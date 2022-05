CONFLICTO UCRANIA-RUSIA: Balance y perspectivas de las operaciones militares

Dos meses de Operación Z

LJUBLIšA MALENICA / THE SAKER

Después de más de dos meses de conflicto, la situación dentro de Ucrania es algo más clara. Sin embargo, los medios y las fuentes de propaganda, complican y dificultan la construcción de una imagen clara de los eventos en desarrollo. Los medios, especialmente occidentales, han abandonado por completo, incluso un intento de informes objetivos y se han convertido, simplemente en altavoces de propaganda sin ninguna credibilidad.

Efectivos de cada lado

Para empezar, veremos la cantidad de soldados que cada lado tenía a su disposición al comienzo del conflicto. Antes de que cualquier soldado ruso cruzara la frontera ucraniana, ambas partes agruparon tropas durante un período prolongado de tiempo.

Mientras Kiev aumentaba el número de sus unidades en el área del Donbass, es decir, en la zona operativa de lo que Kiev llamó operación antiterrorista, Moscú estaba desplegando tropas en la frontera con Ucrania. Según las fuentes rusas, antes del comienzo del conflicto, Kiev desplegó casi 125.000 soldados en el este de Ucrania, casi la mitad de sus fuerzas militares regulares. [1] Durante los combates actuales en Ucrania, los planes de ofensivas contra las Repúblicas del Donbass fueron confirmados por los soldados ucranianos capturados, y por [2] documentación sobre estos preparativos hallada por las tropas rusas en territorios previamente controlados por Kiev. [3]

Según fuentes occidentales, las fuerzas militares de las dos Repúblicas del Donbass juntas, en 2021 sumaban poco más de 40.000 soldados. [4] En general, el número total de tropas de las Repúblicas del Donbass varía, según diferentes fuentes, entre 40 y 50 mil soldados. Una de las reglas de guerra generalmente aceptadas, señala que en el caso de un ataque a posiciones fortificadas, es deseable que el lado de ataque tenga tres veces el número de soldados en comparación con los defensores, la conocida relación 3: 1. [5] [6]

Como se puede ver, antes de la operación rusa, la proporción de tropas en conflicto en Donbass correspondía aproximadamente a esta regla, por lo que se puede concluir, con una dosis de precaución, que Kiev realmente tenía la intención de desencadenar en Donetsk y Lugansk algo similar a la Operación Tormenta croata.

[7] Al comienzo de la ofensiva rusa, el ejército ucraniano tenía 245.000 soldados en activo, [8] junto con 220.000 en la reserva. [9] Según algunas fuentes, Kiev tenía hasta 900.000 soldados a su disposición en la reserva. [10] El número de miembros de formaciones paramilitares varió de 50.000 a 100.000. [11] Después del comienzo del conflicto, entre seis y diez mil mercenarios extranjeros llegaron a Ucrania, aunque los números variaron salvajemente dependiendo de la fuente.

Sobre el número de tropas rusas en la frontera, antes del comienzo del conflicto, la mayoría de los medios de comunicación occidentales acordaron estimarlas en 100.000 mil soldados rusos. [12] [13] Ya hemos señalado que la cifra utilizada con mayor frecuencia para las fuerzas militares de Donetsk y Lugansk está cerca de 50.000.

En términos generales, el número total de fuerzas rusas en Ucrania en este momento, se cuentan entre 150.000 y 200.000 soldados.

Kiev con 500.000 efectivos frente a 200.000 rusos y milicianos del Donbass

Si aceptamos que 900.000 reservistas ucranianos no es una cifra realistas, vemos que al comienzo del conflicto, Kiev tenía disponibles más de medio millón de soldados [14], frente a un máximo de 200.000 soldados profesionales rusos y milicianos de las Repúblicas. Según la orden de Zelensky, Ucrania movilizó sus unidades de reserva [15] [16] ya el 23 de febrero, y el 8 de abril, Zelensky ordenó una nueva y tercera ola de movilización relacionada con los oficiales de reserva. [17]

Teniendo en cuenta esta información, está claro que desde el principio, el equilibrio de fuerzas en términos de mano de obra disponible fue, más o menos, 3: 1 a favor de Ucrania. La narrativa romántica occidental de que el conflicto es entre una «Ucrania débil pero valiente y una fuerte pero malvada Rusia» no tiene base en la realidad y sirve exclusivamente como una construcción de propaganda.

