fronteras rusas ¿cómo evalúa la probabilidad del comienzo de la Tercera Guerra Mundial? No olvidemos que la relación entre China y Taiwán no está resuelta.

– Estados Unidos hará todo lo posible para que tenga lugar la Tercera Guerra Mundial. No en su territorio. Intentarán no atacar con armas nucleares pero tratarán que toda Europa entre en conflicto con Rusia y tratarán de encender la situación en Asia. La encenderá en tantos países como sea posible: para EEUU será una muy buena manera de salir de su crisis económica interna. Con la guerra podrán cancelar todos sus problemas, como ya lo hicieron en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial: salieron de su crisis sólo gracias a la guerra en Europa. Pero existe un gran peligro: ¿quién garantiza que no se lancen misiles nucleares? Yo no se lo garantizo.

– ¿Y de dónde vendrá el primero?

– Eso no se puede saber. Es como en una pelea: ¿quién saca primero el cuchillo? Quién sabe quién [disparará el primer misil nuclear]

Rusia lanzará el primer ataque nuclear si está amenazada la existencia de la Federación de Rusia

– ¿Rusia puede ser la primera en lanzar un ataque nuclear?

– Por supuesto.

– ¿En qué circunstancias?

– Si está amenazada la existencia de la Federación de Rusia.

– La OTAN declaró que Rusia es un enemigo para ella. Resulta que Finlandia y Suecia, después de haber estado en una alianza de países neutrales, que les fue bastante bien, ahora se convierten en enemigos para Rusia ¿Cómo cambiarán las relaciones con ellos?

-Nada cambiará radicalmente desde un punto de vista militar. Pero Finlandia y Suecia deben incluirse en el registro de países hostiles, porque resulta que son países de la Alianza que están en nuestra frontera. Naturalmente, deben ser reconocidos como hostiles. Y este no debería ser tema de preocupación, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores se expresa diplomáticamente en tales casos.

Pero todo es mucho más serio: estos países se unen a una Alianza que quiere destruir a Rusia. Por lo tanto, queremos destruirlos en respuesta.

– Los Estados bálticos esperan con ansias la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Lituania está lista para romper las relaciones con Rusia. ¿Cree que estos cinco se unirán e irán contra nuestro país como un frente unido?

– Se unirán en cualquier caso. Pero no tenemos miedo de estos pequeños, sólo son desagradables, y deberán ser aplastados cuando sea necesario. Presentarán reclamaciones territoriales contra nosotros, cómo Estonia quería hacer. Bueno, que lo prueben. Están exactamente comportándose de la misma manera que Ucrania. Veamos a dónde los conducirá ese camino.

San Petersburgo es el objetivo principal de la OTAN

– Desde San Petersburgo hasta la frontera finlandesa hay 150 kilómetros. Dado lo importante que es Petersburgo para los rusos, ¿tal vez Petersburgo puede convertirse en el primer objetivo de la OTAN? [San Petersburgo, antes fue Leningrado]

– No lo dude, esta ciudad es el objetivo principal. Sin duda. Pero la pregunta que hay que hacer es diferente. Hoy estamos llevando a cabo una Operación especial para salvar cada vida de población civil, al contrario que los nazis ucranianos porque para ellos no son su gente, y cuantas más víctimas, para ellos es mejor.

Entonces, si los finlandeses quieren destruir cierta parte de nuestra población, y atacan a Petersburgo, esto amenaza la destrucción total de Finlandia como Estado. ¿De qué otra manera podría ser? No pretenderán que “como te destruimos sólo una parte, entonces, tú destrúyenos sólo un poco”. No, no será así.