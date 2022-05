GUERRA DE UCRANIA: Zelensky sigue la estrategia de Hitler en los últimos días del Reich

La línea de tiempo rusa en Ucrania

LARRY C. JOHNSON

Un tema común organizado para «demostrar» que «Rusia está perdiendo» en su guerra con Ucrania es que «Rusia no pudo tomar Kiev» y, de hecho, se vio obligada a retirarse de Kiev. Además, los analistas militares que pueblan los canales de noticias por cable en los Estados Unidos [y lo repiten todos los medios de sus países satélites] insisten en que los rusos están empantanados y no logran el rápido progreso que (los rusos) esperaban. Esto no tiene sentido.

Desafío a cualquiera que me muestre una declaración del mando militar ruso donde se haya establecido o definido una línea de tiempo específica. Esta es una construcción de analistas militares occidentales que no tienen acceso al plan militar de Rusia y están proyectando su propia ilusión como «evidencia» de un ejército ruso perdedor.

Me parece divertido que los generales y coroneles estadounidenses retirados que pueblan Fox, CNN, MSNBC y Newsmax están ocupados criticando tácticas que ellos mismos nunca han llevado a cabo.

La última vez que Estados Unidos estuvo en un campo de batalla luchando contra un ejército organizado con potente poder aéreo, artillería y tanques fue en Corea.

La mayoría de estos tipos (por ejemplo, general Keane) estaban en pañales o en la escuela primaria. Ninguno de ellos estuvo en ese campo de batalla.

La experiencia de guerra de los Estados Unidos desde 1960 ha sido contra ejércitos del Tercer Mundo que no tenían una fuerza aérea moderna y capacidades armamentísticas significativas. Lo más cerca que ha estado de luchar contra un ejército real, fue contra el norvietnamita. Pero los norvietnamitas se basaron más en las olas humanas en la guerra contra el ejército de EEUU.

Rusia no está jugando el juego de los Estados Unidos. Cuando George W. Bush lanzó la operación «Shock and Awe» en Irak en marzo de 2003, las sesiones informativas de los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en convencer al público estadounidense de que su ejército multimillonario se movía como una guadaña del diablo a través del fuerzas iraquíes. Fue sólo después de que el disurso de Bush cumplió su msión, que los estadounidenses tuvieron que enfrentarse con el hecho de que EEUU no controlaba Irak y que existía una insurgencia real.

El liderazgo militar ruso y el presidente Vladimir Putin no pasan el tiempo alimentando a los periodistas con informes diarios de la caída de combatientes ucranianos o mostrando imágenes de drones rusos que eliminan las posiciones ucranianas.

Los estadounidenses disfrutan del engaño [y los europeos también] de que tienen una prensa libre y activa. Sin embargo, rara vez se invita a analistas militares disidentes para ofrecer otra visión del relato con que se alimenta a la fuerza al público crédulo e ignorante.

Repetiré una observación que hice al principio de la campaña rusa con respecto a su columna de más de 60 kilómetros que acechó durante más de una semana al norte de Kiev. Los analistas estadounidenses insistieron en que esta era una evidencia de incompetencia rusa para mantener esos tanques y camiones suministrados con combustible. Sin embargo, durante todo el tiempo, este gran objetivo ruso estuvo expuesto, y el poderoso ejército ucraniano no pudo lanzar ningún ataque significativo diseñado para destruir esa columna.

Este no es un punto menor. Ningún activo aéreo ucraniano (avión o helicóptero) atacó la columna. Ninguna unidad de artillería ucraniana bombardeó los tanques y camiones rusos expuestos. Y ninguna unidad de tanque ucraniana atacó a los rusos supuestamente estancados. ¿Por qué? Porque Ucrania no tenía capacidad para llevar a cabo tales ataques

¿Qué estaba haciendo Rusia? Analista militares como Ritter, MacGregor y Martyanov, entre otros, vieron esto como una finta diseñada para enviar a las fuerzas ucranianas alrededor de Kiev, mientras que Rusia se preparó para concentrarse en el Donbass y el sur de Ucrania.