Bajas de cada lado: análisis de cifras

Ambas partes han presentado, en varias ocasiones, los resultados de sus acciones militares, con información sobre sus propias pérdidas y las de los oponentes. También EEUU y la OTAN, han publicado sus propias estimaciones, pero, curiosamente, sólo de pérdidas rusas. Según fuentes ucranianas, más de 20.000 soldados rusos han muerto hasta ahora [18]. Por otro lado, Moscú afirma que el número de soldados ucranianos muertos en el conflicto hasta ahora supera los 25.000.

Según las fuentes de la OTAN, después de un mes de lucha, las pérdidas totales rusas, entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros, ascendieron a más de 40.000 hombres. [19] Estados Unidos utilizó cifras similares a principios de abril: dijo que el número de soldados rusos muertos superó los diez mil. [20] En una entrevista con la CNN , el 14 de abril, Zelensky señaló que el número de soldados ucranianos muertos se aproxima a 3.000. [21]

Aquí entra en juego Mariupol. Además de su significado estratégico y moral, Mariupol es importante porque brinda la oportunidad de tratar de ver más claramente el número de muertos del lado ucraniano.

Según fuentes rusas, al comienzo había algo más de 8.000 [22] soldados ucranianos dentro de Mariupol. Por otro lado, Kiev afirma que en Mariupol no había más de 3.500 tropas, en total. [23] Hasta ahora sabemos dos hechos: entre 1.200 y 1.500 soldados ucranianos se rindieron a las tropas rusas. [24] También sabemos que hay hasta 2.000 combatientes ucranianos en los subterráneos de Azovstal, tanto soldados regulares como los del Batallón Azov. [25] Si aceptamos la versión ucraniana, ¡casi ningún soldado de la guarnición ucraniana murió en Mariupol!, donde hubo batallas diarias. Estadísticamente, esta situación es imposible dado que trata de conciliar el hecho de que las tropas rusas ocuparon Mariupol por completo, a excepción de Azovstal. Según Moscú, la guarnición ucraniana inicial contaba con más de 8.000 soldados. Los dos hechos que sabemos, mencionados anteriormente, permanecen sin cambios.

La conclusión lógica es la suposición de que más de 4.000 soldados ucranianos murieron durante el asedio de Mariupol. El caso de Mariupol muestra que sólo en esta ciudad murieron más soldados ucranianos, que los que Kiev reconoce durante todo el conflicto.

Será necesario esperar hasta el final del conflicto para tener datos verdaderos, pero podemos usar dos reglas estadísticas militares. La primera señala que las tropas atacantes sean tres veces mayores que las unidades que defienden posiciones fortificadas. [26] La segunda regla es la proporción de soldados heridos y muertos [27] dentro del mismo ejército: en términos generales corresponde a una relación de 3: 1. La proporción más baja es de 2.5: 1. Según fuentes estadounidenses, Estados Unidos, durante sus guerras en las últimas tres décadas, logró una proporció de 10: 1 y, a veces, incluso 17: 1. Un número tan alto de heridos en relación a los muertos se atribuye principalmente al progreso de la medicina, la atención médica en el frente y la mejora de los equipos de protección para los soldados. También debe tenerse en cuenta, que las tropas estadounidenses lucharon contra oponentes tecnológicamente inferiores.

Para el caso que nos ocupa, nos guiaremos por una relación de 3: 1.

Producción ucraniana de fake news al más alto nivel

Hasta ahora, los altos funcionarios ucranianos, incluido Zelensky, han participado voluntariamente en la difusión de fake news: sobre la invención de un piloto de combate llamado «Ghost of Kiev» [que derribaba aviones rusos sin parar y las balas no lo alcanzaban]; [28]sobre los verdaderos eventos en la isla de Serpiente y el destino de los soldados ucranianos; el supuesto bombardeo ruso a las plantas de energía nuclear, y claramente, en las organizadas «masacres» de Bucha y Kramatorsk, [29] sobre el número de mercenarios extranjeros en Ucrania y similares.

Dada la larga lista de fabulaciones de este tipo del régimen de Kiev, las declaraciones de las autoridades ucranianas deben ponerse bajo sospecha.

Según Kiev, más de 25.000 soldados rusos han muerto en el territorio de Ucrania hasta ahora. [30]. Si tenemos en cuenta la proporción mencionada anteriormente entre soldados muertos y heridos, el número total de soldados rusos que no estarían disponibles en menos de setenta días de combate, estaría cerca de los 100.000. Si aceptamos que inicialmente había 200.000 soldados, resultaría que el equipo ruso perdió el 50% de su mano de obra en Ucrania en aproximadamente dos meses y medio. Tales pérdidas, lógicamente evitarían nuevas acciones ofensivas de la infantería rusa, dado que este nivel de pérdidas lleva a una conclusión de que los soldados ucranianos no sólo son más numerosos, sino que son cualitativamente mejores que los rusos. Y si tomamos un escenario más conservador del número total de tropas rusas en Ucrania, es decir, unos 150.000, [y creemos los datos que da Zelensky], las operaciones militares rusas ya habrían colapsado.

