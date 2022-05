ECONOMÍA MUNDIAL: EEUU sube los tipos de interés y China advierte del riesgo para los países que confían en el dólar

La necesidad de desdolarizar la economía mundial es cada vez más urgente

La subida de las tasas de interés en EEUU son una amenaza para las economías emergentes

El pasado 4 de mayo tras una reunión de dos días, la Reserva Federal de EEUU aumentó las tasas de interés el 0.5%. Es el segundo aumento del Banco Central en lo que va del año, ya en marzo, hubo un primer aumento de las tasas de interés en 0.25 puntos. Desde el inicio de la pandemia se habían mantenido cercanas al 0% y es la primera vez en 22 años que la Reserva Federal aumenta la tasa en más de una cuarta parte. Y no serán los únicos aumentos, el Banco Central planea seguir con las subidas en las cinco siguientes reuniones de este año, alcanzando una tasa del 1,9% en 2022 y del 2,8% en 2023.

El objetivo es aumentar el costo de los créditos para toda la economía, tanto para los consumidores como las empresas, y que gasten más pagando intereses. También dificulta renegociar las deudas existentes, porque saldrá más caro. Las tasas hipotecarias, por ejemplo, ya han subido más del 2% desde el comienzo del año.

Esto es lo que pasa dentro de EEUU, pero cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés comienza a exprimir la liquidez de los mercados mundiales, explotando a todas las economías dependientes del dólar. En este sentido, el editorial del medio chino Global Times, que pueden leer a continuación, advierte del gran riesgo que enfrentan las economías del sudeste asiático que podrían verse arrastradas a una crisis como la de 1997 por su dependencia del dólar.

A medida que la política estadounidense plantea riesgos, Asia debe mejorar la cooperación en Yuanes

GLOBAL TIMES

Con Estados Unidos iniciando un ciclo de ajuste drástico al elevar su tasa de interés de referencia, los países del sudeste asiático parecen haberse enfrentado nuevamente una nueva ola de turbulencias económicas que se extiende a través de sus economías, mercados de valores y monedas.

Al finalizar el cierre del lunes, el índice Ho Chi Minh de Vietnam cayó casi un 20 por ciento en mayo, mientras que el índice de la Bolsa de Valores de Indonesia, en Yakarta, cayó en más del 9 por ciento, con el tipo de cambio rupia/dólar que flotaba en su mínimo desde abril de 2021. A otros mercados del sudeste asiático también les ha ido mal en los últimos días.

Aunque no hay noticias negativas importantes sobre sus economías, y no hace mucho tiempo los mercados del sudeste asiático fueron consideraron como una nueva tierra prometida para la inversión de capital global debido al aumento de la región de su capacidad de fabricación, ahora el apetito de los inversores parece haber cambiado drásticamente.

La razón principal detrás de la perspectiva negativa de la región es el endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos. A principios de mayo, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en medio punto de porcentaje y anunció que pronto reduciría su cartera de tenencias de bonos.

Dado que los países del sudeste asiático tienen una gran cantidad de activos denominados en dólares estadounidenses y usan el dólar como la moneda principal para la liquidación comercial, sus economías a menudo son explotadas involuntariamente por su dependencia excesiva en el dólar. Esto explica por qué cuando la Reserva Federal comienza a aumentar las tasas de interés para exprimir la liquidez de los mercados mundiales, las economías emergentes en el sudeste asiático se encuentran entre las primeras en enfrentar las salidas de capital, la turbulencia económica, el estallido de las burbujas, e incluso las crisis financieras.

Por lo tanto, hay razones para preocuparse si las economías del sudeste asiático van a enfrentar una nueva crisis inminente después de la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense, y la espiral descendente [en sus economías] podría verse exacerbada por el conflicto rusia-ucrania; las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos contra Rusia, y la continua pandemia Covid-19.

Puede parecer que Washington esté haciendo todo lo posible para reparar las relaciones con los países de la ASEAN [Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailanda, Timor Oriental, y Vietnam], pero no entiende que el problema no es sólo que no invirtió lo suficiente, sino que sus políticas económicas y financieras a menudo son una desviación, o incluso un perjuicio, para el desarrollo de estos países.

La llamada cumbre especial de la ASEAN en Washington la semana pasada fue un excelente ejemplo de un compromiso de inversión estadounidense destinado a socavar la cooperación de la ASEAN con China. Pero los países de la región saben muy bien que su desarrollo, incluido el tratamiento de los choques creados por la política monetaria de los Estados Unidos, requiere una mayor coordinación.

Una de las lecciones de la crisis financiera asiática de 1997 fue que los países regionales no deberían subordinarse a la economía de los Estados Unidos. Y el papel central que desempeñó China durante aquella crisis económica se ha vuelto aún más prominente en la promoción de la cooperación regional.

Estados Unidos no ahorra esfuerzos para sabotear la cooperación entre el sudeste asiático y China, pero al sembrar el descontento no hay forma de que pueda detener los lazos económicos masivos entre China y la Asean. Con los años, el rápido desarrollo de China ha inyectado un fuerte impulso en la prosperidad del sudeste asiático. China se ha convertido en el mayor socio comercial para casi todos los países del sudeste asiático, con su cooperación de cadena de suministros estrechamente entrelazada.

Además, el aumento de los riesgos financieros globales se sumará a la urgencia de una mayor cooperación entre las dos partes. Por un lado, el sudeste asiático tiene la necesidad de encontrar formas de reducir o cubrir los riesgos causados ​​por su confianza en el dólar. Por otro lado, dados los estrechos vínculos de la cadena industrial, la turbulencia económica potencial en el sudeste asiático también tendrá algún impacto en la economía china.

En este sentido, China necesita continuar presionando por la internacionalización del yuan en el sudeste asiático, particularmente aumentando el uso del yuan en los pagos comerciales y aumentando la proporción del yuan en las reservas de moneda extranjera global. Con ese fin, el FMI recientemente elevó la ponderación del Yuan chino en la canasta divisas de derechos especiales (SDR) al 12.28 por ciento en su primera revisión regular de la valoración de SDR, en una gran muestra de creciente reconocimiento global de la moneda china.

Dado que el yuan se utiliza más en la cooperación económica y comercial entre China y el sudeste asiático, se cree que la capacidad de la región para resistir los riesgos financieros planteados por los cambios de política de los Estados Unidos también se fortalecerá.