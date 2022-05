PRIMEROS VIDEOS DE LOS TÚNELES DE AZOVSTAL TRAS LA LIBERACIÓN DE LA PLANTA

Caviar rojo para los líderes del batallón Azov

VIDEOS entrando a este enlace y a este

En el primero, se ve la entrada del corresponsal militar de Izvestia, Valentin Trushnin, a la ciudad subterránea de la planta, en la que los grupos del Azov se escondieron durante un mes.

En el segundo enlace, se pueden ver las imágenes de la cámara del casco de los zapadores rusos que entraron a la planta de Azovstal liberada, a desmontar las trampas explosivas que dejaron las fuerzas ucranianas y otro video corto del corresponsal Trushnin dentro de las catacumbas, como llaman los rusos a esta enorme construcción subterránea construida por la URSS.

En el quinto canal de la televisión rusa el corresponsal de guerra Trushnin, explicó que en el video: “El espectador verá corredores confusos y galerías antiguas. El alcance de las catacumbas bajo Azovstal es realmente impresionante. Los periodistas, con una guía, tardaron aproximadamente media hora hasta llegar al lugar donde se instalaron los militares ucranianos. Y aún tardaron más, antes del descenso a la ciudad subterránea». El periodista dijo que es fácil perderse en las catacumbas, porque muchos corredores aún no se han explorado. Algunos túneles son tan largos que las linternas no pueden iluminarlos por completo. Los ucranianos, para no perderse, marcaron los caminos con cartuchos e incluso con migas de pan.

Por otra parte, el medio RUS ONLINE, informa lo que reveló el fundador del batallón popular Vostok de la República Popular de Donetsk, Alexander Khodakovsky, en una entrevista en televisión. Khodakovsky dijo: “Encontramos teléfonos satelitales con etiqueta de la OSCE. Según tengo entendido, incluso en el proceso de evacuar a los civiles [que el Azov había capturado como rehenes], el contacto entre la OSCE y las fuerzas ucranianas que estaban en Azovstal, fue posible debido a que Elon Musk proporcionó servicios de Internet satelital, y la OSCE les dio los medios de comunicación”, dijo Khodakovsky. «¿Los mismos que se suponía que debían observar la organización de los corredores humanitarios, en lugar de observar proporcionaron a los nazis medios de comunicación?», pregunto el periodista. “La participación en la provisión de comunicación por parte de representantes de una estructura neutral es una violación de los principios de la existencia de esta organización ”, respondió el comandante [Alexander Khodakovsky]. “Es decir, la OSCE realmente se puso del lado de los militantes ucranianos y les proporcionó medios, y no sólo para las negociaciones, sino que también ayudaron a llevar a cabo hostilidades. Porque en estos teléfonos satelitales recibieron información no sólo de cómo rendirse ”, señaló el entrevistador.

«Absolutamente, esta es una complicidad inequívoca de esa estructura internacional supuestamente neutral con una de las partes participante en hostilidades», confirmó Khodakovsky.

Y mostró uno de los dispositivos encontrados en su página de internet. “Todos estos años, nosotros sospechamos de la OSCE, que ayudaba al enemigo. Estábamos seguros de que sus cámaras, abundantemente dispersas a lo largo de la línea de contacto del frente, supuestamente para controlar el alto el fuego [desde 2014], en realidad transmitían información al enemigo. Aquí hay una evidencia innegable del compromiso de la OSCE: un teléfono satelital hallado durante la inspección de Azovstal ”, comentó Khodakovsky sobre la fotografía.

En otra nota, RUS ONLINE comenta las imágenes tomadas por el corresponsal de Izvestia en su recorrido por los túneles de Azosvtal donde se escondían las fuerzas ucranianas: «El video muestra la sala en la que vivían los líderes del regimiento nazi Azov, los llamados «Kalyna», «Volyna» y «Radis» . Se ve una pequeña habitación separada, cerrada por una cortina. Se ve el muro de fondo, donde grababan los videos.

La mesa de los líderes del Azov también merece una atención especial, aun había una lata de caviar rojo con una cuchara en el interior y leche condensada». Al parecer, alguno de ellos dejó escrito: «Tengo caviar y tengo que rendirme».

El corresponsal de Izvestia visitó los bunkers en la planta metalúrgica Azovstal



El corresponsal de guerra del canal de televisión de Izvestia, Valentin Trushnin, mostró cómo se ve la entrada a la ciudad subterránea de la planta, donde los miembros del Azov se escondieron durante un mes. El periodista dijo que el aire aun huele a quemado, ya que antes de dejar la fábrica, los ucranianos hicieron explotar las armas. Trushnin también mostró cómo se organizaba la vida de los ucranianos.

“Hay un túnel, y aquí hay otro túnel. Aquí hay refugio antibombas, cuando había grandes bombardeos, descendían allí ”, mostró el ejército al periodista. Hay zonas donde los zapadores rusos aun no pasaron [y el periodista no puede entrar], pero se pueden ver uniformes ucranianos abandonados.

“Tenían un generador grande aquí. Mira lo que se les ocurrió, usaron 4 baterías de tanque. Lo más probable es que los teléfonos fueran cargados aquí, y utilizados para tener comunicación ininterrumpida ”, mostraron los militares rusos.

Los ucranianos tenían su propio sistema de ventilación. Se encontraron muchos productos y agua: era posible estar aquí durante mucho tiempo. Las granadas, y abundante munición se observan desparramados por doquier. [N. de la E.: quiere decir que podrían haber permanecido sin rendirse mucho tiempo más, complicando a Rusia el final de la Operación, porque esta ciudad subterránea está hecha a prueba de ataque nucleares, con capacidad al menos para 40.00 personas. Tenían mucho espacio, generadores, sistemas de ventilación, agua (pero a los rehenes les hicieron pasar sed); comida, muchísima munición, teléfonos satelitales, y unas jeringas llenas de un «polvo blanco misterioso» (que espero que los rusos analicen los próximos días y nos revelen su composición ,mientras tanto queda abierto a la imaginación del lector). La lección que podrían extraer muchas naciones es que no se puede confiar la defensa militar a mercenarios, ni al propio ejército cuando va a la guerra por encargo de una potencia extranjera].

Desde la calle, el grupo de filmación de Izvestia vio humo. Justo en el lugar donde los ucranianos tenían un almacén. En esa hoguera los miembros del Azov antes de rendirse quemaron todo lo que podía tener algo de información.

En uno de los bunkers se encontraron tubos del misil guiado antitanque británico NLAW. Los militantes ucranianos lo rellenaron con TNT. En otra habitación, los zapadores encontraron jeringas llenas de un polvo blanco desconocido [que se pueden ver claramente en uno de los videos].