Sin embargo, las formaciones militares rusas han conservado sus capacidades ofensivas y actualmente llevan la iniciativa en el área del Donbass. Además, a juzgar por los datos disponibles sobre el terreno, el avance de las tropas rusas es lento pero constante. Frente a esto, no se ha observado una ofensiva ucraniana a gran escala durante toda la duración del conflicto.

Ciertamente, al comienzo de la operación militar, las unidades ucranianas locales pudieron organizar contraataques o acciones ofensivas a pequeña escala y ciertas aldeas y poblaciones pequeñas cambiaron de manos varias veces, pero la situación general, traducida en líneas en el mapa, ha mostrado un notable alto grado de estabilidad en términos de posesión y control del territorio.

No hay duda de que en los primeros días y semanas del conflicto, las fuerzas ucranianas ofrecieron una fuerte resistencia, que fue acompañada de saturación en las redes sociales de videos e imágenes de equipos y soldados rusos -o supuestamente rusos- capturados. Los drones turcos Bayraktar, que casi asumieron cualidades mitológicas después del conflicto en Artsak [entre Armenia y Azerbaiyan], también jugaron un papel importante en este período.

Los sistemas de armamento portátiles extranjeros, como Javelin, Stinger y NLAW, han fortalecido aún más las capacidades ofensivas de las tropas ucranianas contra los blindados rusos y la aviación. A pesar de todo esto, en un período de varias semanas, las unidades rusas lograron tomar, más o menos, una cuarta parte de Ucrania. El único ‘gran logro’ de las tropas ucranianas se reflejó en la «recuperación» de los territorios que anteriormente fueron controlados por unidades rusas desplegadas en los frentes del norte y Kiev. Y este éxito, si podemos llamarlo así, se derivó del hecho de que las fuerzas ucranianas tomaron el control de las áreas, después de las que las tropas rusas se retiraron voluntariamente.

Por qué se retiraron las fuerzas rusas de Kiev y del frente norte

Esta observación abre la cuestión de Kiev y el frente norte, es decir, sus verdaderos propósitos. Dependiendo de la fuente, uno encuentra tres interpretaciones diferentes.

La primera, de Kiev y Occidente, ve la retirada rusa como una derrota, causada por la incapacidad de capturar la capital ucraniana y marcada con altas pérdidas materiales y humanas. Esta es la interpretación occidental de las intenciones rusas, pero Moscú nunca ha mencionado la captura de Kiev como uno de sus objetivos, [y lo ha negado desde el primer momento].

Si aceptamos el relato ucraniano que sus unidades derrotaron a los rusos cerca de Kiev, debemos asumir la existencia de capacidades técnicas para tal esfuerzo: fuezas aéreas, blindados en tierra apropiados, y otros medios de guerra. Si asumimos además que Ucrania tenía tales capacidades técnicas después de treinta días de guerra, cabe preguntarse lógicamente por qué esas mismas capacidades no se usaron para destruir una enorme columna rusa, de 60 kilómetros de largo, que estuvo estacionada no lejos de Kiev durante días.

[31] Los medios de comunicación occidentales mostraron sin cesar esa concentración de fuerzas rusas y mostraron imágenes satelitales de camiones y otros equipos extendidos a lo largo de la carretera. Para un país que disfruta de superioridad aérea, una columna tan lenta es un regalo del cielo, y representa un objetivo extremadamente atractivo incluso para las unidades terrestres. Sin embargo, durante todo el período de marcha de esta columna, no hubo ni un solo ataque aéreo o un ataque blindado o de infantería por parte de Ucrania. [32]

La segunda interpretación es intermedia entre la primera y la tercera. El comportamiento de Rusia en los frentes del norte y Kiev fueron intentos oportunistas de apoderarse de la capital y varias otras ciudades importantes, mientras se obligaba a las fuerzas ucranianas a volver a desplegar sus efectivos disponibles a sus posiciones iniciales en una línea de contacto de casi 3.000 kilómetros de extensión . [33] [34]

Tal vez el objetivo principal era atraer y mantener una parte importante de las fuerzas ucranianas en el norte y noroeste del país, para asegurar un avance más fácil para las tropas rusas en los frentes del sur y este, al tiempo que se obstaculizaba el apoyo logístico y el suministro a las tropas ucranianas en el Donbass.

