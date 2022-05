EEUU PROBARÁ SU ARMA SECRETA CONTRA RUSIA: Robarle sus mejores científicos

La lista de especialistas que EEUU quiere arrebatar a Rusia, «para debilitar sus recursos de alta tecnología», revela en realidad las debilidades estadounidenses en dichos sectores. Aparentemente el gobierno estadounidense no ha pensado -o está muy desesperado- en que se trata de sectores estratégicos para la seguridad de un país (tecnología espacial, ciberseguridad, propulsión de misiles, etc) a los cuales les abrirían las puertas a unos extranjeros, que durante la guerra fría (y más allá) los superaron sobradamente en el arte del espionaje. Fácilmente podrían desembarcar en EEUU una docena de Elenas Vavilova científicas…

Estados Unidos se propone ‘debilitar’ a Rusia robándole a sus mejores científicos, ¿funcionará el plan?

GLOBAL TIMES

Al decir que Estados Unidos «quiere ver a Rusia debilitada», se reveló la verdadera intención de los Estados Unidos. Esto nunca fue un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino una guerra entre Washington y Moscú. Ahora Estados Unidos planea llevar la guerra al siguiente nivel. El pasado 30 de abril, Bloomberg informó que «Biden busca robar a Putin sus mejores científicos con el señuelo de una visa».

¿Pero funcionará?

Según el informe, entre la última solicitud complementaria de la Casa Blanca al Congreso de los Estados Unidos, existe una propuesta para eliminar la regla de que los profesionales rusos que solicitan una visa de trabajo deban tener un contrato laboral.

El propósito es «facilitar al talento ruso de primer nivel con experiencia con semiconductores, tecnología espacial, ciberseguridad, fabricación avanzada, informática avanzada, ingeniería nuclear, inteligencia artificial, tecnologías de propulsión de misiles y otras áreas científicas especializadas para pasarse a los Estados Unidos. «

Bloomberg citó a un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional al informar que el esfuerzo está destinado a debilitar los recursos de alta tecnología y la base de innovación de Rusia, mientras que la medida beneficiará enormemente a la economía de los Estados Unidos y su seguridad nacional.

Aparentemente, Estados Unidos ha recogido otra herramienta para «debilitar» a Rusia, creando una puerta de drenaje cerebral a Rusia. Sin científicos e ingenieros de primer nivel, así como una base de innovación de alta tecnología, es más probable que Rusia pierda su pilar clave en el desarrollo económico y militar nacional.

Algunos tomadores de decisiones estadounidenses deben creer que después de que se haya creado un ambiente tan desfavorable para los rusos, si ahora les dan una visa fácilmente, las élites intelectuales rusas se irán a EEUU por el bien de su desarrollo personal. De esta manera, Estados Unidos agotaría el potencial de desarrollo de Rusia desde adentro, al igual que hubo una lucha por el talento entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, dijo Shen Yi, profesor de la Universidad de Fudan.

Washington puede haber subestimado el patriotismo de los pueblos rusos y la posible política rusa para compensar la ley estadounidense.

EEUU está muy lejos de ser un destino tentador para emigar

Pero más importante aún, ¿sigue siendo Estados Unidos el país de los sueños para personas del resto del mundo? ¿Sigue siendo un destino donde los ciudadanos de otros países quieren emigrar? Eche un vistazo a su caos doméstico, su «corrección política»radical, brecha de ingresos y grietas sociales profundas, ¿qué lograría un ruso en los Estados Unidos?

Estados Unidos simplemente está jugando un viejo truco en una nueva situación, para alcanzar una meta en la cual Washington se siente inseguro, dijo Shen.

Estados Unidos parece decidido a debilitar a Rusia. Cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Washington quiere ver a Rusia debilitada después de su reciente viaje a Kiev, básicamente estaba revelando que, para Estados Unidos, el conflicto nunca fue sobre la soberanía de Ucrania o el sustento del pueblo ucraniano, pero se estaba haciendo uso del conflicto para debilitar a Moscú, para prolongar el dominio global y la hegemonía de los Estados Unidos.

Últimamente, la administración Biden ha estado acelerando su entrega de armas a Ucrania. Pero no se trata de armar a Ucrania, sino de obtener ganancias a través de las ventas de armas. «¿Qué les sucede a las armas enviadas a Ucrania? Estados Unidos realmente no lo sabe», informó la CNN el 19 de abril. El dinero con que Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a Ucrania no es para impulsar las fuerzas ucranianas, sino que para mover capital hacia los distribuidores de armas de los EEUU.

Algunos observadores señalaron que el final del conflicto, eventualmente, vendrá a través de una negociación entre Ucrania y Rusia, tarde o temprano. Pero el gobierno de los Estados Unidos quiere dictar los términos para Ucrania, y la verdadera intención de Washington es crear un campo minado para Rusia en Ucrania, prolongar la guerra y finalmente, debilitar a Rusia.

Al hacerlo, Estados Unidos ni siquiera tiene en cuenta los intereses de sus aliados europeos, ya que la guerra y las sanciones están devastando la economía europea ahora, al tiempo que arruinan la relación de trabajo tradicional entre la UE y Moscú. Una Rusia debilitada puede servir a los intereses estratégicos de Washington, pero nunca es en interés de Europa.

Aún así, la «coexistencia pacífica» no existe en el diccionario de Estados Unidos. Esto ha hecho de los Estados Unidos la mayor amenaza para la paz mundial. El objetivo de Washington es «debilitar» o «emascular» a todos sus posibles retadores. La táctica ha sido aplicada, y ha funcionado en Japón. Estados Unidos continuará con esta estrategia para tratar a otros países importantes que no están dispuestos a bailar con la melodía de los Estados Unidos.

Ya sea «debilitando» a un país por la fuerza, o «robando» a los principales científicos de otros, Estados Unidos está provocando una confrontación más intensa entre las principales potencias, ya que se ha dedicado a jugar juegos de suma cero.

Frente a una severa crisis como la de Ucrania, se pone a prueba la sabiduría y el pensamiento independiente de las principales potencias. La obsesión de los Estados Unidos con mantener su posición dominante global, respaldada por alianzas como la OTAN, Aukus y similares, sólo dividirá el mundo.