El Sr. Strelkov, escribe: «Ha sido una semana de sólo avances pequeños. Además, las ganancias han llegado al área equivocada. La mayoría de las ganancias han sido al norte del río Seversky Donets. Mientras tanto, la cabeza de puente Izyum al sur del río desde el cual se supone que se desarrolla el empuje ha sido estática . . . .»

El Sr. Strelkov asume que el objetivo de Rusia es conquistar rápidamente a los Donbas sin tener en cuenta las bajas de las tropas rusas. Putin y sus generales se mueven de forma metódica. Los rusos dependen de la artillería y los ataques aéreos para debilitar las posiciones defensivas ucranianas. Y esto está dando resultados. Las tropas ucranianas se están rindiendo en cantidades significativas, especialmente aquellas que recientemente fueron puestas en servicio y no están afiliadas a las fuerzas mercenarias neonazis.

Zelensky sigue la estrategia de Hitler en los últimos días del Reich

Estoy particularmente desconcertado por la afirmación de Strelkov de que «Ucrania puede reemplazar sus pérdidas». Strelkov no puede ser tan tonto. Movilizar a los hombres ucranianos de 60 años no es evidencia de una respuesta militar robusta. Recuerda a la desesperación hitleriana. En los últimos días del Tercer Reich Hitler hizo defender Berlín por hombres mayores y niños pequeños, en las posiciones que ya no podían ser defendidas por las fuerzas regulares alemanas. Zelensky de Ucrania se ha embarcado en una estrategia similar incluso antes de que comenzara la Operación especial:

Ucrania anunció a principios de mayo que estaba llamando a miembros de sus reservas operativas a la incorporación inmediata: los reservistas de entre 18 y 60 años serán movilizados durante un año. Rusia no está sentada en sus ancas lamiendo sus heridas.

EEUU hace semanas que espera que Rusia se quede sin misiles de alta precisión

En lugar de enviar tropas contra posiciones fortificadas, Rusia continúa alcanzando objetivos en toda Ucrania con misiles de precisión.

Aquí está la actividad informada en un día, el 4 de mayo:

Rusia atacó la subestación ferroviaria en Pyatihatki con un misil de alta precisión;

Rusia atacó la subestación ferroviaria en Tymkove con un misil de alta precisión;

Rusia atacó la subestación ferroviaria en Volovets con un misil de alta precisión;

Rusia atacó la subestación ferroviaria en LVIV con un misil de alta precisión;

Rusia atacó la subestación ferroviaria en Pidbirtsi con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Protopopovka con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Novaya Dmitrovka con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Sandjeika con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Krysino con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Volnyansk con un misil de alta precisión;

Rusia atacó los activos militares ucranianos cerca de Novoalexandrovka con un misil de alta precisión.



Se sabe con certeza que los comandantes militares estadounidenses esperaban hace dos semanas que Rusia ya hubiera agotado su stock de misiles de precisión. La esperanza no es una buena estrategia. Aparentemente, los rusos no cumplieron ese deseo (y fuentes ucranianas han confirmado estos ataques).

Una evidencia adicional de que Rusia está optando por la estrategia de «llegar y golpear» proviene de un video filmado el 4 de mayo de un bombardeo sobre Mykolaev/Nikolaev. [En el enlace al original se puede ver el video]. Si alguien cree que soportar este tipo de bombardeo no tiene consecuencias, entonces no conoce los límites de la resistencia humana a un aluvión tan sostenido.

Si bien es cierto que algunas unidades ucranianas presentan una resistencia feroz, eso no es lo que determina la estrategia terrestre de Rusia: no tienen una fecha límite; no van a enviar a sus unidades militares al asalto y arriesgar bajas innecesarias; y van a bombardear las unidades ucranianas sin descanso hasta que se rindan o sean destruidos. El tiempo está del lado de Rusia.

El mayor fracaso de los analistas militares occidentales es no tener en cuenta el hecho de que la economía de Ucrania ha sido destripada. Ucrania está cerrada para las importaciones/exportaciones por el sur y depende de lo que Europa y Estados Unidos puedan enviarles por tierra (a través de Polonia).

Los suministros de combustible en Ucrania son cada vez más escasos. Dadas estas realidades, ¿puede Ucrania alimentar a su gente? Ese será un factor crítico en los próximos días.