Siguiendo el número asumido de tropas rusas en Ucrania, cada frente podría presentar un máximo de entre 35.000 a 50.000 soldados rusos al comienzo de la operación (incluidas las tropas de las Repúblicas). Con este número de soldados no es posible tomar Kiev, una ciudad de 2.5 millones de habitantes, bajo ninguna circunstancia. Suponiendo que Kiev tuviera una guarnición de sólo 30.000 efectivos, entonces los rusos necesitarían tener al menos 100.000 soldados asediando la capital, sin mencionar la necesidad de seguir controlando todos los territorios que ya estaban bajo control ruso, mientras los frentes norte y Kiev estaban activos. Otras muchas ciudades más grandes permanecieron bajo el control ucraniano, lo que requeriría aún más tropas rusas. Incluso algunas fuentes occidentales, después de que Moscú se retiró de los frentes norte y Kiev, advirtieron que esto no fue una derrota para Rusia, sino una reagrupación de las tropas rusas para que pudieran ser redistribuidos en el Donbass. [36] [37] [38] [39]

Maria Zakharova, situó el número de soldados ucranianos en el este en unos 120.000, antes de que las tropas rusas ingresaran a Ucrania. Fuentes occidentales actualmente estiman que hay entre 40.000 y 60.000 [40] tropas ucranianas en el Donbass, aproximadamente las mismas que en 2021, cuando el conflicto se intensificó. [41]

Si estas cifras son correctas, o al menos aproximadas, se concluye que los frentes del norte y Kiev sacaron cerca del 50% de las fuerzas ucranianas que estaban en el área del Donbass

Como en el caso anterior [de la columna rusa avanzando lentamente sin ser atacada], ahora está claro que las fuerzas ucranianas actualmente no tienen la capacidad de organizar una importante operación militar que pudiera poner en peligro crítico los avances rusos hasta ahora. La superioridad aérea de la Federación de Rusia es incuestionable, y se nota fácilmente por las campañas diarias de incursiones de bombardeos, complementadas a menudo con misiles de cruceros. Las unidades de helicópteros rusos continúan sus operaciones, así como fuerzas blindadas y motorizadas, pero vemos una actividad muy limitada de estas ramas de la fuerza ucraniana, a diferencia de las primeras semanas de conflicto.

La agonía de las tropas ucranianas y nazis capturadas en Azovstal continúa, y el propio Zelensky señaló recientemente que era imposible rescatar a los bloqueados a través de una operación militar. [42] Si ya es imposible organizar una operación militar a gran escala para recuperar Mariupol, entonces se puede suponer lo mismo sobre una posible operación destinada a apoyar a las tropas ucranianas en el Donbass.

En este momento, la transferencia de operaciones principales al escenario del Donbass es notable. Este frente es importante tanto para Rusia como para Ucrania. Una de las principales razones es que, según varias estimaciones, las tropas ucranianas más capaces [43] están situadas en el Donbass. Desde la perspectiva de Moscú, eliminar este grupo significaría eliminar a las mejores unidades ucranianas del campo de batalla. Desde la perspectiva de Kiev, estas tropas tienen la mejor oportunidad de acantonarse y finalmente detener el avance de Rusia, especialmente teniendo en cuenta que Ucrania ha estado fortificando el área de las operaciones actuales durante los ocho años anteriores.

En los eventos cotidianos, hay un aspecto especial de este conflicto que se ha mantenido en gran medida descuidado. La razón principal de esto es el trabajo constante de propaganda de los medios occidentales, que se ocupó desde el principio de crear una romántica imagen del ejército ucraniano. Cuando los principales medios de comunicación occidentales hablan sobre las tropas ucranianas, en la mayoría de los casos se utilizan términos positivos, e incluso cuando se refieren a conocidas unidades neonazis. Los convirtieron en «valientes defensores ucranianos», «combatientes contra la agresión de Putin», «protectores de Europa de la tiranía», etc. La narrativa sobre los rusos se llenó de características diametralmente opuestas: «agresores», «asesinos», «violadores de mujeres y niños ucranianos», «máquina de guerra de Putin», etc.

Cuando un ciudadano corriente se encuentra con esta representación hecha por Hollywood de las partes en conflicto, una y otra vez, inevitablemnete empieza a surgir en la mente cierta imagen de ucranianos y rusos. Las fuerzas ucranianas hiperhumanizadas están librando una guerra justa, su lucha también es nuestra lucha, son los tipos del vecindario, trabajadores de fábricas, maestros, músicos, gente buena cotidiana. Frente a ellos los rusos, los «orcos» sin rostro emergen de la oscura estepa asiática, ni siquiera son personas, van engranados en el gran mecanismo de la máquina de guerra de Putin que destruirá toda Europa tan pronto como termine con Ucrania. La deshumanización del enemigo no es un hecho extraordinario en ninguna guerra, pero en este caso tiene un objetivo secundario, y es presentar a Ucrania como el bando más débil, en todos los sentidos.

Como ya hemos señalado, sólo en términos de mano de obra disponible, Ucrania tenía una ventaja de al menos 3: 1 al comienzo del conflicto, comparando suposiciones máximas sobre el número de soldados en ambos lados. Además, a menudo se pasa por alto el hecho de que los soldados rusos enfrentan a soldados capacitados de acuerdo con los estándares de la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo confirmó señalando que los países de la Alianza habían capacitado a «decenas de miles de soldados ucranianos en años anteriores, proporcionaban equipos modernos y habían apoyado la modernización. Las fuerzas de Ucrania ahora son más grandes, mejor equipadas, mejor entrenadas y mejor lideradas que nunca». [44] [45] Según fuentes occidentales, sólo en la base de Yavoriv, ​​cinco batallones ucranianos fueron entrenados durante un solo año. [46]

La asistencia militar de Estados Unidos, que ascendió a más de 2.700 millones de dólares en el período de 2014 a 2021, dependía de las reformas militares dentro de Ucrania. Una de estas reformas se centró en la capacidad de Ucrania para integrarse con otras unidades de la OTAN durante las operaciones conjuntas. [47] En 2016, el propio Poroshenko buscó y obtuvo asesores militares experimentados de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Lituania y Alemania, cuyo propósito era modernizar las unidades ucranianas y alcanzar los estándares de la OTAN para 2020, logrando así un alto grado de compatibilidad con unidades de otros países de la alianza. [48] [49] Ucrania tal vez nunca se convertiría oficialmente en miembro de la OTAN, pero a juzgar por las fuentes mencionadas, la mayoría de las instituciones militares en el país ya están organizadas de acuerdo con los procedimientos de la OTAN y eso es revelador.

Actualmente en Ucrania se enfrentan los conceptos de guerra rusos y occidentales (es decir, el de la OTAN). Entre otras cosas, también es una cuestión de prestigio para Occidente, que hasta ahora se veía a sí mismo como el bloque más capaz militarmente del planeta.

Después de haber entrenado al Ejército de tierra ucraniano [50] según los estándares de la OTAN y haberlo equipado con sistemas portátiles antitanque y antiaéreos, Occidente ahora está observando el rendimiento de estas fuerzas contra las tropas rusas. Esta es, también, una de las razones de la omnipresente campaña de propaganda occidental. Además, las fuentes de los medios ucranianos y de la propaganda, son las agencias de inteligencia occidentales y compañías de relaciones públicas, de las cuales al menos 150 han participado en la creación y difusión de propaganda para Kiev desde el comienzo de las hostilidades. [51. ] [52] Del mismo modo, la mayoría, si no toda, la inteligencia a disposición de Kiev, es de la OTAN.

En el caso de que las tropas ucranianas sean derrotadas por las unidades rusas, estará claro que equipar y entrenar un ejército de acuerdo con los estándares de la OTAN no garantiza el nivel más alto de capacidad de combate. Al mismo tiempo, la posible derrota de Ucrania sacudirá la reputación de la propia OTAN, especialmente la de EEUU, cuya debacle del año pasado en Afganistán todavía está fresca en la memoria.

La eventual victoria de Rusia sería el segundo caso importante en los tiempos modernos, donde las fuerzas equipadas y entrenadas por Occidente han sido derrotadas por ejércitos no occidentales.

En este contexto, también hay que señalar la enorme ayuda militar que ha estado llegando a Kiev durante dos meses desde la UE y Occidente. Como señaló recientemente el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, Estados Unidos quiere «ver a Rusia debilitada en la medida en que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania». [[53] Esto sólo confirma lo que muchos analistas ya han señalado, que Kiev y Moscú no están en guerra en Ucrania, sino Rusia contra el Occidente colectivo dirigido por Washington.

Estados Unidos necesita, tanto para la política nacional como para la política exterior, la derrota rusa en Ucrania.

Esta es la única forma de explicar las fabulosas sumas de dinero que, en forma de equipo militar y apoyo financiero, han inundado Kiev desde EEUU y la UE. Una portavoz del presidente de los Estados Unidos, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa el 28 de abril que “teníamos 3.5 mil millones de dólares en asistencia de seguridad militar. De eso nos quedan alrededor de 250 millones. Entonces, obviamente, trabajaremos para acelerar y proporcionar a los ucranianos [lo que necesitan] ”. [54] El Congreso de EEUU aprobó el nuevo paquete de ayuda el 10 de marzo [55] [56]: un nuevo paquete [57] de más de 30 mil millones de dólares, ya está preparado, según la Ley Lend-Lease de préstamos, que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo este nuevo tramo de ayuda, se gastarán más de 15 mil millones de dólares con fines militares. Si se sigue el proceso de creación de esta Ley, se puede ver que se introdujo en el procedimiento del Senado [58] el 19 de enero de 2022, es decir, 15 mil millones de dólares para Kiev, en forma de equipo militar estadounidense, se planifiaron más de un mes antes de la Operación rusa.

Al mismo tiempo, la mayoría de los países de la OTAN y el Occidente colectivo brindan asistencia militar a Ucrania. Algunos países, como Bulgaria, [59] se han negado a proporcionar asistencia militar a Kiev desde el principio por razones de su propia estabilidad política, mientras que otros, como Canadá [60] y Grecia, han terminado los envíos de equipos militares debido a que el agotamiento de sus reservas pone en peligro su propia seguridad. [61] En un discurso reciente, la ministra de Defensa alemana, Kristina Lambrecht, señaló que la limitación de Berlín en armar más Ucrania se produce debido a los problemas que enfrenta la misma Bundeswehr. Según Lambrecht, Alemania tiene sobre el papel 350 vehículos PUMA de combate contra infantería, pero en realidad, sólo 150 de ellos son capaces de entrar en combate. La situación con los helicópteros de combate Tiger no es diferente: solo 9 de 51 pueden despegar. [62] [63]

El 28 de abril, Stoltenberg señaló que los aliados de la OTAN habían enviado ayuda militar por valor de ocho mil millones de dólares a Ucrania desde el inicio del conflicto. [64]

Como podemos ver, la parte del león [65] de esta carga ha sido asumida por Washington, pero cuando se considera que Occidente adquiere principalmente sus armas en EEUU, está claro que esta «ayuda» es en realidad una especie de traspaso financiero para el complejo militar-industrial estadounidense. [66] Según fuentes estadounidenses, para el 22 de abril, Washington había entregado más de 11.000 sistemas de misiles antitanque portátiles a Kiev, incluidos 4.500 Javelin. En el mismo período, las tropas ucranianas recibieron cerca de 1.400 sistemas de misiles Stinger. Estas entregas también incluyeron equipos de protección personal, vehículos todoterreno, helicópteros, grandes cantidades de municiones, sistemas de radar, barcos de patrulla y más. [67]

Debido a este ritmo febril de entrega de armas a Kiev, funcionarios del ejército de EEUU ya advirtieron la caída drástica de sus propias reservas. El jefe de la industria militar Raytheon señaló que hasta 2023 y 2024, no será posible reponer las reservas de Stinger, no sólo en Estados Unidos sino también para otros países de la OTAN, debido a la falta de componentes y capacidad de producción. [68] La situación con respecto a las reservas de Javelin no es mejor. Según fuentes de la administración estadounidense, el número de sistemas de misiles Javelin en las reservas de EEUU se ha reducido en un tercio, y su reemplazo tardará unos tres años. [69] [70] [71]

Es importante tener en cuenta que todos los sistemas portátiles de misiles que llegan a Ucrania tienes tres destinos: algunos de ellos llegan a los usuarios finales en el frente, otros son capturados por las tropas rusas, mientras que algunos terminan en el mercado negro y se venden a actores desconocidos.

Al parecer, hasta ahora las unidades rusas habrían capturado al menos varios miles de sistemas de misiles antitanques y antiaéreos portátiles diferentes. Washington y sus aliados no parecen estar preocupados por el hecho indudable de que sus productos estándar ya hayan terminado en manos de ingenieros rusos. [72] Al mismo tiempo, Occidente parece despreocupado sobre la posibilidad de que el equipo militar avanzado caiga en manos de varios otros grupos, con especial énfasis en delincuentes y terroristas, dado que EEUU pierde la capacidad de rastrear los equipos entregados tan pronto como cruzan la frontera ucraniana. [73]

La proliferación de estas armas entre los opositores actuales de Occidente, de la Federación de Rusia y de China, no excluye la posibilidad de su propagación entre varias milicias y organizaciones terroristas en Medio Oriente y en otras partes en el futuro.

Por su parte, Moscú y Beijing podrían estar más que dispuestos a crear problemas para EEUU de la misma manera que Washington les está creando problemas a ellos en Ucrania y Taiwán.

¿Cuál es la eficiencia de las armas occidentales entregadas a Ucrania?



Además de lo mencionado anteriormente, se debe plantear la cuestión de la eficiencia de todos estos sistemas occidentales entregados a Ucrania.

Hace poco más de un mes, durante uno de sus discursos, Zelensky señaló que Kiev necesita 500 misiles Javelin y el mismo número de drones, a diario. [74] Podemos suponer con certeza que esto es una exageración, pero ¿qué pasa si reducimos el número de a 100 Javelin y 100 drones por día?

La pregunta legítima es dónde y por qué tantos de estos misiles se consumen a diario. Las dos respuestas que surgen, aunque pueden no ser las únicas posibles, son que se subestimaron las capacidades de los blindados y de la aviación rusas, o que se sobreestimaron las capacidades de los sistemas enviados.

Una característica común de todos los sistemas occidentales, en el que incluiremos el dron Bayraktar turco, era que se trataba de armas «milagrosas» que iban a cambiar drásticamente el equilibrio de poder en los conflictos. Los Stinger fueron elogiados como una herramienta insuperable contra aviones y helicópteros, los Javelin contra tanques y vehículos blindados, mientras que los drones Bayraktars se presentaron como «un peligro contra cualquier tipo de unidad enemiga en el campo de batalla». Muchos analistas sostienen que incluso algunas instituciones de investigación en Occidente han cuestionado la capacidad de estos sistemas para influir en el resultado general del conflicto. [75]

Lo que vemos sobre el terreno en este momento está lejos de la imagen que se construye a través de los medios. En las primeras semanas de conflicto, realmente tuvimos la oportunidad de ver en acción todos estos sistemas occidentales contra las tropas rusas, aunque es necesario señalar que incluso entonces, las actividades de propaganda a menudo presentaban videos de guerras anteriores como si fueran del conflicto en Ucrania . Después de las primeras tres o cuatro semanas, todos los que han estado siguiendo este conflicto desde su comienzo han visto una fuerte disminución en el número de publicaciones y videos, mostrando soldados rusos capturados, o el uso de armas extranjeras contra las unidades rusas. En ese mismo período, se puede observar un aumento significativo del material de fuentes rusas, que mostraban equipos ucranianos destruidos o capturados y drones derribados, con especial énfasis en los drones turcos Bayraktars. En su reciente discurso al público, el propio Zelensky, refiriéndose a los drones, señaló que «con el debido respeto, el Bayraktar y otros drones pueden ayudar, pero no afectarán el resultado». [76] [77] [78 ] Esto está lejos de la retórica eufórica anterior [79] que acompañó al Bayraktar, y también a otros drones como Switchblade, Phoenix Ghost y Punisher.

Casi desde el comienzo del conflicto, Zelensky apeló [80] a los gobiernos occidentales para la entrega de armas pesadas, que incluirían combatientes, tanques, vehículos blindados, artillería, sistemas de defensa aérea, transportadores de infantería y helicópteros, además de envíos armas ligeras y equipos.

Según «la lista de deseos de Kiev», que ha estado circulando en el lado ruso de Internet durante algún tiempo, Ucrania pide más de 200 aviones, más de 350 sistemas de defensa aérea, más de 400 tanques y otras armas pesadas, que también suman cientos .

[81] [82] Un analista occidental señaló con ironía que estas cantidades de armas no son necesarias para un ejército ganador, sino por fuerzas militares que comienzan desde cero. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, las unidades de infantería ucraniana y fuerzas blindadas han sufrido las pérdidas más pesadas hasta ahora, que hasta cierto punto coinciden con las solicitudes de Zelensky. La Armada y la Aviación de Ucrania, como factores capaces de influir en el resultado del conflicto, no existen desde la primera semana de operaciones rusas.

Occidente envía a Kiev armamento de hace 40 años

Según la información actual, las apelaciones de Zelensky dieron frutos, pero sólo en parte. De hecho, los países de la UE están enviando armas pesadas a Kiev, pero en un número significativo de casos son sistemas de combate no modernizados de más de cuatro décadas de antigüedad.

Polonia envía 200 tanques T-72 [83] a Kiev, Alemania está lista para vender 50 tanques Leopard 1, modernizados por última vez a fines de los años ochenta. [84] [85] Estados Unidos entregará sus transportes de personal blindado M113 de la guerra de Vietnam, que están en gran medida obsoletos hoy. [86] El Reino Unido, Noruega, Australia y otros países también han prometido, y algunos ya han entregado vehículos de combate y otras armas pesadas a Kiev. Observando la tasa de escalada de conflictos, uno se pregunta cuánto tiempo podrán financiar a Kiev, especialmente teniendo en cuenta la situación económica actual no envidiable en Occidente, junto con pronósticos negativos de las tendencias económicas en el futuro. [87] [88] [89]

Mientras que los fuertes combates continúan en el Donbass, la incapacidad de las tropas ucranianas para organizar una contraofensiva efectiva, tanto cuantitativa como cualitativamente, plantea la cuestión de lo que sucederá con Ucrania cuando/si las unidades rusas cumplen su tarea y derrotan completamente a los enemigos en el Donbass. Si este escenario se desarrolla, es dudoso que exista otra fuerza ucraniana similar, capaz de asumir la carga de combatir a las tropas rusas.

La derrota en el Donbass, es decir, la destrucción o rendición de más de 50.000 soldados ucranianos, muy probablemente represente el fin de las esperanzas de Kiev de un resultado positivo en el conflicto e impone la capitulación como la única opción.

Por otro lado, si hubiera una derrota de las tropas rusas implicaría la posibilidad de crisis e inestabilidad interna dentro de la Federación de Rusia junto con la impresión de debilidad externa. [N.de la E.: si el liderazgo ruso viera posible una derrota, antes de que ocurriera, recurriría a un ataque nuclear estratégico. El canciller Lavrov ha dicho «en esta etapa no consideramos el uso de armas nucleares», en esta etapa, significa que en otra etapa sí se puede considerar si las circunstancias lo exigen].

Incluso las armas pesadas que exige Zelensky no tienen por qué afectar el curso de los combates, considerando que Rusia ataca frecuentemente centros de transporte de armas, almacenes de municiones y equipos, etc. Los ataques con misiles de crucero a la infraestructura energética y depósitos de petróleo han estado sucediendo durante varias semanas, y la falta de esta fuente de energía está comenzando a sentirse en Ucrania. [90] [91]

Al mismo tiempo, Ucrania se ha convertido en un agujero en el que las armas extranjeras están desapareciendo y, muy probablemente, encuentran compradores en el mercado negro.

Es casi imposible esperar que esta infusión masiva de armas no ponga en peligro la seguridad tanto de Medio Oriente como de Europa, que, aparentemente impulsada por el deseo de suicidio económico, podría encontrarse de la noche a la mañana en una situación mucho peor, social y económicamente de la que se encuentra actualmente. [92] A medida que los precios de los alimentos básicos, los servicios públicos y el combustible aumentan, los gobiernos de toda la UE tendrán problemas para explicar a sus ciudadanos por qué se están enviando fabulosas sumas para Ucrania y hay una nueva militarización del continente.

Por otro lado, no debemos olvidar los problemas de Taiwán y China. ¿Puede el Occidente colectivo permitirse gastar sus preciosas reservas militares en Ucrania después de que Washington mostró su intención de convertir a Taiwán en una copia asiática de Ucrania?

Consecuencias económicas globales del conflicto

El banco central de Rusia señaló que se espera una estabilización total de la economía del país en 2024. El rublo ya se ha recuperado y es más fuerte como moneda ahora que antes de que comenzara la operación militar, mientras que la inflación ha regresado al nivel registrado antes de que las tropas rusas entraran a Ucrania [ 93] [94] Se espera la reorientación y reestructuración de la economía rusa como un producto lógico de los ataques económicos, con especial énfasis en abrirse a los países asiáticos y desarrollar sus propias capacidades para reemplazar las importaciones del extranjero. La Federación de Rusia se reorientará hacia Asia, lo que ciertamente estará acompañada de dificultades y desafíos, pero ¿en qué se convertirá Europa si realmente corta con las fuentes de energía rusas?

Una cierta consecuencia de todos estos eventos será una disminución en el nivel de seguridad y estabilidad económica en Europa. La disminución en el nivel de vida es casi inevitable, lo que, a su vez, conducirá a la radicalización progresiva o la desmoralización de la población. La cohesión interna de la UE, ya en terreno inestable, no hará más que disminuir. La dependencia política de los dictados imperiales de Washington socavará la soberanía de la UE y su prestigio a nivel mundial. Pero, todo esto se presentará como resultado del malvado genio de Vladimir Putin y sus aspiraciones despóticas. Como de costumbre, esta no será la verdad.

El único culpable de la situación actual es la alianza de la OTAN y la élite política de su país líder, Estados Unidos. Las tendencias económicas y sociales negativas dentro del Occidente colectivo provocarán una reacción violenta de sus poblaciones. No importa la forma de inestabilidad que tome, Europa estará mucho más expuesta a la crisis, dado que Washington usará todos los instrumentos a su disposición, en aras de su propia supervivencia, para transferir las consecuencias negativas de sus acciones actuales a sus satélites europeos en el futuro.

NOTAS